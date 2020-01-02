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Меховая делегация жуликов и воров

  • Опубликовано: natall | 31.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 41432 | Комментарии: 9
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Мятый батон для блокадников: чиновницы в шубах перешли грань. Как кирпичом хлеба по голове. Давайте бывшим узникам фашистских концлагерей дарить в годовщины скорбных военных дат газовые горелки, а чтоб никто никогда не забывал бесчеловечное преступление фашистов в Бабьем Яру, раздавать кульки с землей, взятой в тех местах. Ведь это так символично! Кощунственно, конечно. Но сегодня пришли такие времена, что если не хайповать на всем, на чем можно и категорически нельзя, то никто тебя и не заметит. Вся наша сегодняшняя жизнь подчиняется этому правилу. Вот и крымские чиновники — председатель Керченского городского совета Мая Хужина с помощницами и депутатом Госсовета Крыма Ириной Черненко — тоже.

Меховая делегация жуликов и воров


Не разоденься они в дорогие (как видно на фотографиях) шубы из норки и каракуля и не раздай в таком облачении батоны белого хлеба керченским блокадникам в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, кто бы про них что сказал? А теперь — пожалуйста, стали притчей во языцех. Правда, все, что думают про них самих и их поступок люди, сводится фактически к двум фразам: «это ад» и «пробили дно». Ладно, к трем — еще «гнать таких поганой метлой!».

Меховая делегация жуликов и воров


И оправдываются теперь участники этого мероприятия как могут. Дескать, и не хлеб это был, а пирог с мясом. Да и блокадникам ну вот ничего-ничего не надо. Разве что внимание да уважение... Ну да, именно такое вот внимание. И именно такое уважение...

Меховая делегация жуликов и воров


Казалось бы, если просто сухо выразить суть — блокадникам подарили символические буханки хлеба, — в этом не было бы ничего особо обескураживающего. Тем более, памятная акция «Блокадный хлеб» прошла по всей России, открывая Год памяти и славы. И ключевым символом акции стал именно хлеб. Не батон, конечно, а кусочек весом в 125 граммов — ежедневная минимальная норма, которую получали люди во время блокады Ленинграда. И стала она потом для потомков символом стойкости, мужества и подвига. Но здесь, что называется, тот самый дьявол, который кроется в деталях. Вернее, в размерах. Одно дело — символический кусочек хлеба, вручаемый на тематических мероприятиях или открытых школьных уроках с целью наглядно показать: вот он, тот ломтик, за который держалась человеческая жизнь. И не одна — много тысяч жизней. И скольким не хватило его, чтобы выжить? Миллиону? Полутора миллионам? Даже точных данных нет, ведь люди уже не регистрировали смерть, дай бог было найти силы получить эти самые 125 граммов и тем самым вырвать жизнь. И совсем другое — припереться в дорогущих шубах в более чем скромные квартиры к бывшим блокадникам, не раздеваясь (и, надо думать, не разуваясь) пройти в комнаты и всучить по батону людям, для которых хлеб и поныне имеет особый смысл. Сфотографировать себя (и свои шубы, соответственно) на фоне бедных стариков и мятого батона и выложить весь этот трэш в Интернет. А потом еще развязно отшивать тех, кто указал на всю пошлость и дурновкусие такого поступка, фразами: «Эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение. Только вряд ли вам известно, что это такое», — как заявила в ответ на критику председатель горсовета Мая Хужина. Потом, правда, стерла свой комментарий. Видимо, чего-то застеснялась.

Хотя чего? Чего вообще могут стесняться чиновники, которые идут к бедно живущим бывшим блокадникам в дорогих шубах с мятыми батонами в руках? Когда на улице, к слову, дождь и плюсовая температура? Разве у них есть тот самый орган, которым люди стесняются? Уж не знаю, как он точно называется: совесть, может быть, или душа…

Кстати, прямо на следующий день после того, как бывшие блокадники были осчастливлены чиновничьими батонами, Керченский горсовет объявил закупку услуг по освещению работы горсовета в печатных СМИ за 2,7 млн рублей. Это, по самым скромным подсчетам, 67 500 буханок хлеба. И спрашивается: зачем столько денег выбрасывать на пиар, когда хватило стоимости нескольких батонов, чтобы имена и деяния керченских чиновников в один миг прогремели на всю Россию?

Татьяна Федоткина

— Это было простое поздравление, — говорят в Керченском городском совете. — Акция, которая не носила задачи какие-то премии вручать, просто был день памяти, проводилась всероссийская акция ленинградских блокадных лет. Мы навели справки, что у нас есть 11 человек, которые пережили блокаду, — 2 участника боев за Ленинград, которые были награждены за оборону города, и 9 граждан, которые тогда жили там.

— Вы считаете, что скандал возник неоправданно?

— Все произошло спустя несколько дней после события. Видимо, каким-то местным изданиям это нужно было.

— С ветеранами в другие дни поддерживают связь?

— Конечно, постоянно. Тем более у нас город-герой. Чиновники проводят много акций, у нас мощная ветеранская организация, которая ведет постоянную работу. Сейчас мы Книгу памяти создаем.

— Почему подарили ветеранам только хлеб и медаль?

— Хлеб — это символический подарок. Простой батон от местного хлебокомбината. Но на встречах с ветеранами были депутаты Республики Крым, там был человек из городского совета, депутат по округу. Ветераны обращались к ним с какими-то своими пожеланиями. Одна женщина рассказала, что нуждается в коляске, так как ходит с трудом. Этот вопрос взяли на контроль. В соцсетях и в прессе все было представлено в искаженном виде, предвзятом, вывернутом. Я присутствовал на этих встречах, и не было ни одного человека, который был бы не рад происходящему. У нас такие акции и перед Днем Победы проводят, и на День воина-интернационалиста, тогда чиновники встречаются с матерями афганцев и с ветеранским корпусом. Зато одна из женщин, которую поздравляли 27 января, рассказала, что у нее есть брат, проживающий в Питере, он тоже был блокадником, так вот там ни один чиновник не приходил к ветеранам домой в день памяти.

МК
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***

Вручившая блокадникам хлеб чиновница обвинила россиян в неразборчивости в шубах

Глава Керченского городского совета Мая Хужина упрекнула россиян в неумении разбираться в шубах после того, как пользователи Facebook раскритиковали ее за подаренные местным блокадникам батоны. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Хужина заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а «имитация». Одной из пользовательниц она написала, что «если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация».

Ранее 30 января стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день полного снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось всего 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что дарить такие подарки стыдно, и можно было подарить что-то другое, например, путевки в санаторий.

После этого заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук осудил чиновниц — он назвал их поведение «унижением тех, для кого память о войне и блокаде является священной».

Лента.Ру
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  • Гость
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  • 1 | 31.01.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меховая делегация жуликов и воров
===========================
Это путинская вертикаль власти: Путин далеко не блестящего ума,боясь как бы его не скинули, подбирает себе окружение, с меньшим умишком, те с еще меньшим, и так по всей "вертикали", вот мы и имеем то что имеем....



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  • 2 | 31.01.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меховая делегация жуликов и воров
================================
Почему в РФ "слуги народа" такие холеные, упитанные, ну просто кровь с молоком, в отличии от самого народа?
А лучше чем слугам народа живется рабам на галеррах?
Может быть я чего то непонимаю?



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  • 3 | 31.01.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2ому
Ну что вы хотите от хунты и её подручных?!



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  • 4 | 31.01.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-й
Ваш тезис верен. Называется он '0трицательным отбором', внятно изложенным Хазиным в книге "Лестница в небо", но, помните, знания, тем более поавильные, они никогда не были для всех, и не потому что ваш кто либо ущемляет, а вы сами персонально от них отказываетесь и откажитесь. Это жизнь. Правда нужна очень узкому кругу, - список на УЖике в повестка х ФСБ.



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  • Эксперт
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  • 5 | 31.01.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67145 | Рейтинг: +12054,8
Глава Керчи сегодня уже в отставке... вот она сила огласки.

Презик Чувашии - в отставке, их правительство - тоже, против главы правительства - заведена административка за обзывательство...



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  • Гость
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  • 6 | 31.01.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 31.01.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67140 | Рейтинг: +12056
Глава Керчи сегодня уже в отставке... вот она сила огласки.

Презик Чувашии - в отставке, их правительство - тоже, против главы правительства - заведена административка за обзывательство...
_____________________
а когда наших за бабуинов и козлов ???
турк



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 31.01.2020, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67145 | Рейтинг: +12054,8
5 | 31.01.2020, 11:15 | Автор: Кухарка

Глава Керчи сегодня уже в отставке... вот она сила огласки.
_________________________________
Ой! Пока писала - Майя Хужина оклемалась от угрызений совести и решила не уходить в отставку. Ну, какие пустяки! Ведь не сёдня завтра - униженные перемрут все до одного, а место-то козырное - много наворовать можно... не идти же по миру из-за этих блокадников!



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  • 8 | 31.01.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 31.01.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67144 | Рейтинг: +12055,9
Глава Керчи сегодня уже в отставке... вот она сила огласки.

Презик Чувашии - в отставке, их правительство - тоже, против главы правительства - заведена административка за обзывательство...

===================

А вот глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста, отделался условным сроком и продолжает сидеть в том же кресле. При том, что это уже вторая судимость за короткий срок.



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  • 9 | 31.01.2020, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, когда захожу проведать давних товарищей, всегда беру бутылочку водочки или вина, в зависимости от его предпочтений и состояния здоровья, и что-нибудь к чаю для его супруги! Выпьем, поговорим, попьём чаю! Может быть эти чиновницы тоже рассчитывали, что их пригласят к столу на чай и принесли эти пироги? Не пустой же чай хлебать! Но тогда и пачку чая надо было принести! Так что лучше было без пирога прийти! А вот с тем, что блокадницы живут бедно, не согласен полностью! У них большие пенсии, льготы! Посмотрите на их квартиры, там нет облезлых стен и т.п.! Если они бедные, то многие другие пенсионеры просто нищие по сравнению с ними! Очень Опытный



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