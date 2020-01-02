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Воровство пенсий по-новому

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Пропаганда нового гарантированного пенсионного плана (ГПП) набирает обороты. Напомним, что ГПП должен прийти на смену нынешней «замороженной» системе накопительной пенсии. Смысл менять шило на мыло? Просто: окончательно конфисковать «замороженные» накопительные пенсии и забрать 6% от зарплаты, которые сейчас идут на эти накопления, в бюджет. А в ГПП люди должны будут делать пенсионные накопления из своей текущей зарплаты.

Воровство пенсий по-новому


Что бы там ни говорил Путин про защиту пенсионных накоплений — это очередной пенсионный дефолт с конфискацией в бюджет 8 трлн руб. денег граждан.

Но чиновники все время прячут этот смысл за всякими отвлекающими жестами — то якобы какие-то новые гарантии (на самом деле — нет), то обещают сделать пенсионные накопления собственностью граждан (нет, так и не сделали), то обсуждают тему снижения налога на негос.пенсии (его отменить надо полностью!). То теперь вот — расчеты некоей компании про то, что если платить 6% от зарплаты в течение 30 лет — то добавка к пенсии будет 16,5 тыс.р.

Ага. Это при доходности инвестирования этих средств в 6,7% годовых. Только вот:

1) Они забыли учесть инфляцию. А это, по планам правительства 4% в год. 2⁄3 доходности долой. Прибавка нынешними деньгами к пенсии уже не 16,5, а меньше 6 тыс.р. И ради этого 30 лет снижать свою зарплату на 6%? А еще они «забыли» дисконтировать будущий доход в текущий — накопление становится откровенно убыточным даже при 6,7%.

Почему аналитики не говорят про это? Они вообще не аналитики, если не знают этих азов инвестанализа. Или они — откровенные жулики, если знают и сознательно обманывают людей, создавая иллюзию дохода там, где его в реальности нет.

2) Где они такую доходность видели? За 15 лет существования система пенсионных накоплений только проедала деньги людей — доходность была ниже инфляции. Реальные убытки людей по итогам 2004-2018 годов — почти 1⁄6 накопленных денег.

Нет предела цинизму чиновников и обслуживающих их финансовых аналитиков. И все эти их расчеты — не более, чем еще один «фокус», отвлекающий внимание от сути пенсионного грабежа. Не поддавайтесь, следите за руками!

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 31.01.2020, 09:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1462 | Рейтинг: +357,1
А вот набегут сейчас ватаны и скажут что это правильно. Визжали же они с пеной у рта что повышение пенсионного возраста это благо. Грабеж по полной при полном молчании населения.



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  • 2 | 31.01.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в ГПП люди должны будут делать пенсионные накопления из своей текущей зарплаты.
=======================================
Непонимаю зачем ежемесячно отдавать чужому дяде проценты от з/платы, чтобы когда нибудь, может быть, если доживу, получать этиже мои деньги ?!
Что, я сам не могу положить их на депозит, купить валюту, акции, облигации?!
Да, в конце концов, просто прокутить, один хрен дожить до пенсии шансов фифти фифти...



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  • 3 | 31.01.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
помню в 80-х ещё как выдут на пенсию так пости сразу в мир иной. чо страдаете......



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  • 4 | 31.01.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-й
Да, так и было, - пенсия - 1 год и в гроб.



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  • 5 | 31.01.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Богатейшая страна своими природными ресурсами, и при этом нищее население, парадокс . И столько безработных!Не смотрите на официальную статистику - все это от лукавого . . Что -то с головой у некоторых не в порядке!
Невольно вспомнишь Совок, где пенсы умудрялись жить очень хорошо , не отказывали себе в продуктах , в одежде и даже детям помогали !
А тут танцы с бубном возле пенсий !



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  • 6 | 31.01.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Но чиновники все время прячут этот смысл за всякими отвлекающими жестами — то якобы какие-то новые гарантии (на самом деле — нет), то обещают сделать пенсионные накопления собственностью граждан...
-----------------------------------------
Напомнило анекдот: -Чуешь палец в попу лезет? Чую. - А ручки то вот они.



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  • 7 | 31.01.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5ому
Парадокса нет. Всё в точном соответствии науке
Профессор Савельев объясняет: социальные инстинкты лечатся только аннигилированием. Поэтому хачики останутся хачами, восточные 'беженцы' террористами, бандиты путинцами, русские шовинистами и рабами....
А таланты будут жестко удавливаться, впрочем это также проф. Савельев объясняет с т.зр.науки.



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  • Эксперт
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  • 8 | 31.01.2020, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67145 | Рейтинг: +12054,8
Тю-тю-тю... а где ананьи, которые автора паблика СерпомПо - все время ругають?! Страшно стало? Ну-ну. Вот вам еще - не просто страшилка, а реальная ху-йня от кащея бессменого:

Минтруд предложил понизить уровень прожиточного минимума для россиян.

На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля.

Это позволит снизить количество бедных до 17,1 миллиона человек.

ВУАЛЯ! И все пенсионеры плавно переходят в средний класс!



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  • 9 | 31.01.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Именно так, но есть проблема, мало таких способ ных правильно распорядиться своими деньгами, у них будет множество уважительных трат и на пенсии себе отчисления не сделают, образно: "пробухают". 3а примером далеко ходить нн нужно, Чубайс дал ваучер, - пробухали и виноват Чубайс, а Путин который способствовал отнятию ваучерной собственности - наш 'презик'!



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  • 10 | 31.01.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доктора наук Делягин, Катасонов, Хазин, Явлинский, - прислушатесь к проф. Савельеву, его лекции сплошь экономические!



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  • 11 | 31.01.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России у власти все по пословице - Не наеб...ешь , не проживешь и не разбогатеешь ! Такая уж лживая шайка ворья .



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  • 12 | 31.01.2020, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 31.01.2020, 11:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67145 | Рейтинг: +12055,1
Тю-тю-тю... а где ананьи, которые автора паблика СерпомПо - все время ругають?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Это только ты и твои клоны минусуете комменты только за то, что его написал кто-то не из твоих подъюбочных или клонов, а не за содержание самого коммента! Здравомыслящие люди оценивают содержание статьи или коммента, а не подпись под ней! Хотя тебе, убогой, этого никогда не понять! Я под этим твоим комментом щёлкнул "Мне нравится!", потому что согласен с большей частью его содержания! Даже не благодари! И запомни, что без админа ты никто и зовут тебя кухарка! Очень Опытный



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  • 13 | 31.01.2020, 17:41 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1462 | Рейтинг: +357,1
Не набежали ватники, уже хорошо. Один нехера неопытный что то вякает по инерции но не по теме.



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  • 14 | 31.01.2020, 17:41 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1462 | Рейтинг: +357,1
Не набежали ватники, уже хорошо. Один нехера неопытный что то вякает по инерции но не по теме.



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