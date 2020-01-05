Взболтнула не по масти? ...

Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова: "Действующий президент не сможет выдвигаться на следующих выборах".В Уфе прошло рабочее совещание по обсуждению поправок в российскую Конституцию.Член Совета Федерации от Башкортостана Лилия Гумерова заявила сегодня, что действующий президент России — им является Владимир Путин — не сможет выдвигаться на очередных президентских выборах, которые должны пройти в 2024 году. Об этом она сказала, выступая на рабочем совещании.Лилия Гумерова является членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, образованной президентом РФ 16 января.— Мне неоднократно задавали вопрос — не делается ли все для того, чтобы при новой Конституции нынешний президент смог снова начать срок своих полномочий. Это абсолютно не так, это не соответствует действительности. Мы не принимаем новую Конституцию, мы лишь вносим поправки и поэтому эта тема не имеет под собой никаких оснований, — сказала сенатор. Она напомнила, что одна из поправок ограничивает полномочия лица, занимающего пост президента, двумя сроками.Согласно данным последнего опроса "Левада-центра", 47 процентов россиян считают, что предложенные президентом поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.— Много также вопросов о том, когда пройдет общероссийское голосование — до подписания законопроекта президентом или после. В существующей конструкции говорится, что голосование должно пройти после подписания, но президент два дня назад сказал, что рассматривает вариант, при котором сначала пройдет голосование, а потом уже он на основе его результатов будет принимать решение о подписании. Мне и моим коллегам этот вариант видится более справедливым, — сказала Гумерова.Предварительно всероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено провести 12 апреля.Сенатор также сообщила, что ввиду большого числа поступающих в рабочую группу предложений о новых поправках, второе чтение президентского законопроекта в Госдуме, скорее всего, будет отложено на конец февраля. Этот вопрос, как отметила Гумерова, будет решен 3 февраля на Совете Думы.Перед первым чтением президентского законопроекта в Госдуме, прошедшем 23 января, депутаты Госсобрания Башкортостана успели заочно одобрить конституционные поправки и направить свой положительный отзыв в российский парламент. Часть депутатов голосовала за поправки по мессенджеру WatsApp, а некоторые парламентарии были не в курсе проводимой процедуры.