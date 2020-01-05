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Взболтнула не по масти?

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Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова: "Действующий президент не сможет выдвигаться на следующих выборах".

Взболтнула не по масти?


В Уфе прошло рабочее совещание по обсуждению поправок в российскую Конституцию.

Член Совета Федерации от Башкортостана Лилия Гумерова заявила сегодня, что действующий президент России — им является Владимир Путин — не сможет выдвигаться на очередных президентских выборах, которые должны пройти в 2024 году. Об этом она сказала, выступая на рабочем совещании.

Лилия Гумерова является членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, образованной президентом РФ 16 января.

— Мне неоднократно задавали вопрос — не делается ли все для того, чтобы при новой Конституции нынешний президент смог снова начать срок своих полномочий. Это абсолютно не так, это не соответствует действительности. Мы не принимаем новую Конституцию, мы лишь вносим поправки и поэтому эта тема не имеет под собой никаких оснований, — сказала сенатор. Она напомнила, что одна из поправок ограничивает полномочия лица, занимающего пост президента, двумя сроками.

Согласно данным последнего опроса "Левада-центра", 47 процентов россиян считают, что предложенные президентом поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.

— Много также вопросов о том, когда пройдет общероссийское голосование — до подписания законопроекта президентом или после. В существующей конструкции говорится, что голосование должно пройти после подписания, но президент два дня назад сказал, что рассматривает вариант, при котором сначала пройдет голосование, а потом уже он на основе его результатов будет принимать решение о подписании. Мне и моим коллегам этот вариант видится более справедливым, — сказала Гумерова.

Предварительно всероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено провести 12 апреля.

Сенатор также сообщила, что ввиду большого числа поступающих в рабочую группу предложений о новых поправках, второе чтение президентского законопроекта в Госдуме, скорее всего, будет отложено на конец февраля. Этот вопрос, как отметила Гумерова, будет решен 3 февраля на Совете Думы.

Перед первым чтением президентского законопроекта в Госдуме, прошедшем 23 января, депутаты Госсобрания Башкортостана успели заочно одобрить конституционные поправки и направить свой положительный отзыв в российский парламент. Часть депутатов голосовала за поправки по мессенджеру WatsApp, а некоторые парламентарии были не в курсе проводимой процедуры.

Идель.Реалии
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  • 1 | 02.02.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 2 | 02.02.2020, 10:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1466 | Рейтинг: +357,7
Конечно не сможет. Так как пырзедентская должность будет пустым местом. Поэтому пупкин и выдумает новую должность типа царька до гроба. Которому будут подчиняться и пырзеденты и депутатишки и холопы.



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  • 3 | 02.02.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен !!!



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2

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  • 4 | 02.02.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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1,2 комментаторы расшифровали истинные намерения пупкина



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  • 5 | 02.02.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Взболтнула не по масти?
=============================
Она не взбалтнула, а пробалталась, а это две большие разницы!!!
Она озвучила то, о чем говорят в кулуарах власти, и ей этого врят ли простят...
В РОССИИ ЗАГОВОРИЛИ О РЕЗКОМ УХУДШЕНИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПУТИНА
Российский телеграм-канал, который часто публикует инсайды из Администрации президента, сообщил о плохом состоянии здоровья Путина. Пост об этом появился 31 января поздно вечером. По их информации, "Путину был поставлен диагноз консилиумом российских и зарубежных врачей и его результаты оставляют желать лучшего".
Данную информацию одновременно подтверждают не связанные между собой источники из Совбеза и АП. Спешка с переписыванием Конституции началась сразу после диагностирования недуга", – сообщили они.
Стоит также отметить, что российский политолог Валерий Соловей, у которого тоже часто бывают инсайды из Кремля, в своем свежем интервью OBOZREVATEL, несколько раз повторил фразу, что "Путин уходить из власти из-за обстоятельств, которые от него не зависят".
Понимаю, что грех радоваться чужой беде, но ничего с собой поделать не могу….



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  • 6 | 02.02.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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При определённых обстоятельствах он снова может баллотироваться. Это если при голосовании народ отменит поправку, ограничивающую сроки пребывания президента у власти. Тогда и я смогу проголосовать за Навального восемь раз.



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  • 7 | 02.02.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все зависит от преданности членов Госсовета , Думы и проч к ныне действующему . Президент будет ниизведен до уровня Королевы Англии. Два срока - это от лукавого . Правильнее было б ,,два срока непрерывно с перерывом по 15 лет. тогда и соблазнов ни у кого не возникнет быть пожизненным презиком.
Затея не совсем удачная . Вот увидим как через 10 лет народ и при попустительстве властей будут уничтожать его память, скидывть памятники и переименовывать город.
Насильно мил не будешь . Но поляпизовать общество можно сильно и крепко !"



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  • 8 | 02.02.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 02.02.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все зависит от преданности членов Госсовета , Думы и проч к ныне действующему . Президент будет ниизведен до уровня Королевы Англии. Два срока - это от лукавого . Правильнее было б ,,два срока непрерывно с перерывом по 15 лет. тогда и соблазнов ни у кого не возникнет быть пожизненным презиком.
Затея не совсем удачная . Вот увидим как через 10 лет народ и при попустительстве властей будут уничтожать его память, скидывть памятники и переименовывать город.
Насильно мил не будешь . Но поляпизовать общество можно сильно и крепко !"
___________________
Читаешь подобное и думаешь: "Почему, что ни оппозиционер, то придурок?". Вирус что ль какой цепляют от всяких "Эхов Москвы"?

"Президент будет ниизведен до уровня Королевы Англии".
Ой, каков уровень познаний! Как объяснить придурку, что Путину очень далеко до огромных полномочий королевы Англии, и только клинические идиоты верят в английскую демократию.

"Затея не совсем удачная . Вот увидим как через 10 лет народ и при попустительстве властей будут уничтожать его память, скидывть памятники и переименовывать город".
Не понял: какие памятники и какой город? Что, есть город, носящий имя Путина? Вы, товарищ, видать, от уколов прячетесь, потому и такую пургу несёте.
А вообще-то, такие придурки, как вы, обычно начинают со скидывания памятников, потом плавно переходят к гражданской войне и истреблению инакомыслящих. По мне уж лучше Путин пожизненно, чем отдать власти в руки всяких Албацев и прочих Кухарок - в крови ведь захлебнёмся!



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  • 9 | 02.02.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Взболтнула не по масти?
---------
Всегда подозревал, что местный сочинитель заголовков срок тянул. Админы тоже по понятиям живут.



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  • 10 | 02.02.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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5-й
Сможет.
Основание: Конституция новая, соответственно Путин будет иметь впереди 2 срока, Конституционный суд подтвердит его правоту, евро-американцы потрут ручками: опять природные ресурсы РФ будем менять на "колумбовские бусы", и из 5$€ выручки 4 будет возвращаться в евро-америку.
К тому времени будет реализована тайная программа Путина доведения численности расеян до 40...50 млн чел.!



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  • 11 | 02.02.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Прощу извинить меня. Стер компьютером фразу о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Сразу же переименуют название города в честь него . . Скинут дочь с Олимпа .И проч . и проч.
Но то что сделал он для Казахстана - будут помнить очень долго.



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  • 12 | 02.02.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Гражданская войны не будет : худо -бедно создан т.н. средний класс, который будет дрожать перед риском потерять то немного что имеет . Не все же Павлы Власовы , которые ничего не теряли , кроме деревянного дома , предоставленного завода в пользование .Кстати , многие заводы свой жилфонд, в которых жили рабочие завода , тем самым закреплялись кадры.
Да и потом еще не родились лениныы , которые подготовлены программно , прекрасно образованы и могли повести народ ради определенной цели . Цели мы уже проходили .



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  • 13 | 02.02.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 Ты меня не пугай. Иначе проспорю бутылку коньяка . Я считаю , что бы будем видеть нашего презика до его 85- летия и на троне!



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  • 14 | 02.02.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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5 Тогда назовите полномочия Королевы Англии. И что она может приступить к возвращению всех колоний и Индии? Может к Фольклендам направила ВМФ Великобритании?



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  • 15 | 02.02.2020, 14:03 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39389 | Рейтинг: +5287,7
3 | 02.02.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 Ты меня не пугай. Иначе проспорю бутылку коньяка . Я считаю , что бы будем видеть нашего презика до его 85- летия и на троне!

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Пусть живет долго! И не берет пример с Адольфа . Тот быстро ушел!



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  • 16 | 02.02.2020, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
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2 февраля 1943 года: советские войска разгромили немцев в Сталинграде.

2 февраля 1943 года завершилась одна из крупнейших битв в Великой Отечественной войне - Сталинградская битва. Советские войска одержали победу. 125 бойцов Красной армии были представлены к званию Героя Советского Союза, еще четверых удостоили его после Великой Отечественной войны.



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  • 17 | 02.02.2020, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Рузвельт прислал Сталинграду грамоту:

«От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И. В. Сталину от 1 февраля 1943 года назвал победу Советской Армии под Сталинградом изумительной. Король Великобритании Георг VI прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись:

«Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».



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  • 18 | 02.02.2020, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
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"10 | 02.02.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-й
"Сможет. Основание: Конституция новая, соответственно Путин будет иметь впереди 2 срока"
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Я никак понять не могу: просветите меня! С какого перепугу, если принять поправки к Конституции, объединиться с Лукашенко и т.д., срок президентского правления обнуляется? Где об этом четко говорится? Не слишком ли все так просто? А что мешает тогда просто сказать, ничего цинично не меняя: не хочу и не отдаю власть!



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  • 19 | 02.02.2020, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы "гумеровы" что-нибудь решали в РФ! Президентом РФ точка невозврата уже давно пройдена. Теперь ему жизненно необходимо править Россией до тех пор, пока будет позволять биологическая природа человека.

На его месте каждый разумный человек думал бы о мерах самосохранения и принимал бы любые меры для достижения этого.



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  • 20 | 02.02.2020, 14:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31230 | Рейтинг: -708,2
"глубокого восхищения британского народа"
-------------------------
Кто бы совецких выразил свое глубокое восхищение британскими воинами - тогда тому выразилаоь бы глубокое соболезнование



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