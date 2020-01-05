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Вакханалия с конституцией продолжается

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Талгат Таджуддин поддержал идею РПЦ о необходимости упоминания Бога в Конституции РФ. Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин сказал, что "присоединяется на тысячу процентов к его святейшеству". По его мнению, в Конституции должно быть не только упоминание Бога, но и о том, что традиционные религии поддерживаются государством "морально и материально". Об этом сообщает "Интерфакс".

Вакханалия с конституцией продолжается


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В действующей Конституции говорится, что Россия — светское государство.

Предложение патриарха Кирилла включить упоминание о Боге в Конституцию заслуживает широкого обсуждения, считает глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

"О Боге говорится в гимне (России), и большинство в нашей стране уважают этот гимн и православные, и мусульмане, и иудеи", — сказал "Интерфаксу" Гаврилов. Глава комитета отметил, что "поправки в преамбулу должны стать основанием не лицемерного, а глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам".

Ранее митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин)​ заявил, что в преамбуле Конституции РФ должно появиться понятие "русский народ". По его словам, необходимо ввести упоминание о государствообразующей роли православной веры, русского языка и русской культуры. Митрополит считает, что после распада Советского Союза у русского народа "вынули хребет и он остался без внутреннего каркаса".

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия, члены которой обрабатывают предложения граждан.

Идель.Реалии
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  • 1 | 03.02.2020, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После того, как раб божий Талгатка лобызнул ручку рабу божьему Кирюше, первый перестал для меня существовать.



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  • 2 | 03.02.2020, 08:59 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4823 | Рейтинг: -736,8
100 лет атеизма при советской власти дают о себе знать. К сожалению идеи коммунизма (она заменяла религию) приказали долго жить. В данный момент у страны нет общей идеологии. Может религия нас объединить? хотя сама религия в настоящее время является источником войн: арабы с палестинцами, индия Пакистан и тд..



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  • 3 | 03.02.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Талгат Таджуддин сказал, что "присоединяется на тысячу процентов к его святейшеству". По его мнению, в Конституции должно быть не только упоминание Бога, но и о том, что традиционные религии поддерживаются государством "морально и материально"
==========================
Давайте разберемся:
Моральная поддержка — Это способ поднять самооценку человека, показать возможные пути решения проблемы, помочь принять неизбежное.
А что Всевышний уже не помогает?!
Ну а насчет материальной поддержки, тут без коментариев, - сколько не давай все мало...



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  • 4 | 03.02.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хотя сама религия в настоящее время является источником войн: арабы с палестинцами, индия Пакистан и тд..
_________________________
ну ты блин даёшь... а когда было по другому????? ваще на УЖе у старых крыша едет
турк



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  • 5 | 03.02.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 это как Арабы с палестинцами,Это мусульмане . Насколько известно палестинцы с евреями . Веры -то разные. Пакистанцы и индийцы . Индуисты - против мусульман.
Не вера их толкает друг против друга . а нечто другое.
Еврейскую кипу разве положена она правоверному .Может фейк- якобы Тажутдин носит кипу .?



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  • 6 | 03.02.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие недоумки в подручных этого Путина шляются. Талгат программу средней школы для детей не освоил: "%" это 1/100 от деления целого числа и не может быть кило= 1 тысяче! Впрочем как и синус не будет 2..3...и более.
Но это, видимо, в спортзале ЛГУ не изучали, ну а уборщица, ну ей откель такие сведения почерпнуть.



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  • 7 | 03.02.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Талгат программу средней школы для детей не освоил: "%" это 1/100 от деления целого числа и не может быть кило= 1 тысяче! Впрочем как и синус не будет 2..3...и более.
============================
А это мало кто знает, верующие все тупые, принимают только на веру.



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  • 8 | 03.02.2020, 12:54 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1466 | Рейтинг: +357,7
ТалГад клоун от ислама. Как впрочем и главпоп руси. Их вера во власть звучит так- власть от бога, покорись, смирись. За это они и получают зряплату. Ни одна духовная конфеция не обратилась к властям со словами, что же вы изверги свой народ гнобите, побойтесь бога. У всех этих деятелей от религии самолеты, яхты, дома , дети и внуки за бугром. Народ и так зомбирован дальше некуда а тут еще эти сатанисты и шайтаны.



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  • Наблюдатель
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  • 9 | 03.02.2020, 13:19 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1457 | Рейтинг: +458,3
Истинно верующим людям христианам, мусульманам, буддистам, представителям других религий не нужны ни "патриархи", ни "главы духовных управлений", ни "путины", ни их "конституции", ... А, Всевышнему они тем более не нужны!



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  • 10 | 03.02.2020, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор: san-ufa
================
san-ufa молоток. Истинно верующим не нужен тупой посредник.



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  • 11 | 03.02.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.02.2020, 13:19 | Автор: san-ufa
Публикации: 164 | Комментарии: 1457 | Рейтинг: +458,3
Истинно верующим людям христианам, мусульманам, буддистам, представителям других религий не нужны ни "патриархи", ни "главы духовных управлений", ни "путины", ни их "конституции", ... А, Всевышнему они тем более не нужны!
________________________
И уж тем более Всевышнему не нужно сгнившее напрочь "Яблоко" и некий Сергей Наумкин!



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  • 12 | 03.02.2020, 13:58 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39389 | Рейтинг: +5287,7
03.02.2020, 13:15 | Автор: san-ufa

Истинно верующим людям христианам, мусульманам, буддистам, представителям других религий не нужны ни "патриархи", ни "главы духовных управлений", ни "путины".........

==========================================================

Нехорошо Серёжа! Нехорошо! В трудный момент ты Родину, тебя вскормившую продал и предал.
А теперь , как иноагент, учишь нас как нам жить!
При этом получаешь 2 пенсии= в рублях и шекелях. А, как настоящий патриот, мог бы российскую пенсию отсылать больным и голодающим детям.
Нехорошо, Серёжа. Сходи к раввину, опамятуйся!



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  • 13 | 03.02.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Снимайте с себя парчовые халаты расшитые золотом, начинайте питаться как Магомет и Христос. Потому что вы фальшивы и храмы ваши фальшивые, это и у Магомета и у Христа написано про вас.
Матф.23:27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.



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