Вакханалия с конституцией продолжается

Талгат Таджуддин поддержал идею РПЦ о необходимости упоминания Бога в Конституции РФ. Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин сказал, что "присоединяется на тысячу процентов к его святейшеству". По его мнению, в Конституции должно быть не только упоминание Бога, но и о том, что традиционные религии поддерживаются государством "морально и материально". Об этом сообщает "Интерфакс".Видео:В действующей Конституции говорится, что Россия — светское государство.Предложение патриарха Кирилла включить упоминание о Боге в Конституцию заслуживает широкого обсуждения, считает глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов."О Боге говорится в гимне (России), и большинство в нашей стране уважают этот гимн и православные, и мусульмане, и иудеи", — сказал "Интерфаксу" Гаврилов. Глава комитета отметил, что "поправки в преамбулу должны стать основанием не лицемерного, а глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам".Ранее митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин)​ заявил, что в преамбуле Конституции РФ должно появиться понятие "русский народ". По его словам, необходимо ввести упоминание о государствообразующей роли православной веры, русского языка и русской культуры. Митрополит считает, что после распада Советского Союза у русского народа "вынули хребет и он остался без внутреннего каркаса".15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия, члены которой обрабатывают предложения граждан.