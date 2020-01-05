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Господь не сходит в Конституцию

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«Царство» о поправках в Конституцию уже высказалось, а теперь и плотное «священство» подоспело, — отдуваясь, отирая пот, катит на бизнес-джетах, яхтах и «мерседесах». Боится опоздать.

Господь не сходит в Конституцию


Патриарх Кирилл предложил молиться и трудиться, чтобы «и в нашем основном законе упоминался Бог».

Поднятую тему развил Талгат Таджуддин, глава духовного управления мусульман России. В его словах вдруг алчно зазвенела монета. Он предложил, чтобы новый порядок включал материальную поддержку из налогов граждан традиционных религий. «Давай деньги, деньги давай!» — кричал Остап, танцуя лезгинку.

Молись, трудись, плати и повинуйся. Вот тебе народ российский – новейший завет от царей и жрецов. Выбей его на память на кремлевской стене, повыше Мавзолея.

При этом нам, российскому народу, большинство которого, по уверению Кирилла, верующие – не было явлено никаких божественных знамений того, что Господь желает быть включенным в Конституцию. Пока все это как-то голословно, нахрапом.

Да и к чему, скажите, люди, Господу нашему в Конституцию? Зачем его Кирилл хочет поставить в очередь из поправок? Толкаться вместе с другими сказочными просителями.

Допустим, включили. Что Господь будет делать в основном законе?

Зевать на заседаниях бессмысленного Госсовета? Изгонять жезлом вместе с «верховным правителем» Путиным судей из храма Правосудия? Удивленно таращиться на пустые сосуды с надписями «МРОТ» и «индексация»? Бросаться от скуки молниями в международное право? Отбиваться от прошений номенклатурных хряков?

Нечего Господу делать в Конституции. Не хочет он туда. Его именем туда хотят материально заинтересованные служители культа. Мы в это верим. И вера наша тверже стали.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 03.02.2020, 08:57 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39389 | Рейтинг: +5287,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Поднятую тему развил Талгат Таджуддин, глава духовного управления мусульман России. В его словах вдруг алчно зазвенела монета. Он предложил, чтобы новый порядок включал материальную поддержку из налогов граждан традиционных религий. «Давай деньги, деньги давай!» — кричал Остап, танцуя лезгинку.



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  • Гость
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  • 2 | 03.02.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молись, трудись, плати и повинуйся. Вот тебе народ российский – новейший завет от царей и жрецов.
====================================
Народ пытаются загнать в среднивековье, сделатв из него послушных баранов!
Ведь что говорит библия:
- в поте лица будеш добывать хлеб насущный,
- власть от бога
- ударили по правой щеке подставь левую...
Ведь это идеальные поправки в конституцию для путиноидов,- внеси их, и других ненадо!!!!



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  • Гость
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  • 3 | 03.02.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русский профессор Савельев доказал, что у многих мозги архаичные и они не способны понимать объяснения, для того, чтобы эти люди не вели себя асоциально (к примеру Путин) , им правила социализации вводят ввиде прямого приказа-указания....не укради, не возжелай..
и прочее в зависимости от конфессии: для рабов, для стражников, для "хозяев"...
И всё.и ничего боле...



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  • 4 | 03.02.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нравятся мужику с серпом ни христианство, ни ислам. Ему иудаизм подавай.



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  • Гость
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  • 5 | 03.02.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.02.2020, 08:57 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39386 | Рейтинг: +5288,1
Поднятую тему развил Талгат Таджуддин, глава духовного управления мусульман России. В его словах вдруг алчно зазвенела монета. Он предложил, чтобы новый порядок включал материальную поддержку из налогов граждан традиционных религий.========================
Ну тогда их нужно и налогом обложить.



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 03.02.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну тогда их нужно и налогом обложить.
______________________
уже лет 10 назад талгат такое предлагал - обложить налогом на храмы граждан РФ, мотивируя тем, что храм - это красота и даже не верующему человеку приятно проходить мимо красивого... русский поп и и главный раввин РБ его поддержали. Много не просили , по сотке с рыла каждого совершеннолетнего
турк



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  • 7 | 03.02.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну тогда их нужно и налогом обложить.
====================
Имеется в виду обложить налогом доходы храмов, платить государству. Выигрыши в лотерею можно облагать, а доходы храмов нет, не справедливо. Билет я купил на деньги после уплаты подоходного налога.



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  • Участник
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Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения,

чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.

Исайи 10:1-2



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Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас.

Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.

Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни.

Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.

Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания.

Иакова 5:1-5



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  • 10 | 03.02.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-ка
А что, он на верном пути: аврамические канонизируют: "копи злато, жену дочь в аренду" ну и история показала их правоту, к примеру вся эРэФия работает на евреев!
Я не антисемит и с большим уважением отношусь к евреям, к примеру человечество от сифилис а с туберкулёзом спас еврейский пенициллини...не смею вас утомлять.
Для шибко продвинутых армянское: Какая деревня без собаки!!!



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  • 11 | 03.02.2020, 13:15 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1457 | Рейтинг: +458,3
Истинно верующим людям христианам, мусульманам, буддистам, представителям других религий не нужны ни "патриархи", ни "главы духовных управлений", ни "путины", ни их "конституции", ... А, Всевышнему они тем более не нужны!



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  • 12 | 03.02.2020, 13:54 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39389 | Рейтинг: +5287,7
1 | 03.02.2020, 13:15 | Автор: san-ufa

Истинно верующим людям христианам, мусульманам, буддистам, представителям других религий не нужны ни "патриархи", ни "главы духовных управлений", ни "путины".........

==========================================================

Нехорошо Серёжа! Нехорошо! В трудный момент ты Родину, тебя вскормившую продал и предал.
А теперь , как иноагент, учишь нас как нам жить!
При этом получаешь 2 пенсии= в рублях и шекелях. А, как настоящий патриот, мог бы российскую пенсию отсылать больным и голодающим детям.
Нехорошо, Серёжа. Сходи к раввину, опамятуйся!



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