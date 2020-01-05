Дмитрий Михайличенко. Шиханы: пора сверить часы

Постараюсь дать свой аналитический срез, который сложился у меня из общения с источниками. Высказываю свое субъективное мнение.1. Для башкирского Белого Дома это проблема № 1 в настоящий момент. Почему? Боятся Шиеса нового.2. Все остальные проблемы существенными не считают. То есть, считается, что у республиканской власти все благополучно. Есть противостояние крыльев Белого дома, впрочем, сознательно сконструированное и вполне успешное с точки зрения главного управляющего субъекта.3. Ведется очень активная работа по внедрению спойлеров в структуру гражданских активистов, мирно, но последовательно добивающихся отмены крайне непопулярного решения. Возможны провокации.4. БСК имеет прямую поддержку центра, о чем свидетельствует назначения нового зама, работавшего еще у Азаматова в управлении внутренней политике РБ.5. БСК, похоже, не доволен Куштау, им нужен Торатау. Иначе зачем боролись и голову с плеч снимали в 2018 г.? Конфликт с республиканской властью возможен. Напомню, что в хамитовские годы этот конфликт несколько лет был скрытым.6. Уверен, что флешмобы и другие формы активности имеют свой эффект, так как население окрестностей кратно больше других жителей республики не хочет уничтожения гор. Потенциал мобилизации высок.7. Ситуация по шиханам проста, линейна. Пожалуйста не верьте казуистическим высказываниям разных нанятых подлецов. Рассуждения типа «Я поддерживаю, защитников, но давайте действовать иначе» и т.д. и т.п. Все это от лукавого.8. Давайте добиваться отмены непопулярного решения республиканских властей мирными средствами! Как граждане!