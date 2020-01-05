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Дмитрий Михайличенко. Шиханы: пора сверить часы

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Постараюсь дать свой аналитический срез, который сложился у меня из общения с источниками. Высказываю свое субъективное мнение.

Дмитрий Михайличенко. Шиханы: пора сверить часы


1. Для башкирского Белого Дома это проблема № 1 в настоящий момент. Почему? Боятся Шиеса нового.

2. Все остальные проблемы существенными не считают. То есть, считается, что у республиканской власти все благополучно. Есть противостояние крыльев Белого дома, впрочем, сознательно сконструированное и вполне успешное с точки зрения главного управляющего субъекта.

3. Ведется очень активная работа по внедрению спойлеров в структуру гражданских активистов, мирно, но последовательно добивающихся отмены крайне непопулярного решения. Возможны провокации.

4. БСК имеет прямую поддержку центра, о чем свидетельствует назначения нового зама, работавшего еще у Азаматова в управлении внутренней политике РБ.

5. БСК, похоже, не доволен Куштау, им нужен Торатау. Иначе зачем боролись и голову с плеч снимали в 2018 г.? Конфликт с республиканской властью возможен. Напомню, что в хамитовские годы этот конфликт несколько лет был скрытым.

6. Уверен, что флешмобы и другие формы активности имеют свой эффект, так как население окрестностей кратно больше других жителей республики не хочет уничтожения гор. Потенциал мобилизации высок.

7. Ситуация по шиханам проста, линейна. Пожалуйста не верьте казуистическим высказываниям разных нанятых подлецов. Рассуждения типа «Я поддерживаю, защитников, но давайте действовать иначе» и т.д. и т.п. Все это от лукавого.

8. Давайте добиваться отмены непопулярного решения республиканских властей мирными средствами! Как граждане!

Эхо Москвы
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  • 1 | 03.02.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Постараюсь дать свой аналитический срез, который сложился у меня из общения с источниками. Высказываю свое субъективное мнение.

Кому нахер сдался твой аналитический срез.
Видать срезал ты его сидя на унитазе, вони много, а толку - ноль. Лучше очки смени, а то даун дауном.



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  • 2 | 03.02.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дмитрий Михайличенко. Шиханы: пора сверить часы
=============================
В перечне не хватает девятого, главного пункта,- радий уже получил откат за принятие решения по разработке Шихан, и отказатся он физически неможет.



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  • 3 | 03.02.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!!!



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  • 4 | 03.02.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот Димон прав, но с "вороньемыми" мозгами его заклюют, для России это норма: Потом недоумевать почему в бурде под названием суп плавает одиноко сваренная муха...



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  • 5 | 03.02.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А у него это зоб или он из себя напыщенную важность изображает?



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  • 6 | 03.02.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-ому
Для вас сын уборщицы практиковпвщийся в Тамбовской 0ПГ авторитет? Деревянные игрушки в самый раз архаичным мозгам... Признайтесь по секрету,- женщины от вас шарахаются? Но они же правы!



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1

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  • 7 | 03.02.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.02.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-ому
Для вас сын уборщицы практиковпвщийся в Тамбовской 0ПГ авторитет? Деревянные игрушки в самый раз архаичным мозгам... Признайтесь по секрету,- женщины от вас шарахаются? Но они же правы!
_____________________
Когда вы пишите про сына уборщицы, напрашивается, что вы потомственный аристократ, род которого вписан в "бархатную книгу" - столько в вас спеси и презрения к уборщицам.
А читаешь дальше и понимаешь, что вы обыкновенное быдло.
Так откуда спесь?



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  • 8 | 03.02.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виртуозные выходки Руслана Ринатовича просто поражают, 1 февраля по его повелению директор первой школы райцентра проводит сбор старшеклассников и учителей в 14 часов 30 минут. Вопрос: зачем? Злые языки говорят, что присутствующие школьники скажут, что мы же не отравились суррогатом мяса и глава Кушнаренково не виноват в поставках бразильского коллагена! Тут кроется подвох, значительная часть учащихся отказалась от школьного питания. Директор Идрисов Ринат конечно, в курсе кто не кушает в учебном заведении и их не прошиб понос.
Он талантливый коррупционер, придумал оригинальную схему присвоения денег, стимулирующие выплаты учителям напрямую перечисляются на зарплатные карточки. Одним по пять тысяч, другим под 100 000 рубликов.Под строжайшим секретом лица, получающие крупные суммы, а их примерно 8-10 человек, часть отдают директору. Хитрый фонд идет в карман Руслан Ринатовича, возможно еще для оплаты услуг защитникам, депутату госдумы Фариту Ганиеву, Хатыповой и другим.
На днях безнаказанный директор отчудил, собрал учителей наложил запрет на публикацию в соцсетях в интернете различных комментариев и возмущений. Учителя, из-за угла пришибленный народ с рвением выполняют пожелания Рината Рифгатовича, молчат в тряпочку. Завучи типа Нурмухаметовой Ляйсан Ильгизовны и Шиковой Ляйсан Ислаховны с удовольствием выполняют любые прихоти Идрисова.
Дамы с низкой социальной ответственностью у нас в почете. Потому и творится отравление учеников.



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  • 9 | 03.02.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виртуозные выходки Руслана Ринатовича просто поражают, 1 февраля по его повелению директор первой школы райцентра проводит сбор старшеклассников и учителей в 14 часов 30 минут. Вопрос: зачем? Злые языки говорят, что присутствующие школьники скажут, что мы же не отравились суррогатом мяса и глава Кушнаренково не виноват в поставках бразильского коллагена! Тут кроется подвох, значительная часть учащихся отказалась от школьного питания. Директор Идрисов Ринат конечно, в курсе кто не кушает в учебном заведении и их не прошиб понос.
Он талантливый коррупционер, придумал оригинальную схему присвоения денег, стимулирующие выплаты учителям напрямую перечисляются на зарплатные карточки. Одним по пять тысяч, другим под 100 000 рубликов.Под строжайшим секретом лица, получающие крупные суммы, а их примерно 8-10 человек, часть отдают директору. Хитрый фонд идет в карман Руслан Ринатовича, возможно еще для оплаты услуг защитникам, депутату госдумы Фариту Ганиеву, Хатыповой и другим.
На днях безнаказанный директор отчудил, собрал учителей наложил запрет на публикацию в соцсетях в интернете различных комментариев и возмущений. Учителя, из-за угла пришибленный народ с рвением выполняют пожелания Рината Рифгатовича, молчат в тряпочку. Завучи типа Нурмухаметовой Ляйсан Ильгизовны и Шиковой Ляйсан Ислаховны с удовольствием выполняют любые прихоти Идрисова.
Дамы с низкой социальной ответственностью у нас в почете. Потому и творится отравление учеников.



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