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Черепашья медицина, которая «справится»

  • Опубликовано: natall | 03.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 24338 | Комментарии: 14
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Утром 2 февраля на ИА «Чита.Ру» вышел гражданин КНР Ван Юньбинь, лежащий в краевой инфекционной клинической больнице в городе Чите Забайкальского края. Как рассказал он сам – это о нём и его семье пишут все российские СМИ. Информацию ему представляют ещё в меньшем объёме, чем журналистам, но телефон не забрали. С его помощью он и связался с «Чита.Ру».

Черепашья медицина, которая «справится»


«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражён. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражён – узнал из новостей.

Видео:



Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребёнок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации.

Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребёнку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать её. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь 2 года, она совсем маленькая.

За одну неделю у нас взяли кровь на анализы 6 раз, но так и не дали ни одного результата. По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребёнок, у неё вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!

Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребёнку нужно срочно оказать помощь».

Эхо Москвы
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  • 1 | 03.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вторая сторона.
План Путина на уничтожение страны
Они женятся на "Маруськах", а дети будут рождаться китаезями, а потом они по "плану путина" устроят "крымнаш". А те что голосовали за Путина потрут свои потные рученки и скажут: Вот не докажите что я голосовал за Путина.!



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  • 2 | 03.02.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

1 | 03.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вторая сторона.
План Путина на уничтожение страны
Они женятся на "Маруськах", а дети будут рождаться китаезями, а потом они по "плану путина" устроят "крымнаш". А те что голосовали за Путина потрут свои потные рученки и скажут: Вот не докажите что я голосовал за Путина.!

Точно, на лице у Путина написано, что он природный китаец.



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  • 3 | 03.02.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и молодец китаец!



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  • 4 | 03.02.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вторая сторона.
План Путина на уничтожение страны
Они женятся на "Маруськах", а дети будут рождаться китаезями, а потом они по "плану путина" устроят "крымнаш". А те что голосовали за Путина потрут свои потные рученки и скажут: Вот не докажите что я голосовал за Путина.!
_________________________
А что у вас с головой? Лечиться пробовали? Ах, это не лечится! Сочувствую!
"План Путина на уничтожение страны
Они женятся на "Маруськах", а дети будут рождаться китаезями".
А как Путин должен с этим бороться? Запретить "Маруськам" выходить замуж за "унтерменшей"? Что-то такое было в Германии в 1933-1945 годах.
Если ввести сейчас такие законы в России, то либерасты от бешенства зальют всю страну ядовитой слюной, а Запад введёт санкции даже против российских дворников.
Вы, когда пишите что-то, пытайтесь думать - это небольно!



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  • 5 | 03.02.2020, 10:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67156 | Рейтинг: +12052,8
Моя дочка русская
____________________________
Папа китаец, мама бурятка - на фотографии она уж точно ни разу не русская, я думала - китиаянка, но раз он говорит, что дочка русская - то значит жена - бурятка или русская кореянка)))))) - а дочка русская!!!



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  • 6 | 03.02.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как Путин должен с этим бороться? Запретить "Маруськам" выходить замуж за "унтерменшей"? Что-то такое было в Германии в 1933-1945 годах.
Если ввести сейчас такие законы в России, то либерасты от бешенства зальют всю страну ядовитой слюной, а Запад введёт санкции даже против российских дворников.
Вы, когда пишите что-то, пытайтесь думать - это небольно!
________________________________
ты путиноид куев, иди лоботомию делай, дятел блять...
не ЗАПРЕЩАТЬ выходить замуж за китайцев , идиотина, а сделать так, что бы выгодно было выходить за своих .... что для этого надо? 20 лет не воровать себе в карман и поднять уровень жизни, уровень ЗП и здоровье мужского ( как и женского) населения РФ. и нахера тогда маруське надо будет выходить за китайца, если свой муж обеспечен работой с достойной ЗП, не пьёт, жену любит ...
так подумать не пробовал? что ж за ибунько то
турк



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  • 7 | 03.02.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.02.2020, 10:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67156 | Рейтинг: +12052,9
Моя дочка русская
==================================
Я бы от зятя китайца не отказался- трудолюбивый,не пьет, семью обеспечивает , дружелюбный и по русски общается. На кой черт мне башкирин алкаш, бездельник и неумеха.Надоел мне до ужаса.



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  • 8 | 03.02.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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5-Вот и Кухарку Путин "уговорил"#!!!
Да, конечно же, Родину предавать так приятно, особливо когда "30 сребренников" зазвенят!



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  • 9 | 03.02.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6- Тур

Верно!
Китайцы не скрывая земли за Уралом называют: "Нашим и (Китайскими) северными территориями. И что скверно, этот Путин с ними солидарен. .. Лес, месторождения за символическую плату отдаёт, а чуждым ему какимто гражданам эРэФии...0М0Н...броневики с пулеметами, иногда с водометами, но потомки рабов, они потомки рабов, а это уже социальные инстинкты лечимые лишь аннигилированием мозга что научно доказано, то бишь истинно..! Вроде не уродины и могли бы жить, им бы понедельник и взять и отменить...в смысле Путина..
позабыть как кошмарный сон...пьяный бред...



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  • 10 | 03.02.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6-ому
0н что импо.., с Кабанихой справился на двух сынуль при живой жене Люське. Правильно что девушки таким отказывают., но, устами Алки: 'Что за чертовщина, думала мужчина"...



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  • 11 | 03.02.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрите на бюджет и всё поймёте. Вам не лечение, а дубинки. Мигранты заполнят. Ну напишут в учебниках истории, как два три пигмея нагнули некогда народ победитель, но после нас.



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  • 12 | 03.02.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 03.02.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как Путин должен с этим бороться? Запретить "Маруськам" выходить замуж за "унтерменшей"? Что-то такое было в Германии в 1933-1945 годах.
Если ввести сейчас такие законы в России, то либерасты от бешенства зальют всю страну ядовитой слюной, а Запад введёт санкции даже против российских дворников.
Вы, когда пишите что-то, пытайтесь думать - это небольно!
________________________________
ты путиноид куев, иди лоботомию делай, дятел блять...
не ЗАПРЕЩАТЬ выходить замуж за китайцев , идиотина, а сделать так, что бы выгодно было выходить за своих .... что для этого надо? 20 лет не воровать себе в карман и поднять уровень жизни, уровень ЗП и здоровье мужского ( как и женского) населения РФ. и нахера тогда маруське надо будет выходить за китайца, если свой муж обеспечен работой с достойной ЗП, не пьёт, жену любит ...
так подумать не пробовал? что ж за ибунько то
турк
__________________
Турк!
Понимаешь, бабы как рассуждают: "Лучше от работящего умного китайца умных китайцев рожать, чем от подъюбочного дебила турка идиотов турков".
Попробуй убедить их в обратном, хоть раз написав что-нибудь умное.
А турков что-то слишком много в России развелось, вот и предпочитают "Маруски" китайцев.
Но ведь не Путин виноват, что турк - идиот: тут скорее генетика подвела, аль пьяное зачатие вмешалось. Ну, тебе твоё происхождение виднее.



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  • 13 | 03.02.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.02.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6- Тур

Верно!
Китайцы не скрывая земли за Уралом называют: "Нашим и (Китайскими) северными территориями. И что скверно, этот Путин с ними солидарен. .. Лес, месторождения за символическую плату отдаёт, а чуждым ему какимто гражданам эРэФии...0М0Н...броневики с пулеметами, иногда с водометами, но потомки рабов, они потомки рабов, а это уже социальные инстинкты лечимые лишь аннигилированием мозга что научно доказано, то бишь истинно..! Вроде не уродины и могли бы жить, им бы понедельник и взять и отменить...в смысле Путина..
позабыть как кошмарный сон...пьяный бред...
___________________
Да уж, когда у тебя пьяный бред, ты лучше не пиши!
Лучше прими похмелин.



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  • 14 | 03.02.2020, 13:59 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39389 | Рейтинг: +5287,7
03.02.2020, 13:15 | Автор: san-ufa

Истинно верующим людям христианам, мусульманам, буддистам, представителям других религий не нужны ни "патриархи", ни "главы духовных управлений", ни "путины".........

==========================================================

Нехорошо Серёжа! Нехорошо! В трудный момент ты Родину, тебя вскормившую продал и предал.
А теперь , как иноагент, учишь нас как нам жить!
При этом получаешь 2 пенсии= в рублях и шекелях. А, как настоящий патриот, мог бы российскую пенсию отсылать больным и голодающим детям.
Нехорошо, Серёжа. Сходи к раввину, опамятуйся!



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