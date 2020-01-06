Прокуратура требует признать «Башкорт» экстремистской организацией

— Мы получили извещение Верховного суда о таком иске и определение, что иск принят к производству. При этом, определение было вынесено еще 22 января, но мы его получили только на минувших выходных. К 7 февраля мы уже должны представить в суд свои возражения на иск, но самого иска мы до сих пор не имеем, — сказал активист "Башкорта" Руслан Габбасов.
Напомним, что в конце декабря 2019 года республиканская прокуратура вынесла в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Претензии надзорного ведомства были основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта" "активное участие принимают "аксакалы", "старейшины" Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности”, и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также прокуратура заявила, что во время митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в сентябре 2017 года, звучали выступления, в которых, по мнению надзорного ведомства "содержались высказывания, имеющие признаки возбуждения ненависти и вражды", после чего лидерам организации Фаилю Алсынову и Руслану Габбасову были объявлены предостережения "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".
Как пояснил Руслан Габбасов, "Башкорт" намеревался направить свой ответ прокуратуре на этой неделе.
— Нам тогда предложили "в двухмесячный срок устранить нарушения". Это время истекает в конце февраля. Мы подготовили обстоятельный ответ, но прокуратура не выдерживает свои же сроки. Видимо, их сильно торопят из "Белого дома", из администрации Хабирова. Именно новый глава республики — инициатор всех последних гонений и репрессий против нашей организации, — заявил активист. Он добавил, что организация будет "всемерно защищаться от несправедливых обвинений и в суде и в публичном пространстве".
На странице организации в соцсети вКонтакте представители "Башкорт" обратились к своим сторонникам с призывом начать акции протестов с требованием прекратить репрессии по отношению к БОО "Башкорт"
Отметим, что преследования "Башкорта" со стороны властей и правоохранительных органов активизировались после того, как организация провела "Мужской всебашкирский йыйын" в защиту горы-шихана Куштау. Через несколько дней после этого, активисты организации не были допущены на V Всемирный курултай башкир, хотя и были избраны его делегатами. Председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов и активист Ильмир Мухаметьяров были силой удалены с заседания Курултая и увезены в полицию. Принимавший участие в заседании Курулутая врио главы республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов организации, что они "проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", и что он по отношению к ним будет "просто беспощаден".
В начале декабря "Башкорт" провел представительное собрание с участием ученых, общественников и гражданских активистов, где обсуждались вопросы защиты Куштау. Собрание обратилось к международной общественности с призывом подключиться к защите горы. Вскоре после собрания прокуратура начала проверку деятельности "Башкорта", к которой подключилось и МЧС. Еще через несколько дней с проверкой в офис организации пришли сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану. Все проверки были начаты после анонимных заявлений неких граждан о том, что у себя в офисе "Башкорт", якобы, ведет "экстремистскую деятельность".
Предварительное заседание в Верховном суде РБ по иску прокуратуры назначено на 7 февраля.
Идель.Реалии
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Прокуратура требует признать «Башкорт» экстремистской организацией
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