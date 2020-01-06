Прокуратура требует признать «Башкорт» экстремистской организацией

Предварительное заседание в Верховном суде РБ по иску прокуратуры назначено на 7 февраля. Прокурор Башкортостана направил в Верховный суд иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности. Об этом "Idel.Реалии" сообщили в самой организации.— Мы получили извещение Верховного суда о таком иске и определение, что иск принят к производству. При этом, определение было вынесено еще 22 января, но мы его получили только на минувших выходных. К 7 февраля мы уже должны представить в суд свои возражения на иск, но самого иска мы до сих пор не имеем, — сказал активист "Башкорта" Руслан Габбасов.Напомним, что в конце декабря 2019 года республиканская прокуратура вынесла в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Претензии надзорного ведомства были основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта" "активное участие принимают "аксакалы", "старейшины" Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности”, и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также прокуратура заявила, что во время митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в сентябре 2017 года, звучали выступления, в которых, по мнению надзорного ведомства "содержались высказывания, имеющие признаки возбуждения ненависти и вражды", после чего лидерам организации Фаилю Алсынову и Руслану Габбасову были объявлены предостережения "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".Как пояснил Руслан Габбасов, "Башкорт" намеревался направить свой ответ прокуратуре на этой неделе.— Нам тогда предложили "в двухмесячный срок устранить нарушения". Это время истекает в конце февраля. Мы подготовили обстоятельный ответ, но прокуратура не выдерживает свои же сроки. Видимо, их сильно торопят из "Белого дома", из администрации Хабирова. Именно новый глава республики — инициатор всех последних гонений и репрессий против нашей организации, — заявил активист. Он добавил, что организация будет "всемерно защищаться от несправедливых обвинений и в суде и в публичном пространстве".На странице организации в соцсети вКонтакте представители "Башкорт" обратились к своим сторонникам с призывом начать акции протестов с требованием прекратить репрессии по отношению к БОО "Башкорт"Отметим, что преследования "Башкорта" со стороны властей и правоохранительных органов активизировались после того, как организация провела "Мужской всебашкирский йыйын" в защиту горы-шихана Куштау. Через несколько дней после этого, активисты организации не были допущены на V Всемирный курултай башкир, хотя и были избраны его делегатами. Председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов и активист Ильмир Мухаметьяров были силой удалены с заседания Курултая и увезены в полицию. Принимавший участие в заседании Курулутая врио главы республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов организации, что они "проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", и что он по отношению к ним будет "просто беспощаден".В начале декабря "Башкорт" провел представительное собрание с участием ученых, общественников и гражданских активистов, где обсуждались вопросы защиты Куштау. Собрание обратилось к международной общественности с призывом подключиться к защите горы. Вскоре после собрания прокуратура начала проверку деятельности "Башкорта", к которой подключилось и МЧС. Еще через несколько дней с проверкой в офис организации пришли сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану. Все проверки были начаты после анонимных заявлений неких граждан о том, что у себя в офисе "Башкорт", якобы, ведет "экстремистскую деятельность".Предварительное заседание в Верховном суде РБ по иску прокуратуры назначено на 7 февраля.