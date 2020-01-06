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Прокуратура требует признать «Башкорт» экстремистской организацией

  • Опубликовано: san-ufa | 04.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 14534 | Комментарии: 98
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Предварительное заседание в Верховном суде РБ по иску прокуратуры назначено на 7 февраля. Прокурор Башкортостана направил в Верховный суд иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности. Об этом "Idel.Реалии" сообщили в самой организации.

Прокуратура требует признать «Башкорт» экстремистской организацией


— Мы получили извещение Верховного суда о таком иске и определение, что иск принят к производству. При этом, определение было вынесено еще 22 января, но мы его получили только на минувших выходных. К 7 февраля мы уже должны представить в суд свои возражения на иск, но самого иска мы до сих пор не имеем, — сказал активист "Башкорта" Руслан Габбасов.

Напомним, что в конце декабря 2019 года республиканская прокуратура вынесла в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Претензии надзорного ведомства были основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта" "активное участие принимают "аксакалы", "старейшины" Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности”, и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также прокуратура заявила, что во время митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в сентябре 2017 года, звучали выступления, в которых, по мнению надзорного ведомства "содержались высказывания, имеющие признаки возбуждения ненависти и вражды", после чего лидерам организации Фаилю Алсынову и Руслану Габбасову были объявлены предостережения "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".

Как пояснил Руслан Габбасов, "Башкорт" намеревался направить свой ответ прокуратуре на этой неделе.

— Нам тогда предложили "в двухмесячный срок устранить нарушения". Это время истекает в конце февраля. Мы подготовили обстоятельный ответ, но прокуратура не выдерживает свои же сроки. Видимо, их сильно торопят из "Белого дома", из администрации Хабирова. Именно новый глава республики — инициатор всех последних гонений и репрессий против нашей организации, — заявил активист. Он добавил, что организация будет "всемерно защищаться от несправедливых обвинений и в суде и в публичном пространстве".

На странице организации в соцсети вКонтакте представители "Башкорт" обратились к своим сторонникам с призывом начать акции протестов с требованием прекратить репрессии по отношению к БОО "Башкорт"

Отметим, что преследования "Башкорта" со стороны властей и правоохранительных органов активизировались после того, как организация провела "Мужской всебашкирский йыйын" в защиту горы-шихана Куштау. Через несколько дней после этого, активисты организации не были допущены на V Всемирный курултай башкир, хотя и были избраны его делегатами. Председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов и активист Ильмир Мухаметьяров были силой удалены с заседания Курултая и увезены в полицию. Принимавший участие в заседании Курулутая врио главы республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов организации, что они "проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", и что он по отношению к ним будет "просто беспощаден".

В начале декабря "Башкорт" провел представительное собрание с участием ученых, общественников и гражданских активистов, где обсуждались вопросы защиты Куштау. Собрание обратилось к международной общественности с призывом подключиться к защите горы. Вскоре после собрания прокуратура начала проверку деятельности "Башкорта", к которой подключилось и МЧС. Еще через несколько дней с проверкой в офис организации пришли сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану. Все проверки были начаты после анонимных заявлений неких граждан о том, что у себя в офисе "Башкорт", якобы, ведет "экстремистскую деятельность".

Предварительное заседание в Верховном суде РБ по иску прокуратуры назначено на 7 февраля.

Идель.Реалии
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  • Гость
  •  
  • 1 | 04.02.2020, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прокуратура требует признать «Башкорт» экстремистской организацией
========================================
НУ НАКОНЕЦ-ТО!!!!



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10

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  • Участник
  •  
  • 2 | 04.02.2020, 08:46 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4827 | Рейтинг: -737
В начале декабря "Башкорт" провел представительное собрание с участием ученых, общественников и гражданских активистов, где обсуждались вопросы защиты Куштау. Собрание обратилось к международной общественности с призывом подключиться к защите горы. Вскоре после собрания прокуратура начала проверку деятельности "Башкорта", к которой подключилось и МЧС. Еще через несколько дней с проверкой в офис организации пришли сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану. Все проверки были начаты после анонимных заявлений неких граждан о том, что у себя в офисе "Башкорт", якобы, ведет "экстремистскую деятельность".
-------------------------
Наверно Кухарка постаралась!!



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4

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  • Гость
  •  
  • 3 | 04.02.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Имперцы бараны -нужен свисток через который выпускают лишний пар . Если уничтожат легальные организации сопротивление уйдет подполье и кардинально изменит методы борьбы и никакие репрессии не спасут Мордор от распада . ps и подумайте что я башкирин .



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4

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  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 04.02.2020, 09:03 | Автор: san-ufa
    Публикации: 166 | Комментарии: 1463 | Рейтинг: +459,1
Очередной оскал "красногорско-путинского десанта" на шихан Куштау и людей защищающих его!
«Незабытый полк» политзаключённых растёт: сфабрикованы уголовные дела в отношении А.Дильмухаметова, БОО «Башкорт» в Уфе, Марка Гальперина в Москве, Светланы Прокопьевой в Пскове, Александра Габышева в Якутске,... гайки госполитрепрессий продолжают жестоко закручиваться…
Свободу Айрату Дильмухаметову, Марку Гальперину и ВСЕМ политзаключённым!
Руки прочь от "Башкорта" и Куштау!



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8

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  • 5 | 04.02.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свободу Анжеле Девис.



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  • 6 | 04.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прокуратура требует признать «Башкорт» экстремистской организацией
======================================
Молодец новый прокурор ,- Владимир Ведерников!
Сразу начил давить этих гнид,- нациков!!!
Уважаю!!!!!



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10

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  •  
  • 7 | 04.02.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Имперцы бараны -нужен свисток через который выпускают лишний пар . Если уничтожат легальные организации сопротивление уйдет подполье и кардинально изменит методы борьбы и никакие репрессии не спасут Мордор от распада . ps и подумайте что я башкирин .
__________________________________________________________
Тебе свисток и дымохода достать нужно. Все эти организации были созданы во времена раздувания национализма Муртазлишкой сотоварищи. Все эти "деятели" подвизались там с одной целью - стать более менее узнаваемым по своим визгам и присесть в какой нибудь комитет по защите всея батырского. Сейчас это сделать сложнее, поэтому самые активные, кому есть что терять, понемногу из числа визгунов начнут сливаться. А уж про то что титульники Искру печатать начнут и стачки устраивать глупо даже думать. В крайнем случае загонят их в Темяс, а мы в Уфимском крае жить будем, вот и все.



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  • 8 | 04.02.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
организация провела "Мужской всебашкирский йыйын" в защиту горы-шихана Куштау
_______________________________________________________
Женщины в титульном апартеиде права голоса уже лишены?



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2

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  • 9 | 04.02.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.02.2020, 09:03 | Автор: san-ufa
Публикации: 166 | Комментарии: 1463 | Рейтинг: +459,2

Очередной оскал "красногорско-путинского десанта" на шихан Куштау и людей защищающих его!
«Незабытый полк» политзаключённых растёт: сфабрикованы уголовные дела в отношении А.Дильмухаметова, БОО «Башкорт» в Уфе...
________________________________________________________
Давно пора было порядок навести, а то националисты зарываться начали.



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8

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  • 10 | 04.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свободу Луису Корвалолу!



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5

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  • 11 | 04.02.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец то! Все прекрасно знают и понимают, что творится на этих слётах и йыйыйыйыйынах



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6

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  • 12 | 04.02.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 04.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прокуратура требует признать «Башкорт» экстремистской организацией
======================================
Молодец новый прокурор ,- Владимир Ведерников!
Сразу начил давить этих гнид,- нациков!!!
Уважаю!!!!!
=======================
Когда увидим в скамье подсудимых так называемую Лину Серегину?За разжигание ненанвисти к башкирскому языку?



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2

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  • 13 | 04.02.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8--ому
женщины сами добровольно отказываются от своих многих гражданских прав включая выборных.
Помните хохлянских убиенных, причина не Путин, вернее не это основная причина: хохлы проголосовали за бабу! За бабу - воровку! И полячили...рюшечки, занавесочки, а...какие бомбы...атомные...- Путину...а стратегические бомбардировщики...на металлолом...сережки...трусики купим...
И получили десятки тысяч убитых, а наши деды вместе Гитлеру хребет сломали...



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  • 14 | 04.02.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий сам террорист ! По башкортостану установил свою диктаатуру и террор против инакамыслия. Даже члены отчитываются как салдофоны есть ,так точно.



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  • 15 | 04.02.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где Муртаза?Почему он не защищает своих детей? Разве он не лидер всех башкир?



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  • 16 | 04.02.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Русский кованый сапог" в действии.



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  • 17 | 04.02.2020, 10:20 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4827 | Рейтинг: -737
3 | 04.02.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Имперцы бараны -нужен свисток через который выпускают лишний пар . Если уничтожат легальные организации сопротивление уйдет подполье и кардинально изменит методы борьбы и никакие репрессии не спасут Мордор от распада . ps и подумайте что я башкирин .
-------------------------
К счастью это написал провокатор не башкир!!!! Башкир никогда не станет писать "БАШКИРИН". Обычно так пишут по образу слова "ТАТАРИН" или русские или татары.



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  • 18 | 04.02.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда увидим в скамье подсудимых так называемую Лину Серегину?За разжигание ненанвисти к башкирскому языку?
_________________________________________________
Как можно обвинять Серегину в том, в чем виноваты сами башкиры и их нащальники? Принудительное навяливание БЯ большинству населения региона разве Серегина начала?



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  • 19 | 04.02.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К счастью это написал провокатор не башкир!!!! Башкир никогда не станет писать "БАШКИРИН". Обычно так пишут по образу слова "ТАТАРИН" или русские или татары.
_______________________________________________________
Они бы написали "башкирец"



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  • 20 | 04.02.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 04.02.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Русский кованый сапог" в действии.
________________________________________________
Синяки на жопе разболелись? Какие вы бнацики скользкие. То русский лапоть то, когда слезу вышибить надо, сразу сапог кованный. Хитрожопости не занимать.



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