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Новая картонная дурилка заигрывает с вирусом

  • Опубликовано: natall | 04.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 40709 | Комментарии: 16
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0


Премьер Мишустин, имея в виду короновирус, заявил, согласно официальному РИА «Новости»: «В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты».

Новая картонная дурилка заигрывает с вирусом


Отлично. Мы успокоились. И так рады.

И тотчас, Мишустин сообщает на оперативном совещании в правительстве,, что иностранцев могут депортировать из России, если у них обнаружат короновирус. Высказав удовлетворение от внесения китайского вируса в список опасных болезней, премьер добавил: «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь».

Стоп. Мы что-то не поняли. Еще раз с начала. Прокрутим запись.

Если в России есть «все необходимые лекарства», то почему кого-то следует «депортировать»? Почему не вылечить у нас в стране, поместив в карантин? Явив миру могущество путинской медицины? Может и сам главный в белом халате приедет к пошедшему на поправку больному, оправит одеяло, пожмет здоровую руку, принесет апельсины в подарок…

К тому же депортация инфицированного человека не только антигуманна, но и стоит немалых денег.

Противоречие.

И как-то все слишком просто у Мишустина.

На деле мы думаем так – и с лекарствами не все в порядке (недаром в Китае умер 361 человек), и с депортацией — момент сомнительный. Большой вопрос, как способна реагировать на эпидемию оптимизированная Путиным медицина.

Уже есть первый опыт, на основании которого можно оценить слова Мишустина. Присаживайтесь поудобнее. Откиньтесь в креслах. Сейчас услышите.

Китайский гражданин Ван Юнбинь попал в больницу в Забайкалье по подозрению в том, что он заражен короновирусом. По его словам результатов анализов ему не показали, условия в больнице плохие, врачебный уход сравнимый с Китаем, не обеспечен. О том, что он инфицирован, Ван Юнбинь узнал из прессы, а не от врачей. Кстати, в Китай он не депортирован.

Вот это и есть правда жизни. Отличная от путанного оптимизма начальства.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 04.02.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты».
==========================
Он имел в виду аспирин и иарлевые повязки...



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  • 2 | 04.02.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоп. Мы что-то не поняли. Еще раз с начала. Прокрутим запись.
___________________________________________________
Не надо сначала. Мы уже все поняли. Очередная псевдочума века, которые каждые пару лет сотрясают медийное пространство. Под шумок кто то освоит деньги на новые вакцины, кто то продаст очередной арбидол, кто то на финансовом рынке профит поимеет. В сухом остатке имеем, что каждый год даже у нас, а не в миллиардном Китае, от банальной хорошо известной пневмонии погибает каждый год людей больше чем от этого короновируса. Так что не надо переливать из пустого в порожнее.
Про то что наша власть делает все кроме нужных дел все и так в курсе. Ладно хоть летнее зимнее время, Сталинград Волгоград, десталинизацию на время в покое оставили.



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  • 3 | 04.02.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первому:

И русскую мазь Вишневского....



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2

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  • 4 | 04.02.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.02.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первому:
И русскую мазь Вишневского....
===============================
Не-а!
Скипидар,- для скорейшей, и малозатратной дипартации иностранцев.



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  • 5 | 04.02.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.02.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Первому:

И русскую мазь Вишневского....
____________________________________________
Кто то здесь вшей завернутых в тесто сильно хвалил. Дескать при поедании сильно иммунитет укрепляют? Говорил традиция



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  • Начинающий
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  • 6 | 04.02.2020, 11:39 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 151 | Рейтинг: -9,7
Ради бога, если ему так плохо здесь, демонтируйте его уже. Нам тут чумы не хватает.



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  • 7 | 04.02.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Ухани больницу за десять дней, в Сингапуре маски бесплатно, в России маски подорожали в разы. Приду в аптеку, буду кашлять чихать и сморкаться на продавцов, пусть маску бесплатно дадут.



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  • 8 | 04.02.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.02.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Ухани больницу за десять дней, в Сингапуре маски бесплатно, в России маски подорожали в разы. Приду в аптеку, буду кашлять чихать и сморкаться на продавцов, пусть маску бесплатно дадут.
_____________________________
народ - Быдлоооо, вспомните фукусиму - воду питание местные торгаши бесплатно раздавали... вспомните подрыв нашего аэропорта в маскве - таксисты цену взвинтили... БЫДЛОООООО йопамать

вот на сосед ветке - прокуратура занялась Башкортом... и вроде бы обязаны проверить , но начали тока после выступлений за Куштау. т.е. есть методы на Костю Сапрыкина и МЧС подтянули и анонимки. Казалось бы а при чём тут...? а просто , спрос определяет предложение - да )(уй там... какая то сука из роспотреба жаловалась - мы не можем никак повлиять на цены в аптеках , они нам неподвластны , согласно закону....
утверждаю - есть методы на Костю Сапрыкина - МЧС, Пожарные, энергетики ... ЦОБ в конце концов... прикрыть на неделю , обложить пидерастов штрафами ... а маски за их счет со складов раздать . вот и весь спрос определяет предложение
турк



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  • 9 | 04.02.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мишустин сообщает на оперативном совещании в правительстве,, что иностранцев могут депортировать из России, если у них обнаружат короновирус.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Почему Вы, либерасты, всегда даже собственной тени боитесь? Могут депортировать не означает, что обязательно депортируют! Всё будет решаться исходя из сложившейся ситуации! Будет много своих больных граждан, тогда и будут депортировать! Очень Опытный



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  • 10 | 04.02.2020, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Премьер Мишустин, имея в виду короновирус, заявил, согласно официальному РИА «Новости»: «В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Неужели французское лекарство завезли - гильотину? Очень Опытный



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  • 11 | 04.02.2020, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно представить, как визжали бы от радости либерасты, если бы коронавирус пошел по миру из России. Но на Китай скулить не решаются - боятся. Опять только Россия плохая, все остальные как бы не при чем.



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  • 12 | 04.02.2020, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лукашенко поведал о Москве в деле о задержании директоров сахарозаводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров всех сахарных заводов республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, в ближайшие дни Комитет государственной безопасности (КГБ) подробно расскажет об этом деле.

Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии задержали директоров всех четырех сахарных заводов республики. По информации журналистов, расследование проводит КГБ Белоруссии. Всего по делу о сахарозаводах было задержано 11 человек. Так, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович был задержан при вылете на отдых. С этой целью возле Вроцлава белорусские силовики развернули рейс Минск — Мюнхен, который приземлился в Гродно.
26 декабря Лукашенко заявил, что 2020 год будет для страны непростым. Глава государства призвал вертикаль власти быть начеку. По словам белорусского лидера, главная угроза может исходить от экономики.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А у нас в РФ этих торговых домов различных предприятий, как грязи! Очень Опытный



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  • 13 | 04.02.2020, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ А у нас в РФ этих торговых домов различных предприятий, как грязи! Очень Опытный
_______________________________________________________
У нас и культурные представительства вон в столице есть. Прям интересно для чего?



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  • 14 | 04.02.2020, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-- ому
Да, у нас даже не один населенный пункт наполовину заселены Блохиными и прочими прекрасными фамилиями, так сказать, традиции!!!!



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  • 15 | 04.02.2020, 19:17 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 04.02.2020, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

5-- ому
Да, у нас даже не один населенный пункт наполовину заселены Блохиными и прочими прекрасными фамилиями, так сказать, традиции!!!!
___________________________________________________________
Наполовину фигня. Тут регион целый и народец в честь насекомых в голове назвали. Вот уж традиция!!!!



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  • 16 | 04.02.2020, 23:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15-- й

По подробнее?!



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