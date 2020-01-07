Не устал, не уходит и добровольно не уйдет

Владимир Владимирович – человек невероятной стойкости. Какие соблазны! Какие искушения! Ведь не в первый раз предлагают ему: да плюньте вы на всё, хрен бы с ними, с этими нелепыми формальностями! Правьте нами вечно, пока вам не надоест – потому что нам-то не надоест никогда!И мудрецы с Кавказа, и рабочие пролетарских заводов, и общественники с мест – но Владимир Владимирович всякий раз мягко осаживал, легкой улыбкой благодарил за доверие, а потом как истинный отец нации вразумлял предлагальщиков. Закон есть закон, Конституция не Филькой писалась!Сколько полагается – столько и буду править. Ни разу не отступил от буквы и духа. Но при этом почему-то правит нами уже двадцать лет и будет править еще незнамо сколько. И никакой закон не нарушится, и Конституция не покраснеет.Очередная неравнодушная к судьбам России гражданка Смыслова, преподаватель, между прочим, работающая с одаренными детьми, интересуется, что же сказать детям? Дети – наше будущее! Ради них живем – сами-то уж пожили! Так что же детям сказать: нужны ли теперь вообще эти непонятные выборы, если уже есть поправки? Выглядывая из-за широких и крепких детских спин, преподавательница Смыслова ратует за стабильность, за то, чтобы ну хотя бы еще шесть лет ничего в стране не менялось, о большем не просит – но наверняка, в душе мечтает.Действительно: какие могут быть выборы президента, если поправки выберем? На кой ляд нам Конституция, если Поправки к ней гораздо интереснее?Дети родились, подросли и успели проявить свою явную одаренность именно при Путине – так зачем детям еще какой-то президент? Правильно спрашивает преподавательница Смыслова!А Путин, снова с легкой улыбкой, отвечает, что поправки принимались не за тем, чтобы продлить полномочия. И нет бы учительнице или кому-то другому из неравнодушных череповчан спросить: а если не за этим, так за чем принимаются поправки? Почему именно они и почему именно теперь?Практически всё, что было предложено Путиным во время Послания, направлено на централизацию власти, на вбивание Вертикали как сваи в нашу промерзшую землю. И вся логика этих изменений говорит о том, что играть по обновленным правилам можно только под руководством человека, который эти правила поменять и предложил, и сейчас придумывает, как бы сделать их еще хитрее.Правда в том, что напрямую поправки не ведут к продлению полномочий. Иначе Путин просто вышел бы и сказал, что никуда не уходит, потому что не устал. Или в ответ на глупый вопрос педагога из Череповца внезапно сказал бы: а что, пожалуй, вы правы! Но мы же хотим всё сделать элегантно.Поэтому городим огород, чтобы найти изящный способ все поменяв, не изменить главного. Конечно, Путин хочет остаться. И при теперешнем раскладе, конечно, он останется. И не важно, как будет называться его должность. Он уже правил Россией в качестве президента и в качестве премьера. Он будет править Россией в каком угодно качестве. Потому что не место красит человека. Потому что Россией управляет не какой-то пост или кресло. Ею правит конкретный человек. И наши дети никакого другого человека при своей жизни не видели.