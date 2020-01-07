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Не устал, не уходит и добровольно не уйдет

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Владимир Владимирович – человек невероятной стойкости. Какие соблазны! Какие искушения! Ведь не в первый раз предлагают ему: да плюньте вы на всё, хрен бы с ними, с этими нелепыми формальностями! Правьте нами вечно, пока вам не надоест – потому что нам-то не надоест никогда!

Не устал, не уходит и добровольно не уйдет


И мудрецы с Кавказа, и рабочие пролетарских заводов, и общественники с мест – но Владимир Владимирович всякий раз мягко осаживал, легкой улыбкой благодарил за доверие, а потом как истинный отец нации вразумлял предлагальщиков. Закон есть закон, Конституция не Филькой писалась!

Сколько полагается – столько и буду править. Ни разу не отступил от буквы и духа. Но при этом почему-то правит нами уже двадцать лет и будет править еще незнамо сколько. И никакой закон не нарушится, и Конституция не покраснеет.

Очередная неравнодушная к судьбам России гражданка Смыслова, преподаватель, между прочим, работающая с одаренными детьми, интересуется, что же сказать детям? Дети – наше будущее! Ради них живем – сами-то уж пожили! Так что же детям сказать: нужны ли теперь вообще эти непонятные выборы, если уже есть поправки? Выглядывая из-за широких и крепких детских спин, преподавательница Смыслова ратует за стабильность, за то, чтобы ну хотя бы еще шесть лет ничего в стране не менялось, о большем не просит – но наверняка, в душе мечтает.

Действительно: какие могут быть выборы президента, если поправки выберем? На кой ляд нам Конституция, если Поправки к ней гораздо интереснее?

Дети родились, подросли и успели проявить свою явную одаренность именно при Путине – так зачем детям еще какой-то президент? Правильно спрашивает преподавательница Смыслова!

А Путин, снова с легкой улыбкой, отвечает, что поправки принимались не за тем, чтобы продлить полномочия. И нет бы учительнице или кому-то другому из неравнодушных череповчан спросить: а если не за этим, так за чем принимаются поправки? Почему именно они и почему именно теперь?

Практически всё, что было предложено Путиным во время Послания, направлено на централизацию власти, на вбивание Вертикали как сваи в нашу промерзшую землю. И вся логика этих изменений говорит о том, что играть по обновленным правилам можно только под руководством человека, который эти правила поменять и предложил, и сейчас придумывает, как бы сделать их еще хитрее.

Правда в том, что напрямую поправки не ведут к продлению полномочий. Иначе Путин просто вышел бы и сказал, что никуда не уходит, потому что не устал. Или в ответ на глупый вопрос педагога из Череповца внезапно сказал бы: а что, пожалуй, вы правы! Но мы же хотим всё сделать элегантно.

Поэтому городим огород, чтобы найти изящный способ все поменяв, не изменить главного. Конечно, Путин хочет остаться. И при теперешнем раскладе, конечно, он останется. И не важно, как будет называться его должность. Он уже правил Россией в качестве президента и в качестве премьера. Он будет править Россией в каком угодно качестве. Потому что не место красит человека. Потому что Россией управляет не какой-то пост или кресло. Ею правит конкретный человек. И наши дети никакого другого человека при своей жизни не видели.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.02.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не устал, не уходит и добровольно не уйдет
=============================
В интернете нашол распорядок дня несменяемого:
- Сразу после пробуждения, в 9 часов, Президента ждет завтрак (омлет или каша, творог, перепелиные яйца, фруктовый сок, кофе).
- физическая нагрузка (плавание - в течение двух часов, спортзал).
чтение (иногда).
- прием водных процедур.
- работа (изучение информационных документов - доклады службы контрразведки ФСБ, службы Внешней разведки, доклад Федеральной службы охраны, сообщений российской и иностранной прессы).
- запланированные встречи.
- работа в собственной резиденции - дворце в Ново-Огарево (24 километра от Кремля).
- В выходные дни- занятия по английскому языку, хобби - хоккей на льду, иногда - выезды на охоту.

Ну кто, скажите на милость, от такой кайфовой жизни добровольно уйдет?
Ну единственно, только умный и порядочный человек...



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5

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  • Гость
  •  
  • 2 | 05.02.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
_________Не дождётесь!!! Путин Наш президент!!! Путин Наше будущее!!! Путин Наше всё!!! Кто против Путина, тот против России!!! Да здравствует Наш Самый Лучший Президент В.В.Путин, наш Царь!!! Очень Опытный



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3

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  • Участник
  •  
  • 3 | 05.02.2020, 10:12 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1461 | Рейтинг: +733,4
Гость

2 | 05.02.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_________Не дождётесь!

Очень Отмороженый др0чит по ходу с утра на своего кумира дебилоид дырявый



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7

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  • Гость
  •  
  • 4 | 05.02.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.02.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_________Не дождётесь!!! Путин Наш президент!!! Путин Наше будущее!!! Путин Наше всё!!! Кто против Путина, тот против России!!! Да здравствует Наш Самый Лучший Президент В.В.Путин, наш Царь!!!
=====================================
Дружно кричат овцы в овчарне....



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3

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  • Участник
  •  
  • 5 | 05.02.2020, 10:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1470 | Рейтинг: +358,2
Устал, как не устал. От обмана и лжи тоже устают. Но уходить некуда. Сразу всплывут все пакости и мерзости. Поэтому ему остается один выход- вперед ногами.



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5

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  • Гость
  •  
  • 6 | 05.02.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну кто, скажите на милость, от такой кайфовой жизни добровольно уйдет?
Ну единственно, только умный и порядочный человек...
_______________________________________________________
Что такие злые? Одного царя траванули в 1953, чуть тогда страну не потеряли. Мало? Ребята из Эха чать квартирки в Святой земле имеют, а вам дуракам что неймется? Здесь здохните от голода и холода



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4

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  • Гость
  •  
  • 7 | 05.02.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-- ому
Вы не упомянули Алину Кабаниху и более ранние яблочные сведения о мадам Трегубовой на конспиративной квартире Сечина.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 05.02.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 2 | 05.02.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.

_________Не дождётесь!!! Путин Наш президент!!! Путин Наше будущее!!! Путин Наше всё!!! Кто против Путина, тот против России!!! Да здравствует Наш Самый Лучший Президент В.В.Путин, наш Царь!!! Очень Опытный
Статистика голосования
05.02.2020, 11:49резус
05.02.2020, 11:19Кухарка
05.02.2020, 10:12Калатунбабай

============================================================
==============
Поставьте плюсики и превратите всё в шутку, нееет по другому не можете.



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3

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  • Эксперт
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  • 9 | 05.02.2020, 12:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67165 | Рейтинг: +12051,1
Слишком топорная "шутка", чтобы ставить плюсики.



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2

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  • Гость
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  • 10 | 05.02.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.02.2020, 12:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67162 | Рейтинг: +12051,8

Слишком топорная "шутка", чтобы ставить плюсики.
_____________________________________________
Евгений Ваганыч, не узнали. Ваши то шутки ого го какие интеллектуальные



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 11 | 05.02.2020, 12:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67165 | Рейтинг: +12051,1
И наши дети никакого другого человека при своей жизни не видели.
_________________________________________________
Этим детям уже по 30-35 лет, поскольку нельзя же считать, что они "видели Горбчева, Ельцина" - будучи еще совершенно не разумными, и не участвовавшими ни в общественной жизни(кроме жизни детсада и школы), ни уплате налогов с плодов своего труда. Как например, нельзя сказать, что я "видела" Хрущева,поскольку когда его сместили в 1964 году мне и 6 лет не было... и все, что я помню в связи с ним, как мы расстреливали комьями грязи его портрет в букваре, прилепленный к забору... вот это сила пропаганды - ничего не скажешь!
Кто-то из дворовых приятелей постарше подбил меня(нас) на это действо... новые буквари были уже с портретом Брежнева, а эти были забракованы и выведены из обращения. То есть - запрещены в школах...
И еще - как плод хрущевского правления - в "Сталинском" садике на Гастелло, располагался он за зданием почты, слева от заводоуправления(Леннинский перед заводоуправлением, сейчас там памятник не Ленину, а Николаю Гастелло, подвиг которого - тоже фейк, как и многое другое в нашей стране) - памятник Сралину я уже не застала, но постамент в три ступеньки - был облюбован местными работягами, где они после работы соображали на троих - был весь усыпан битым бутылочным стеклом - так верные сралинцы выражали свое "почтение" упырю... прозрели...



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2

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  • 12 | 05.02.2020, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67165 | Рейтинг: +12051,1
Ваши то шутки ого го какие интеллектуальные
_______________________
А я и не требую плюсиков на свои шутки.



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  • 13 | 05.02.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2й=0+0

Прекрасная ирония, жаль не понимающих оное!



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  • 14 | 05.02.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 6 | 05.02.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну кто, скажите на милость, от такой кайфовой жизни добровольно уйдет?
Ну единственно, только умный и порядочный человек...
_______________________________________________________
Что такие злые? Одного царя траванули в 1953, чуть тогда страну не потеряли. Мало? Ребята из Эха чать квартирки в Святой земле имеют, а вам дуракам что неймется? Здесь здохните от голода и холода
==========================================
Ну, ты сравнил! Не хочу писать чего с чем. При одном строили светлое будущее, успешно строили, пока не отравили, до сих пор гордимся. А при другом, тоже успехи, но успехи иного порядка –безработица и сопутствующие этому нищета, голод, разруха в производстве и сельском хозяйстве. Не удачный пример при сравнении.
И-2



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  • 15 | 05.02.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-то из дворовых приятелей постарше подбил меня(нас) на это действо..
___________________________________________________________
Я в этом месте прям напугался. Тут жирик как то рассказвал как его страший приятель подбил на одно действо.Думал тебя тоже



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  • 16 | 05.02.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не удачный пример при сравнении.
________________________________________
Вполне удачный. Упадем еще ниже, как в 1917м, кому то на радость



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  • 17 | 05.02.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.02.2020, 12:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67164 | Рейтинг: +12051,8
Слишком топорная "шутка", чтобы ставить плюсики.
________________________
при всём моём неприятии ООчканутого ... но явно не он был
турк



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  • 18 | 05.02.2020, 14:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67165 | Рейтинг: +12051,1
но явно не он был
_______________________
Я это знаю. Я и не писала, что это пидорас О_Ошка. Это какой-то аноним-шутник, которого О_Ошка называет поддельным. А может анонимит и не один...



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  • 19 | 05.02.2020, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.02.2020, 11:16 | Автор:

Что такие злые? Одного царя траванули в 1953, чуть тогда страну не потеряли. Мало? Ребята из Эха чать квартирки в Святой земле имеют, а вам дуракам что неймется? Здесь здохните от голода и холода
======================================================
От кого так сильно лгать научился ? Или пример с " высоты "
слишком заразителен ?
У тебя принцип , если врать , то врать как Йозеф Геббельс ?



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1

  • # 20 | 05.02.2020, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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