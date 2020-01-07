«Социальные» поправки: Как дурачат наивных граждан

ВЦИОМ провел телефонный опрос об отношении россиян к поправкам в Конституцию, предложенным Владимиром Путиным, и, конечно же, выявил подавляющее большинство поддерживающих. Особенно высоки показатели поддержки социальных поправок — о регулярной индексации пенсий (91%) и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).С одной стороны, никакого доверия к этим цифрам (как и вообще к ВЦИОМ последних лет) я лично не испытываю. Еще свежо в памяти, как ВЦИОМ в мае 2019 года после публичного недовольства Кремля стремительно изменил методику, и тут же оцененный ими рейтинг Путина вырос вдвое (!).А с другой стороны, «социальные» поправки Путина — это откровенный обман наивных граждан.Обман первый.В Конституции предлагается записать фразу про «индексацию социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».Важно понять, что это НИЧЕГО не меняет по существу. Вообще ничего. И ни в чем не увеличивает уровень жизни.Потому что и сейчас в федеральных законах о государственном пенсионном обеспечении и о трудовых пенсиях предусмотрена регулярная индексация пенсий.При этом коэффициенты индексации определяет кто? Правительство. И может установить их хоть нулевыми, хоть отрицательными.Что помешает правительству делать все то же самое — по сути, «замораживая» индексацию, несмотря на растущие цены, после внесения указанной выше фразы в Конституцию? Ничего не помешает. Путинская поправка к Конституции не создает ровным счетом никаких гарантий реальной индексации.Обман второй.В Конституции предлагается записать фразу о том, что гарантируется минимальный размер оплаты труда «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».И это тоже НИЧЕГО не меняет по существу. И ни в чем не увеличивает уровень жизни.Потому что положение о том, что МРОТ должен быть не меньше прожиточного минимума, уже ДАВНО УСТАНОВЛЕНО Трудовым кодексом РФ — с 2002 года.И это ничуть не мешает правительству устанавливать откровенно заниженный прожиточный минимум, на который крайне трудно прожить (попробовали бы правительственные чиновники поставить на себе такой эксперимент). И, соответственно, низким оказывается и МРОТ.Так что, когда известный коллекционер дорогих часов сенатор Клишас уверяет, что «поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан» — это тоже обман.Не будьте наивными, сограждане.Вас откровенно дурачат.