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«Социальные» поправки: Как дурачат наивных граждан

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ВЦИОМ провел телефонный опрос об отношении россиян к поправкам в Конституцию, предложенным Владимиром Путиным, и, конечно же, выявил подавляющее большинство поддерживающих. Особенно высоки показатели поддержки социальных поправок — о регулярной индексации пенсий (91%) и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).

«Социальные» поправки: Как дурачат наивных граждан


С одной стороны, никакого доверия к этим цифрам (как и вообще к ВЦИОМ последних лет) я лично не испытываю. Еще свежо в памяти, как ВЦИОМ в мае 2019 года после публичного недовольства Кремля стремительно изменил методику, и тут же оцененный ими рейтинг Путина вырос вдвое (!).

А с другой стороны, «социальные» поправки Путина — это откровенный обман наивных граждан.

Обман первый.

В Конституции предлагается записать фразу про «индексацию социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».

Важно понять, что это НИЧЕГО не меняет по существу. Вообще ничего. И ни в чем не увеличивает уровень жизни.

Потому что и сейчас в федеральных законах о государственном пенсионном обеспечении и о трудовых пенсиях предусмотрена регулярная индексация пенсий.

При этом коэффициенты индексации определяет кто? Правительство. И может установить их хоть нулевыми, хоть отрицательными.
Что помешает правительству делать все то же самое — по сути, «замораживая» индексацию, несмотря на растущие цены, после внесения указанной выше фразы в Конституцию? Ничего не помешает. Путинская поправка к Конституции не создает ровным счетом никаких гарантий реальной индексации.

Обман второй.

В Конституции предлагается записать фразу о том, что гарантируется минимальный размер оплаты труда «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

И это тоже НИЧЕГО не меняет по существу. И ни в чем не увеличивает уровень жизни.

Потому что положение о том, что МРОТ должен быть не меньше прожиточного минимума, уже ДАВНО УСТАНОВЛЕНО Трудовым кодексом РФ — с 2002 года.

И это ничуть не мешает правительству устанавливать откровенно заниженный прожиточный минимум, на который крайне трудно прожить (попробовали бы правительственные чиновники поставить на себе такой эксперимент). И, соответственно, низким оказывается и МРОТ.

Так что, когда известный коллекционер дорогих часов сенатор Клишас уверяет, что «поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан» — это тоже обман.

Не будьте наивными, сограждане.

Вас откровенно дурачат.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.02.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Социальные» поправки: Как дурачат наивных граждан
==========================================
МРОТ и процент индексации устанавливает правительство, а кто ему полмешает "в связи с напряженной внешнеполитической обстановкой", установить мрот в размере стоимости одной буханки хлеба, а пенсии индексировать на 1%, предварительно обесценив их очередным двухкратным повышением курса доллара?!



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  • Гость
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  • 2 | 05.02.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странно что эхо о гражданах россии задумалось, а не об исторической родине своей.Или работа такая, напряженность нагнетать?



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 05.02.2020, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67165 | Рейтинг: +12051,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
ВЦИОМ - продажная девка путинизма.



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 05.02.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.02.2020, 11:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67161 | Рейтинг: +12052,2

ВЦИОМ - продажная девка путинизма.
__________________________________
А Левада?



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4

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  • Гость
  •  
  • 5 | 05.02.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аты баты
3...4...
кто заказывает музыку тот и танцует девушку.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 05.02.2020, 21:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но что удивительно , граждане охотно хавают эту музыку , николи сумняще. Вот что опасное , Ведь таким образом можно протащить в умы граждан любое решение.Ведь протащили же дикий капитализм, а сейчас немного коммунизма в сочетании с капитализмом.



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