Истукан Заки Валидова не помогает депрессивному району

Башкирское Зауралье давно прозвали «депрессивной зоной» нашей республики. В семи районах, прилежащих к негласной столице Зауралья – Сибаю, сложился высокий уровень безработицы, как следствие, отток населения, а также алкоголизм, торговля суррогатным алкоголем и большое количество суицидов.На деле же оказалось, что к этим проблемам присоединились еще «золотая лихорадка» и существование, а не жизнь, в совхозовских двухэтажках без капремонта, но с огромными суммами в коммунальных квитанциях.«Молодым хочется жить»Баймакский район. Добираться до него пришлось трассами, разбитыми деревенскими и извилистыми дорогами. Степь то и дело сменялась горными вершинами и безлюдными лесами. Первым пунктом назначения стало тихое и даже уютное село Темясово – когда-то первая столица Башкирии.Время обеденное – школьники первой смены возвращаются с уроков домой. Некоторые – на лыжах. В первом попавшемся местном магазине бабушка уже что-то купила, но уходить не собирается – на родном башкирском делится последними новостями с продавцом, молодой и улыбчивой женщиной. Здесь как в самой обычной деревне – продукты дают в долг под запись в тетрадке (к слову, она уже изрядно исписана). Но только знакомым – так хоть гарантия есть, что вернут. Вскоре покупательница уходит, а я начинаю узнавать о последних новостях села и его проблемах – но говорить о них, как оказалось, осмеливаются не все.- Я работаю здесь, в Темясове, а живу в соседней деревне Аминево, - рассказывает продавец. Зарплата у меня всего 10 тысяч, муж работает электриком и получает 20-ть. Конечно, этого мало, не хватает. До этого несколько лет он работал на вахте, но потом перестал ездить, чтобы быть ближе к семье. Мы оба работаем, детей из садиков и школ забираем по очереди... Я многодетная мать, мы живем в частном доме.У нас проблема – не газифицируют нашу деревню. Вообще, даже газопровода нет. Нам обидно, мы куда только не писали, у нас подписи даже ходили собирали. Пенсионерам не надо газ, а нам, молодым, жить ведь хочется. Развлекаловки никакой тут нет, молодежь хотела бассейн – а нет вот. Поэтому она уезжает, вообще работы нет.В карьере раньше работали, в основном, тюремщики и приезжие, но потом выяснилось, что их с зарплатой обманывают, - признается женщина.По ее словам, после громкого конфликта в конце 2018 года ничего подобного здесь больше не было. Той осенью несколько жителей села Темясово подрались с приезжими рабочими из Чеченской Республики. Причиной инцидента стало поведение приезжих, которые оскорбили и облили пивом местную девушку в киоске с шаурмой. Полицейские задержали местных якобы за организацию драки. Тот киоск с шаурмой по-прежнему существует, но хозяин теперь там другой. А об этом случае местные стараются не вспоминать.В обшитом деревянном здании, которому больше 80 лет, находится администрация сельсовета. Через 10 минут после окончания обеда дверь в приемную по-прежнему была заперта. Сельчане объясняют это просто – жизнь здесь такая, никто никуда не торопится. В здании вместе с сельсоветом – библиотека, почта и Башкирский историко-культурный центр, который возрождает здесь казачьи традиции и восстанавливает историю в реконструкциях событий. Все-таки первая столица Темясово, пусть и временная.Почтовики оказались не совсем разговорчивыми, но про одно событие все же упомянули – митинг местных жителей в поселке Тубинский, которые протестуют против возобновления золотодобычи. Недавно сельчане даже провели акцию в защиту родной природы и записали видеообращение Радию Хабирову.- Жители говорят, что если там начнут копать, то загрязнят озеро Талкас, которое рядом. Поэтому того, что снова начнут добыть золото, они не хотят, - сообщила сотрудник почты.Не смогли упустить возможность и посетить музей первой столицы Башкирии. На просьбу показать залы директор учреждения Рамиля Абсалямова заявила, что сейчас на первом этаже в музее проходит выставка животных, во время которой люди могут погладить уставшего енота или посмотреть на крокодила, лежащего в маленьком тазике. Женщина провела меня на второй этаж и рассказала, как село Темясово стало временной столицей нашей республики. Позже женщина рассказала о проблемах села – и их, как оказалось, их достаточно.- Молодые у нас ходят на дискотеку, пьют пиво. Но пьяствования как такового нет. Целыми улицами не пьют – у нас за этим строго следят и власти, и общественные организации, женсоветы. Я была на нескольких юбилеях за месяц – ставят на стол кумыс, соки, воды, никакого спиртного. Сидишь и радуешься. Основная проблема – безработица.Люди, конечно, не болтаются без работы, но уезжают на вахту. Но вахта непостоянная – людей обманывают, зарплату не доплачивают. Они каждый год должны искать работу как в первый раз.У нас историческое село, второе село в Башкирии по численности башкир, поэтому, как мне кажется, к нам внимания должно быть больше. Вот выставка проходит – мы приглашаем, звоним, люди не хотят, говорят, «нам лень». Молодежь зависает в интернете, в телефонах. Это проблема нашего времени. А вообще у нас Дом культуры есть, там кружки всякие есть. При предыдущем главе поселения хотели в Темясове физкультурно-оздоровительный комплекс построить, но момент был упущен. Почему-то за ФОК никто не стал бороться. А районный глава Ситдиков очень многое для нас и для района сделал. Раньше у нас до села даже асфальт не доходил, а сейчас все изменилось, - призналась Абсалямова.В мае 2020 года в здании Темясовского музея планируют начать масштабную реконструкцию, при этом сохранить внешний облик исторического здания, которому более ста лет. К тому же, сейчас в здании учреждения нет элементарных удобств, которые теперь должны появиться. Кроме этого, музей сделают мультимедийным – по словам Абсалямовой, сегодня музей морально устарел. В будущем здесь появятся современные инсталляции.Умирающая УргазаВ одном часе езды от Баймака находится село Ургаза. Новости с этого села становились достоянием общественности с осени прошлого года. Жители неоднократно заявляли о своих проблемах, но, по их словам, ни сельсовет, ни администрация района их не слышат. Сегодня надежда этих людей только на одного человека – главу республики Радия Хабирова. Сельчане записали видеообращение, в котором кратко рассказали о своей проблеме.«Скажите всем, что мы умирающее село. Нас как села вообще нет», - печально подмечает местная жительница.Улица Коммунистическая – центральная в селе. Здесь недалеко от местного сельсовета находятся двухэтажные дома, которые выдавались работникам Зилаирского совхоза. Совхоза давно нет, а эти здания превратились в настоящие бараки с разломанными лестницами, отваливающейся штукатуркой и разваливающимся потолком. Большинство квартир в этих домах сейчас просто пустуют – их хозяева уехали на заработки в другие регионы и обустроили свою жизнь там. Продать квартиру в таких домах просто нереально и, как говорят жители, даже стыдно. В одном из таких домов живут всего две семьи. По словам жильцов, квартиры им удалось купить по дешевке, в среднем, от 50 до 150 тысяч рублей!Пенсионерка Зухра Ишмурзина несколько лет назад купила эту квартиру и сделала посильный для себя ремонт. Говорит, выбрала этот дом из-за дешевизны – семейная жизнь не сложилась, с мужем разошлись, идти стало некуда. Но к счастью, у Зухры есть дети, которые стараются ей во всем помогать.- У меня пенсия 9500 рублей, однажды я пошла ее получать, а мне выдали всего две тысячи рублей. Оказывается, региональный оператор удержал у меня с пенсии семь тысяч за капремонт. А квитанций не было поначалу, да и суда никакого не было.Я пошла с вопросами в сельсовет, а они вообще не нашли мой дом, говорят, его на балансе нет, и квартиры нет. Сами работники удивились,стали звонить, узнавать. Они еще спрашивают: «Кто вас заставлял покупать такие квартиры?». А нам ведь тоже хочется хоть как-то жить, - удивленно рассказала Зухра.Проблема с платежками за услуги ЖКХ сложилась и у ее соседки, Жанны Альменовой. Она живет в селе уже 40 лет, в двухэтажном доме с 2013 года. После смерти мужа молодая женщина воспитывала сына-подростка в одиночку. И тоже не понимает, почему жители домов должны платить за капремонт дома, который, по словам сельчан, ни разу не был проведен с момента их постройки.- Раньше здесь шумно было, дома были полны людей. Был благоприятный район. А теперь – пожары каждый раз, а платежки приходят даже в квартиры, где давным-давно никто не живет. Целыми пачками торчат из дверей.Что говорить, у нас даже туалета на улице, и то нет! Случайно загорелся, мой сын тушил. Дом наш признавать аварийным не хотят.Я звонила Региональному оператору капремонта в Уфу, а там слушать не хотят, трубки бросают. Воду мы приносим с колонки, которая работает по часам, - сообщила Жанна.Разъяснить ситуацию в Зилаирском сельсовете не удалось – глава сельсовета и управляющий делами отсутствовали в рабочее время. На момент публикации материала дозвониться до них также не удалось. ProUfu проследит за ситуацией и направит соответствующие запросы.Власти Баймака: «Людям дали рабочие места, а они не хотят работать»Баймакский район часто попадал в поле зрения журналистов – в частности, деятельностью своего главы Ильшата Ситдикова. Напомним, в начале ноября 2018 года тогда еще врио главы Башкирии Радий Хабиров отчитал Ильшата Ситдикова за ложь. Жители района в обращении к новому руководителю республики пожаловались, что учителей районных школ принудительно отправили на отдых в дни осенних каникул без оплаты труда. При этом Хабирова возмутило, что глава администрации Ситдиков несколько раз «менял свои показания».Ильшат Ситдиков за семь лет своей работы на посту главы Баймакского района успел прославиться и тем, что не смог предотвратить в Темясово межнациональный конфликт. Также в июне 2017 года глава района позволил себе грубо обозвать жителей Темясово. Немногим раньше местные жители сообщали о том, что Ситдиков прибыл на местный сабантуй в качестве VIP-гостя на вертолете. Отметим, что в отношении Ситдикова в 2015 году было возбуждено уголовное дело.Кроме того, Баймак успел «засветиться» в СМИ после беспрецедентного количества нарушений в результате проверки КСП Башкирии, в сфере золотодобычи и после конфуза с велосипедом, подаренным мальчику с ДЦП.По сравнению с Сибаем, о проблемах которого мы неоднократно писали, Баймак является маленьким городом с недостаточно развитой инфраструктурой.Гостиница, что в центре, не имеет центральной вывески и давно не отвечает современным требованиям – старая мебель, советский ремонт и один чайник на все номера. Кафе в городе похожи на обычные столовые, романтический ужин в которых точно не организуешь. Кинотеатр после реконструкции обзавелся новым экраном, мягкими креслами, однако в прокате лишь небольшое количество фильмов. Торговый центр один – в самом сердце города. Здесь канцелярия, нарядные платья, детский магазин и отдельный этаж с бытовой техникой – ничего лишнего.Первый замглавы по социальной и кадровой политике Гульшат Сиргалина и ее коллега рассказали ProUfu о развитии города.- В целом социально-экономическое положение в районе удовлетворительное. Слава богу, в 2013-2014 годах во время оптимизации мы сумели сохранить все объекты, в том числе объекты образования, культуры, ФАПы. В районе 82 образовательных учреждения, в них обучаются более 8 тысяч ребят.Открыли новую школу и ясли в Темясово. Если лет пять назад у нас была очередность в детские сады, то теперь ее практически нет, срочно нуждающихся в детском саду нет. Мы стремимся к обучению школьников в одну смену. У нас во всех школах, даже отдаленных, есть теплые туалеты, о которых говорили власти республики. Что касается школьного питания, то закупаются продукты только местных производителей – молоко, фрукты, мясо.Единственное, макароны закупаются за пределами, но мы и здесь стремимся изменить ситуацию. Дети очень довольны едой. При этом в районе остро стоит вопрос демографии – по рождаемости мы находится на втором месте после Бурзянского района. Естественный прирост идет с плюсом. Отток населения по сравнению с предыдущими годами становится меньше, - рассказала Сиргалина.Несмотря на, казалось бы, позитивный фон развития города и района, некоторое время назад местные власти столкнулись с одной проблемой. В 2016 году в четырех населенных пунктах Баймакского района были открыты швейные цеха. По словам чиновников, о создании рабочих мест просили местные жители сел и деревень.В самом Баймаке появилась швейная фабрика на 200 мест. Сегодня работают только три цеха, один пришлось закрыть сразу же. Желающих работать нет, хотя население настаивало: «Дайте нам рабочие места».Жительницы пожаловались на высокие требования, однако те, кто смогли сработаться, зарабатывают 20-25 тысяч рублей. Тогда как средняя зарплата в Баймаке составляет около 29 тысяч рублей, на селе – не больше 17 тысяч. Чиновники даже предлагали жителям подвоз от дома до работы, но желающих, по их словам, просто не нашлось.- У нас сельскохозяйственный, аграрный район. На 1 января 2020 года у нас работают 316 крестьянско-фермерских хозяйств – их количество увеличивается с каждым годом. Мы активно продвигаем местных жителей и поддерживаем их бизнес. Есть еще одна форма бизнеса – кооперативы, их сегодня 15. В этом плане мы лидеры в Башкирии. Также мы занимаем первое место по количеству лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, второе – по количеству посевных площадей. Но нам есть, куда расти. Баймакский район до сих пор является сырьевым придатком окружающих регионов. Мы работаем над тем, чтобы переработка вся оставалась у нас, - рассказывает первый замглавы района по сельскому хозяйству Азат Шарипов.Что касается уровня преступности, то чиновники заявили, что преступность в районе снижается. Количество суицидов за 5 лет уменьшилось аж в два раза (60 в 2015 году и 30 случаев в 2019). Активно в районе идет борьба с суррогатным алкоголем, по словам Шарипова, местное отделение МВД составило за короткий срок около 200 протоколов, в настоящее время расследуется десять уголовных дел относительно нелегального оборота алкоголя.Приведено в сокращении.