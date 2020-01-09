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Передозировка отцов народа

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Артур Дмитриев: «Я не зря когда-то назвал нынешнего главу Башкирии мини-Путиным. Он действует ровно по тем же лекалам, демонстрируя из себя отца народов».

Передозировка отцов народа


Артур Дмитриев — блогер, маркетолог. Из Facebook.

Мне кажется, что укрепление вертикали власти в России подошло к своему логическому концу. Для этого нужно было развалить все социальные институты, образование, медицину, загнать уровень жизни под планку таким образом, чтобы наличие горячей воды в поселке где-нибудь в жопе страны, то есть практически везде за пределами МКАДа, решалось только наличием обращения к президенту. Или выплата зарплаты. Или достройка дома.

И тогда Великий милостиво улыбнется в камеры и на следующий день человек получает все, о чем просил. Прям настоящая аватара бога на это грешной земле. Вы знаете хоть одну развитую страну, где люди массово пишут письма президенту, снимают ролики и все такое, в которых просят решить его насущные проблемы? Нет, конечно, для этого есть экономические и социальные инструменты на местах, есть учреждения с деньгами и рычагами.

Я не зря когда-то назвал нынешнего главу Башкирии мини-Путиным. Он действует ровно по тем же лекалам, демонстрируя из себя отца народов. И теперь у нас соцсети заполонены постами к Радию Хабирову, где люди слезно вымаливают очередные, впрочем, положенные им блага вроде чистых от снега улиц или места в садике. Смешно и грустно. А товарищ Хабиров сразу накаляется, находит виновных и грозно так говорит — я сейчас сам этой проблемой займусь! Проблемой, которой вовсе не было бы в государстве, где чиновники приходят не воровать, а служить, где места в администрациях раздаются не лояльным, а умным, где рулят специалисты, а не друзья детства, родственники и хорошие люди, за которых попросили друзья детства и родственники.

Между Путиным и Хабировым только одна разница — если первый все-таки имеет возможность урегулировать любой социально-экономический конфликт благодаря консолидированной в одних руках финансовой и политической мощи, второй пока подвизается на лозунгах и на постах в Инстаграме. Если предыдущий глава республики делал хорошую мину и твердил, что работает для людей, то нынче такого нет и в помине, если только иногда возникает «Решим проблему вместе». Ну и это, наверняка, только для того, чтобы не нести ответственность в одиночку.

На днях Хабиров сказал, что ему не нравится как обстоят дела с развитием внутреннего туризма. И что он (опять) сам возьмется за его развитие. НУ ок.

Однако хочется услышать, как обстоят дела с транспортной реформой в Уфе, идущей второй год, за которую он тоже взялся сам. Как там с Сибаем, за который тоже взялся сам. Как там с Шиханами, за которые тоже взялся сам? Ответ вы и сами знаете — никак. Полетит ли за промахи в этот раз голова, может кого-нибудь накажут или даже уволят? Ах, я и забыл, что нельзя наказать самого себя, этот, как бы сказать, не этично.

Артур Дмитриев, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 07.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не зря когда-то назвал нынешнего главу Башкирии мини-Путиным.
================================
Уважаемый! Вы его переоцениваете!
Радий,- обыкновенная марионетка:
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 07.02.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
добавь сюда точечную застройку, питание в школах, уборку улиц и еще всякого до)(уа ...
да, Корней?
турк



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  • Участник
  •  
  • 3 | 07.02.2020, 09:41 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3967 | Рейтинг: -316,2
Скоро Каримова пришлют.

Хабиров всё разваливает на глазах.



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 07.02.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закончит Хабиров махровый башнационализм- уже памятник можно будет ставить
Народ в долгу не останется отблагодарит его подъемом промышленности и сельского хозяйства. Под его же руководством.
А он молодец, ведь вначале я сильно в нем сомневался.



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  • Гость
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  • 5 | 07.02.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не зря когда-то назвал нынешнего главу Башкирии мини-Путиным.
================================
Уважаемый! Вы его переоцениваете!
Радий,- обыкновенная марионетка:
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
---------------------------------------------
Уважаемый! Вы его переоцениваете!
ПУТИН,- Увы тоже обыкновенная марионетка:
...Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,...
(далее по тексту)



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 07.02.2020, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67179 | Рейтинг: +12048,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Добавлю к наблюдениям Дмитриева: СРАдий как только похвастается, что победил смертность, то младенческую, то в ДТП на дорогах республики, как - ХЛОП! и она тут же подскакивает выше прежней(((
Может ему не лезть с похвальбой-то... а то, как ворона... каркает.



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  • Гость
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  • 7 | 07.02.2020, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кукол дергают за титьки
На лице у них улыбки



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  • Гость
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  • 8 | 07.02.2020, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может ему не лезть с похвальбой-то... а то, как ворона... каркает.
--------------

Да уж... От сумы да от тюрьмы лутше не зарекацца.



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