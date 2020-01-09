Передозировка отцов народа

Артур Дмитриев: «Я не зря когда-то назвал нынешнего главу Башкирии мини-Путиным. Он действует ровно по тем же лекалам, демонстрируя из себя отца народов».Артур Дмитриев — блогер, маркетолог. Из Facebook.Мне кажется, что укрепление вертикали власти в России подошло к своему логическому концу. Для этого нужно было развалить все социальные институты, образование, медицину, загнать уровень жизни под планку таким образом, чтобы наличие горячей воды в поселке где-нибудь в жопе страны, то есть практически везде за пределами МКАДа, решалось только наличием обращения к президенту. Или выплата зарплаты. Или достройка дома.И тогда Великий милостиво улыбнется в камеры и на следующий день человек получает все, о чем просил. Прям настоящая аватара бога на это грешной земле. Вы знаете хоть одну развитую страну, где люди массово пишут письма президенту, снимают ролики и все такое, в которых просят решить его насущные проблемы? Нет, конечно, для этого есть экономические и социальные инструменты на местах, есть учреждения с деньгами и рычагами.Я не зря когда-то назвал нынешнего главу Башкирии мини-Путиным. Он действует ровно по тем же лекалам, демонстрируя из себя отца народов. И теперь у нас соцсети заполонены постами к Радию Хабирову, где люди слезно вымаливают очередные, впрочем, положенные им блага вроде чистых от снега улиц или места в садике. Смешно и грустно. А товарищ Хабиров сразу накаляется, находит виновных и грозно так говорит — я сейчас сам этой проблемой займусь! Проблемой, которой вовсе не было бы в государстве, где чиновники приходят не воровать, а служить, где места в администрациях раздаются не лояльным, а умным, где рулят специалисты, а не друзья детства, родственники и хорошие люди, за которых попросили друзья детства и родственники.Между Путиным и Хабировым только одна разница — если первый все-таки имеет возможность урегулировать любой социально-экономический конфликт благодаря консолидированной в одних руках финансовой и политической мощи, второй пока подвизается на лозунгах и на постах в Инстаграме. Если предыдущий глава республики делал хорошую мину и твердил, что работает для людей, то нынче такого нет и в помине, если только иногда возникает «Решим проблему вместе». Ну и это, наверняка, только для того, чтобы не нести ответственность в одиночку.На днях Хабиров сказал, что ему не нравится как обстоят дела с развитием внутреннего туризма. И что он (опять) сам возьмется за его развитие. НУ ок.Однако хочется услышать, как обстоят дела с транспортной реформой в Уфе, идущей второй год, за которую он тоже взялся сам. Как там с Сибаем, за который тоже взялся сам. Как там с Шиханами, за которые тоже взялся сам? Ответ вы и сами знаете — никак. Полетит ли за промахи в этот раз голова, может кого-нибудь накажут или даже уволят? Ах, я и забыл, что нельзя наказать самого себя, этот, как бы сказать, не этично.