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Виталий Буркин: «Что это за призыв, если его обычный человек не может понять?»

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Комментируя уголовное преследование общественника Айрата Дильмухаметова юрист Виталий Буркин заметил, что его возмущает обкатанная правоохранительными органами методика подменять расследование привлечением «экспертов» — лингвистов и филологов, «или если просто – учителей русского языка».

Виталий Буркин: «Что это за призыв, если его обычный человек не может понять?»


— Сложилась отвратительная, гнусная картина, когда в основу обвинения, а потом и приговора, кладут заключения экспертов, экспертная ценность которых, как минимум, сомнительна. Считаю их, с точки зрения уголовно-процессуального и гражданского-процессуального закона, лжеучеными.

Он заметил, что в российском судопроизводстве есть научные экспертизы связанные с обладаниями специальных познаний в области науки и ремесла.

— Все экспертизы и исследования связаны с химическими и биологическими исследованиями, и математическим и физическим расчетами. Есть еще физиологические особенности личности: голос, почерк, следы рук и ног. Любая экспертиза – наркотики, кровь, ДТП — везде в основе математика, физика, химия, биология. Все. Главное требование к экспертизе, которое годами наработала практика, заключается в том, что исследование должно быть так описано, что любой человек мог бы понять, что эти выводы носят обоснованный характер. А специалист, проведя аналогичные расчеты с применением тех же методик, должен прийти к аналогичным выводам. Эксперт должен высказаться ясно, понятно, и не двусмысленно. Что мы наблюдаем в заключении лингвистов по любым делам, включая дело Дильмухаметова? Следователь поставил перед экспертом сугубо правовой вопрос: являются ли высказывания автора призывом (к нарушению территориальной целостности — ред.). И дальше пошел полет мысли: в заключениях интерпретации, умозаключения, оценки, рассуждения на грани с абсурдом.

Буркин считает, что в той части где филологи привлекаются экспертами – они не являются экспертами. Их выводы невозможно проверить и прийти к аналогичному результату.

— Посади десять независимых друг от друга филологов – придут к противоположным выводам.

Он заметил, что прочитав заключение эксперта по делу Дильмухаметова нашел там множество пороков: несоответствие выводов исследовательской части.

— Назначение и применение в качестве доказательств заключений является антинаучным, — говорит юрист, – они противоречат уголовно-процессуальному закону. Они не могут соответствовать требованиям закона. Они разрешают сугубо правовые вопросы, что не допустимо. Привлечение специалистов для постановки правовых вопросов – запрещено. И арбитражные суды массово отказывают в назначении экспертиз – и это правильно. Это вопрос правовой. Но мы прекрасно понимаем, что назначаются экспертизы с определенной целью. Если бы суды их не принимали, то и не назначались и не проводились.

Перспективу суда над Дильмухаметовым Буркин назвал «не очень хорошей» и предрек, что процесс, скорее всего, будет закрытым.

— Не стоит легемитизировать экспертов-лингвистов. Многие адвокаты и юристы в процессах начинают оспаривать эти заключения путем опроса других лингвистов, ходатайствуя о повторной экспертизе. Следствие втянуло адвокатуру в игру по своим правилам.

Буркин сослался на вице-президента федеральной адвокатской палаты Генри Резника, который усомнился в выводах экспертов, если смысл исследуемых текстов невозможно понять без «расшифровки» лингвиста.

— Что это за призыв, если его обычный человек не может понять? Если для выяснения смысла текста требуется привлечь экспертов, то как их другой человек может понять: отделить противоправное от непротивоправного? Нарушается одно из главных требований уголовного закона – определённость.

Описание преступления должно быть ясным, четким и недвусмысленным. Это формальная определённость уголовного закона. А если для выяснения отсутствия или наличия состава преступления требуются сложные лингвистические экспертизы с приведением сложных непонятных терминологий, о чем тогда говорить…

Виталий Буркин, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 07.02.2020, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___________________________________
___________Сегодня в этот замечательный день родился очень дорогой нам всем человек, Муртаза Губайдулович Рахимов! Пожелаем нашему основателю и благодетелю всего самого замечательного ему и его семье. Очень Опытный



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  • 2 | 07.02.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Демократия скончалась с момента заключения ( последнего) Диля.. Можно заключить любого , вплоть до каждого ужатника , кроме Иречка , ООшки . и прочих насекомых.



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  • 3 | 07.02.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виталий Буркин: «Что это за призыв, если его обычный человек не может понять?»
================================
Чтобы понть, надо бы пожить в сране башкир хотябы с годик, посмотреть по публикациям что творилось здесь во времена муртазла!
Вам в Москве не понять Русского человека, которого такие вот башнацики считают людьми второго сорта!
Так что сидите там в своей Московии, наслакждайтесь своими окладами и пенсиями и не вякайте !



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3

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  • Эксперт
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  • 4 | 07.02.2020, 09:38 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39396 | Рейтинг: +5285,5
Надо просто реанимировать ст.307 УК РФ-"Заведомо ложные показания эксперта и ли специалиста"-до 5 лет.



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  • Гость
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  • 5 | 07.02.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
БУРКИН -ты с Юмадиловым порядка навести не можешь .а уже сюда переметнулся ....
Тот на сердце себе Валидку нарисовал - его за это только можно судить .за Гитлера бы посадили



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  • 6 | 07.02.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не от большого ума наколол . Ведь многие носят и носили портреты Маркса , Энгельса , Ленина ,Сталина . И что их сажать?Что -то ты ляпнул , даже сам не понял .



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  • 7 | 07.02.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что сказал МГР , народ воспринял , но какого-то действия народ не предпринял.Все осталось по-прежнему. Все живут спокойно и даже радостно . Один уже говорил , что нынешнее поколение будет жить при коммунизме -, но чё -та коммунизма , манны небесной, нет ?



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  • 8 | 07.02.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.02.2020, 09:31 | Автор:

Чтобы понть, надо бы пожить в сране башкир хотябы с годик, посмотреть по публикациям что творилось здесь во времена муртазла!
Вам в Москве не понять Русского человека, которого такие вот башнацики считают людьми второго сорта!
Так что сидите там в своей Московии, наслакждайтесь своими окладами и пенсиями и не вякайте !
=================================================
Даа , Виталий Буркин, вот Вы и стали Московским жителем !
Поздравляю ! На хрена Вам теперь башкирский Б. Г. Юмадилов
Вы на него из своей Белорецкой Москвы потом начихайте !
Переселяют Вас !



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  • 9 | 07.02.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако Вы Виталий Анатольевич , большой Молодец !!
Видимо по зодиаку рождения Вы Стрелец - Правдолюб и Правда руб .
Заслуживаете только уважение ! Хорошо , что есть такие люди как Вы
Только вот руководят иногда такими как Вы , лживые и коррумпированные ханжи и двуликие Янусы !
Статья 100 % отображает , все состояние дела !
Общество должно трепетать и боятся , все дело в этом !



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