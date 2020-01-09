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Махровый националист о безмолвном обществе

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Валиахмет Бадретдинов: «Башкирское общество почти безмолвно — это, к сожалению, характерная черта сего времени».

Махровый националист о безмолвном обществе


Валиахмет Бадретдинов — директор Конгресса башкирского народа.

Из Facebook

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОДНОЙ ДИСКУССИИ В ФБ

(в связи с размещением фотографии к тексту о БОО «Башкорт»)

Меня разные чувства обуревают в данный момент. Страшно (не преувеличиваю ничуть) за будущее народа и республики, странно, что это гадкое ощущение генетического страха так глубоко укоренилось в душах… А самолюбия и всяких иных мелких проявлений в нас тоже предостаточно. Люди не вникли, совсем перестали ощущать остроту и гибельность текущего момента. Это — очередной шаг в прошлое — мрачное, не свободное, рабское, пугливое безмерно и мерзкое время.

Нет, не только БОО «Башкорт» захотели ликвидировать. Хотят обуздать сам дух истинно народный — быть свободным человеком, имеющим право на человеческие, гражданские права. Предписано не столько покорить «Башкорт» — ставят на колени само общество. Как мои современники не поймут эту горькую правду? А все остальное — преходящее, страхи там, оскорбления и обиды. Я был бы очень рад и признателен, если фото с уважаемой М.Буракаевой заменили на фото с того самого митинга с изображением вашего покорного слуги — я-то был одним из его организаторов. А в целом, редакции Коммерсанта и лично Наташа Павловой — искренне благодарен за информационное сопровождение этого нехорошего, я бы сказал, мерзкого процесса со стороны властей. Башкирское общество почти безмолвно — это, к сожалению, характерная черта сего времени. Но молодежь-то все равно наша другая, и она оценит все происходящее подобающим образом.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 07.02.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Махровый националист о безмолвном обществе
===========================
Я, Русский еще могу понять обиду татар, на Русских, но ребята, так уж вышло что не Казань взяла Москву, а совсем наоборот....
Но когда башкиры начинают что то там вякать,- ну это предел наглости и неблагодарности!!!!!
Башкиры у вас нехрина ничего своего нет:
- Вам русский царь выделил землю
- Вам советы добавили землицы
- Вам татарф дали язык, национальную одежду....
НЕБЛАГОДАРНЫЕ т......и!!!!!



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6

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  • Гость
  •  
  • 2 | 07.02.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Переубеждать этих старых пердунов невозможно да и не стоит. Мир развивается без них, границы исчезают. Они чувствуют, что не у дел остаются- оттуда все их сомнения и страхи.



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3

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  • Гость
  •  
  • 3 | 07.02.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Русский еще могу понять обиду татар, на Русских, но ребята, так уж вышло что не Казань взяла Москву, а совсем наоборот....
Но когда башкиры начинают что то там вякать,- ну это предел наглости и неблагодарности!!!!!
Башкиры у вас нехрина ничего своего нет:
- Вам русский царь выделил землю
- Вам советы добавили землицы
- Вам татарф дали язык, национальную одежду....
НЕБЛАГОДАРНЫЕ т......и!!!!!

Неблагодарные тикари!



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 07.02.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предписано не столько покорить «Башкорт» — ставят на колени само общество.

А чего его ставить на колени то, оно лежит себе мертвецки пьяны и хай себе лежить.



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1

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  • 5 | 07.02.2020, 10:42 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19310 | Рейтинг: -3289,1
Статья "К вопросу об этнополитической ситуации в Урало-Поволжье"
Как уже говорилось, современный татарский язык образовался в результате языковой экспансии, шедшей в Среднее Поволжье из тюркской степи — Ногайской Орды, Крыма, Башкирии.
Мухаммед-Салим Уметбаев (1841-1907 гг.) писал: «татарский язык происходит из языка древних народов джагатай и истяк (башкир)... Народы, говорящие на этом языке, сами называют его языком тюрки. Доказательством того, что древние башкиры разговаривали на этом языке, являются книги «Кысас Рабгузи», «Абу-л-Гази», «Бабур-намэ»…Общенародное название этого языка — «тюрки»). Не случайно, ‘Арифуллах Кииков давал языку тюрки определение «тач башкортча» («чисто башкирский»)."
Ну уж о культуре татары до сих пор не могут до конца освоить то, что крадут у башкир. Послушайте татарский курай. Это не просто бу-га-га.



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  • Гость
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  • 6 | 07.02.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Если вспомнить Рахимова М.Г.
Кульшарипова М. М. публициста Валиахмета Батрединова
которые были самыми активными пропагандистами
превосходства башкир над татарами и другими народами
( не заблуждения ) , а преднамеренной
лжи в пожалуй самые тяжелые 1 990 - 2 010 гг ,
это Очень одиозные фигуры в исторической
действительности Башкортостана наших дней.
И их последователь на этих страницах как Кац ,
большего вреда , для башкир никто другой не сделал !
Теперь в РБ уже трудно восстановить Интернационализм !
И за все это приходиться нести ответственность простому
народу !



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2

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  • Участник
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  • 7 | 07.02.2020, 11:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19310 | Рейтинг: -3289,1
Почему татнацики скулят и воют? Только потому, что раньше они могли нести что угодно, а башкиры в ответ молчали. Но теперь башкиры начали отвечать татнацикам аргументированно, вот и завыли татнацики.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 07.02.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 07.02.2020, 11:20 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19308 | Рейтинг: -3288,6
Почему татнацики скулят и воют? Только потому, что раньше они могли нести что угодно, а башкиры в ответ молчали. Но теперь башкиры начали отвечать татнацикам аргументированно, вот и завыли татнацики.
=======================================
Кац, ну ты молодец!
Подвел "Башкорт" под статью, двигай дальше , их там много! Спрашиваешь как? Просто ты очень талантливо возбуждаешь башкир на подвиги. А они бедные меру не знают, уголовный кодекс не знают, уроки от действий Дильмухаметова не изучали. Они хотят гарцевать как Салаватка, но как Салават 20 лет камни дробил в каторге-не знают. И ты конечно об этом им не говоришь...Романтикой завлекаешь. Ты истинную им историю проповедуй да так чтобы навека! Как Екатерина на лбу у Салавата высекла "ВЗБ" и безносым оставила да ртом до ушей.Истина дороже, так ведьКац!



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3

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  • Участник
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  • 9 | 07.02.2020, 13:02 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1342 | Рейтинг: +92,4
“5 | 07.02.20: кац …Не случайно, Арифуллах Кииков давал языку тюрки определение «тач башкортча» («чисто башкирский»)…бу-га-га.”

КАЦанутый, а почему упоминаемый на татарском выразил «тач башкортча», а не на БЯ?
КАЦанутый, если вы уфариканец - в каких библиотеках, архивах Уфы работаете и расковыриваете факты – одна кацанутее другой?



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2

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  • Гость
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  • 10 | 07.02.2020, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вас нах.уй. Понеслась... по кочкам.



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