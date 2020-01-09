Махровый националист о безмолвном обществе

Валиахмет Бадретдинов: «Башкирское общество почти безмолвно — это, к сожалению, характерная черта сего времени».Валиахмет Бадретдинов — директор Конгресса башкирского народа.Из FacebookПОСЛЕСЛОВИЕ К ОДНОЙ ДИСКУССИИ В ФБ(в связи с размещением фотографии к тексту о БОО «Башкорт»)Меня разные чувства обуревают в данный момент. Страшно (не преувеличиваю ничуть) за будущее народа и республики, странно, что это гадкое ощущение генетического страха так глубоко укоренилось в душах… А самолюбия и всяких иных мелких проявлений в нас тоже предостаточно. Люди не вникли, совсем перестали ощущать остроту и гибельность текущего момента. Это — очередной шаг в прошлое — мрачное, не свободное, рабское, пугливое безмерно и мерзкое время.Нет, не только БОО «Башкорт» захотели ликвидировать. Хотят обуздать сам дух истинно народный — быть свободным человеком, имеющим право на человеческие, гражданские права. Предписано не столько покорить «Башкорт» — ставят на колени само общество. Как мои современники не поймут эту горькую правду? А все остальное — преходящее, страхи там, оскорбления и обиды. Я был бы очень рад и признателен, если фото с уважаемой М.Буракаевой заменили на фото с того самого митинга с изображением вашего покорного слуги — я-то был одним из его организаторов. А в целом, редакции Коммерсанта и лично Наташа Павловой — искренне благодарен за информационное сопровождение этого нехорошего, я бы сказал, мерзкого процесса со стороны властей. Башкирское общество почти безмолвно — это, к сожалению, характерная черта сего времени. Но молодежь-то все равно наша другая, и она оценит все происходящее подобающим образом.