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Как «Башкорт» подменил родной язык башкирским и разочаровался в Хабирове

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Движение "Башкорт": "Судебный процесс против нас — подлость со стороны Радия Хабирова". Накануне судебного процесса башкирское движение "Башкорт" выступило с заявлением. 7 февраля в Уфе начнется рассмотрение дела по иску прокуратуры, которая требует признать организацию экстремистской.

Как «Башкорт» подменил родной язык башкирским и разочаровался в Хабирове


Заявление "Башкорта" распространяется в социальных сетях.

В частности, движение "Башкорт" заявляет о том, что оно считает себя виноватым не перед прокуратурой, а перед народом. "Сколько бы ни старались, а поднять статус нашего родного языка так и не смогли. До сих пор не можем противостоять тому, что наши природные богатства дичайшим образом разворовывают, так и не смогли достичь федерализма, при котором все народы были бы равными", — говорится в заявлении.

"Башкорт" оценивает судебный процесс, стартующий завтра, как "подлость со стороны Радия Хабирова" [главы Башкортостана]. В заявлении отмечается, что "народ Башкортостана воспринимает Хабирова как отторженную белую ворону:

"Радий Фаритович, мы чувствуем, что эти преследования инициированы по согласованию с вами, и официально заявляем: организация "Башкорт" — это не вы. Ни один её член не сможет скрыться от преследований, каждый будет вместе с народом, разделит его судьбу."

Кроме того, в заявлении сказано, что если события будут развиваться в таком русле и дальше, то в будущем "даже приветствие на родном языке будет считаться экстремизмом". В конце заявления "Башкорт" приглашает всех поддержать организацию и прийти к зданию суда.

Напомним, прокурор Башкортостана направил в Верховный суд иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности.

В конце декабря 2019 года республиканская прокуратура вынесла в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Претензии надзорного ведомства были основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта" "активное участие принимают "аксакалы", "старейшины" Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности”, и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также прокуратура заявила, что во время митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в сентябре 2017 года, звучали выступления, в которых, по мнению надзорного ведомства "содержались высказывания, имеющие признаки возбуждения ненависти и вражды", после чего лидерам организации Фаилю Алсынову и Руслану Габбасову были объявлены предостережения.

Идель.Реалии
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Националистический шабаш в центре Уфы

В Уфе собираются стихийные народные гуляния по поводу отставки Хамитова. В Уфе начинается стихийное народное празднование отставки главы республики Рустэма Хамитова.

Видео:







Напомним, в День Республики, глава региона Хамитов заявил о том, что уходит в отставку. По его словам, это решение было самостоятельным.

По данным ProUfu.ru, у Телецентра собираются люди, чтобы выразить свою радость в связи с заявлением главы региона о своем уходе.

23:12 Танцы под музыку курая не стихают и продолжаются, несмотря даже на близкую полночь и рабочий день завтра

23:05 Праздник посетил прославленный кураист-виртуоз Роберт Юлдашев. Он тоже высказался для ProUfu.ru: «У нас двойной праздник. Есть такая великая штука. Для кого-то это Аллах, создатель всех миров. Для кого-то это пространство. Для кого-то – Всевышний Господь. Я хотел бы еще раз сказать, то что создал Господь, всегда было под его охраной и защитой. Руководство Республики, которое за годы правления упразднило должность Президента Республики, сократило преподавание национальных языков. Хотя даже в военные годы один-два ребенка было в классах, и то не сокращали школы. А сейчас, при этом руководстве, закрываются башкирские классы. Сегодня вдвойне праздник – руководитель, который привел Республику к такому состоянию, республике-донору, уходит. Для нас это вдвойне праздник. Я думаю, нужен патриот Республики, патриот России. Я часто натыкаюсь на таких людей, которым лишь бы сорвать куш и уехать из России, и это страшная штука. Нам нужен человек, который готов здесь жить и трудиться на благо Башкортостана, на благо России. Только с такими патриотами можно создать сильную страну. Это нужно для того, чтобы был мир на земле».

22:55 Народные гулянья в Уфе продолжаются:

22:48 Среди пришедших оказался и известный в республике художник и карикатурист Камиль Бузыкаев. Вот что он сказал: «То, что я пришел сегодня к памятнику Салавату Юлаеву, конечно связано с объявлением Хамитова об отставке. Мне позвонили, сказали – давай, приходи. К уходу Хамитова я отношусь двойственно. Я считаю, что в Хамитове было слишком много человеческого. Человек из него слишком "выпирал" для такой должности. Он не был "машиной" - со всеми своими слабостями, которые вот он не умел прятать. Не умел, или не пытался. Я уважительно к нему отношусь, лояльно. Ну, не повезло – оказался не в том месте не в то время. Я бы хотел ожидать от нового главы внятности. Потому, что в Хамитове внятности не хватало. Нам нужно понимать, что мы делаем и куда мы идем. Точные цели».

22:42 Люди продолжают прибывать на площадь, где продолжаются народные гуляния.

22:37 Рамиль, один из людей на площади, высказался: «По этой ситуации сегодня двойной праздник. Главой, башлыгы, нам был сделан подарок. Дай Бог, чтобы, Алла бирса, пришел новый человек, который хуже не будет, будет думать о своем народе, жителях Башкортостана. Ему я хочу сказать – "Смотри на народ, и люби свой народ. Тогда мы тебя будем называть президентом. Даже не главой – президентом. Будем любить и уважать. Будет для нас вторым президентом, после Муртазы Губайдулловича. У руля хочу видеть достойного человека. Нам нужен мудрый руководитель. Если мудрый человек будет у руля сидеть – мы будем прекрасно жить на земле. Мудрый человек завоюет любовь и уважение народа. Главное, чтобы он завоевал любовь и уважение людей. Можно привести пример – вот есть золотой колодец, а заглянешь в него – там жижа и грязь только. А идешь мимо развалины-сруба, колодца, а там чистая вода. И когда людей мучает жажда, они идут к колодцу-срубу, развалине, потому что там чистая вода. Хочу сказать людям у руля, чтобы не забывали эти колодцы».

22:24 Собравшиеся слушают музыку кураиста, сделавшего курай прямо здесь же, у памятника Салавату Юлаеву. Люди танцуют и радуются.

22:18 Раиля Низаметдинова, одна из пришедших на празднования: «Пришла отмечать День республики. Наверное, придет молодой и энергичный глава.

Со своими планами, положительными эмоциями. А этот глава как-то ничем не запомнился. Новый глава должен быть авторитетным, а у Хамитова вообще не было авторитета. Менять нужно политику».

22:13 На площадь стягиваются люди в национальных костюмах. Один из них стал делать курай прямо у памятника Салавату Юлаеву.

22:09 Люди выражают готовность оказать поддержку новому Главе Республики: «Новому главе нужно сделать так, чтобы за ним пошел народ».

22:06 На вопросы полиции люди отвечают, что собрались отпраздновать День Республики Башкортостан. «Всем ясно, что на самом деле празднуют», - сказал один из собравшихся.

21:58 По словам одного из собравшихся: «Национальный народ Башкирии радуется вместе с нами. Главный для нас десерт праздника это уход башлыгы!».

21:45 С места сообщает корреспондент ProUfu.ru Кирилл Пенкин: «У памятника Салавату Юлаеву собрались уже человек 50. Видно полицию, патрулируют местность».






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  • 1 | 07.02.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не слишком ли много шума из-за кучки горлопанов-бездельников?
Запретить их деятельность - это увеличение спокойствия миллионов жителей Башкортостана!
Однозначно запретить!!!



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  • 2 | 07.02.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, прокурор Башкортостана направил в Верховный суд иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности.
================================
Башккорту,- КИРДЫК !!!!
Ни дна ему, ни покрышки !!!!
Весь президиум этой шараги,- под суд, за разжигание национальной розни!!!!
Достали эти.... ,- мочи нет!!!!



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  • 3 | 07.02.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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А как себя позиционировали, эти "народные защитники", как радовались уходу Хамитова (кстати, тоже "башкира по паспорту"). Как грозились и йыйынничали. Но, как говорится: недолго билася старуха в гвардейских опытных руках!



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  • 4 | 07.02.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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А кто пляшет то ?? И кто подогревает националистические настроения-это так называемая "интеллигенция" Пляшут то не бабы из" Пятерочки" или с заводов-артистки и сопит профессиональный сопун на палке .РУССКИЙ НАРОД создал всю эту заразу сам .по доброй воле-учил,лечил,воспитывал.ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ . А то бы эти красавицы на старо-чишминской дороге кислым молоком да крутом торговали.В УФЕ то им места не было,разве что-только на базаре . А простой БАШКИР он ВЫЖИВАЕТ с РУССКИМ на пару .Ему бы на хлеб насущный заработать



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  • 5 | 07.02.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Националистический шабаш в центре Уфы
---------------------------------------
Это народные гуляния, а шабаш на вашем сайте каждый день.



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  • 6 | 07.02.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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кураист-виртуоз Роберт Юлдашев.

.........." Сегодня вдвойне праздник – руководитель, который привел
Республику к такому состоянию, республике-донору, уходит.
Для нас это вдвойне праздник. Я думаю, нужен патриот
Республики, патриот России.
Я часто натыкаюсь на таких людей, которым лишь бы сорвать
куш и уехать из России, ............Нам нужен человек, который готов
здесь жить и трудиться на благо Башкортостана, на благо России.
Только с такими патриотами можно создать сильную страну.
Это нужно для того, чтобы был мир на земле»....."
=================================================
Идет прохожий по стойбищу , видит толпа людей
рыдает и волосы рвут на себе .
Что случилось ? Хан наш умеер !
А что такой хороший и добрый был ,
что все Вы его жалеете плачете ?
Неет , нет уж такой скотина был , такой жестокий , такой !
Так чего плачете , чего не радуетесь ?
Мы боимся , что придет еще хуже , злее и более
жестокий , чем этот !
Почему ?
А когда то был до этого злодея , другой наш хан !
Старый добрый , мы его не ценили , потом только
поняли как Он был хорош для нас !
А когда старый хан умер , народ его похоронил
без слез и жалости обозвав старым ишаком !!
А вот теперь боимься и плаачем , что придет вместо
прежнего
злодея хана , еще злее и более жестокий !
Вот поэтому Сегодня плачем , что с нами будет ?!
О Аллах !?



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  • 7 | 07.02.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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22:18 Раиля Низаметдинова, одна из пришедших на празднования: «Пришла отмечать День республики. Наверное, придет молодой и энергичный глава.
==================================
Этим башкирам ни когда не угодишь!
Вот же, пришел молордой энергичный,- опять не то!
Вы уж там как то определитесь:
Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо
Может дам, может дам че ты хошь



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  • 8 | 07.02.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Движение "Башкорт": "Судебный процесс против нас — подлость со стороны Радия Хабирова".

Падонки, руки прочь от Радия Хабирова!
Своей сильной рукой Радий задушил еще одну гадину.
Экстремистам не место в многонациональной Башкирии.
Не позволим националистам раскачивать нашу лодку.
Все народы республики сегодня поддерживают политику, проводимую Радием Хабировым!
Да здравствует дружба народов!



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  • 9 | 07.02.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Не нравится что при поступлении в ВУЗ, меня хорошиста завалили, а троечник одноклассник, прошел, потому что башкир. Не нравится, что при советах, они все по кабинетам и с портфелями. Но я могу понять, другое, что народ пытается сохраниться как нация и не раствориться, исчезнуть в глобализации. Только не могу понять, почему кто то должен быть избранным и пользоваться особыми правами и свободами в многонациональной республике?



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  • 10 | 07.02.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нравится что при поступлении в ВУЗ, меня хорошиста завалили, а троечник одноклассник, прошел, потому что башкир. Не нравится, что при советах, они все по кабинетам и с портфелями. Но я могу понять, другое, что народ пытается сохраниться как нация и не раствориться, исчезнуть в глобализации. Только не могу понять, почему кто то должен быть избранным и пользоваться особыми правами и свободами в многонациональной республике?

А чего тут понимать?
Вы, уважаемый где живете, забыли? Это страна башкортов. Где же им еще развиваться? Вы здесь - народ пришлый, а кое-то и диаспора. И не важно, что коммуняки отдали им Уфимсую губернию, где башкир отродясь не было. Им же для развития нужны города, в юрте же много не развиваешься, а тут все блага цивилизации уже имеются, пользуйся - не хочу.
И опять же, культур -мультур присутствует, театры там, музеи всякие. И главное, что всем этим и еще образованием руководит теперь коренное население. Ну а вам, пришлым надо только исправно налоги платить, иначе на какие шишы титульная нация будет свои национальные праздники там всякие и мероприятия проводить? Опять же башкирские гимназии-интернаты по всей республике строить и содержать надо. Просвещать опять же народонаселение на что то надо, а то сидят там у себя где-нибуть в Октябрьском или Нефтекамске люди и думают, что они татары. А тут башкирские ученые к ним приезжают и "открывают им истину": Не татары вы, говорят они народу, а самые настоящие башкиры. И говорите вы не на татарском, а на северо-западном диалекте башкирского.
Ну вообщем, дальше продолжать не буду, вы и сами хорошо знаете как мы тут живем, весело и беззаботно.



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  • Эксперт
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  • 11 | 07.02.2020, 11:08 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39396 | Рейтинг: +5285,5
До бабая все жили дружно. Никто людей не разделял. А этот придурок ввел вкладыш в паспорта и пошло-поехало.
Так, что бабая надо судить, пока он ещё шевелится! Именно он поджигатель межнациональной розни.



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  • Участник
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  • 12 | 07.02.2020, 11:12 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19310 | Рейтинг: -3289,1
И говорите вы не на татарском, а на северо-западном диалекте башкирского.
--------
По данным казанских ученых татарский этнос только начинал формироваться в конце 15 века. А язык взяли у башкир. Окончательно сложили татарский этнос в 1920 году татарские нацики при поддержке большевиков. Скули не скули правда такова.



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  • 13 | 07.02.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо танцуют и кричат тоже. Вот если бы так работали бы..А вот нахрена эти древнии малахаи с кураями, 21 век же на дворе? Кроссовки, пуховик каламбия, сапоги рикеры, гораздо удобнее и практичней. И звуки синтезатора - транс, хаус, техно, релакс, современней и заставляют сердце учащенно биться и идти, бежать в ногу со временем. Ну давайте будем все ходить в малахаях и дудеть на каждом углу, ведь сами по другому запоют, когда жрать станет нечего. Допусти таких до управления и пропал дом, что станет с паровым отоплением?



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  • Наблюдатель
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  • 14 | 07.02.2020, 11:36 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11837 | Рейтинг: -1927,7
Не нравится что при поступлении в ВУЗ, меня хорошиста завалили, а троечник одноклассник, прошел, потому что башкир.
--------------------------

Расскажи нам, какой ВУЗ то был, и кем ты в итоге стал, благодаря коварному однокласснику-башкиру?

(Расхожее выражение "тупой троллинг" на УЖе обретает особый, яркий такой, смысл.
Я не знаю, где админы сайта находят таких идиотов, но веселят они публику на совесть.)

Положительная роль этих шавок в том, что они реально поднимают рейтинг как "Башкорта", так и всего башкирского национального движения.

На соседней ветке прекрасные и мудрые слова В.Бадретдинова просто взяли за душу, понял, какой это хороший, умный, и интеллигентный человек.

Спасибо вам, шавки. Польза от вас огромная. Визжите шибче.



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12

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  • 15 | 07.02.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пришлось поступать в Свердловске. Затем производство, где не встречал башкир. А одноклассник сидел на муниципальной должности, перемещал бумажки с одного края стола на другой.. Вот и подумайте, к чему плодить дармоедов и неучей? Этим ребятам на видео тоже всё подай и сразу, пока другие своими силами и умом пробиват себе дорогу в жизни..



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  • 16 | 07.02.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По данным казанских ученых татарский этнос только начинал формироваться в конце 15 века. А язык взяли у башкир. Окончательно сложили татарский этнос в 1920 году татарские нацики при поддержке большевиков. Скули не скули правда такова.

Вот вам еще один представитель из диванных "башкирских просветителей" современности (см.выше). Открывает нам исторические тайны. Видать, забыл он, в чьих руках писался. Да на него взглянуть как следует, так он снова без трусов вдоль берега реки побежит.



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  • 17 | 07.02.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
казанцы говорили на языке .Родственному к чувашскому .Об этом говорят надгробные эпитафии.К этому выводу пришли татарские ученые( не впутывайте сюда Иречка - он вовсе самозванец, неприкаянный).Далее казанцы стали тяготеть к тюркоязычному миру , ведь столько государств в понимании того времени говорили на тюрки .Начисто был забыт староказанский язык., вместо него стал язык тюрки.Но татарами их никто не называл , просто казанцы . Татарами или татарвой прозвали их русские и др народы за отсталость, за разрозненность и всех выходцев из Сибири . Далее их отделили ( казанцев ) от основной массы тюрки , мещеряки сбежали к казанцам или вовсе к русским , правда сохранив фамилии то Мещеряков , Мешеров и проч). Выгодно было царям разьединить татар от башкир от всевозможных восстаний. Восстание Пугачева +С.Юлаева провалилось именно поэтому , татары вдруг стали мирными .Далее беспощадные казни пугачевцев , юлаевцев.
При советской власти татары были в основном пассивными , кроме руководства вооруж силами .
Вот такие обстоятельства с языком татар- это не их язык , а позаимствованный у тюрки , на котором говорила основная масса Сибири , Поволжья , Средней Азии, Приокья, до Мурома , Москвы ,Молдавии ( Совр). Можно было ехать и ехать и народы друг друга понимали спокойно и свободно ..



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  • 18 | 07.02.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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На башкир нарезают!
Сегодня праздник престарелых бвшкирофобов.



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  • 19 | 07.02.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 07.02.2020, 11:36 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11837 | Рейтинг: -1927,6

Не нравится что при поступлении в ВУЗ, меня хорошиста завалили, а троечник одноклассник, прошел, потому что башкир.
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Расскажи нам, какой ВУЗ то был, и кем ты в итоге стал, благодаря коварному однокласснику-башкиру?
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У вас в училище искуств, конечно по классу духовых, башкир не было, здесь же легкие нужны, нужно трудиться, напрягаться, это тебе не в курай гнусавить. Они все на дерижерском, не так ли а, Джон?
Естудей естудей, ол май трабл симс соу фар эвей, нау ит лукс эз ту зейре хир ту стэй, ох ай белив ин естудей... вай ши хед ту гоу ай донт ноу. Ши вуднт сэй. ай



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  • Участник
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  • 20 | 07.02.2020, 11:59 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1473 | Рейтинг: +358,5
Тема про радиативного ставленника а кацик все татарами грезит. Ну отымели они тебя, чего тут скулишь. Если смелый иди на улице подойди. А башлык как сливал все так и будет сливать. Ему власть нужна.



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