Между холуйством и троллингом

«Заставь дурака Богу молиться...» По сообщению «Открытых медиа», фото отца Путина будет использовано в оформлении комплекса главного храма Вооруженных сил России.К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов, которая будет оформлена фотографиями участников войны, в том числе отца Путина.Кроме того, «Открытые медиа» сообщают, что в галерее должны появиться фотография еще одного участника войны — деда президента Украины Владимира Зеленского. Причем на фото будет и сам президент Украины.Это – холуйство и издевательство.Пресс-секретарь главы российского государства Песков сказал, что Путин не имеет отношения к появлению фотографии своего отца. Но теперь имеет, потому что через Дмитрия Пескова ему известно об инициативе. Теперь нужна реакция – обращение Путина, что он просит убрать фото отца.Если уже решили создать галерею, то правильно было поступить тактично – не предлагать фотографий предков российского начальства. Сделать так, чтобы там находились фотографии из семейных архивов обычных российских граждан. Потому что во Второй мировой миллионами гибли простые люди, а не начальники.Но у желающих выслужиться перед высшим руководством, видимо, свои приоритеты. В итоге может получиться очередная демонстрация неравенства и привилегий обогатившейся на России власти.Что касается фотографии деда президента Зеленского, то здесь дело обстоит намного хуже.Сначала, не сделав выводов из Второй мировой, загореться реваншизмом, напасть на Украину, отобрать часть ее территории, развязать там войну, участвовать в ней, несколько лет вести кампанию рвотной антиукраинской пропаганды.А затем, как ни в чем ни бывало, разместить фотографию деда президента Украины в галерее храма Вооруженных сил России, которые и служили инструментом войны против соседнего государства. «Ветер в харю, а я шпарю».Это напоминает салюты, которыми бухают в Москве по случаю занятия Красной Армией столиц стран Балтии или, скажем, Варшавы. Уже три десятка лет нет СССР, страны Балтии и Центральной Европы освободились от навязанных Сталиным режимов. А здесь чудаковатые власти все никак не могут разобраться в истории, ходят с советскими цитатниками, живут в мире сгинувшего прошлого – палят в ночное небо, торжествуя.