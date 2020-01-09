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Между холуйством и троллингом

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«Заставь дурака Богу молиться...» По сообщению «Открытых медиа», фото отца Путина будет использовано в оформлении комплекса главного храма Вооруженных сил России.

Между холуйством и троллингом


К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов, которая будет оформлена фотографиями участников войны, в том числе отца Путина.

Кроме того, «Открытые медиа» сообщают, что в галерее должны появиться фотография еще одного участника войны — деда президента Украины Владимира Зеленского. Причем на фото будет и сам президент Украины.

Это – холуйство и издевательство.

Пресс-секретарь главы российского государства Песков сказал, что Путин не имеет отношения к появлению фотографии своего отца. Но теперь имеет, потому что через Дмитрия Пескова ему известно об инициативе. Теперь нужна реакция – обращение Путина, что он просит убрать фото отца.

Если уже решили создать галерею, то правильно было поступить тактично – не предлагать фотографий предков российского начальства. Сделать так, чтобы там находились фотографии из семейных архивов обычных российских граждан. Потому что во Второй мировой миллионами гибли простые люди, а не начальники.

Но у желающих выслужиться перед высшим руководством, видимо, свои приоритеты. В итоге может получиться очередная демонстрация неравенства и привилегий обогатившейся на России власти.

Что касается фотографии деда президента Зеленского, то здесь дело обстоит намного хуже.

Сначала, не сделав выводов из Второй мировой, загореться реваншизмом, напасть на Украину, отобрать часть ее территории, развязать там войну, участвовать в ней, несколько лет вести кампанию рвотной антиукраинской пропаганды.

А затем, как ни в чем ни бывало, разместить фотографию деда президента Украины в галерее храма Вооруженных сил России, которые и служили инструментом войны против соседнего государства. «Ветер в харю, а я шпарю».

Это напоминает салюты, которыми бухают в Москве по случаю занятия Красной Армией столиц стран Балтии или, скажем, Варшавы. Уже три десятка лет нет СССР, страны Балтии и Центральной Европы освободились от навязанных Сталиным режимов. А здесь чудаковатые власти все никак не могут разобраться в истории, ходят с советскими цитатниками, живут в мире сгинувшего прошлого – палят в ночное небо, торжествуя.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 07.02.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ндаа ! Чудны твои дела Господи ! Чудны лизоблюды ,
ханжи и поджопники властных структур !
27 миллионов погибших Советских солдат Красной Армии
и память только о отцах сегодняшних заправил ?
Тем более Зеленский обвинил в " развязывании "
Второй мировой войны - СССР !
Надо имена всех 27 миллионов погибших солдат записать ,
на стене этого памятника .
А не вылизывать зады определенным отцам толстожопых
руководителей !
Представляю какими фамилиями и фотографиями оформят
центральный вход !



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  • 2 | 07.02.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов,
===========================
Нехватает больниц, школ, детских садов, 66 % россиян без водопровода проживают в сельской местности, в городах 11 % населения обходятся без канализации, не газифицировано более 30% городского жилищного фонда, о сельчанах и говорить нечего....
А храмы растут как грибы после дождя !!!
Вопрос: За что погибли эти 27 миллионов соотечественников?!



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  • 3 | 07.02.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было приплюсовать деда , повара В.И.Ленина !
Вчера проскочило сообщение , что убиты 4 российских специалистов в Сирии. Во чё делают , дошли до специалистов , никого не жалеют!



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  • 4 | 07.02.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было приплюсовать деда , повара В.И.Ленина !
Вчера проскочило сообщение , что убиты 4 российских специалистов в Сирии. Во чё делают , дошли до специалистов , никого не жалеют!



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 07.02.2020, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67179 | Рейтинг: +12048,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В сентябре 1945г. Спиридоныч таки был награжден медалью "за боевые заслуги" 2 степени - за подвиг, который заключался в том, что при наступлении 17 ноября 1941г. он получил ранение в голень с переломом и стал инвалидом 3-й группы.
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=26749885&tab=navDetailMa
nAward

11063 22.09.1945 Медаль «За боевые заслуги»Показать документ о награждении

Ну а Орден Отечественной войны I степени он получил, как все участники ВОВ к 40-летию окончания войны:
Дата наградного документа: 06.04.1985
Номер записи: 1517179107


Чо уж говорить - действительно достоин увековечения аж в храме - тем более, в партию вступил после начала войны, а коммунисты они же в бога верующие... , как герой провоевавший не то пару месяцев, не то чуть больше... или меньше.



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  • 6 | 07.02.2020, 12:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67179 | Рейтинг: +12048,9
что убиты 4 российских специалистов в Сирии
_______________________________
Угу - специалисты по точечному уничтожению живых объектов... две пары снайперов.



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  • 7 | 07.02.2020, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67179 | Рейтинг: +12048,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов,
______________________________
А есть такая единица в палате мер и весов - шаг?!
Чьими шагами мерить будут? В каком возрасте? Поскольку - по себе знаю, длина моих шагов с года по ныне - варьировалась от пары сантиметров до 70 или 75 - уже подзабыла))) а теперь сантиметров 50, наверное.

А вот те, у кого рост под 2 метра - так у них и шаг, наверное, в метр длинной...



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  • 8 | 07.02.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А есть такая единица в палате мер и весов - шаг?!
____________________________
при ориентировании на местности используется единица - "пар шагов" =150см=1.5 м
турк



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  • 9 | 07.02.2020, 13:25 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39396 | Рейтинг: +5285,5
7 | 07.02.2020, 12:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67174 | Рейтинг: +12050,2
К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов,
______________________________
А есть такая единица в палате мер и весов - шаг?!

============================================================

Чем шаги мерять-почитай-ка, как Ульяна Скобейда твоих дружков-ментов-насильников прилюдно отхлестала!



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1

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  • 10 | 07.02.2020, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67179 | Рейтинг: +12048,9
Ульяна Скобейда твоих дружков-ментов-насильников прилюдно отхлестала!
______________________________
Абажурами из кожи евреев? Только такой моральный урод может читать опусы моральной уродки. А для порядочных людей она сдохла уже 7 лет назад. И земля ей стекловатой!



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  • 11 | 07.02.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.02.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
27 миллионов погибших Советских солдат Красной Армии
и память только об отцах сегодняшних заправил ?
...
Надо имена всех 27 миллионов погибших солдат записать ,
на стене этого памятника .

====================

Разделяя твой пафос, коллега, не могу не поправить:
27 миллионов - это общая цифра потерь СССР.

В том числе:

20 миллионов - гражданское население (на оккупированной территории);
7 миллионов - боевые потери, сопоставимые с потерями немцев (тоже 7).



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  • 12 | 07.02.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 07.02.2020, 12:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67175 | Рейтинг: +12049,9
К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов,
______________________________
А есть такая единица в палате мер и весов - шаг?!
Чьими шагами мерить будут? В каком возрасте?

=============

Во деревня! Читала поэму Р.Рождественского "210 шагов"?

"...
Двести десять шагов
до знакомых дверей,
до того -
опалённого славой -
поста,
молчаливого входа
в его Мавзолей...

Под холодною дымкой,
плывущей с реки,
и торжественной дрожью
примкнутых штыков,
по планете,
вбивая в гранит
каблуки, -
Двести десять
весомых,
державных шагов!"
...

210 шагов - от ворот Спасской башни до дверей Мавзолея. Рослые солдаты,
чеканя шаг, производят смену караула. Красота! Видел несколько раз.

PS. Теперь пришли "балы, красавицы, лакеи, юнкера и вальсы ШуЛЬберта, и
хруст хранцузской булки..." Моя эпоха героев оплёвана и обосрана. Сцуки...



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  • 13 | 07.02.2020, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67179 | Рейтинг: +12048,9
11 | 07.02.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован

Зачем врать, если циферки есть в прямом доступе?

Страна Потери солдат (все причины)
СССР от 8 668 400 до 10 922 000
Германия от 4 440 000 до 5 318 000

Потери мирных жителей
СССР 17 931 600
Германия от 1 500 000 до 3 000 000



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  • 14 | 07.02.2020, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 07.02.2020, 14:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67178 | Рейтинг: +12049,9
11 | 07.02.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован

Зачем врать, если циферки есть в прямом доступе?

==========

Ленка, не цепляйся. Мои цифры примерные. У тебя тоже "от..." и "до...".
И то боевые потери солдат Вермахта ты сильно уменьшила. Около 8-ми!



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  • 15 | 07.02.2020, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вермахта и Кр Армии сопоставимые, 8 млн-Вермахт , Кр Армия чуть более 10 млн.



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  • # 16 | 07.02.2020, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 17 | 07.02.2020, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 07.02.2020, 12:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67178 | Рейтинг: +12048,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
что убиты 4 российских специалистов в Сирии
_______________________________
Угу - специалисты по точечному уничтожению живых объектов... две пары снайперов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Если даже и снайперы, то это ВУС (военно-учётная специальность)! Так что они специалисты! Очень Опытный



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  • 18 | 07.02.2020, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 07.02.2020, 12:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67178 | Рейтинг: +12048,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов,
______________________________
А есть такая единица в палате мер и весов - шаг?!
Чьими шагами мерить будут? В каком возрасте? Поскольку - по себе знаю, длина моих шагов с года по ныне - варьировалась от пары сантиметров до 70 или 75 - уже подзабыла))) а теперь сантиметров 50, наверное.

А вот те, у кого рост под 2 метра - так у них и шаг, наверное, в метр длинной...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Турк уже тебе ответил, но добавлю: конечно не те шаги, которыми ты в туалет идёшь! Про поэму "210 шагов" Р.Рождественского хоть краем уха слышала? Так что можно и шагами расстояние мерить! Очень Опытный



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  • 19 | 07.02.2020, 16:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67179 | Рейтинг: +12048,9
Будешь оскорблять - буду модерировать, старый пидорас по кличке О_Ошка!



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  • 20 | 07.02.2020, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Угу - специалисты по точечному уничтожению живых объектов... две пары снайперов.
____________________________
- ты кем работаешь?
- ландшафтным дизайнером
- в офисе на компьютере ?
- не , в ВКС на СУ-24
турк



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