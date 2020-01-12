Криминальная Уфа. Тупой зверинец

В 1980 году в Уфу приехал передвижной зверинец из города Ростова на Дону. Чудесный мир животных радовал уфимскую детвору. Между тем директор зоопарка уехал домой по семейным обстоятельствам.Помощник директора Казимир Кузей остался за начальника и понял, что наступил его звездный час. Ключ от сейфа с кучей денег в его руках. Но как хрустящие бумажки из сейфа переложить в свой карман? Инициировать кражу? Несгораемый сейф прочный, как броня танка, тут без автогена не обойдешься. Много возни и шума. Это нужно было сделать очень быстро, директор вот - вот вернется. Южанин с берегов Дона был убежден, что на Урале каждую минуту рождается простофиля, ну, а в Башкирии их просто мечут как икру, так что и не сосчитать.В дерзком вдохновении Кузей решили действовать в «лучших» традициях родного города Ростова (Ростов – папа), не только украсть, но и выставить уфимскую милицию в дураках.В восторге от столь блистательной идеи, он берет в помощники сторожа и шофера зоопарка. Представление началось. Первый пункт был не сложный, водитель и сторож крепко накрепко связали Казимира джутовой веревкой. Другой эпизод был посерьезнее. Как не смертельно оглушить временно исполняющего обязанности директора? Стукнуть железной трубой? Но зачем трупу деньги? Поэтому остановились на деревянной палке. Сторож размахнулся и подчеркнутой любезностью нанес удар по голове «жертвы» черенком лопаты. Этого было достаточно. Скрипя зубами и морщись от боли Кузей лег на пол, дал своим сообщникам еще пару указаний и «потерял сознание». Чтобы сделать картину нападения убедительней, открыли окно и на подоконнике оставили следы подошвы грабителя. И последнее действие, награбленные деньги из сейфа спрятали в клетке, где из угла в угол метался свирепый тигр.Через некоторое время, Кузей пришел в себя и стал кричать. На шум сбежались работники зверинца, скоро приехала милиция. И пока Кузей красноречиво расписывал картину нападения, скептическое отношение следователя Валерия Паньшина к его рассказу все возрастало. Правда заключалась в том, что Казимир не был умным, скорее он наглый и смелый третьесортный преступник.В отличие от зоопарковского афериста, Паньшин склонен к интеллектуальному труду. Он сразу заметил несоответствия в этой театральной постановке.Вне всякого сомнения от такого удара, шишка на голове, человек не потеряет сознание. Этот факт позже подтвердит судебно медицинская экспертиза. На подоконнике следы, а трава под окном совсем не примята? Веревочные узлы не простые, а именно такими связывают животных.Подозрения возрастали и Казимир Кузей из жертвы, скоро стал главным подозреваемым. Однако, ростовский жулик оказался тертым калачом, хитрым и скользким как угорь. Понимая, что у вежливого уфимского следователя кроме косвенных улик ничего нет, он хвастался своей повышенной ловкостью: «Вот невидаль какая. Я в Москве перед МУРом шапку не снимал, а тут какая та Уфа.., захолустная дыра». Наглость ростовского жулика была потрясающей. Создалась сложная, нервная ситуация. Уголовный розыск перешел к активным действиям. Оперативники избивали Кузея и бросали в камеру кишащую стукачами. Во всяком случае на подозреваемого оказывалось непрерывное давление. А следователь Паньшин не мог больше ждать.Правильно рассудив, что у Кузея есть сообщник, он решил действовать обходным маневром. С папкой под мышкой Паньшин поехал в зверинец. Это были странные допросы. Вдруг начинает реветь какое-то животное. Это кричит дикий осел. Сторож подписывает протокол и разводит руками: «Я ничего не видел». Вдруг начинает кричать какая та птица. Это проснулся пеликан. И тут мысль следователя заработала в новом направлении. Сдержанный по характеру Паньшин покорял своей воспитанностью и деликатностью. А меж тем он был человеком опасным, владевшим всеми приемами своей профессии, способным к хитрым уловкам. Прощаясь следователь Паньшин будто невзначай проговорился о предстоящем обыске в зоопарке.В истории башкирской милиции, несомненно, это было самое красивое задержание. Утром следующего дня случилось то, что должно было случиться. Из ворот зверинца, расположенного за уфимских Госцирком, выехал автомобиль ЗиЛ-130, за ним естественно потянулся хвост.С улицы Рихарда Зорге грузовик свернул в направлении Затона, зеленые неприметные Жигули (копейка) так же повернул направо. Грузовик заехал в лес и остановился на поляне. Прежде, чем закопать деньги, преступники решили их пересчитать. Кто думает о милиции в такую радостную минуту? А она рядом. Оперативники тихо подошли сзади и одновременно с обоих сторон открыли дверки ЗиЛ-130. От сквозняка бумажные деньги, будто фантики из детской хлопушки, полетели над поляной. О это было замечательно! Получился такой денежный салют уфимским милиционерам. На руках шофера и сторожа защелкнулись наручники. Ловкий Кузей, даже слишком ловкий, поставленный перед фактом открыл рот и застыл.«Мы не в Москве, а в Уфе», напомнил ему с ехидной улыбкой следователь Паньшин. Великая афера ростовчанина разрушилась как песочный домик. Теперь Кузею ничего не могло помочь, ни наглость, ни заклинания в невиновности, ни заявления, что он московский уголовный розыск в дураках оставил. Бледный, как полотно, помощник директора издал звук, словно его опять ударили деревянной палкой по голове и во всем признался.Берегись: башкирская милиция в высшей степени профессиональна. Один только факт. Потолок министра МВД в автономных республиках: генерал-майор. Учитывая заслуги министра МВД Баш. АССР Владимиру Рыленко сделали исключение и он стал первым генерал-лейтенантом внутренней службы, то есть на ступень выше положенного штатного расписания МВД СССР. Следователь Паньшин отличается не только профессионализмом, но и исключительной честностью. В 1985 году он расследует дело в отношении зубного техника Сендировича. Прокурор города Зайнетдинов, в виду того что обвиняемый врач железнодорожной поликлинике требует передачи дела в железнодорожную прокуратуру. Прокурор линейного отдела Еникеев жадными глазами смотрит на Паньшина. Можно понять его нетерпение. Интересно сколько отвалит советский рокфеллер прокурорам золота? Паньшин приходит в сильное волнение, но быстро овладевает собой. Находчивый следователь разводит руками: «Уголовное дело не подшито». Прокурор кивает головой: «Хорошо, привезешь дело завтра». Выйдя из городской прокурату кипящий от возмущения Паньшин прямиком направляется на Ленина 7.Перепрыгивая через две ступеньки, он взлетел по лестнице министерства внутренних дел республики. С заместителем начальника следствия республики полковником милиции Бусыгиным они заходят к министру Рыленко. Глаза генерала становятся стальными. Нет этот номер у них не пройдет. Генерал Рыленко по прямому проводу связывается с первым секретарем Обкома Шакировым. На другой день Паньшину гневно звонит прокурор Зайнетдинов: «Почему не везешь уголовное дело»? Паньшин включает дурочку: «Уголовное дело у него совершенно неожиданно забрали в министерство».«Золотая рыбка» уплыла, министерство это уже вотчина республиканской прокуроры. Ярость прокурора была беспредельной, он пять минут орал на следователя матом, а потом, прежде чем бросить трубку крикнул: «Не попадайся мне на глаза..!». Начальник следствия Куклин перевел Паньшина в контрольно-методический отдел городской милиции. Через три года с приходом нового прокурора, следователь Паньшин снова приступил к любимой работе и переступил порог городской прокуратуры. Результат был налицо. Ворюга Сендирович отсидел от звонка до звонка пять лет и иммигрировал в Израиль. Мошенник Казимир Кузей подписал себе приговор, пытаясь обыграть уфимскую милицию. В «захолустной дыре» Башкирия, ростовский жулик провел за решеткой долгие восемь лет жизни.На фото: Валерий Паньшин, Альберт Арсланов, Галина Мигунова. 1991г.Паньшин Валерий Александрович родился 4 января 1953 года в городе Хабаровске. В 1960 году семья юристов переехала в Уфу. После школы №100, служил в ракетных войсках, Чехословакия город Дечин, демобилизовался в звании сержанта. 1971-1973 сотрудник карманной группы городской милиции Уфы. 1974-1978 учеба в высшей следственной школе МВД СССР города Волгограда. 1978-1985 год следователь городской милиции Уфы. 1985-1993 год начальник следствия отдела милиции Советского района Уфы.Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».