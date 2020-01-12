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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!

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Наталья Павлова: «Я думаю, сегодня получилось отличное празднование дня рождения Муртазы Губайдулловича Рахимова, достойные ученики которого доказали жизнеспособность и эффективность его управленческой школы».

Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!


Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Из facebook Как все-таки приятно, что наш журналистский цех в Республике Башкортостан так масштабен и велик! Что в республике сохранилось так много государственных СМИ, которым мы перечисляем наши налоги и они честно отрабатывают свое предназначение.

Могли ли мы в уфимском «Коммерсанте» когда-либо даже мечтать о такой упоминаемости, какую получили сегодня, когда по следам обсуждения нашей заметки (да какой там! бери больше — фотографии!) на самОм ВСЕМИРНОМ! курултае башкир о нас написали десятки замечательных изданий, таких как «Башинформ», Стерлитамакский рабочий, На земле Салавата, Кармаскалинская новь, Октябрьский нефтяник, Панорама (Благовещенск), Кумертауское время, Белорецкий рабочий, Уфимские нивы (прошу прощения, если упомянула не всех. Ваши заметки все еще вываливаются во всемирную паутину).

К большому сожалению, коллеги, никто из вас не приложил гиперссылку на нашу публикации. Но ничего: будем считать весь этот приобретенный трафик нашим вам подарком.

Я думаю, сегодня получилось отличное празднование дня рождения Муртазы Губайдулловича Рахимова, достойные ученики которого доказали жизнеспособность и эффективность его управленческой школы. Правильно, нечего изобретать велосипед!

Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!

Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!

Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!

Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!

Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!

Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!


Наталья Павлова, Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 10.02.2020, 08:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чо там саксаулы в курултае возбудились? Опять им склющительность прищемили?



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  • 2 | 10.02.2020, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!
================================
Когда разгонят этот всегалактичесский курул?!!!
То на "Эхо Москвы" наедут, теперь вот на "Комерсант"наехали, пора их хорошенько приструнить, иначе совсем распоясаются!!!!
Кстати на какие деньги сушествует эта националистическая организация?!



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  • 3 | 10.02.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что ты хотела. Наталья? Думала будут рукоплескать? Погоди, то ли еще будет! Ты живешь в суверенном Башкотостане, где мастерски подделывают результаты выборов, переписи населения, где башлыки дарят своим сыновьям целые заводы., где держат за нас счет малотиражные,, никому не нужные газетенки и журналы, искусно выполняющие команду "ФАС" своих хозяев в нацодежде. Так что, денег - нет, то бишь нашей поддержки, но ты, Наташка, держись! В мыслях, зуб даю, мы с тобой!



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  • 4 | 10.02.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1ому
0т твоего ботексного саксаула страна 20 лет избавиться не может.



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  • 5 | 10.02.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец ,русачка наша !!! так им муртазылым !!



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  • 6 | 10.02.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-ему двойка.
В РБ никогда не было главнокомандующего Путина, окурки огрызки и отрыжки нам не нужны.э
А то что весь народ РБ против путинских ставленников: Рахимова Хабирова. Хамитова означает на ссамом деле что люди против Путина.



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  • 7 | 10.02.2020, 09:45 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39418 | Рейтинг: +5280,7
Интересно, а как определить- какие высказывания негативные, а какие нет?



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  • 8 | 10.02.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!
================================
Справка:
Ежегодно из бюджета республики Издательскому дому «Башкортостан» выделяется порядка 300 млн рублей.

Наших с Вами Рублей!!!!!!



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  • 9 | 10.02.2020, 09:58 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 637 | Рейтинг: +195,9
Дурдом какой-то. Вместо того, чтобы поблагодарить руководство Коммерсанта за пропаганду башкирских национальных символов, они его ругают. Что-то здесь не так.



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  • 10 | 10.02.2020, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39418 | Рейтинг: +5280,7
....................Возрождение оголтелого национализма началось с введением вкладышей в паспорта, которое придумал малообразованный слесарь-аппаратчик УНПЗ, ставший потом главой РБ.
Это породило массовое проталкивание нацкадров из аулов в силовые органы и суды.С последующим вытеснением профессиональных работников с неугодным происхождением.
Апофеозом стало стремление переименовать Оперный театр- гордость Уфы, в честь убежавшего и предавшего свою мать танцора с нетрадиционными проявлениями.



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  • 11 | 10.02.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А то что весь народ РБ против путинских ставленников: Рахимова Хабирова. Хамитова означает на ссамом деле что люди против Путина.
___________________________________________________________
А вот тут ты врешь. Не ваши ли пляски около Салаватки устраивали с кураями когда Хабирова назначили?



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  • 12 | 10.02.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 10.02.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А то что весь народ РБ против путинских ставленников: Рахимова Хабирова. Хамитова означает на ссамом деле что люди против Путина.
___________________________________________________________
А вот тут ты врешь. Не ваши ли пляски около Салаватки устраивали с кураями когда Хабирова назначили?
-------------------------
Не когда Хабирова назначили, а когда Хамитова сняли.



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  • 13 | 10.02.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кушнаренковский глава Гизатуллин Р., ходит сейчас самодовольный кажись поклоны до земли Хабирову его матушки возымели действие. Башлык не стал отправлять ее сыночка в отставку. Айсылу, жена Руслана Ринатовича воспрянула духом и ведет себя высокомерно, едва здороваясь с соседями. Но «победа» супруга может оказаться пирровой. Отдел местной полиции настроен критично к действиям чиновника, скандал с продажей здания возле АЗС «Лукойл» получил неожиданное продолжение. Бывший прокурор Шавкат Барыевич имеет на руках решение суда о неправомерности завладения чужого имущества райадминистрацией. Тогда сделка по его продаже будет ничтожной.



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  • 14 | 10.02.2020, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1341 | Комментарии: 67211 | Рейтинг: +12046,6
Когда разгонят этот всегалактичесский курул?!!!
То на "Эхо Москвы" наедут, теперь вот на "Комерсант"наехали, пора их хорошенько приструнить, иначе совсем распоясаются!!!!
Кстати на какие деньги сушествует эта националистическая организация?!
________________________________________
Вот потому-то и не разгоняют, вот потому-то и содержат их на наши налоги - чтобы выпускать их в качестве клакёров по команде "ФАС!!!!" на неугодных.
Неугодными в последний год при СРАдие стали:
1. Башкорт
2. Эхо Москвы в Уфе
3. КомменсантЪ-Уфа
4. Айрат Дильмухаметов(но под него курултайщиков пока не заряжали, сидят в засаде)

Ждем следующих - не согласных со СРАдием...



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  • 15 | 10.02.2020, 13:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1341 | Комментарии: 67211 | Рейтинг: +12046,6
Не когда Хабирова назначили, а когда Хамитова сняли.
______________________________________
А сразу я говорила, что дедушку Хамитова вы еще в жопу целовать будете....



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  • 16 | 10.02.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 10.02.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А то что весь народ РБ против путинских ставленников: Рахимова Хабирова. Хамитова означает на ссамом деле что люди против Путина.
___________________________________________________________
А вот тут ты врешь. Не ваши ли пляски около Салаватки устраивали с кураями когда Хабирова назначили?
==============================
А ты сильно горевал из за того что Хамитова сняли? Хоть немного волос на голове оставил или все выдрал?



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  • 17 | 10.02.2020, 13:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1341 | Комментарии: 67211 | Рейтинг: +12046,6
А ты сильно горевал из за того что Хамитова сняли?
____________________________________
От Хамитова был один вред - Кроношпан. Это не мало. Но на этом практически его вредительство и закончилось. Остальное - ошибки, слабость, недальновидность, мягкотелость... но не осознанное вредительство.
А от СРАдия - сразу было ясно, что вреда будет дох-уя!!!! Его деятельность с 2003 по 2008 годы в регионе - практически ВЕСЬ УК РФ! И это при том, что он был ПРИ главе, а теперь он САМ глава... И ничего его не сможет удержать, как Рамзанку Дырова от произвола, беспредела и коррупции. Пуйло своих ставленников даже не журит за их оголтелость и потерю берегов.



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  • 18 | 10.02.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 10.02.2020, 13:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67208 | Рейтинг: +12046,6

А ты сильно горевал из за того что Хамитова сняли?
____________________________________
От Хамитова был один вред - Кроношпан. Это не мало. Но на этом практически его вредительство и закончилось. Остальное - ошибки, слабость, недальновидность, мягкотелость... но не осознанное вредительство.
==============================
Ошибки, слабость, недальновидность это называется мямля, не рыба не мясо. Самый плохой тип руководителя. Такой тип руководителя гораздо хуже любого самодура. Именно с такими руководителями все разваливается, растаскивается и уничтожается.



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  • 19 | 10.02.2020, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И коррупция и воровство расцветают при таких мямлях как Хамитов. Когда на него клали приборы все абсолютно.



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  • 20 | 10.02.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От Хамитова был один вред - Кроношпан. Это не мало. Но на этом практически его вредительство и закончилось.
________________
А закрытие сельских больниц, ФАП, школ? Это не вредительство?



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