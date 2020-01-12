Макулатурные дармоеды рахимовских времен, вам привет!























Наталья Павлова: «Я думаю, сегодня получилось отличное празднование дня рождения Муртазы Губайдулловича Рахимова, достойные ученики которого доказали жизнеспособность и эффективность его управленческой школы».Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Из facebook Как все-таки приятно, что наш журналистский цех в Республике Башкортостан так масштабен и велик! Что в республике сохранилось так много государственных СМИ, которым мы перечисляем наши налоги и они честно отрабатывают свое предназначение.Могли ли мы в уфимском «Коммерсанте» когда-либо даже мечтать о такой упоминаемости, какую получили сегодня, когда по следам обсуждения нашей заметки (да какой там! бери больше — фотографии!) на самОм ВСЕМИРНОМ! курултае башкир о нас написали десятки замечательных изданий, таких как «Башинформ», Стерлитамакский рабочий, На земле Салавата, Кармаскалинская новь, Октябрьский нефтяник, Панорама (Благовещенск), Кумертауское время, Белорецкий рабочий, Уфимские нивы (прошу прощения, если упомянула не всех. Ваши заметки все еще вываливаются во всемирную паутину).К большому сожалению, коллеги, никто из вас не приложил гиперссылку на нашу публикации. Но ничего: будем считать весь этот приобретенный трафик нашим вам подарком.Я думаю, сегодня получилось отличное празднование дня рождения Муртазы Губайдулловича Рахимова, достойные ученики которого доказали жизнеспособность и эффективность его управленческой школы. Правильно, нечего изобретать велосипед!