Ряженым с нагайками подкинуть деньжат из ваших карманов

По словам председателя парламента Константина Толкачева, в Башкирии будет принят закон, в котором пропишут меры материальной поддержки членов добровольных народных дружин.Таким образом Курултай надеется привлечь новых дружинников, поскольку, по словам Толкачева, их число за два года сократилось на тысячу и сегодня составляет около 9 тысяч человек.Толкачев отмечает, что в качестве дополнительных мер поддержки дружинникам могут предложить дополнительные оплачиваемые дни отпуска, страхование жизни и здоровья, а также почасовую оплату работы дружинников на охране общественного порядка.Когда соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Толкачев не пояснил.