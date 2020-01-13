Таким образом Курултай надеется привлечь новых дружинников, поскольку, по словам Толкачева, их число за два года сократилось на тысячу и сегодня составляет около 9 тысяч человек.
Толкачев отмечает, что в качестве дополнительных мер поддержки дружинникам могут предложить дополнительные оплачиваемые дни отпуска, страхование жизни и здоровья, а также почасовую оплату работы дружинников на охране общественного порядка.
Когда соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Толкачев не пояснил.
Эхо Москвы
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Ряженым с нагайками подкинуть деньжат из ваших карманов
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