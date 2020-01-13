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Ряженым с нагайками подкинуть деньжат из ваших карманов

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По словам председателя парламента Константина Толкачева, в Башкирии будет принят закон, в котором пропишут меры материальной поддержки членов добровольных народных дружин.

Ряженым с нагайками подкинуть деньжат из ваших карманов


Таким образом Курултай надеется привлечь новых дружинников, поскольку, по словам Толкачева, их число за два года сократилось на тысячу и сегодня составляет около 9 тысяч человек.

Толкачев отмечает, что в качестве дополнительных мер поддержки дружинникам могут предложить дополнительные оплачиваемые дни отпуска, страхование жизни и здоровья, а также почасовую оплату работы дружинников на охране общественного порядка.

Когда соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Толкачев не пояснил.

Эхо Москвы
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  • 1 | 11.02.2020, 07:38 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4835 | Рейтинг: -737,6
Я не сторонник, что бы нагайка казаков прошлась по спине Кухарки.
Надо ее давить в правовом поле и морально!



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  • 2 | 11.02.2020, 08:05 | Автор: Не зарегистрирован
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как можно её кухркину давить если она бестелесна !



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  • 3 | 11.02.2020, 08:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это еще одну Полицай команду собирает страна ! Это же сколько охранников для народа ?
" Россжандармерия ", МВД - полицай , ФСБ , ФСИН , УФССП и ДНД !
И чего так сильно боятся наши власти ?



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  • 4 | 11.02.2020, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не для народа, а над народом



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  • 5 | 11.02.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ряженым с нагайками подкинуть деньжат из ваших карманов
==============================
По всей видимости полиции и росгвардии недосуг заниматься своими прямыми обязанностями,- они виш ты бизнес кошмарят,,,,



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  • 6 | 11.02.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько же среди нас ходят НЕЛЮДЕЙ, которые делают вид, что они такие же, как мы...



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  • 7 | 11.02.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А это всегда было так.
Вспомните 1812 год как Кутузов расправлялся с русским, да и с нерусскими народами. Из 5возрасте0 губерний 32 восстали против Шурика-I, маленького как и Путин, лысее Путина и также глуховатого. Высшая оценка: женщины к нему относились как к подружке, а не как к мужчине, также и от 0курка Люська в в озрасте за 60 сбегла!



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  • 8 | 11.02.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.02.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сколько же среди нас ходят НЕЛЮДЕЙ, которые делают вид, что они такие же, как мы...
___________________________________________
Диалог с зеркалом?



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  • 9 | 11.02.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 11.02.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А это всегда было так.
Вспомните 1812 год как Кутузов расправлялся с русским, да и с нерусскими народами. Из 5возрасте0 губерний 32 восстали против Шурика-I, маленького как и Путин, лысее Путина и также глуховатого. Высшая оценка: женщины к нему относились как к подружке, а не как к мужчине, также и от 0курка Люська в в озрасте за 60 сбегла!
___________________
Зачётный у вас бред, повеселили!
"восстали против Шурика-I, маленького как и Путин".

Рост Императора Российской Империи Александра Павловича (Александр I) (1777–1825 гг., Император с 1801 г.) составлял 178 сантиметров.
Малыш!

"Вспомните 1812 год как Кутузов расправлялся с русским, да и с нерусскими народами".

Пытался вспомнить, но что-то не получилось:
до мая 1812 года Кутузов командовал армией, воевавшей против Турции и 16(28) мая заключил выгодный для России Бухарестский договор, а в августе он уже был назначен главнокомандующим русскими войсками в войне с Наполеоном. Непонятно, когда он успел расправиться с русскими: с турками и французскими интервентами он действительно расправился, но совершенно непонятно, когда он успел расправиться с русскими.

"Из 5возрасте0 губерний 32 восстали против Шурика-I"
Сначала переведите на русский язык, а потом объясните, что это было.
Попробую перевести за вас: "Из 50 губерний 32 восстали против Шурика-I".
Так? Тогда поподробней об этом - своим открытием вы затмите даже Понасенкова и Наполеона из палаты №6.



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  • 10 | 11.02.2020, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 11.02.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 | 11.02.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сколько же среди нас ходят НЕЛЮДЕЙ, которые делают вид, что они такие же, как мы...
___________________________________________
Диалог с зеркалом?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А тебя, мусор, никто не спрашивает!
Лезь в машину!
Да вы чего?
Вы чего?
Мужики!
Да вы...
Да что вы?
Ну что, в натуре, мужики.



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  • 11 | 11.02.2020, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 11.02.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А это всегда было так.
Вспомните 1812 год как Кутузов расправлялся с русским, да и с нерусскими народами. Из 5возрасте0 губерний 32 восстали против Шурика-I, маленького как и Путин, лысее Путина и также глуховатого. Высшая оценка: женщины к нему относились как к подружке, а не как к мужчине, также и от 0курка Люська в в озрасте за 60 сбегла!
________________________________________________________-
Ты о себе рассказать что то пытался?



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  • 12 | 11.02.2020, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полицаи шахматы за пивом и все блага, а этих в пополнение силовиков - опять на шею народа. Пора этого Толкачева туда куда следует



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