Мертвая медицина Башкирии спряталась за дверью

Уфимские врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и спрятались от него за дверью кабинета. В Уфе местного жителя, прилетевшего из Пекина, отказались проверять на коронавирус и выгнали его из больницы. Об этом сообщает издание “Уфа-онлайн” со ссылкой на родственников пациента.Молодой человек (издание называет только его имя – Илья) восемь месяцев проработал в Пекине и по возвращении в Россию решил пройти обследование на коронавирус.По словам отца Ильи, в местной больнице №4 тот "на весь коридор объявил", что прилетел из Пекина и хочет сдать анализы на коронавирус. После этого сотрудники больницы "с криками" отправили его в приемный покой; дальнейшее общение с пациентом медики осуществляли через коридор из кабинета, в котором закрылись.Принять Илью в больнице в итоге отказались и посоветовали покинуть медучреждение через черный ход.С начала года в Китае новым коронавирусом заболели несколько десятков тысяч человек, 910 человек погибли. Сообщалось о случаях заболевания за пределами Китая. Россия эвакуировала из КНР несколько десятков граждан, которые были помещены в карантинный центр под Тюменью.По данным "Уфа-онлайн", в ближайшее время специальную карантинную зону для прилетевших из Китая создадут и в Башкирии. Она будет находиться в профилактории "Родник здоровья" в 25 километрах от центра Уфы.