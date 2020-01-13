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Мертвая медицина Башкирии спряталась за дверью

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Уфимские врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и спрятались от него за дверью кабинета. В Уфе местного жителя, прилетевшего из Пекина, отказались проверять на коронавирус и выгнали его из больницы. Об этом сообщает издание “Уфа-онлайн” со ссылкой на родственников пациента.

Мертвая медицина Башкирии спряталась за дверью


Молодой человек (издание называет только его имя – Илья) восемь месяцев проработал в Пекине и по возвращении в Россию решил пройти обследование на коронавирус.

По словам отца Ильи, в местной больнице №4 тот "на весь коридор объявил", что прилетел из Пекина и хочет сдать анализы на коронавирус. После этого сотрудники больницы "с криками" отправили его в приемный покой; дальнейшее общение с пациентом медики осуществляли через коридор из кабинета, в котором закрылись.

Принять Илью в больнице в итоге отказались и посоветовали покинуть медучреждение через черный ход.

С начала года в Китае новым коронавирусом заболели несколько десятков тысяч человек, 910 человек погибли. Сообщалось о случаях заболевания за пределами Китая. Россия эвакуировала из КНР несколько десятков граждан, которые были помещены в карантинный центр под Тюменью.

По данным "Уфа-онлайн", в ближайшее время специальную карантинную зону для прилетевших из Китая создадут и в Башкирии. Она будет находиться в профилактории "Родник здоровья" в 25 километрах от центра Уфы.

Идель.Реалии
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  • 1 | 11.02.2020, 06:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто автор то? Пeрнул и убежал?
Полоумный пациент нашел полоумного корреспондента!
Корресподент тоже убежал!
И кто в дураках? УЖисты?



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  • 2 | 11.02.2020, 07:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.02.2020, 06:47 | Автор:

А кто автор то? Пeрнул и убежал?
Полоумный пациент нашел полоумного корреспондента!
Корресподент тоже убежал!
И кто в дураках? УЖисты?
==========================================
Рожденный ползать , летать не может то есть москов нету , пиши пропало !



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  • 3 | 11.02.2020, 07:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рожденный ползать , летать не может то есть москов нету , пиши пропало !
===============================================
Твои моСКи в твоих знаках препинания, грамотей!



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  • 4 | 11.02.2020, 07:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 11.02.2020, 07:13 | Автор:

Твои моСКи в твоих знаках препинания, грамотей!
==============================================
Еще раз ! Рожденный ползать , летать не может то есть москов нету , пиши пропало !



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  • 5 | 11.02.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мертвая медицина Башкирии спряталась за дверью
================================
Государство делает вид что платит врачам, а врачи делают вид что лечат население.
Короче не государство а одна видимость: видимость выборов, видмиость демократии, видимость конституции... и т.д и т.п
"* Все, что видим мы, - видимость только одна. Далеко от поверхности мира до дна. ..." Омар Хаям.



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  • 6 | 11.02.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врачей, давших клятву Гиппократу у нас больше нет. Есть бездушные стяжатели. Действительно, прав едрос, изрёкший - кора дуба и боярышник. Короче, выход один - не болейте.



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  • 7 | 11.02.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько же среди нас ходят НЕЛЮДЕЙ, которые делают вид, что они такие же, как мы...



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  • 8 | 11.02.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 11.02.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Врачей, давших клятву Гиппократу у нас больше нет. Есть бездушные стяжатели.
____________________________________________________
То есть вы желаете жить при капитализме, а врачи и учителя должны быть из социализма, и работать за высокое призвание и без зарплаты. Семьи этих врачей потом вы кормить будете?



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  • 9 | 11.02.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Не надо тыкать клятвой Гиппократа, у вас для этого нет оснований. Клятва подразумевает феодализм, а это плохо. Для требования соблюдения какой либо решения проблемы нужно подкреплять материально. Но вы упорно голосуете за полнейшее беспутство. Соответственно и получаете проблемы. Почему врач должен рисковать своим здоровьем, если вы не хотите оплачивать его риски! Не оплата риска с требованием решать проблемы это тоже самое крепостное право!
Для шибко продвинутых, я не медик.
Всю жизнь на производстве!



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  • 10 | 11.02.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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8--й
Вы правы!
Они и рыбку сьесть и...сесть! За счет чужой жизни, они галопировали за Путина, а врача хотят "подствить". Крутые...
Я не дохтор.



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  • 11 | 11.02.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Власти таким образом устраивает медицину чтобы человек дожил до пенсии. Результаты отличные, с ее т.зр.! До пенсии доживают двое из пяти. Для этого беспутная шваль подняла пенсионный возраст.
Пара примеров.
Сталин за 20 годочков полнейшего беспутства пять раз потерял все военное сняряжение (70 тыс.вагонов), пять раз его восстановил и пять раз поверг Гитлера.
С тех времен производительность труда выросла в несколько раз! (~сравнение сеять и пахать ссохой или современной техникой и т.п..), но вы стали обеспеченнее?
А Сталин, года не прошло по окончании II мировой войны, произвел первое снижение цен!
Вам путин снижает лишь ваши доходы повышая чинушам и ментам.



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  • 12 | 11.02.2020, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Сталин, года не прошло по окончании II мировой войны, произвел первое снижение цен!
------
Вранье коммуняк. Перед реформой были задраны цены. Затем Сталин провел конфискационную денежную реформу, оставив народ без сбережений. Потом поднял налоги. Потом ввел обязательные государственные займы. После того, как Сталин обобрал народ до нитки, он бросил народу кость - мизерное снижение цен с ограничением покупки в одни руки.



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  • 13 | 11.02.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 11.02.2020, 13:22 | Автор:

Вранье коммуняк. Перед реформой были задраны цены. Затем Сталин провел конфискационную денежную реформу, оставив народ без сбережений. Потом поднял налоги. Потом ввел обязательные государственные займы. После того, как Сталин обобрал народ до нитки, он бросил народу кость - мизерное снижение цен с ограничением покупки в одни руки.
===============================================
Денежная реформа в СССР 1947 года была проведена
16 декабря - 29 декабря 1947 года. Она не только корректировала
последствия войны в денежном обращении,
Денежная реформа была проведена в форме деноминации.
(уменьшением нарицательной стоимости для денежных знаков
для предупреждения от Гиперинфляции )
в разрушенной Экономики страны во время ВОВ !
Одновременно с денежной реформой была отменена карточная
система снабжения продовольственными и промышленными
товарами.
Конфискационная модель , преследовала цель вывести из оборота
спекулятивные накопления, у граждан не носивший
трудовой характер значительной части средств
заработанных в годы войны крестьянами , высокооплачиваемыми
рабочими и ИТР, а также представителями творческих профессий.
НЕ БЫЛО таких средств у основной массы граждан СССР ,
но они были у спекулянтов и различного вида Ворья !
Грабивших страну и людей в годы ВОВ !



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  • 14 | 11.02.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 11.02.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Не надо тыкать клятвой Гиппократа, у вас для этого нет оснований. Клятва подразумевает феодализм, а это плохо. Для требования соблюдения какой либо решения проблемы нужно подкреплять материально. Но вы упорно голосуете за полнейшее беспутство. Соответственно и получаете проблемы. Почему врач должен рисковать своим здоровьем, если вы не хотите оплачивать его риски! Не оплата риска с требованием решать проблемы это тоже самое крепостное право!
Для шибко продвинутых, я не медик.
Всю жизнь на производстве!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Баран! Врач зарплату получает, с моих налогов. Скакого перепуга я должен ему доплачивать? В скандинавии медицина бесплатна, а у нас страна богатейшая ресурсами..



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  • 15 | 11.02.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 11.02.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Накануне реформы 16 сентября 1946 года цены на продукты питания, распределявшиеся по карточкам, были повышены в 2–2,5 раза. А после повышения в разы снизили цены в 47 на жалкие 10 - 12% и то на ограниченный круг товаров
а) на хлеб и муку снизить цены в среднем на 12% против ныне действующих пайковых цен;
б) на крупу и макароны снизить цены в среднем на 10% против ныне действующих пайковых цен;
ж) на пиво снизить цены в среднем на 10% против ныне действующих цен;
На следующие продукты и товары относительно пайковых цены даже повысили:
г) на молоко, яйца, чай, фрукты в отмену ныне действующих высоких коммерческих цен и слишком низких пайковых цен установить новые цены применительно к уровню действующих пайковых цен на основные продовольственные товары;
д) на ткани, обувь, одежду, трикотажные изделия в отмену ныне действующих высоких коммерческих цен и слишком низких цен нормированного снабжения, установленного в городах и рабочих поселках, установить новые цены на уровне в 3,2 раза ниже коммерческих цен;
В результате сталинского так называемого снижения цен прилавки стали ломиться от товаров, потому что у народа не осталось денег на покупки. А товарооборот вследствие снижения покупательной способности населения, прямо как сейчас у последывателя Сталина - Путина, резко упал. После всех сталинских понижений цены были выше предвоенных на 30%.



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  • 16 | 11.02.2020, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Баран! Врач зарплату получает, с моих налогов. Скакого перепуга я должен ему доплачивать? В скандинавии медицина бесплатна, а у нас страна богатейшая ресурсами..
_______________________________________________
Овца! Когда врач у нас будет получать столько сколько в Скандинавии, тогда и будешь блеять.



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  • 17 | 11.02.2020, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 11.02.2020, 14:58 | Автор

........." В результате сталинского так называемого снижения цен прилавки стали ломиться от товаров, потому что у народа не осталось денег на покупки. А товарооборот вследствие снижения покупательной способности населения, прямо как сейчас у последывателя Сталина - Путина, резко упал. После всех сталинских понижений цены были выше предвоенных на 30%........"
===============================================
( 16 сентября 1 946 г) То есть почти через полтора года
цены как Вы говорите взлетели вверх !
Да наша страна могла получить помощь от США
от реализации
плана государственного секретаря США Джорджа Маршалла,
НО
США никогда и никому не помогали. только за сверхприбыль
себе Маршалл помогал только странам-сателлитам фашистской
Германии Почему же Советский Союз решительно и
бесповоротно отказался от американской помощи?
Решающее влияние на выбор СССР оказала неприязнь к
заокеанским капиталистам?
Или существовали некие более глубокие причины?
Типичная Европа на 1945 год.
Дело в том, что американцы субсидировали и «воскрешали»
европейскую экономику на своих собственных условиях.
США решали, что отправить в Европу и каких размеров выдать кредит.
Американцы сплавляли европейцам излишки собственной экономики,
как правило, готовые продукты, что являлось, по сути, эквивалентом
гуманитарного Ленд лиза ... Не секрет, что наша страна потеряла
не только десятки миллионов людей, но и лишилась бесчисленных
богатств, получила огромный материальный урон в годину
Великой Отечественной войны. Почему же Советский Союз
решительно и бесповоротно отказался от американской помощи !
ПОЧЕМУ ?
Если бы мы приняли бы эту помощь на условиях США
то на наших территориях стояли бы до сих пор американские
военные базы как в Германии , Бельгии , Испании ,Италии,
Турции и тд !
Поэтому сохранить НЕЗАВИСИМОСТЬ государства ,
руководство СССР и принимало такие не популярные решения !
Которые Вы сегодня критикуете !



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