Молодой человек (издание называет только его имя – Илья) восемь месяцев проработал в Пекине и по возвращении в Россию решил пройти обследование на коронавирус.
По словам отца Ильи, в местной больнице №4 тот "на весь коридор объявил", что прилетел из Пекина и хочет сдать анализы на коронавирус. После этого сотрудники больницы "с криками" отправили его в приемный покой; дальнейшее общение с пациентом медики осуществляли через коридор из кабинета, в котором закрылись.
Принять Илью в больнице в итоге отказались и посоветовали покинуть медучреждение через черный ход.
С начала года в Китае новым коронавирусом заболели несколько десятков тысяч человек, 910 человек погибли. Сообщалось о случаях заболевания за пределами Китая. Россия эвакуировала из КНР несколько десятков граждан, которые были помещены в карантинный центр под Тюменью.
По данным "Уфа-онлайн", в ближайшее время специальную карантинную зону для прилетевших из Китая создадут и в Башкирии. Она будет находиться в профилактории "Родник здоровья" в 25 километрах от центра Уфы.
Идель.Реалии
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Мертвая медицина Башкирии спряталась за дверью
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