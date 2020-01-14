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А простых людей суды продолжают сажать

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Экс-глава администрации ЗАТО Межгорье (Башкирия) Виктор Панченко (занимал эту должность с 2014 по 2019 годы), обвинявшийся в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ), избежал приговора суда. Сначала Белорецкий межрайонный суд, а вчера и Верховный суд Башкирии приняли решение о прекращении в отношении него уголовного преследования. К обвиняемому применена ст. 25.1. УПК РФ, позволяющая заменить уголовное наказание судебным штрафом.

А простых людей суды продолжают сажать


Виктору Панченко присужден штраф в размере 30 тыс. руб., сообщила “Ъ-Уфа” его адвокат Лиана Файзуллина. Ходатайство о применении ст. 25.1 УПК в суде заявил следователь Следственного комитета РФ.

Фигурантом уголовного дела Виктор Панченко стал в декабре 2018 года: материалы в СКР направляло региональное управление ФСБ. Сити-менеджеру инкриминировали продажу на аукционе в интересах родственников разрушенного здания бывшей ТЭЦ. Сделка проверялась УФАС и была признана законной.

Защита заявляла, что средства от продажи имущества поступили в бюджет города, и связывала уголовное преследование с желанием силовиков сместить чиновника с его должности. Виктор Панченко оставил пост главы администрации в апреле 2019 года: местные депутаты расторгли с ним контракт после получения уведомления об уходе по собственному желанию. Должность главы администрации Межгорья после этого занял бывший заместитель прокурора города Илья Терехов.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 12.02.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Фигурантом уголовного дела Виктор Панченко стал в декабре 2018 года:
- Должность главы администрации Межгорья после занял бывший
заместитель прокурора города Илья Терехов.
==============================
Еще в августе 1996-го Лившиц дал четккое указание тем, кто хочет удержаться в кресле: «Делиться надо!»,
А этого фраера по видимуму жадность сгубила,- неподелился...



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2

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  • Наблюдатель
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  • 2 | 12.02.2020, 09:27 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1850 | Рейтинг: +492,6
Воровство чиновников в путинской РФ спасает Россию от превращения в сталинский СССР и от большой войны.

При Мишустине и Путине, это норма.



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1

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  • 3 | 12.02.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань!
Башкортостанец®



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1

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  • Гость
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  • 4 | 12.02.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.02.2020, 09:27 | Автор: Виктор

Воровство чиновников в путинской РФ спасает Россию от превращения в сталинский СССР и от большой войны.

При Мишустине и Путине, это норма.
==============================================

То есть современное воровство в РФ на гос уровне ,
это ПРОТИВОВЕС Сталинизму и Войне в стране ?
Это космос Вам так говорит ?



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2

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  • 5 | 12.02.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.02.2020, 09:27 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1851 | Рейтинг: +492,5
Воровство чиновников в путинской РФ спасает Россию от превращения в сталинский СССР и от большой войны.
========================================
Воровство это скрепа путинской россии



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1

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  • Гость
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  • 6 | 12.02.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.02.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань!
Башкортостанец®
==================================
Буква R в кружочке, ® - характерна именно для товаров и услуг
Следовательно этот башкортосранец позиционирует себя как товар, оказывающий определенные услуги, догадайтесь какие...



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6

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  • 7 | 12.02.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкортосранец это анонимный клон Кухарки.



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3

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  • Участник
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  • 8 | 12.02.2020, 11:02 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3972 | Рейтинг: -317
12.02.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань!
Башкортостанец®
__________
Кухарка

мелко плаваешь, жопу видно.



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4

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  • Начинающий
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  • 9 | 12.02.2020, 11:04 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 158 | Рейтинг: -10,9
А Луиза Хайруллина тоже легко отделалась, она непростой человек?



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  • Эксперт
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  • 10 | 12.02.2020, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1341 | Комментарии: 67221 | Рейтинг: +12045,1
8 | 12.02.2020, 11:02 | Автор: xrul

В 09:32 я еще дрыхла без задних ног(как грится)
в 11:06 меня разбудил работодатель и дал задание - выписать закрывающие документы контрагенту на выполненный проект(разработка задания и т.д.)
В 11:21 я ему отрапортовала в вотсапе, что электронной почтой отправила ему требуемый документ. Затем умылась, приготовила завтрак и зашла на УЖик.

У тебя, хрюша, паранойя - во всех комментах, которые тебе не понраву, Кухарка мерещится.

¯\_ (ツ) _/¯



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2

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  • 11 | 12.02.2020, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.02.2020, 09:27 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1850 | Рейтинг: +492,6

Воровство чиновников в путинской РФ спасает Россию от превращения в сталинский СССР

-------------------------

Спасает Россию? Да глубинная Россия ждёт-не-дождётся, чтоб их отправили
рыть Беломор-Канал и ещё на кучу строек Народного Хозяйства. Вот какой, оказывается, Сталин - взяточников и ворюг сажал! Витя, шаблон не рвётся?



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