А простых людей суды продолжают сажать

Экс-глава администрации ЗАТО Межгорье (Башкирия) Виктор Панченко (занимал эту должность с 2014 по 2019 годы), обвинявшийся в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ), избежал приговора суда. Сначала Белорецкий межрайонный суд, а вчера и Верховный суд Башкирии приняли решение о прекращении в отношении него уголовного преследования. К обвиняемому применена ст. 25.1. УПК РФ, позволяющая заменить уголовное наказание судебным штрафом.Виктору Панченко присужден штраф в размере 30 тыс. руб., сообщила “Ъ-Уфа” его адвокат Лиана Файзуллина. Ходатайство о применении ст. 25.1 УПК в суде заявил следователь Следственного комитета РФ.Фигурантом уголовного дела Виктор Панченко стал в декабре 2018 года: материалы в СКР направляло региональное управление ФСБ. Сити-менеджеру инкриминировали продажу на аукционе в интересах родственников разрушенного здания бывшей ТЭЦ. Сделка проверялась УФАС и была признана законной.Защита заявляла, что средства от продажи имущества поступили в бюджет города, и связывала уголовное преследование с желанием силовиков сместить чиновника с его должности. Виктор Панченко оставил пост главы администрации в апреле 2019 года: местные депутаты расторгли с ним контракт после получения уведомления об уходе по собственному желанию. Должность главы администрации Межгорья после этого занял бывший заместитель прокурора города Илья Терехов.