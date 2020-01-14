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«О Рахимове и не только»;

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Националиста попрут с БСТ?

  • Опубликовано: ПроУфу | 12.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 28225 | Комментарии: 40
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Коллектив БСТ жалуется на практику фаворитизма у руководителей госканала. Между тем ликвидирована редакция познавательных программ, а историку Салавату Хамидуллину грозит увольнение.

Националиста попрут с БСТ?


Коллектив Башкирского спутникового телевидения намерен обратиться со своими жалобами к Главе РБ Радию Хабирову. Скрытое противостояние между частью работников БСТ и генеральным директором Рустамом Зарафутдиновым выливается в открытый конфликт. Поводом стало возвышение на телеканале главного режиссера студии телевидения Ярославы Феоктистовой. Она считается протеже начальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочаковской.

4 февраля Рустам Зарафутдинов издал приказ о прямом переподчинении ряда структурных подразделений главному режиссеру, что вызвало негативную реакцию среди сотрудников.

По их мнению, Ярослава Феоктистова проявила себя как хороший журналист, однако ее стремительный карьерный рост считают неоправданным.

«Мгновенное преображение некогда внешне скромной и даже застенчивой девушки произошло по фабуле «Сказки о рыбаке и рыбке»: «Не хочу быть крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой…Не хочу быть дворянкой, хочу быть владычицей морской». В роли незадачливого старика оказался Зарафутдинов, а золотой рыбкой стала глава отдела по социальным коммуникациям АГ РБ Елена Прочаковская. Козыряя поддержкой со стороны последней, Феоктистова фактически узурпировала управление компанией, внутри которой была выстроена двухуровневая структура: есть опричнина, а есть «земщина». Опричникам можно всё, у них в руках бразды правления и финансовые ресурсы, а «земщине» положено лишь «мычать», - пишут анонимные сотрудники телекомпании.

Из конкретики: самой Феоктистовой коллеги вменяют жонглирование вакансиями, а точнее, наличие неизвестных лиц в табелях учета рабочего времени. Генеральный директор БСТ Рустам Зарафутдинов считает претензии своих подчиненных необоснованными.

- Ярослава Феоктистова показала себя как высококлассный профессионал. Как главный режиссер, она по факту уже год как руководит всеми этими подразделениями.
Своим приказом я это закрепил юридически. Управление камерами и монтажным оборудованием должно быть централизованным, а не так, что одним их не хватает, а в других студиях оно простаивает. Это организационный вопрос, пытаться его увести в политическую или иную плоскость – неправильно, – прокомментировал медиаменеджер.

Вместе с тем спор телевизионщиков вокруг Феоктистовой является лишь поводом. Главные претензии адресованы самому руководителю БСТ. Журналисты считают, что господин Зарафутдинов не выполнил свое обязательство, данное при назначении на должность, а именно − увеличение заработной платы сотрудников. Сейчас очень многие из них получают по 12-15 тысяч рублей. При этом зарплата узкого круга приближенных к руководству специалистов держится в секрете.

Генеральный директор телеканала сообщил, что никакой «уравниловки» в зарплатах нет. Уровень компетенций и нагрузки у работников разный, соответственно получают все по-разному.

- У новостников нагрузка большая, постоянные командировки. Мы работаем много. На зарплату пожаловаться я не могу. А есть программы, которые выходят раз в неделю. Такой работник один раз в неделю появляется в телецентре. Какие у него могут быть претензии? – ранее с нами поделилась своим мнением корреспондент Рамзия Каримова.

Бывший директор ТРК «Башкортостан» Галим Якупов считает, что противостояние в коллективе телеканала носит системный характер.

- Я думаю, что тут дело не персоналиях, и даже не в главном режиссере. Может быть, что власть сконцентрировалась в руках режиссера, это даже неплохо. Плохо, что утрачено значение художественного совета, как органа, принимающего важные решения. Раньше членов художественного совета избирал коллектив. По закону о СМИ главным лицом является не директор, а редактор. Роль главного редактора также сегодня нивелирована. В итоге менеджеры среднего уровня чувствуют себя обделенными, и это определяет противостояние в коллективе. Это скорее не частная, а системная история.

Перед самым выходом данной публикации ситуация резко обострилась. Выяснилось, что в понедельник была ликвидирована редакция познавательных программ, руководителем которой является известный историк и журналист Салават Хамидуллин. Сам Хамидуллин от комментариев отказался, а вот коллеги намерены выступить в его защиту.

- Салават Хамидуллин – это не просто журналист какой-то передачи. Это тот человек, который довел до зрителей понимание того, что наша история – это наше богатство и наследие.

Сколько имен и событий он вернул в память народа. Его редакция выпускает не только программу «Историческая среда», но и циклы документальных фильмов, передачи-конкурсы, религиозные программы «Йома» и «Путь к храму», и другие. При Рустэме Хамитове его трижды пытались вытравить с телевидения, но в управлении внутренней политики АГ РБ всегда останавливались. Даже у них было понимание, что работа Салавата – это явление.

Сейчас, пугая коллектив акционированием и командой из Белого дома, генеральный директор пытается избавиться от Салавата. Мы понимаем, что после него никому не дадут нормально работать, поэтому намерены выступить в защиту Салавата всем коллективом, - говорит один из сотрудников БСТ.

Уже на завтра запланирована встреча коллектива БСТ с руководителем Агентства РБ по печати и СМИ Борисом Мелкоедовым. Однако журналисты не ждут от нее какого-либо прорыва.

В Белом доме о ситуации в телецентре известно. Журналистам рекомендуют не применять риторику шантажа и давления на руководство телерадиокомпании. Вместе с тем, вырабатывается подход к реорганизации ТРК «Башкортостан» из ГУПа в акционерное общество.

- До меня пока никакие решения не доводились. В любом случае, они будут приниматься на уровне Правительства РБ. Но как дипломированному экономисту мне очевидно, что смена организационной формы необходима, - отметил Рустам Зарафутдинов.

ПроУфу
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  • 1 | 12.02.2020, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Националиста попрут с БСТ?
==============================
Судя по тому, как так называемый "коллектив БСТ" защищает начионалиста ***мидулина, и подвеогает травле Русскую журналистку Ярославу Феоктистову, можно сделать вывод что в БСТ , за редким исключение одни башнацики, которых надо гнать поганой метлой.



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  • 2 | 12.02.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну и рожа бандитская у этого историка и имя салават, что еще с него взять.



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  • 3 | 12.02.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" противостояние между частью работников БСТ и генеральным директором Рустамом Зарафутдиновым выливается в открытый конфликт. Поводом стало возвышение на телеканале главного режиссера студии телевидения Ярославы Феоктистовой......"
========================================================
Не понимаю людей которые которые начинают
скрежетать зубами , на возвышение людей если
у него мозги на месте и он может руководить коллективом .
Ну если " передком " зарабатывает продвижение ,
то пенять не некого общество такое аморальное ,
само воспитывает блядей !
Но тут чувствуется национальная подоплека !



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  • 4 | 12.02.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Постарались . Выбрали фитографию ., сразу же ассоциации возникают ! Фото человека действительно очень сильно похоже на что-то совершенно иное.



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  • 5 | 12.02.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот он, типичный башкирский ущёный-историк с лицом, не обезображенным интеллектом.



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  • 6 | 12.02.2020, 09:05 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39423 | Рейтинг: +5278,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
- Салават Хамидуллин – это не просто журналист какой-то передачи. Это тот человек, который выпускает не только программу «Историческая среда», но и религиозные программы «Йома» и «Путь к храму».
============================================================
=
Религиозные программы сильно оскорбляют чувства неверующих.
Кроме того, религия отделена от государства по Конституции, следовательно, Хамидуллина надо выгнать на частные телеканалы!



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  • 7 | 12.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Националиста попрут с БСТ?
==============================
Судя по тому, как так называемый "коллектив БСТ" защищает начионалиста ***мидулина, и подвеогает травле Русскую журналистку Ярославу Феоктистову, можно сделать вывод что в БСТ , за редким исключение одни башнацики, которых надо гнать поганой метлой.
----------------------------------------------------
И в первую очередь энтого жалкого пьяницу Хамидуллина, который "творит" свою историю, квази историю, и некому его одернуть.



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  • 8 | 12.02.2020, 09:14 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 638 | Рейтинг: +195,8
Хамидуллин Салават Ишмухаметович
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук:
«БУРДЖАНЫ: ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ, ГИПОТЕЗЫ»

Работа выполнена в отделе этнологии Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН
Защита на заседании диссертационного совета Д 002.123.01. по защите кандидатских и докторских диссертаций при Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамере) РАН
Актуальность темы исследования. Настоящее диссертационное исследование посвящено происхождению и этнической истории бурджан (бурзян) – родового подразделения в составе башкир. Актуальность темы исследования обусловлена слабой изученностью их происхождения, а также отсутствием специальных работ в отечественной и зарубежной историографии по данной проблематике.



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  • 9 | 12.02.2020, 09:20 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1850 | Рейтинг: +492,6
Он - Не историк и Не журналист - Салават Хамидуллин, и как-то пришел ко мне в ФБ и повел себя, как именно "радикальный националист".

Пришлось отправить в бан.

Мое обоснованное мнение - Не место "радикальному националисту"
на общественном телевидении.

Я против пропаганды религии с общественного ТВ.



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  • 10 | 12.02.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не верьте тем, кто говорит, что он буйный алкоголик. Он тихий. Пьет один. Много и жадно.



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  • 11 | 12.02.2020, 09:24 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1850 | Рейтинг: +492,6
Опять Автор текста не указан - Рамиль Рахматов, бывший следователь МГБ ДНР в оккупированном Донецке (февраль - июнь 2015, вел допросы Киборгов пленных из Аэропорта, подвал имел, оружие личное, незаконно, преступно).



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  • 12 | 12.02.2020, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39423 | Рейтинг: +5278,6
8 | 12.02.2020, 09:14 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 66 | Комментарии: 638 | Рейтинг: +195,9
Хамидуллин Салават Ишмухаметович
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук:
«БУРДЖАНЫ: ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ, ГИПОТЕЗЫ»

Работа выполнена в отделе этнологии Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН
========================================================
Рядовая статья для рядового исторического журнала.
Наш Ирек таких статей уже написал десяток-другой. И мог бы двадцать раз получить ученую степень. Но, он - человек скромный.



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  • 13 | 12.02.2020, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39423 | Рейтинг: +5278,6
1453 | 08.02.2020, 12:52 | Автор: Калатунбабай

....Эй Харёк, ты давно себя к мужикам то приравнял??? Ты ж пидр конченый, сыкло дырявое, еще и за щеку с детства берешь, идите себе анусы массажируйте на ввп)))....
======================================================

Простой анализ лексикона свидетельствует о хорошем знании предмета.



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  • 14 | 12.02.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко будет если уволят. Нравятся его передачи, а что смотреть то в этом БСТ более развлекательнее и насыщенее? Всей семьёй смотрим, экономим на походе в зоопарк и детишки довольны.



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  • 15 | 12.02.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Посмотрите повнимательнее на националистов, это как правило непривлекательные недомерки, с отсутствием полезных навыков и способностей(особо рьяные), имеющие кучу комплексов. Отделить его от псевдоисторического восторженного бреда и пред нами предстанет маленький, невзрачный, обиженный на весь мир человечек.



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  • 16 | 12.02.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Гнать и гнать ....Меня аж выворачивает его ложь ....То о величии поет ,которого ,к сожалению ,не было -то вспоминает что было без малого 300 лет назад да в таких тонах,что салаватка был мягкий и пушистый .а вот все русские бандиты.
Ну а фото-молодцы в УЖе нашли отличное ,



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  • 17 | 12.02.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обычные склоки в обычном учреждении и обращать на это
такое пристальное внимание излишне.

Если у чиновника Ф.И.О. башкирские - он непременно националист.
И даже по личику тут же уфимские шерлок холмсы методами индукции и дедукции установят - этот всенепременно националист. По мнению некоторых "товарищей" - все башкиры есть националисты. Бэтес совсем аптрак с этими "товарищами". Скоро они и по одежде будут устанавливать - националист этот смертный или нет.



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  • 18 | 12.02.2020, 10:58 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3972 | Рейтинг: -317
Если Золотареву не понравился, значит нормальный мужик.



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  • 19 | 12.02.2020, 11:03 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 158 | Рейтинг: -10,9
Пусть идёт в Ютюб или Урал Рахимов может дать денег.



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  • 20 | 12.02.2020, 11:16 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11869 | Рейтинг: -1934,9
Он - Не историк и Не журналист - Салават Хамидуллин, и как-то пришел ко мне в ФБ и повел себя, как именно "радикальный националист".

Пришлось отправить в бан.

Мое обоснованное мнение - Не место "радикальному националисту"
на общественном телевидении.

Я против пропаганды религии с общественного ТВ.
--------------------------------

А разве Хамидуллин ведет религиозные передачи?

И что значит, Виктор, это леденящее душу выражение: "Мое обоснованное мнение"?

Ты у нас кто, Витя - политик, журналист, историк.... кто вообще?

Какое может быть у тебя "обоснованное мнение"?

Я лично сам относился к Хамидуллину мягко говоря, с иронией, но надо отдать ему должное - слушать его было всегда интересно, передачи были оформлены на самом высоком профессиональном уровне, (одна только историческая компьютерная графика с закадровым голосом Ю.Шевчука (прекрасная находка, Юра проявил себя отличным чтецом!) чего стоила!).

Понятно, что пошел тренд на "уничтожение национализма" и прочее, команда была с самого верху (эй, шавки, по делу можете, или тявкать только?), но ведь с водой и ребенка выплеснуть можно, а?

Мне кажется, вопрос настолько деликатный, и решать его надо аккуратно, уж никак не путем облаивания на этом болоте.

Впрочем, продолжайте, я свое мнение высказал.



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