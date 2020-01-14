Националиста попрут с БСТ?

Коллектив БСТ жалуется на практику фаворитизма у руководителей госканала. Между тем ликвидирована редакция познавательных программ, а историку Салавату Хамидуллину грозит увольнение.Коллектив Башкирского спутникового телевидения намерен обратиться со своими жалобами к Главе РБ Радию Хабирову. Скрытое противостояние между частью работников БСТ и генеральным директором Рустамом Зарафутдиновым выливается в открытый конфликт. Поводом стало возвышение на телеканале главного режиссера студии телевидения Ярославы Феоктистовой. Она считается протеже начальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочаковской.4 февраля Рустам Зарафутдинов издал приказ о прямом переподчинении ряда структурных подразделений главному режиссеру, что вызвало негативную реакцию среди сотрудников.По их мнению, Ярослава Феоктистова проявила себя как хороший журналист, однако ее стремительный карьерный рост считают неоправданным.«Мгновенное преображение некогда внешне скромной и даже застенчивой девушки произошло по фабуле «Сказки о рыбаке и рыбке»: «Не хочу быть крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой…Не хочу быть дворянкой, хочу быть владычицей морской». В роли незадачливого старика оказался Зарафутдинов, а золотой рыбкой стала глава отдела по социальным коммуникациям АГ РБ Елена Прочаковская. Козыряя поддержкой со стороны последней, Феоктистова фактически узурпировала управление компанией, внутри которой была выстроена двухуровневая структура: есть опричнина, а есть «земщина». Опричникам можно всё, у них в руках бразды правления и финансовые ресурсы, а «земщине» положено лишь «мычать», - пишут анонимные сотрудники телекомпании.Из конкретики: самой Феоктистовой коллеги вменяют жонглирование вакансиями, а точнее, наличие неизвестных лиц в табелях учета рабочего времени. Генеральный директор БСТ Рустам Зарафутдинов считает претензии своих подчиненных необоснованными.- Ярослава Феоктистова показала себя как высококлассный профессионал. Как главный режиссер, она по факту уже год как руководит всеми этими подразделениями.Своим приказом я это закрепил юридически. Управление камерами и монтажным оборудованием должно быть централизованным, а не так, что одним их не хватает, а в других студиях оно простаивает. Это организационный вопрос, пытаться его увести в политическую или иную плоскость – неправильно, – прокомментировал медиаменеджер.Вместе с тем спор телевизионщиков вокруг Феоктистовой является лишь поводом. Главные претензии адресованы самому руководителю БСТ. Журналисты считают, что господин Зарафутдинов не выполнил свое обязательство, данное при назначении на должность, а именно − увеличение заработной платы сотрудников. Сейчас очень многие из них получают по 12-15 тысяч рублей. При этом зарплата узкого круга приближенных к руководству специалистов держится в секрете.Генеральный директор телеканала сообщил, что никакой «уравниловки» в зарплатах нет. Уровень компетенций и нагрузки у работников разный, соответственно получают все по-разному.- У новостников нагрузка большая, постоянные командировки. Мы работаем много. На зарплату пожаловаться я не могу. А есть программы, которые выходят раз в неделю. Такой работник один раз в неделю появляется в телецентре. Какие у него могут быть претензии? – ранее с нами поделилась своим мнением корреспондент Рамзия Каримова.Бывший директор ТРК «Башкортостан» Галим Якупов считает, что противостояние в коллективе телеканала носит системный характер.- Я думаю, что тут дело не персоналиях, и даже не в главном режиссере. Может быть, что власть сконцентрировалась в руках режиссера, это даже неплохо. Плохо, что утрачено значение художественного совета, как органа, принимающего важные решения. Раньше членов художественного совета избирал коллектив. По закону о СМИ главным лицом является не директор, а редактор. Роль главного редактора также сегодня нивелирована. В итоге менеджеры среднего уровня чувствуют себя обделенными, и это определяет противостояние в коллективе. Это скорее не частная, а системная история.Перед самым выходом данной публикации ситуация резко обострилась. Выяснилось, что в понедельник была ликвидирована редакция познавательных программ, руководителем которой является известный историк и журналист Салават Хамидуллин. Сам Хамидуллин от комментариев отказался, а вот коллеги намерены выступить в его защиту.- Салават Хамидуллин – это не просто журналист какой-то передачи. Это тот человек, который довел до зрителей понимание того, что наша история – это наше богатство и наследие.Сколько имен и событий он вернул в память народа. Его редакция выпускает не только программу «Историческая среда», но и циклы документальных фильмов, передачи-конкурсы, религиозные программы «Йома» и «Путь к храму», и другие. При Рустэме Хамитове его трижды пытались вытравить с телевидения, но в управлении внутренней политики АГ РБ всегда останавливались. Даже у них было понимание, что работа Салавата – это явление.Сейчас, пугая коллектив акционированием и командой из Белого дома, генеральный директор пытается избавиться от Салавата. Мы понимаем, что после него никому не дадут нормально работать, поэтому намерены выступить в защиту Салавата всем коллективом, - говорит один из сотрудников БСТ.Уже на завтра запланирована встреча коллектива БСТ с руководителем Агентства РБ по печати и СМИ Борисом Мелкоедовым. Однако журналисты не ждут от нее какого-либо прорыва.В Белом доме о ситуации в телецентре известно. Журналистам рекомендуют не применять риторику шантажа и давления на руководство телерадиокомпании. Вместе с тем, вырабатывается подход к реорганизации ТРК «Башкортостан» из ГУПа в акционерное общество.- До меня пока никакие решения не доводились. В любом случае, они будут приниматься на уровне Правительства РБ. Но как дипломированному экономисту мне очевидно, что смена организационной формы необходима, - отметил Рустам Зарафутдинов.