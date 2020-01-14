Фотография в национальном костюме, как признак «экстремизма»

В Башкортостане общественность продолжает обсуждать разгоревшийся на прошедшей неделе конфликт между уфимской редакцией газеты "Коммерсант" и частью башкирской интеллигенции, недовольной публикацией в газете фотографии известной писательницы Марьям Буракаевой, выступившей ранее на митинге оппозиционной национальной организации "Башкорт".К противостоянию подключились провластный "Всемирный курултай башкир" и некоторые депутаты Госдумы от республики, которые намерены внести в российский парламент законопроект, ограничивающий права СМИ в части публикации изображений с национальной символикой.Эксперты полагают, что конфликт исподволь подогревается республиканским властями. Последних, с одной стороны, давно раздражает независимая редакционная политика уфимского "Коммерсанта"; с другой стороны, эта ситуация представляется властям благоприятной для того, чтобы попытаться изолировать организацию "Башкорт" в общественном мнении накануне судебного процесса по запрету ее деятельности."МОЯ МАМА ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ В САМОМ МРАЧНОМ РЕПУТАЦИОННОМ ВИДЕ..."Конфликт начался с того, что на прошлой неделе газета опубликовала статью об иске республиканской прокуратуры с требованием признать национальную организацию "Башкорт" экстремистской и запретить ее деятельность. Статья носила название "Националистов подтягивают к экстремистам" и была проиллюстрирована фотографией с митинга в защиту башкирского языка, который провел “Башкорт” в сентябре 2017 года. Фотография запечатлела момент выступления известной башкирской писательницы Марьям Буракаевой, одетой в национальный костюм (в мероприятии участвовали и брали на нем слово многие видные представители башкирской интеллигенции).Через день после выхода статьи дочь Марьям Буракаевой, писательница и сценарист Зухра Буракаева опубликовала возмущенный пост в Facebook с упреками в адрес редакции газеты и требованием убрать фото ее матери. "Что должен понять читатель в других регионах России? Что в Башкортостане появились экстремисты. И эта женщина, конечно же, имеет самое прямое отношение ко всему, что написано в заголовке и в целом — статье... Теперь моя мама выглядит в самом мрачном репутационном виде", — написала Зухра Буракаева. Она также добавила, что "нынешним руководством республики дан зелёный коридор для решения многих проблем... мы (я и моя мама в частности) делаем ролики по изучению языка, хотим принять участие в разработке методических пособий для изучения языка, снимать фильмы и делать спектакли на башкирском языке".Марьям Буракаева — известная писательница Башкортостана, автор повестей "Шишмә" ("Родник"), "Йәнтөйәк" ("Отчий дом"), "Һылыуҡай" ("Сестричка"), "Легенды об Ильментау". Одна из авторов школьного учебника на башкирском языке "Тормош һабаҡтары" ("Уроки жизни"). Кавалер ордена Салавата Юлаева. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Лауреат премий имени Рами Гарипова и Зейнаб Биишевой. В 2018 году победила на республиканском конкурсе "Женщина — мать нации" и была удостоена этого титула.Напомним, организация митинга в защиту башкирского языка стала одним из оснований иска республиканской прокуратуры с требованием запрета деятельности "Башкорта".В редакции газеты "Коммерсант"- Башкортостан" рассказали "Idel.Реалии", что, практически одновременно с появлением поста Буракаевой в редакцию последовали телефонные звонки из республиканского Агентства по печати и СМИ и исполкома Всемирного курултая башкир с требованием убрать фотографию. Главный редактор газеты Наталья Павлова заявила, что в момент публикации в редакции не знали о том, кто именно запечатлен на фотографии. Она отметила, что фото использовалось в качестве "жанрового" и было "уместно подобрано к тексту о "Башкорте", так как это кадр с митинга, организованного этим движением". Павлова также сообщила, что редакция не намерена убирать фотографию, так как в газете "не практикуется удаление соответствующих действительности материалов, тем более, под давлением".В многочисленных комментариях в соцcетях сторонники семьи Буракаевых и редакции газеты вступили между собой в жесткий спор. Первые упрекали журналистов в "непрофессионализме", "бесчувственности", "неуважении к символам башкирского народа", "провокации" и даже "расшатывании нынешней стабильности в республике". Сочувствующие редакции заявляли, что скандал явно выгоден властям на фоне разворачивающегося преследования организации "Башкорт" и отмечали, что критики редакции не произносят ни слова в поддержку движения, на митинги которых они ранее приходили."Вы могли увидеть в подборе фото драматизм ситуации вокруг башкирских общественников, спорность и даже абсурдность доводов прокуратуры в суде, вы могли донести драму современной российской (башкирской) действительности до вашей аудитории. Ваша мама — вне зоны риска, вне зоны критики, человек с безупречной репутацией. Ее выступление на митинге "Башкорта" в защиту башкирского языка было искренним и она об этом, наверное, не сожалеет. Она, даже не будучи активисткой "Башкорта", лучшая иллюстрация к деятельности "Башкорта", которая подчеркивает актуальность поднимаемых этой организацией тем.Вы продемонстрировали раскол в кругу башкирской общественности, вы показали пример давления на журналистов, вы оказались не чужды попыток подтянуть к такому давлению административный ресурс.Кроме того, к моему глубокому сожалению, я увидела в вашем посте страх показаться хотя бы чуточку приближенной к деятельности "Башкорта", который, не дай бог, вот-вот признают экстремистской организацией.А если обобщать, то вы, по-моему, даже уже и сами поверили, что члены этой организации небезопасны, раз изображением вашей мамы нельзя иллюстрировать деятельность "Башкорта", — написала, обращаясь к Зухре Буракаевой в комментариях, главный редактор уфимского "Коммерсанта" Наталья Павлова."ВСЕМИРНЫЙ КУРУЛТАЙ БАШКИР" ПОТРЕБОВАЛ УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СМИВ последующие дни конфликт продолжал разгораться по нарастающей. Редакция получила уведомление, что семья Буракаевых намерена обратиться в суд с гражданским иском о защите чести, достоинства и репутации в суде, а также подать в МВД и прокуратуру заявление и привлечении журналистов к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ "Клевета".В пятницу 7 февраля на внеочередное заседание собралась комиссия по культуре и делам СМИ провластного Всемирного курултая башкир. Темой для срочного сбораобщественники избрали факты "негативного использования национальных символов в работе СМИ". Участники называли статью в "Коммерсанте" "провокационной", упрекали редакцию в "неэтичности" и "лже-принципиальности", обвиняли многие СМИ в "ловле хайпа на межнациональной тематике" и, опять-таки, в "дестабилизации общественно-политической обстановки". Некоторые выступавшие заявляли, в связи с этим, что "уже есть необходимость проработать в регионе целую систему информационной безопасности".Бравшие слово представители республиканских государственных и муниципальных СМИ — телеканала БСТ, агентства "Башинформ", газеты "Киске Өфө" ("Вечерняя Уфа" на башкирском языке) заверяли коллег по заседанию в своей "законопослушности" и уверяли, что в их изданиях "такое фото ни за что не могло бы появиться".Высказыванием претензий к СМИ участники заседания в исполкоме ВКБ не ограничились. Директор центра гуманитарных исследований министерства культуры Башкортостана Марат Марданов предложил внести в Госдуму через ее башкирских депутатов пакет поправок в ст. 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Поправки, по мнению выступавшего, должны быть направлены на ужесточение ответственности СМИ "за посягательство на символы нации". Предложение было поддержано другими участниками, в частности, депутатом Госдумы Зугурой Рахматуллиной и председателем "Общества башкирских женщин", депутатом Госсобрания РБ Гульнур Кульсариной.Экс-председатель Союза журналистов республики, сатирик Марсель Салимов заявил, что ситуация должна быть обсуждена в Союзе журналистов России и вызвался передать туда резолюцию заседания. "То, что случилось, это можно было ожидать от этого издания, которое "Коммерсант" называется. Такого можно ожидать и от "Новой газеты", и от ряда других, и от их журналистов", — высказался Салимов.Собравшиеся, в итоге, решили "обратиться к депутатам Государственной Думы Российской Федерации с предложением о внесении законопроекта, целью которого будет регулирование принципов использования национальных образов, символики в части совмещения таковых с терминами, имеющими негативную окраску, поскольку это может отрицательно сказаться на имидже и репутации народов России".Сообщение о заседании комиссии ВКБ и принятых на нем решениях было сразу растиражировано во всех государственных муниципальных республиканских СМИ. Наблюдателей это сразу навело на мысль о том, что такая единодушная реакция во многом координируется властями республики.Модератор заседания комиссии ВКБ, известный кинорежиссер Булат Юсупов в беседе с "Idel.Реалии" назвал такие утверждения "домыслами".— Провести это заседание нас попросила сама Зухра Буракаева, как член исполкома ВКБ, — сказал Юсупов. — Мы, как общественная организация, обязаны были отреагировать на эту ситуацию. Никакой "тонкой режиссуры" со стороны Белого дома здесь не было, я уверяю. Отмечу также, что на заседании никто на редакцию уфимского "Коммерсанта" не нападал, поэтому я удивлен такой истерией в блогосфере. Мы обсуждали общую проблему использования в СМИ национального образа башкир в негативном смысле. Разумеется, последним поводом к этому стала публикация в "Коммерсанте", где фотография конкретного уважаемого всей республикой человека в совокупности с текстом, особенно, с заголовком, в котором есть слово "экстремизм", создает его негативный образ, оказывает отрицательное эмоциональное воздействие на читателя. Резюмируя, я скажу, что редакция вполне могла бы отнестись к этой ситуации по-человечески, понять переживания Марьям Буракаевой и ее семьи, и, сняв фото, тем самым красиво завершить всю историю."РЕСПУБЛИКУ ВОЗВРАЩАЮТ В РАХИМОВСКИЕ ВРЕМЕНА"Значительная часть наблюдателей, анализируя происходящие события, высказывает убеждение, что "при Хабирове республику пытаются вернуть в рахимовские времена".— Во всей этой истории важен такой аспект — мы увидели, как часть провластной, зависимой от властей башкирской интеллигенции кинулась открещиваться от "Башкорта" и, фактически, от своих убеждений, — отмечает политтехнолог Андрей Потылицын. — Все или почти все они в 2017 году стояли в одном ряду с башкортовцами, участвовали не в одном совместном мероприятии в защиту башкирского языка, суверенитета, федерализма. Теперь же, когда "Башкорт" подвергается преследованиям и репрессиям, они впали в панику, боясь, что их тоже могут ассоциировать с этими "экстремистами".Ради сохранения грантов, выданных им новой республиканской властью на решение некоторых проблем башкирского народа, они соглашаются играть такую незавидную роль. И вот такое их поведение, на мой взгляд, и возмутительно, и постыдно. А власти, конечно, пользуются этим, чтобы накануне суда на "Башкортом" продемонстрировать, что он, якобы, абсолютно не поддерживается башкирским народом, его интеллигенцией.— То, что события начали разворачиваться так стремительно, это явно не случайно, — считает и журналист издания "Про Уфу", бывший член исполкома ВКБ Рамиль Рахматов. — Исполком ВКБ с прошлого года стал еще больше контролироваться властью и я уверен, что такое экстренное заседание в ВКБ инициировано теми же самыми людьми из нашего "Белого дома", которые инициировали и преследование "Башкорта". Они, тем самым, вновь делят башкирскую интеллигенцию на "лояльную" и "нелояльную".— Мы предполагаем, что всё это делается, в том числе, и с целью отвлечь внимание общественности от суда над нашей организацией, — говорит один из лидеров "Башкорта" Руслан Габбасов. — Они — ВКБ — затеяли свое заседание ровно в то время, когда в Верховном суде как раз начинался судебный процесс по запрету "Башкорта". Никто из представителей ВКБ, из этой интеллигенции не пришел в суд, не высказал ни слова в нашу защиту.Замечу также, что ранее все они охотно прибегали к помощи независимых СМИ, чтобы изложить свои взгляды в защиту башкирского языка, башкирской культуры, а теперь пытаются ограничить свободу этих СМИ, что, на наш взгляд, совершенно неприемлемо. Предложения же ВКБ об ужесточении ответственности СМИ за "использование национальной символики в совмещении ее с терминами, имеющими негативную окраску" выглядят совершенным абсурдом. Что, будут теперь привлекать к ответственности СМИ, которые, допустим, разместят фото с Айратом Дильмухаметовым или Сагитом Исмагиловым в национальном костюме?Конфликтующие стороны пока остаются на прежних позициях.— Я полагаю, с юридической точки зрения права редакция, — считает председатель комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при главе РБ, шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" Руслан Валиев.— Если говорить чисто с журналистской точки зрения, — да, можно было материал проиллюстрировать совсем нейтральной фотографией или фото, на котором были бы запечатлены именно активисты "Башкорта". Но, с другой стороны, иллюстрацию статьи фотографией с Марьям Буракаевой можно истолковать и таким образом — какие же эти ребята "экстремисты", если на их акции выходят и такие замечательные, уважаемые люди?!Журналист отметил, что проблему вполне можно было бы решить "путем прямых переговоров с редакцией, не подключая административный ресурс".— Эта история уже стала, как мы видим, поводом для системы попытаться еще более ужесточить правила игры и закрутить гайки в отношении СМИ, что меня, мягко говоря, настораживает, — сказал Валиев. — Разумеется, эта ситуация станет предметом разбора в нашем Совете по правам человека, если заявленные гражданские иски в отношении уфимской редакции "Коммерсанта" будут поданы, и, тем более, если будет организовано уголовное преследование редакции.