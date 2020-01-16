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Хабиров по просьбе Шевчука обсудил тему Куштау с учеными

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с представителями науки, чтобы обсудить вопросы, связанные с добычей известняка на шихане Куштау. Он пояснил, что встреча проходит в том числе по просьбе лидера группы ДДТ, уроженца Башкирии, Юрия Шевчука (как и многие другие общественники выступает против разработки шихана Башкирской содовой компанией).

Хабиров по просьбе Шевчука обсудил тему Куштау с учеными


«Безусловно, тема Куштау меня очень волнует, как и вас – неравнодушных людей, ученых»,— сообщил господин Хабиров, но сразу же добавил, что свою позицию он уже высказывал: «Куштау будет разрабатываться».

«Да никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей»,— отметил он. Однако, подчеркнул господин Хабиров, будучи «сторонником диалога», он готов услышать мнение профессионалов и общественников, после чего предложил создать рабочую группу по «этому вопросу» и войти в нее участникам совещания.

Среди участников собрания, проходившего без участия журналистов, судя по фотографиям пресс-службы главы, были бывший глава Башнедр Расих Хамитов, эколог Марс Сафаров, ученый-биолог Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко, геолог Исхак Фархутдинов, министр экологии и природопользования Башкирии Урал Искандаров.

Радий Хабиров призвал за то время, «которое осталось до начала работ», обсудить, как можно «демпфировать (смягчить.— "Ъ-Уфа") ситуацию». По его мнению, изучив проект разработки шихана, ученые могли бы рекомендовать «наиболее рациональное проведение геологоразведочных и иных работ» и подсказать способы «сохранения биологического своеобразия Куштау, особенно на тех участках, которые не будут затронуты в производственном процессе».

Коммерсант
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  • 1 | 14.02.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............." По его мнению, изучив проект разработки шихана, ученые могли бы рекомендовать «наиболее рациональное проведение геологоразведочных и иных работ» и подсказать способы «сохранения биологического своеобразия Куштау, особенно на тех участках, которые не будут затронуты в производственном процессе»........"
=========================================
Это просто пустословие . Гора будет разрушена до
основания !
Это ведь наверное не шахтное производство а
вскрышное - карьерное ?
Пыль , дым , грохот механизмов и , «сохранения
биологического своеобразия Куштау, " ?



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  • 2 | 14.02.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и подсказать способы «сохранения биологического своеобразия Куштау, особенно на тех участках, которые не будут затронуты в производственном процессе».
==============================
Что там подсказывать?!
Сроют один шихан, возьмутся за следующий и так пока не сроют все, и плевать они хотели на мнение каго либо!



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  • 3 | 14.02.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не кто не позволит остановить стратегически важное для страны производство...а чье оно производство .Хозяин г осударство ? Или на Кипре-Мальте полеживает и ему бар-бир что тут горы не будет ...,красоты .экологии должной .



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  • 4 | 14.02.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коронавирус, Глобальное потепление - человечество на краю могилы, какое там Куштанау, как говорила героиня в известном кино:" Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита"!



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  • 5 | 14.02.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только личный карьерный интерес плюс к нему финансовый и миллиардный интерес в собственный карман движет хабировым вслед за мантуровым из Москвы



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  • 6 | 14.02.2020, 10:07 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39429 | Рейтинг: +5276,8
ВОЗ: заражение коронавирусом грозит как минимум одной трети населения Земли
При этом эксперты допускают, что инфицированы будут около двух третей населения планеты
Единственным средством спасения человечества считают умеренное употребление алкоголя (до 100 мл) в сутки.



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  • 7 | 14.02.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Балин. Башкорт вокруг чего пиариться будет? Придется на шпагаты как Волочкова садиться каждую неделю.



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  • 8 | 14.02.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да хрен бы с ней горой , если бы она принесла
пользу не шайке ворья , а ВСЕМ , всему народу РБ !
Каждый бы житель получил какую - то мало мальскую
материальную или финансовую поддержку
( какое - то облегчение ) от своего сегодняшнего
состояния .Но нет это выгодно только Шайке ворья !
Тогда на хрена говорить о тысяче рабочих и
стратегии производства ДЛЯ СТРАНЫ и РЕСПУБЛИКИ ,
когда миллионы в проигрыше ?

...." господин Хабиров, но сразу же добавил, что свою позицию он
уже
высказывал: - «Куштау будет разрабатываться»...."

ЗАЧЕМ и на Х..Я эти поздние припарки как
....." обсудить, как можно «демпфировать (смягчить.— "Ъ-Уфа")
ситуацию»..." Это Фарс и Спектакль ?



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  • 9 | 14.02.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.02.2020, 10:19 | Автор:
Балин. Башкорт вокруг чего пиариться будет? Придется на шпагаты как Волочкова садиться каждую неделю.
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Пшееллл ! На куй пся крев .



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  • 10 | 14.02.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да,этот и рыбку съест и на х...., и на шею сядет, в столице "стажировался",опыт есть.



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  • 11 | 14.02.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая толк от общения гопника с учеными?
Он все равно будет ратовать за интересы тех,кто живя за границей выколачивает ресурсы из Башкирии ради обогащения,обогащения,обогащения



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