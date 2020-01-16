«Безусловно, тема Куштау меня очень волнует, как и вас – неравнодушных людей, ученых»,— сообщил господин Хабиров, но сразу же добавил, что свою позицию он уже высказывал: «Куштау будет разрабатываться».
«Да никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей»,— отметил он. Однако, подчеркнул господин Хабиров, будучи «сторонником диалога», он готов услышать мнение профессионалов и общественников, после чего предложил создать рабочую группу по «этому вопросу» и войти в нее участникам совещания.
Среди участников собрания, проходившего без участия журналистов, судя по фотографиям пресс-службы главы, были бывший глава Башнедр Расих Хамитов, эколог Марс Сафаров, ученый-биолог Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко, геолог Исхак Фархутдинов, министр экологии и природопользования Башкирии Урал Искандаров.
Радий Хабиров призвал за то время, «которое осталось до начала работ», обсудить, как можно «демпфировать (смягчить.— "Ъ-Уфа") ситуацию». По его мнению, изучив проект разработки шихана, ученые могли бы рекомендовать «наиболее рациональное проведение геологоразведочных и иных работ» и подсказать способы «сохранения биологического своеобразия Куштау, особенно на тех участках, которые не будут затронуты в производственном процессе».
Коммерсант
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Хабиров по просьбе Шевчука обсудил тему Куштау с учеными
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