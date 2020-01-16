Хабиров по просьбе Шевчука обсудил тему Куштау с учеными

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с представителями науки, чтобы обсудить вопросы, связанные с добычей известняка на шихане Куштау. Он пояснил, что встреча проходит в том числе по просьбе лидера группы ДДТ, уроженца Башкирии, Юрия Шевчука (как и многие другие общественники выступает против разработки шихана Башкирской содовой компанией).«Безусловно, тема Куштау меня очень волнует, как и вас – неравнодушных людей, ученых»,— сообщил господин Хабиров, но сразу же добавил, что свою позицию он уже высказывал: «Куштау будет разрабатываться».«Да никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей»,— отметил он. Однако, подчеркнул господин Хабиров, будучи «сторонником диалога», он готов услышать мнение профессионалов и общественников, после чего предложил создать рабочую группу по «этому вопросу» и войти в нее участникам совещания.Среди участников собрания, проходившего без участия журналистов, судя по фотографиям пресс-службы главы, были бывший глава Башнедр Расих Хамитов, эколог Марс Сафаров, ученый-биолог Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко, геолог Исхак Фархутдинов, министр экологии и природопользования Башкирии Урал Искандаров.Радий Хабиров призвал за то время, «которое осталось до начала работ», обсудить, как можно «демпфировать (смягчить.— "Ъ-Уфа") ситуацию». По его мнению, изучив проект разработки шихана, ученые могли бы рекомендовать «наиболее рациональное проведение геологоразведочных и иных работ» и подсказать способы «сохранения биологического своеобразия Куштау, особенно на тех участках, которые не будут затронуты в производственном процессе».