Врачам с нищенской зарплатой предложили кнут вместо пряника

Главе Башкирии Радию Хабирову на минувшем «Здравчасе» доложили, что увеличилось число обращений от жителей республики про низкое качество работы врачей и медсестер.Хабиров поручил Минздраву РБ «в случае вопиющей халатности их жестко наказывать».Он добавил, если жалоба была неоправданной, достоинство медиков нужно отстоять. Руководителю региона также сообщили, что для привлечения медицинских кадров главы муниципалитетов начали использовать соцсети.Одних призывов в соцсетях недостаточно. Главам администраций надо пофамильно знать своих студентов медицинских вузов и колледжей, чтобы предметно и адресно работать с каждым из них по дальнейшему трудоустройству в родном городе или районе. При этом важно продумать собственные преференции для будущих специалистов вдобавок к федеральным и республиканским мерам поддержки, – цитирует Хабирова пресс-служба главы РБ.