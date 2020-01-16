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Врачам с нищенской зарплатой предложили кнут вместо пряника

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 28821 | Комментарии: 11
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Главе Башкирии Радию Хабирову на минувшем «Здравчасе» доложили, что увеличилось число обращений от жителей республики про низкое качество работы врачей и медсестер.

Врачам с нищенской зарплатой предложили кнут вместо пряника


Хабиров поручил Минздраву РБ «в случае вопиющей халатности их жестко наказывать».

Он добавил, если жалоба была неоправданной, достоинство медиков нужно отстоять. Руководителю региона также сообщили, что для привлечения медицинских кадров главы муниципалитетов начали использовать соцсети.

Одних призывов в соцсетях недостаточно. Главам администраций надо пофамильно знать своих студентов медицинских вузов и колледжей, чтобы предметно и адресно работать с каждым из них по дальнейшему трудоустройству в родном городе или районе. При этом важно продумать собственные преференции для будущих специалистов вдобавок к федеральным и республиканским мерам поддержки, – цитирует Хабирова пресс-служба главы РБ.

ПроУфу
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  • 1 | 14.02.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Как же так? Это бесчеловечно заставлять врачей лечить людей.



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  • 2 | 14.02.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот только что сдал кровь в 46 поликлиники Уфы, нет очереди, персонал любезен, жить хочется.



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  • 3 | 14.02.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Факты имеют место быть , но не всегда и не везде. приезжайте в Чел обл , менталитет медработников другой , проявил себя тихим и покладистым , то получишь минимум, по типу оть...бись.



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  • 4 | 14.02.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Врачам с нищенской зарплатой предложили кнут вместо пряника
========================
Читаю и удивляюсь: Насколько упал пристиж профессии врача. Ведь один только факт, что раньше врачами были люди еврейской национальности,- говорит о многом!
А сейчас сплошь "титульные", башкиры...



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  • 5 | 14.02.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.02.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как же так? Это бесчеловечно заставлять врачей лечить людей.
____________________________________________________________

Забесплатно за троих? Сам иди поработай.



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  • 6 | 14.02.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 14.02.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Факты имеют место быть , но не всегда и не везде. приезжайте в Чел обл , менталитет медработников другой , проявил себя тихим и покладистым , то получишь минимум, по типу оть...бись.
_________________________________________________________
Квотники что ли? Так там не только врачи, все такие.



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  • 7 | 14.02.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все врачи- евреи работают в Хайфе ,в Иерусалиме и Тель Авиве .Получают также нищенские зарплаты и ездят на велосипедах ПВЗ.



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  • 8 | 14.02.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 му . Обхамят как пальцы об асфальт , Сначала медсестра, которая настраивает врача , а потом и подключается сама врач . Упростить мед помощь - ловкость рук и поменьше работы.
В РБ все таки с врачами можно найти общий знаменатель , и добрее и внимательнее. Ошибки бывают , бывают , как у всех работающих.....



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  • 9 | 14.02.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 14.02.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.02.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как же так? Это бесчеловечно заставлять врачей лечить людей.
____________________________________________________________


Забесплатно за троих? Сам иди поработай.

Хочешь заработать - открой частную клинику. Или народ тебе не доверяет и не хочет у тебя лечиться?



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  • 10 | 14.02.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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да хрень всё это ... ответьте пож на вопрос - кому подчиняется ГВ??? минздраву или главе ?
если минздраву. то при чём тут глава. если главе, то на)(ера нужен минздрав?
как может глава наказать врача? он что, имеет спецмед образование ? и даже если имеет такое образование, то не имеет прямой подчиненности

а кому подчиняется директор образовательного учреждения... всё по той же схеме
мож я ошибаюсь, поправьте меня, тока медики... тупым Хрулям не лезть...
Корней, как думаешь?
турк



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  • 11 | 14.02.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров поручил Минздраву РБ «в случае вопиющей халатности их жестко наказывать».
========================================
Статистика смертности в России за 2018 год
каждый год причинами смерти становятся
- ДТП (14 247),
- случайные отравления алкоголем (5 568)
- самоубийства (17 930);

А теперь ВНИМАНИЕ!
Из-за ошибок и непрофессионализма врачей в стране умирает порядка 70 тыс. человек!!!!!



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