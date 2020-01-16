Следствие по делу Дильмухаметова завершилось

Следователь УФСБ по РБ Сергей Корепанов сформулировал постановление о привлечении Айрата Дильмухаметова в качестве обвиняемого в окончательной редакции. Об этом «Эху» сообщил адвокат Алексей Захаров. По словам защитника, уже завтра начнётся этап ознакомления с материалами дела, в котором от 7 до 9 томов.Из копии постановления, которое имеется в распоряжении редакции, следует, что Дильмухаметов обвиняется по всем пяти эпизодам, которые ему вменены за период с марта прошлого года. Из них два о призывах к нарушению территориальной целостности России, один о призывах к экстремизму и один о финансировании экстремизма сохранились в прежних формулировках. Пятый эпизод, который ранее звучал как «оправдание терроризма» переквалифицирован в пропаганду терроризма.Таким образом, по словам адвоката Алексея Захарова, как минимум до 6 марта он и сам Айрат Дильмухаметов будут знакомиться с материалами дела и формировать линию защиты.Между тем, член президентского СПЧ Леонид Никитинский, который во вторник прибыл в Уфу для изучения дела Дильмухаметова и «встречи с политическим руководством республики», сегодня в эфире «Эха» рассказал, что его принял только начальник управления по общественно-политическому развитию Администрации Главы РБ Азат Бадранов.Напомним, Айрат Дильмухаметов с 14 марта прошлого года находится в уфимском СИЗО №1.Правозащитное движение «Мемориал» в 2016 году признало Дильмухаметова политическим заключённым.8 членов республиканского СПЧ в октябре минувшего года просили суд заменить содержание под стражей личным поручительством, которое не предусматривает лишения свободы, но суд эти ходатайства не удовлетворил. Уже в январе текущего года те же правозащитники, к которым присоединился еще один их коллега, обратились с письмом в федеральное СПЧ с просьбой обратить внимание к этому делу. Свою позицию в защиту Дильмухаметова до Леонида Никитинского озвучил также другой член президентского СПЧ Николай Сванидзе.