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Следствие по делу Дильмухаметова завершилось

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Следователь УФСБ по РБ Сергей Корепанов сформулировал постановление о привлечении Айрата Дильмухаметова в качестве обвиняемого в окончательной редакции. Об этом «Эху» сообщил адвокат Алексей Захаров. По словам защитника, уже завтра начнётся этап ознакомления с материалами дела, в котором от 7 до 9 томов.

Следствие по делу Дильмухаметова завершилось


Из копии постановления, которое имеется в распоряжении редакции, следует, что Дильмухаметов обвиняется по всем пяти эпизодам, которые ему вменены за период с марта прошлого года. Из них два о призывах к нарушению территориальной целостности России, один о призывах к экстремизму и один о финансировании экстремизма сохранились в прежних формулировках. Пятый эпизод, который ранее звучал как «оправдание терроризма» переквалифицирован в пропаганду терроризма.

Таким образом, по словам адвоката Алексея Захарова, как минимум до 6 марта он и сам Айрат Дильмухаметов будут знакомиться с материалами дела и формировать линию защиты.

Между тем, член президентского СПЧ Леонид Никитинский, который во вторник прибыл в Уфу для изучения дела Дильмухаметова и «встречи с политическим руководством республики», сегодня в эфире «Эха» рассказал, что его принял только начальник управления по общественно-политическому развитию Администрации Главы РБ Азат Бадранов.

Напомним, Айрат Дильмухаметов с 14 марта прошлого года находится в уфимском СИЗО №1.

Правозащитное движение «Мемориал» в 2016 году признало Дильмухаметова политическим заключённым.

8 членов республиканского СПЧ в октябре минувшего года просили суд заменить содержание под стражей личным поручительством, которое не предусматривает лишения свободы, но суд эти ходатайства не удовлетворил. Уже в январе текущего года те же правозащитники, к которым присоединился еще один их коллега, обратились с письмом в федеральное СПЧ с просьбой обратить внимание к этому делу. Свою позицию в защиту Дильмухаметова до Леонида Никитинского озвучил также другой член президентского СПЧ Николай Сванидзе.

Эхо Москвы
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  • 1 | 14.02.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Свободу Юрию Деточкину!



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  • 2 | 14.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Из копии постановления, которое имеется в распоряжении редакции, следует, что Дильмухаметов обвиняется по всем пяти эпизодам,
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Вот и посмотрим на наше правосудие,- сколько дадут этому нацику. Если меньше максимального срока который дали ребятам из "Сети", то можно будет делать далеко идущие выводы.
Напомню:
Ребятам антифашистам из "Сети", в год 75-летия Победы осудили на немысленные сроки:
Дмитрий Пчелинцев — 18 лет лишения свободы; Илья Шакурский — 16 лет лишения свободы и штраф в 50 тысяч рублей; Андрей Чернов — 14 лет лишения свободы; Максим Иванкин — 13 лет лишения свободы; Михаил Кульков — 10 лет лишения свободы; Василий Куксов — 9 лет лишения свободы; Арман Сангынбаев — 6 лишения свободы.
Дело полностью, на все 100% сфабриковано, оно сплошь состоит из пыточных эпизодов. Этих ребят пытали током. Следы от пыток видели правозащитники. Никакой террористической организации не было. Им сломали жизнь только за то, что они играли в подростковую военно-спортивную игру, плохо относились к режиму и придерживались левых взглядов (в качестве доказательства их террористической сущности у ребят были изъяты книги Кропоткина и Маркса):



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  • 3 | 14.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Мама его сказала.,что дали бы ему работу и он успокоился бы. Не успел ипташ место при муртазе получить -вот и недовольный ...Папа то при месте был в Белом доме .а сынок на задворках .Вот и корчит из себя революционера .
да не просто,а с вонючим душком националиста



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  • 4 | 14.02.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот оказывается где главный террорист , разделяльщик государства . Прям участник Беловежского соглашения !
А на самом деле запутавшийся человек, которому пару пинков под зад и из тюрьмы.пиши сколь хошь , никаких у него последоваателей.
Сталинские времена возвращаются , медленно , неуклонно.



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  • 5 | 14.02.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 14.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мама его сказала.,что дали бы ему работу и он успокоился бы. Не успел ипташ место при муртазе получить -вот и недовольный ...Папа то при месте был в Белом доме .а сынок на задворках .Вот и корчит из себя революционера .
да не просто,а с вонючим душком националиста
________________________________________________________
Почему его корчи должны нормальные люди наблюдать? В СИЗО плохо? Заменить поселением и трудотерапией. Перевоспитывать дурака поздно, может хоть обострение снимется.



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  • 6 | 14.02.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталинские времена возвращаются , медленно , неуклонно.
________________________________________________________
Люди распустились совсем, как этот дилька и другие нацики. Пора Сталинские времена возвращать



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  • 7 | 14.02.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Мама сказала,, дали б должность ..." конечно никто не даст должности . но клерком был бы преотличным . И некогда было б ему заниматься политикой . На это есть волки политики наподобии жириновского и зюганова ...



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  • 8 | 14.02.2020, 10:34 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1851 | Рейтинг: +492,7
Айрат будет руководить Башкортостаном. Обязательно. Опыт. Ум. Характер. Цель жизни.

Здоровья - Айрат. И сил. Все еще будет.



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  • 9 | 14.02.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" По словам защитника, уже завтра начнётся этап ознакомления с материалами дела, в котором от 7 до 9 томов........."
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Человек открыто и честно высказал свое Мнение и ВЗГЛЯД !
Не совершил и не попытался совершить антизаконные действия !
Власть - " честная и законная " Испугалась ?



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  • 10 | 14.02.2020, 10:49 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39429 | Рейтинг: +5276,8
8 | 14.02.2020, 10:34 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1851 | Рейтинг: +492,7
Айрат будет руководить Башкортостаном. Обязательно. Опыт. Ум. Характер. Цель жизни.

==================================================
Молод ишшо шибко. Пусть пару годиков отдохнет в изоляции.



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