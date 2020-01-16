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Тайная приватизация Сбербанка

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Абсурды творятся в российской макроэкономической политике. Центробанк, который печатает деньги, фактически требует у бюджета денег на поддержание «своих штанов». Мало ему эмиссионного дохода.

Тайная приватизация Сбербанка


ЦБР хочет продать минфину Сбербанк, причем по рыночной цене. Минфин не против и подготовил законопроект, который направил в правительство.

Тоже ведь абсурд. ЦБ получил в свое время Сбербанк совершенно бесплатно. А теперь продает его государству по рыночной цене. Ничто не мешает законом просто передать госпакет (50%+1 акция) от ЦБ Росимуществу и закрыть вопрос. Но, нет. Речь идет именно о продаже, причем больше, чем за 2,7 трлн руб. бюджетных денег.

Формальный повод — конфликт интересов ЦБ: он банковский регулятор и одновременно владелец крупнейшего банка. Конечно, этот конфликт очевиден. Вот только десятки лет этот конфликт ЦБ не волновал, а тут вдруг надо срочно его решать… Почему именно сейчас?

1️. Мотивы ЦБ объясняются на самом деле просто и банально: ЦБ надо покрывать убытки. Он умудрился получить их в размере 0,9 трлн руб. за 2 года (2017-2018). Вы вдумайтесь: Банк, печатающий деньги, и в убытках! Это в какие же бездонные ямы надо сливать все свои ресурсы, чтобы оказаться в такой ситуации! (в какие именно — читать здесь). ЦБ решил поправить свои дела за счет бюджета. И заодно получить кучу денег на то, чтобы покрывать убытки от своей политики еще на несколько дет вперед.

2️. Есть у ЦБ и второй мотив. Он категорически против «распечатывания» фонда нацблагосостояния (ФНБ) — боится инфляционных последствий.

Напомним, по Бюджетному кодексу, минфин имеет право инвестировать за счет ФНБ суммы сверх 7% ВВП. В этом году они появились — больше триллиона. И на них уже выстроилась очередь из самых богатых госкомпаний и людей страны (буквально, топ российского списка Форбса) — Роснефть, Росатом, Леонид Михельсон, Аркадий Ротенберг, Владимир Потанин… Забрав из ФНБ почти 3 трлн руб., ЦБ снова «загоняет» ФНБ ниже планки в 7% и добивается своего. Заодно «оставляя с носом» российских миллиардеров…

Силуанов поспешил заявить, что выкуп доли Сбербанка «не отменяет» планов Минфина по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты. Не отменяет… Он не сказал — не меняет. Потому что меняет и очень сильно. Сокращает суммы для инвестирования. По логике — до нуля. Т.е. отменяет.

Впрочем, и тут все не однозначно. На самом деле у минфина на счетах денег больше 14 трлн руб (на 1 января 2020). А в ФНБ он завел только чуть больше половины из них. Если минфин захочет — кинет все и тогда будет иметь возможность инвестировать целых 7% ВВП. Захочет — ничего не заведет и объяснит, что в ФНБ денег меньше 7%, так что извините… Полная свобода рук. Очередной абсурд российских госфинансов.

3️. Наконец, есть тут и третья история. Не менее странная. При передаче пакета от одного госоргана другому — этим дело и закончилось бы. Но! По закону при продаже крупного пакета продавец (ЦБ) обязан сделать предложение миноритариям по той же цене.

И минфин подтвердил, что такое предложение планируется сделать. И если миноритарии возьмут по этой цене хотя бы 2 акции (потратив всего-то чуть больше 500 руб) — у российского государства сразу размывается контрольный пакет. Фактически это приведет к приватизации Сбербанка.

Стоит заметить, что и сейчас 45,04% акций Сбербанка — у юрлиц-нерезидентов. Если они докупят еще немного — то Сбер становится не просто негосударственным, а формально иностранным банком.

Почему формально? Потому что кто такие эти юрлица-нерезиденты? Вы думаете крупные западные финансовые структуры? Ничуть не бывало. Это тайные инвесторы, спрятавшиеся за номинальными держателями. Никто, даже сам Сбербанк, не знает, кто они такие. Вот им и будет сделано предложение о покупке акций Сбербанка…

Вот зачем делать все таким образом? Конечно, сразу напрашивается конспирологическая версия, что эти тайные иностранцы — вовсе не иностранцы, а высшие российские чиновники, которые в преддверии транзита власти-2024 решили прикупить себе немного Сбера… А иначе зачем такие подарки? И ведь никто не приведет никаких доводов в пользу того, что эта версия — полное фуфло. Тайные инвесторы не покажут своего лица. Не для того они его стыдливо спрятали.

Хотите приватизировать Сбер — почему бы это не сделать открыто, на публичных торгах с честными инвесторами? Почему все надо делать в пользу неких номинальных держателей (в Сбере), офшоров (Роснефть), нераскрываемых покупателей (Газпром)? Очень уж это все выстраивается в простую логичную цепочку… Конспирологическую.

4️. А зачем Сбербанк нужен минфину? Сам он объясняет, что дивидендная доходность по акциям Сбербанка выше, чем по гособлигациям, и он на этом заработает.

Извините, а с каких пор важнейшие и крупнейшие решения российские госорганы принимают исходя исключительно из соображений выгоды? Мы не заметили, как они стали коммерческими предприятиями?

Зачем минфину владеть акциями Сбербанка? Разве тут нет конфликта интересов? Ведь минфин и так ведет через Сбербанк множество своих дел — от финансирования оборонки и продажи гособлигаций для населения до размещения средств на депозиты. Сбер — крупнейший держатель облигаций минфина. Получается круг — минфин будет должен за триллион рублей своей же собственной компании. Так что конфликт интересов тут не меньше, чем у Центробанка, а как бы и не посильнее будет…

Или формально владеть акциями будет все-таки Росимущество? Но ведь оно не является владельцем денег из ФНБ. Значит , будет акт по безвозмездной передаче или акций или почти 3 трлн руб. между госорганами? Если это будет, то зачем устраивать этот цирк с покупкой акций Сбера у Центробанка?

Почему сразу не передать акции от ЦБ Росимуществу?

И мы снова возвращаемся к конспирологической версии, потому что других логичных объяснений найти не можем…

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 14.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повторяется истории подобные с отъемом Башнефти , Юкос , Сибнефть , Магнит , и прочих
Но прежде ограбили население в начале перестройки , тем самым избавившись от обязательств перед населением .
Прямо бандитское государство !



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  • 2 | 14.02.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоит заметить, что и сейчас 45,04% акций Сбербанка — у юрлиц-нерезидентов. Если они докупят еще немного — то Сбер становится не просто негосударственным, а формально иностранным банком.
=================================
То биш, покупая акции сбербанка, правительство, банкротит страну!
А в принципе я догадываюсь кто эти нерезиденты,- путин и его команда!
"Бери, бери, я себе ещё напечатаю" - Папандопала. Из кина "Свадьба в малиновке". Это и есть принцип работы Центробанка



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  • 3 | 14.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, по Бюджетному кодексу, минфин имеет право
инвестировать за счет ФНБ суммы сверх 7% ВВП.
В этом году они появились — больше триллиона.
И на них уже выстроилась очередь
из самых богатых госкомпаний и людей страны
(буквально, топ российского списка Форбса) —
Роснефть, Росатом, Леонид Михельсон, Аркадий Ротенберг,
Владимир Потанин…
Забрав из ФНБ почти 3 трлн руб., ЦБ снова «загоняет»
ФНБ ниже планки в 7% и добивается своего.
Заодно «оставляя с носом» российских миллиардеров…
===================================================
А куда списать убытки от потерь при строительстве ,
"Турецкого потока " " Сила Сибири " " Северный поток 2 "

Убытки от стройки в Боливии атомной станции
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с
российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра
в стране.

Суд в Лондоне наложил арест на активы совладельца
Внешпромбанка Георгия Беджамова. Под ограничения попали
виллы во Франции и Италии, недвижимость в Лондоне и другое
имущество на общую сумму $1,75 млрд,

А на сколько миллионов долларов ежегодно
крадут международные хакеры из российских банков
кроме самих наших банкиров ?



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  • 4 | 14.02.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не забудьте , что войны и последующее восстановление стран Азии и Африки требуют колоссальных средств. И эти деньги пойдут как бы втихую , из одних рук, Ни у кого спрашивать не нужно и отчитываться перед кем то!



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  • 5 | 14.02.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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верите мне мои сбережения и делайте что хотите, сейчас нищая из-за моего "любимого" государства



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