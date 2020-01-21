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Какой у этой «партии» может быть «рейтинг»?

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Портреты первого и второго президентов Башкирии в штабе регионального отделения «Единой России» висят вместе со снимками нынешнего главы региона Радия Хабирова.

Какой у этой «партии» может быть «рейтинг»?


При этом Хамитов остается членом партии и ему благодарны за многие партпроекты. Об этом в эфире «Эха» сказал руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров.

Сам Ахмадинуров, оценивая год своего руководства исполкомом, заметил, что рейтинг партии вырос, согласно федеральной социологической выкладке, на 7-8 процентов и в среднем выше, чем по стране.

— Секретарь даст прибавку к рейтингу, — высказался Ахмадинуров, имея в виду назначение Радия Хабирова на пост секретаря политсовета «БашЕР».

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.02.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, кулиненгер, мразота и ощень говнястый пелмень.
Башкортостанец©



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5

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  • 2 | 19.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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что рейтинг партии вырос
=============================
Еще бы он не вырос,-если "считают"его члены этой так называемой партии.
«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса»



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  • 3 | 19.02.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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откуда высасывают рейтинги ? Кто в курсе ?



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  • 4 | 19.02.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 19.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса»

----------------------

Хватит уже повторять пропагандистскую ложь про Сталина.

Автором всем известной фразы "не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают" - является Наполеон III. Произнес он ее после очередного плебисцита во Франции.

Тов. Сталин просто уточнил и перефразировал: «В буржуазных странах важно не как проголосуют, а как посчитают». Вот с этим не поспоришь.



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9

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  • 5 | 19.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Понятно,почему портреты Муртазы и Хам-а. Они задолжали жителям Сибая. Причем здесь Хабиров, зачем пытаться пачкать его имя, поместив его портрет рядом с энтими должниками.



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  • 6 | 19.02.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотя Бонапарту малоизвестный поэтишка изрек, там что миру вечную свободу из мрака ссылки завещал. а у нас великий Путин, ..



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  • 7 | 19.02.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.02.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 19.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса»

----------------------

Хватит уже повторять пропагандистскую ложь про Сталина
=====================================
Восхищен ваашей эрудицией!
Вы неиначе как тоже ЧЛЕН этой партии



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  • 8 | 19.02.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что у какой то другой партии в нашей стране есть рейтинг? Не смешите мои тапки.



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  • 9 | 19.02.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Понятно,почему портреты Муртазы и Хам-а. ...

=========

"Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: "А плевал я на вашего государя императора!"

Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.

Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать! Передать Орешкину, что я на него тоже плевал."

Может, Хабиров повесил портреты тоже для... того-этого? Всяко бывает.



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3

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  • 10 | 19.02.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать! Передать Орешкину, что я на него тоже плевал."

Может, Хабиров повесил портреты тоже для... того-этого? Всяко бывает.
_________________________
хз.. я вот тоже в казармах макивары устанавливал и груши вешал ( да вроде раньше все так делали), вроде и подспудная тренировка, а с другой стороны -как макивару обзовешь , так и стресс снимешь
турк



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1

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  • 11 | 19.02.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.02.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хватит уже повторять пропагандистскую ложь про Сталина
=====================================
Восхищен ваашей эрудицией!
Вы неиначе как тоже ЧЛЕН этой партии

-------------------------------

ЧЛЕНЫ "этой партии" как раз и распространяют ложь про Сталина.

Типа:

«Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы.»

Сталин ничего подобного никогда не говорил. Данную фразу придумал писатель А. Рыбаков и приписал её Сталину в своей книге «Дети Арбата»:

- Я ее сам придумал ! Впервые в «Детях Арбата» эту фразу Сталин как раз и произносит. Я сочинил - и вложил в уста Сталину! И оттуда она пошла гулять, и никто уже не помнит, откуда она взялась. Я, я автор этого афоризма! И вот - никто не помнит и не знает… (А.Рыбаков).

И подобные "подставы" можно найти и у Солженицына, и у других писак.



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5

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  • Наблюдатель
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  • 12 | 19.02.2020, 12:04 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1853 | Рейтинг: +492,7
Кто Автор текста?



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0

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  • Эксперт
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  • 13 | 19.02.2020, 12:20 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39457 | Рейтинг: +5270,7
1 | 19.02.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован

Юнг, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, кулиненгер, мразота и ощень говнястый пелмень.
Башкортостанец©
======================================================
ЗАЧОТНО! Только непонятно, что такое "кулиненгер"? Поясните.



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  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 19.02.2020, 12:40 | Автор: natall
    Публикации: 586 | Комментарии: 281 | Рейтинг: +98,6
Кто о чем, а Виктор о своем. Шиза она такая



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 19.02.2020, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67259 | Рейтинг: +12036,7
Кто Автор текста?
___________________
Это цитата из передачи с Ахмадинуровым на Эхе Москвы в Уфе в понедельник, кажется... на сайте можешь послушать весь эфир. Если есть желание.



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2

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  • Гость
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  • 16 | 19.02.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам Ахмадинуров, оценивая год своего руководства исполкомом, заметил, что рейтинг партии вырос, согласно федеральной социологической выкладке, на 7-8 процентов и в среднем выше, чем по стране.
=============================================
Не понятно ! Почему только на 7 - 8 % ?
Почему не на 170 - 180 % ? Ведь своя рука владыка !
Рука не вспотеет , что напишите тому и поверим .
" Святая вода " в просвещении ума моего ! Аминь !



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1

  • # 17 | 19.02.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 18 | 19.02.2020, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, кому он нужен рейтинг едрисни? Да хоть 146%, хоть 10000%, значения не имеет абсолютно никакого. Что они из себя представляют, не понимает только детсадовец в силу своего возраста. С их помощью и с их непосредственным участием были созданы условия, которые загнали народ в нищету и унижения.
И-2



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3

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  • Наблюдатель
  •  
  • 19 | 19.02.2020, 17:50 | Автор: san-ufa
    Публикации: 166 | Комментарии: 1474 | Рейтинг: +461
К этим трём висящим портретам добавить Константина Толкачёва с самим Рустемом Ахмадинуровым и будет комплектна "великолепная пятёрка" разорителей Башкирии от "ЕдРисни"!



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2

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  • Участник
  •  
  • 20 | 19.02.2020, 18:45 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1484 | Рейтинг: +359,6
Всегда нами какие то члены рукамиводят. При совке члены кпss, сейчас члены едрисни. Страна членов. А если баба член то она кто?



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