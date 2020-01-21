Какой у этой «партии» может быть «рейтинг»?

Портреты первого и второго президентов Башкирии в штабе регионального отделения «Единой России» висят вместе со снимками нынешнего главы региона Радия Хабирова.При этом Хамитов остается членом партии и ему благодарны за многие партпроекты. Об этом в эфире «Эха» сказал руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров.Сам Ахмадинуров, оценивая год своего руководства исполкомом, заметил, что рейтинг партии вырос, согласно федеральной социологической выкладке, на 7-8 процентов и в среднем выше, чем по стране.— Секретарь даст прибавку к рейтингу, — высказался Ахмадинуров, имея в виду назначение Радия Хабирова на пост секретаря политсовета «БашЕР».