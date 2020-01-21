При этом Хамитов остается членом партии и ему благодарны за многие партпроекты. Об этом в эфире «Эха» сказал руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров.
Сам Ахмадинуров, оценивая год своего руководства исполкомом, заметил, что рейтинг партии вырос, согласно федеральной социологической выкладке, на 7-8 процентов и в среднем выше, чем по стране.
— Секретарь даст прибавку к рейтингу, — высказался Ахмадинуров, имея в виду назначение Радия Хабирова на пост секретаря политсовета «БашЕР».
Эхо Москвы
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Какой у этой «партии» может быть «рейтинг»?
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