Лилия Чанышева достучалась до ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека коммуницировал (направил правительству России запрос) одну из трех жалоб жительницы Уфы Лилии Чанышевой, руководящей местным штабом оппозиционера Алексея Навального.Заявление было направлено в ЕСПЧ в связи административным арестом активистки после участия в митинге «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Районный суд Уфы признал тогда Лилию Чанышеву виновной в повторном участии в несогласованном публичном мероприятии и поместил под административный арест на 30 суток. Верховный суд Башкирии позже сократил срок ареста до 18 суток. Акция, приуроченная к инаугурации Владимира Путина, собрала тогда в Уфе около 1,5 тыс участников.Лилия Чанышева направила в ЕСПЧ еще две жалобы — на незаконное задержание на шествиях в январе и сентябре 2018 года. Они пока не коммуницированы.