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Лилия Чанышева достучалась до ЕСПЧ

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Европейский суд по правам человека коммуницировал (направил правительству России запрос) одну из трех жалоб жительницы Уфы Лилии Чанышевой, руководящей местным штабом оппозиционера Алексея Навального.

Лилия Чанышева достучалась до ЕСПЧ


Заявление было направлено в ЕСПЧ в связи административным арестом активистки после участия в митинге «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Районный суд Уфы признал тогда Лилию Чанышеву виновной в повторном участии в несогласованном публичном мероприятии и поместил под административный арест на 30 суток. Верховный суд Башкирии позже сократил срок ареста до 18 суток. Акция, приуроченная к инаугурации Владимира Путина, собрала тогда в Уфе около 1,5 тыс участников.

Лилия Чанышева направила в ЕСПЧ еще две жалобы — на незаконное задержание на шествиях в январе и сентябре 2018 года. Они пока не коммуницированы.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 19.02.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лилия Чанышева достучалась до ЕСПЧ
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Молодец достучалась... только что толку, то что в РФ бандитский беспридел итак всем известно! Если даже и выплатят ей какую то компинсацию, то ведь не из своего кармана , а из бюджета.
Вон Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа и что? На путинских счетах хоть на копейку убавится?! Если где и убавится так это в наших кошельках...



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3

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  • Гость
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  • 2 | 19.02.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо врать. Ни одна акция в Уфе не собирала 1,5 тысяч человек.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 19.02.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1- "кол" !
почнму вас не возмущает что Ходору за защиту народа РФ ЕСПЧ так мало присудил и не вычел из 300 путинских млрд-ов?

Возникли сомнения вам сколь путин приплатил?



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 19.02.2020, 10:51 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39457 | Рейтинг: +5270,7
Лилии надо памятник поставить прижизненно! Столько вынесла и не прогнулась!



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5

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  • Гость
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  • 5 | 19.02.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 19.02.2020, 10:51 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39454 | Рейтинг: +5271,5

Лилии надо памятник поставить прижизненно! Столько вынесла и не прогнулась!
________________________________________________
Кто это? За Анального что ли страдают?



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 19.02.2020, 11:29 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39457 | Рейтинг: +5270,7
Иди получай свою мзду в ФСБ. Или протри мозги!



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4

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  • Начинающий
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  • 7 | 19.02.2020, 11:37 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 348 | Рейтинг: +8,1
Поздравляю Л.А.Чанышеву
и всех с Победой!



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5

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  • Наблюдатель
  •  
  • 8 | 19.02.2020, 17:59 | Автор: san-ufa
    Публикации: 166 | Комментарии: 1474 | Рейтинг: +461
Поздравляю, Лилия! Желаю здоровья и новых успехов!
Запугать молодых сложнее, чем людей старшего поколения. Об них нынешние кгбэшно-кпссные правители могут сломать зубы. Они их страшно боятся и от того звереют. Это показали заведомо неправосудные жестокие приговоры «ростовским пикетчикам», членам «Сети», дела «Башкорта», «Нового величия», антисвалочный бунт в Шиесе, акции в защиту горы Куштау в Башкирии и др.
Свободу всем политзаключённым!



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1

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  • Гость
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  • 9 | 19.02.2020, 22:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-й
это обман!
Когда собрали пудинг толпа кричала: "Алла хакбар"!
кто первый угадает почему путину ненавистны башкиры!



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0

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  • Гость
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  • 10 | 19.02.2020, 22:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7-й
радий оценит вашу преданность, не продешевите...



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