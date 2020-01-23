«Демократия» по понятиям ...

В эфире «Эха» руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров заметил, что со времен Муртазы Рахимова республика сделала шаг вперед в становлении демократии. Он добавил, что при первом президенте существовала «определённая негласная цензура и персоны нон грата», а сейчас «известный политолог на букву П» вполне свободно ведет ютуб-канал, оппозиционеры создали движение «стопбашртс», а блогер Куцуева с «критическим высказываниями по главе республики» помогает уполномоченному по правам предпринимателей.— Шаг к развитию демократии сделан, — уверено заявил высокопоставленный единорос.Он не согласился с тем, что Радий Хабиров зажимает выстраданную демократию, он, Хабиров, формировал свое мировоззрение в студенческих профсоюзах, и старается услышать разные мнения.— Если решение принято, он его продавливает и дожимает, если считает, что консенсус есть.Единорос привел в пример линию скоростного трамвая на улице Блюхера, строительство которой остановили во времена Хамитова силами недовольных жителей ближайших домов.— Он бы (Хабиров – ред.) не допустил ситуации, когда сто человек перекрыли улицу, и весь город сейчас мучается в отсутствии скоростного трамвая.Демократия должна быть до определенного предела, когда мнения все выслушаны, и руководитель принял решение, и будут не согласные.Ахмадинуров напомнил, что по итогам выборов Хабирова поддерживает более 80 процентов электората.При этом он опровергает нападки на Радия Хабирова от членов «Башкорта», считающих, что преследование движения инициировано лично главой региона.— Значит есть какие-то экстремистские проявления, которые они допустили. Но почему-то обвиняют главу, хотя иск представила прокуратура, — Ахмадинуров свел вопрос к формальности.Он заметил, что «Башкорту» много раз давали понять, что нужно остановить риторику, предупреждение, в том числе, сделал летом прошлого года Радий Хабиров.— Не отреагировали и не услышали. Получают ровно то отношение со стороны и главы, и правоохранительных органов, — сказал глава исполкома «БашЕР».Также он подверг сомнению, что «Башкорт» в реальности представляет интересы всего башкирского народа.— Посмотрите сколько процентов стоит за ними. Они утверждают, что говорят от всего башкирского народа, а посмотрите социологию за них. У меня есть данные прошлого года: за «Башкортом» небольшая прослойка в 5-7 процентов. Они маргинализировались в рамках общественно-политического вопроса. Если бы прислушались, и вошли в совместные проекты… Но идет процесс, который не завершен. Может им удастся отстоять свою позицию.Он напомнил, что на митинге «Башкорта» Марьям и Зухра Буракаева, позже предъявившие претензии газете «Коммерсант-Уфа» за фотоснимок, только отстаивали башкирский язык, но не поддерживали повестку «Башкорта».— Они (Буракаевы – ред.) от «Башкорта» фактически открестились.Комментируя претензии Всемирного Курултая башкир к «Коммерсанту», когда Марьям Буракаева потребовала удалить фото с митинга, Ахмадинуров сказал, что «ВКБ пошел на конкретную тематику, чтобы не использовались фрагменты национальной одежды в политических целях» и это просто попытка защиты уважаемой песательницы.