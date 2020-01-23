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«Демократия» по понятиям

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В эфире «Эха» руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров заметил, что со времен Муртазы Рахимова республика сделала шаг вперед в становлении демократии. Он добавил, что при первом президенте существовала «определённая негласная цензура и персоны нон грата», а сейчас «известный политолог на букву П» вполне свободно ведет ютуб-канал, оппозиционеры создали движение «стопбашртс», а блогер Куцуева с «критическим высказываниями по главе республики» помогает уполномоченному по правам предпринимателей.

«Демократия» по понятиям


— Шаг к развитию демократии сделан, — уверено заявил высокопоставленный единорос.

Он не согласился с тем, что Радий Хабиров зажимает выстраданную демократию, он, Хабиров, формировал свое мировоззрение в студенческих профсоюзах, и старается услышать разные мнения.

— Если решение принято, он его продавливает и дожимает, если считает, что консенсус есть.

Единорос привел в пример линию скоростного трамвая на улице Блюхера, строительство которой остановили во времена Хамитова силами недовольных жителей ближайших домов.

— Он бы (Хабиров – ред.) не допустил ситуации, когда сто человек перекрыли улицу, и весь город сейчас мучается в отсутствии скоростного трамвая.

Демократия должна быть до определенного предела, когда мнения все выслушаны, и руководитель принял решение, и будут не согласные.

Ахмадинуров напомнил, что по итогам выборов Хабирова поддерживает более 80 процентов электората.

При этом он опровергает нападки на Радия Хабирова от членов «Башкорта», считающих, что преследование движения инициировано лично главой региона.

— Значит есть какие-то экстремистские проявления, которые они допустили. Но почему-то обвиняют главу, хотя иск представила прокуратура, — Ахмадинуров свел вопрос к формальности.

Он заметил, что «Башкорту» много раз давали понять, что нужно остановить риторику, предупреждение, в том числе, сделал летом прошлого года Радий Хабиров.

— Не отреагировали и не услышали. Получают ровно то отношение со стороны и главы, и правоохранительных органов, — сказал глава исполкома «БашЕР».

Также он подверг сомнению, что «Башкорт» в реальности представляет интересы всего башкирского народа.

— Посмотрите сколько процентов стоит за ними. Они утверждают, что говорят от всего башкирского народа, а посмотрите социологию за них. У меня есть данные прошлого года: за «Башкортом» небольшая прослойка в 5-7 процентов. Они маргинализировались в рамках общественно-политического вопроса. Если бы прислушались, и вошли в совместные проекты… Но идет процесс, который не завершен. Может им удастся отстоять свою позицию.

Он напомнил, что на митинге «Башкорта» Марьям и Зухра Буракаева, позже предъявившие претензии газете «Коммерсант-Уфа» за фотоснимок, только отстаивали башкирский язык, но не поддерживали повестку «Башкорта».

— Они (Буракаевы – ред.) от «Башкорта» фактически открестились.

Комментируя претензии Всемирного Курултая башкир к «Коммерсанту», когда Марьям Буракаева потребовала удалить фото с митинга, Ахмадинуров сказал, что «ВКБ пошел на конкретную тематику, чтобы не использовались фрагменты национальной одежды в политических целях» и это просто попытка защиты уважаемой песательницы.

Эхо Москвы
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  • 1 | 20.02.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл! Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец®



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  • 2 | 20.02.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Рубрика: "В СТРАНАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ".

"По заданию Ким Чен Ына учёные и инженеры КНДР создали смартфон новейшего поколения, получивший название Kindalai 7. Смартфон наделен функцией биометрического распознавания голоса, отпечатков пальцев и лица. Дактилоскопический датчик размещён на задней панели, Kindalai 7 снабжён также фирменным голосовым помощником, который распознает голосовые команды. Имеется и функция голосового ввода текста. Кроме того, аппарат работает под управлением новой операционной системы собственной разработки Северной Кореи."

А ведь когда-то СССР, по оценке Ж.И.Алфёрова, занимал третье место
по развитию электроники (после США и Японии).

К концу существования СССР отечественная электроника медленно, но верно пошла на спад. По ряду важных направлений наметилось отставание в пару лет. Как оказалось, это было ещё не самое худшее время.

Упразднение Министерства электронной промышленности в 1991 году привело к тому, что за короткий период отставание на пару лет выросло в 8-10 раз.



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  • 3 | 20.02.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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он, Хабиров, формировал свое мировоззрение в студенческих профсоюзах,
=================================
Не надо пи....ть!
Все его "мировозрение", сформированно во времена муртазла, и ограниченно шорами!
И еще: " Если решение принято, он его продавливает и дожимает, если считает, что консенсус есть".
А если оно НЕВЕРНОЕ, ошибочное?!
Умный человек не только совершает ошибки, но и позволяет себе это делать. Лишь только недалекие индивидумы, приняв решение, прут как бараны напрополую, не анализируя происходящее!



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  • 4 | 20.02.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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"чтобы не использовались фрагменты национальной одежды в политических целях"

--------------------

В своё время (при Горбачёве уже) поэт-депутат Евтушенко припёрся на заседание Верховного Совета в русской косоворотке. Клоунада продолжается.



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  • 5 | 20.02.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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........" В эфире «Эха» руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров заметил, что со времен Муртазы Рахимова республика сделала шаг вперед в становлении демократии...."
===============================================
Да уужжж , да ужж ! Как вспомнишь становление
граждан г Благовещенска на " демократию "
с 10 декабря по 14 декабря 2004. в Башкортостане в период
правления Рахимова М. так сразу , вспоминается Германия
и ее служба Гестапо !



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  • 6 | 20.02.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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........" Он добавил, что при первом президенте существовала «определённая негласная цензура и персоны нон грата», а сейчас «известный политолог на букву П» вполне свободно ведет ютуб-канал, оппозиционеры создали движение «стопбашртс»,........."
===================================================
Только не добавил , что при ЕДИНСТВЕННОМ президенте РБ
была похищена в пользу сына Урала Муртазыча , весь ТЭК РБ
Поэтому сегодня в РБ , нет и не будет больших экономически
независимых проектов , которые бы чисто отвечали
республиканским интересам ! Пример Куштау !



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  • 7 | 20.02.2020, 10:13 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39464 | Рейтинг: +5269,9
2 | 20.02.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рубрика: "В СТРАНАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ".


Упразднение Министерства электронной промышленности в 1991 году привело к тому, что за короткий период отставание на пару лет выросло в 8-10 раз.
=====================================================
Но, зато мы танчиков и ракет понаделали дохера. А ведь Родина в опасности?



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  • 8 | 20.02.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Муртазл ,если выступали против него просто людей уничтожал. Гатауллин критиковал Муртазла куда мягче чем господин П. Хабирова , но он жаловался на попытки покушения на него . Реально уже Хамитов прекратил террор против сограждан



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  • 9 | 20.02.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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2-му - двойка по истории.
Сталин пытался ввести самую демократичную на то время Конституцию и провести по настоящему свободные выборы, но партхоз номенклатура воспротивилась и...1937г..
Хрущев целенаправленно прекратил развитие страны...и мы получили 0курка!



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  • 10 | 20.02.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но, зато мы танчиков и ракет понаделали дохера. А ведь Родина в опасности?

------------------------------

Все эти танки, ракеты, суперледоколы - для защиты олигархических вотчин. Россия для них - территория ведения бизнеса. Наперегонки выкачивают ресурсы и гонят на экспорт, бешено хохоча от прибылей!.. Бле-а-ать...

Для этого племени понятие "Родина" весьма условно. Где "золотой телец".



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  • 11 | 20.02.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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путин устами сибайского суда признал нормой 52хкратное превышение ПДК диоксида серы нормой.
так работает "вертикаль власти " путина .



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  • 12 | 20.02.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только не добавил , что при ЕДИНСТВЕННОМ президенте РБ
была похищена в пользу сына Урала Муртазыча , весь ТЭК РБ
Поэтому сегодня в РБ , нет и не будет больших экономически
независимых проектов , которые бы чисто отвечали
республиканским интересам ! Пример Куштау !
----------------------------------
Это у всех так. Вождь всех татар Шаймиев своровал у своих подчиненных весь ТЭК РТ. И не только ТЭК, он все украл.



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  • 13 | 20.02.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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"...существовала...цензура и персоны нон грата..."
это признательные показания путина по его вертикали власти для Гааги в его нелегитимност!и



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  • 14 | 20.02.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Все мы дети капитана "нон грата"... Музыка Дунаевского.



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  • 15 | 20.02.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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избитый Благовещенск был третьим, до, по приказу МВД РФ ДСП N 870 2002г., милицейские войска со снайперами избили Сибай и Баймак. Хаби ров был главой администрации у Рахимова, на армейском язе это начальник штаба и, получается, это он организовал бесчинство!
До Гааги им максимум 2 года - утверждают аналитики
Спасибо путину за заботу о нравственно сти.



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  • 16 | 20.02.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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5й, ваш сарказм понятен:путин служил в Германии!



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  • 17 | 20.02.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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как какой-то почти банкрот Сечин - Роснефть Путин оттяпали БН?..



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  • 18 | 20.02.2020, 11:24 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1278 | Рейтинг: +532,9
«Демократия» по понятиям
Последняя строка-и это просто попытка защиты уважаемой песательницы.
Исправьте,пожалуйста.



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  • 19 | 20.02.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 20.02.2020, 11:24 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1278 | Рейтинг: +533

------------------

Черепаха, а чего за Евтушенко-то обиделась?



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  • 20 | 20.02.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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В понедельник 17 февраля по слухам в Кушнаренково побывала оперативная группа ФСБ, вроде провели выемку документов, хотя нарушений главы района Гизатуллина и его приближённых заместителей Исмагилова Азата, Рамазанова Фаиля наберётся на вагон и большую тележку. Все они лежат на поверхности. Поэтому странным выглядит требование Хабирова, выложите на стол все правонарушения, тогда и будем убирать Руслана Ринатовича.
А пока в Кушнаренково продолжают воровать и ничего не бояться Давыдов Александр, перед новым годом наградил премией своих подчинённых по 50 и более тысяч, обделил только Тухватуллину, ей перепало только 15 штук.
Продолжается массовый распил лесопосадок. Уже добрались до деревьев возле трассы М-7. Сам господин Лазуто живёт в Сочи. Его неправедные миллионы пополняют бездонные карманы Гизатуллина и его заступника Толика Толкачёва.
Не отстают по части обогащения полицаи. Начальник ДПС Гареев Ратмир «стригёт» всех подряд дальнобойщиков, 19.02.2020 года его заметили возле кафе «Добрый день» за окучиванием водителей фур.
По словам очевидцев он открыто запугивал и вымогал деньги у шоферов.
Не отстают от полицаев и чиновников мелкие жулики, так называемый пионерлагерь в мкр. Гора давно стал пунктом распространения наркоты.
В этом деле замечен молодой парень Азат сынок Дамира Рамазанова, руководителя биржи труда. Этот мелкий чинуша «зарабатывает» на включение в список безработных, которые таковыми могут и не быть. Размер взятки от 5 до 15 тысяч рублей. Граждане района во избежание поборов, вынуждены вставать на очередь в бирже г. Уфе. Пособия по безработице зачастую получают надёжные люди, они потом делятся с Дамиром Камилевичем.
Подельник по коррупции юрист Эльдар Давлетов перемещён на ту же должность в сельсовет райцентра. Он полон решимости отомстить Гизатуллину. Главный чиновник подставил своего младшего коллегу под топор силовиков, Руслан Ринатыч думает таким образом избавиться от чекистов, дело пахнет керосином.



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