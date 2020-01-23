Как обворовывают людей в ЖКХ

«Почему я должен за это платить?!» — главный вопрос жителей Уфы за последний месяц. В Уфе только и разговоров, что о корректировках по отоплению от «БашРТС», которые сообщают, что за минувший год жители республики задолжали более 60 млн руб., а время платить — пришло.При этом потребители в шоке от «долгов» и называют их взятыми с потолка — порой это немаленькие суммы, превышающие 10-15 тыс. руб. (пока рекорд, названный в соцсетях, — 41 тыс. руб.). Дело даже не в том, что для некоторых категорий населения эта внезапная сумма может быть неподъемной, а в самой необходимости один раз заплатить больше, чтобы потом платить как обычно, — без видимых на то причин. Все это выглядит, как попытка быстро заработать на тех, кто не пойдет ругаться и выяснять отношения с бюрократическим аппаратом, а молча отдаст деньги.Все идет по плануПочему произошли корректировки? Как пояснили в «БашРТС», до сентября 2019 года жители республики платили за отопление равномерно в течение календарного года, при наличии общедомовых счетчиков размер платы в текущем году определялся по потреблению тепла в предыдущем. С осени жители региона платят за отопление по факту потребления: сколько энергии потрачено, столько и должно быть оплачено. Компания провела корректировку, исходя из поступивших показаний общедомовых счетчиков, и либо доначислила (если зима в 2019-м была холоднее, а тепло потреблялось больше, чем в 2018-м), либо уменьшила платеж (если в 2019-м жители дома меньше потратили тепла, чем заплатили за него). Если фактическое потребление тепловой энергии на отопление по показаниям ОДПУ в январе–мае 2019-го превысило прежний среднемесячный расход, то корректировка была сделана на увеличение.Корректировка коснулась лишь тех потребителей, которые перешли на прямые договоры с «БашРТС». Кроме того, в связи с этим переходом, как отмечают в пресс-службе уфимской администрации, во многих домах в течение года счет за отопление выставляли разные исполнители — и управляющие компании, и теплоснабжающие организации. В таких случаях корректировка проводилась и теми, и другими.— Недовольство населения было вызвано непониманием, для чего проводились двойные корректировки, — считает председатель Госжилстройнадзора РБ Ильдар Шафиков. — Каждый исполнитель услуг выполнил ее за свой период: управляющие компании до тех пор, пока дом не заключил прямой договор с ресурсником, а теплоснабжающая организация — после этого момента.При этом, по словам чиновника, потребители только выиграли от корректировок. Так, например, в Советском районе Уфы корректировку сделали жильцам 539 домов: допначисления УЖХ составили 151 млн руб., при этом «БашРТС» вернуло 197 млн руб., то есть 45 млн руб. ушло в пользу жителей района. В Октябрьском районе Уфы перерасчет сделали в 446 домах: 135 млн руб. доначислила управляющая компания, 175 млн руб. списала БашРТС, в результате 39 млн руб. осталось жильцам.В «БашРТС» подчеркивают, что около 92% потребителей получили квитанции с уменьшенными суммами платежа. Казалось бы — какие проблемы? Но оставшаяся часть уфимцев радоваться не спешит — по их мнению, допначисления неправомерны и, мягко говоря, чрезмерны.— Столкнулся с интересной проблемой, — поделился уфимец Андрей Горин. — В квитанции за тепло учитываются две составляющих — собственно отопление и расход тепла на нагрев горячей воды. Когда сумма в квитанции за мамину однокомнатную квартиру 30 м² превысила 7,5 тыс. рублей — а мама потребляет ежемесячно не более 5 кубометров горячей воды — я исследовал квитанцию построчно и нашел косяк «БашРТС» — надеюсь, что косяк, а не умысел. Они месяца 3 назад зафиксировали какое-то показание счетчика ГВС… и в дальнейшем перестали его обновлять! Классно устроились! То есть один месяц мама оплатила за свои 5 кубов; в следующем — за 9; потом за 12. И вот в последней квитанции уже за 16! Подготовил письмо на их электронную почту с просьбой включить голову и все пересчитать обратно.Батареи просят огняКак отмечают в «БашРТС», допначисления были сделаны для жильцов в тех домах, где фактическое потребление по показаниям ОДПУ оказалось выше той суммы, которую жильцы оплатили до сентября 2019-го (т.е. до перехода на оплату по факту). В это же число входят и те дома, где приборы учета не работали — здесь платежи приводились к нормативу.В пресс-службе компании в качестве причины завышенных показаний назвали возможную некорректную работу ОДПУ и подчеркнули, что вообще-то ОДПУ — собственность жильцов, следить за которыми и передавать показания которых должны сотрудники управляющей организации. Также в «БашРТС» пообещали, что в ближайшее время проведут проверку приборов учета в домах, где жильцы получили квитанции с доначислением, чтобы выявить возможные нарушения в работе.Но чем дальше, тем меньше это похоже на случайную ошибку или испортившееся оборудование. Чего стоит только история, получившая огласку в конце прошлого года: «БашРТС» незаконно начислила дополнительных 2,6 млн руб. за отопление жителям дома по ул. Комсомольской, 18. Только после проверки специалистов Госжилнадзора РБ, на которой настояли возмущенные жители, выяснилось, что к внутридомовой системе отопления дома на Комсомольской были подключены теплопринимающие устройства нежилого здания по улице Казанской, 2. Документы, которые подтверждали бы законность такого подключения, в «БашРТС» найти не смогли. А ведь могли скинуться всем домом и заплатить — всего пара миллионов. Зарплаты в Башкирии сейчас, говорят, растут как на дрожжах.Эксперт по проблемам ЖКХ и руководитель НКО «Уфасити.ми» Вадим Беляков провел ряд проверок — в попавших под корректировки домах № 60 по ул. Коммунаров, № 14 по ул. Черниковской и № 30/2 по ул. Зорге. Так, например, в одной из платежек требовалось заплатить за отопление 7,3 тыс. руб. (квартира 42,6 м²), другая — 16, тыс. руб. за два месяца (квартиру 57,8 м²). На первый взгляд, все начисления в платежках были правильные — сумма за отопление соответствовала тарифу и показаниям ОДПУ на начало и конец отчетного периода. Но подозрительными показались сами показания приборов, поэтому общественники предположили, что ошибка появляется при определении расхода теплоносителя. Позднее они выяснили, что во всех трех обследуемых домах, квитанции которых они изучали, стоят одинаковые приборы учета ТСК-7. Как оказалось, проблема была в них.Как пояснили «Уфасити.ми», в этих приборах ключевыми компонентами служат компьютер-вычислитель и расходомер — электромагнитный счетчик воды, который измеряет объем потока в трубе и отправляет импульсы на вычислитель. Каждый импульс равен определенному количеству литров, прошедших через расходомер. В одном из домов, куда представители НКО отправились с проверкой, вес импульса в расходомере был равен 2,5 л, а в вычислителе он был настроен на 10 л, то есть показания ОДПУ были завышены в 4 раза.На квартиру по адресу Коммунаров, 60 (57,8 м²) за отопление за октябрь и ноябрь было начислено 7,5 и 9,4 тыс. руб. соответственно (16, 5 тыс. руб. за 2 месяца) — при том, что до перехода на прямой договор с «БашРТС» начислялось по 2,7 тыс. руб. в месяц. Любопытно, что на запрос НКО БашРТС дали ответ на 18 листах, «в которых, по сути заданного вопроса, отчего такой большой объем потребления тепла по дому, не было сказано ни слова».Позднее, когда общественники пришли с проверкой в остальные дома, обнаружилось, что в установленных там приборах учета завышенные настройки.— Выяснилось, что последние данные ОДПУ в архиве теплосчетчика были на 19 ноября, когда ОДПУ снимался для проверки и две недели отсутствовал. На этот день часовой расход теплоносителя составлял 11,25 кубометров в час. После установки ОДПУ на свое место и проверки его нами 3 декабря часовой расход составлял уже 2,4 кубометра в час. Все архивы теплосчетчика с весами импульса были вычищены, а потребление домом тепла снизилось в 4 раза. В доме по ул. Зорге 30/2 похожая история. При снятии показаний с вычислителя обнаружилось, что архивы теплосчетчика тоже вычищены, а в почасовом расходе теплоносителя в 10 часов 19 ноября 2019 года произошло резкое изменение в данных расхода и тоже, в 4 раза в меньшую сторону, что указывает на вмешательство в настройки теплосчетчика.Как считает Вадим Беляков, счетчики были настроены неправильно давно — возможно, еще при установке. Все это время их показания не использовались при расчетах, жителям начисляли за отопление по нормативу, а на вопросы жителей про ОДПУ «распускались слухи, что, вроде бы, эти счетчики барахло, их показаниям нельзя верить». Юрист подчеркивает, что начислять по нормативу было выгодно как управляющим компаниям, так и «БашРТС». По оценке Вадима Белякова, исследования по этим трем домам помогут вернуть жителям только за один месяц 860,2 тыс. руб, за два — 1,7 млн руб.Разбирая ситуации в Сипайлово и Орджоникидзевском районе (на прямых договорах до 2019 года), Вадим Беляков подчеркнул, что при нормальной ситуации этим домам должны вернуть сумму примерно на 10% меньше месячной оплаты.— Видел расчеты по нескольким домам, как должна была быть сделана корректировка, исходя из всех данных. Так вот, по данным от УК, на дом условно должны вернуть 40 тысяч рублей, а «БашРТС» доначисляет — вместо того, чтобы вернуть — 140 тысяч рублей. Поэтому повторю главный вывод по домам этой категории: им должны были вернуть деньги, а не доначислить.Отметим, что, по словам замдиректора по сбыту «БашРТС», директора филиала «Теплосбыт» Ирины Поповой, в республике квитанции с допначислениями только за декабрь 2019 года получили жители 485 домов (66,5 млн руб. допначилений), из них 346 пришлось на Уфу (53,7 млн руб.).— Как так произошло, что какие-то теплосчетчики оказались неправильно настроены? — комментирует Вадим Беляков. — Сколько их по городу таких стоит, кто теперь может сказать? Возможно, это произошло по причине разгильдяйства работников, которые обслуживают приборы учета, когда они не изменили заводские настройки вычислителя на те, которые должны быть. А может это сделано со злым умыслом. Нам, с возможностями общественной организации, до причин точно не докопаться. «БашРТС» снова и снова поражает нас своим полным безразличием к своим же проблемам. Складывается ощущение, что акты ввода приборов в эксплуатацию, как первичные, так и повторные, проводились не выходя из кабинетов, и никто не сверял два простых показателя, которые, как оказалось, имеют очень большое значение.Уфимцев довели настолько, что в минувшие выходные в Уфе состоялась первая встреча участников новой общественной городской организации «Стоп БашРТС», которая объявила войну росту цен на отопление. Активисты движения заявили о согласованном властями митинге, который запланирован на 29 февраля. В Курултае республики тем временем создают рабочую группу по изучению вопросов правомерного начисления цен на отопление. По словам спикера парламента Константина Толкачева, «проблема не вчера появилась».Но расхлебывать приходится только сейчас, когда народ — то ли из-за разгильдяйства монополиста по отоплению в регионе, то ли из-за обнаруженной мошеннической схемы — выходит на митинги.