В Ишимбайском районе прошла очередная акция «Живая цепь Куштау»

Сегодня рядом с селом Урняк, расположенным у подножия шихана, активисты выстроились в живую цепь с призывом сохранить Куштау. По приблизительным подсчетам участников собралось около 500 человек.Поддержать протестующих приехали трое активистов, протестующие против строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области.За происходящим наблюдали полицейские в гражданском и несколько экипажей ГИБДД.Автобус с личным составом находился в отдалении.В том месте, где дорога проходит наиболее близко к подножию Куштау, власти выставили более десятка единиц коммунальной техники, поэтому акция прошла примерно в километре от планируемого места.На протяжении получаса, пока активисты стояли вдоль дороги «живой цепью», они скандировали лозунги «Куштау, живи!»Видео: