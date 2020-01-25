Поддержать протестующих приехали трое активистов, протестующие против строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области.
За происходящим наблюдали полицейские в гражданском и несколько экипажей ГИБДД.
Автобус с личным составом находился в отдалении.
В том месте, где дорога проходит наиболее близко к подножию Куштау, власти выставили более десятка единиц коммунальной техники, поэтому акция прошла примерно в километре от планируемого места.
На протяжении получаса, пока активисты стояли вдоль дороги «живой цепью», они скандировали лозунги «Куштау, живи!»
Видео:
Эхо Москвы
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В Ишимбайском районе прошла очередная акция «Живая цепь Куштау»
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