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В Ишимбайском районе прошла очередная акция «Живая цепь Куштау»

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Сегодня рядом с селом Урняк, расположенным у подножия шихана, активисты выстроились в живую цепь с призывом сохранить Куштау. По приблизительным подсчетам участников собралось около 500 человек.

В Ишимбайском районе прошла очередная акция «Живая цепь Куштау»


Поддержать протестующих приехали трое активистов, протестующие против строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области.

За происходящим наблюдали полицейские в гражданском и несколько экипажей ГИБДД.

Автобус с личным составом находился в отдалении.

В том месте, где дорога проходит наиболее близко к подножию Куштау, власти выставили более десятка единиц коммунальной техники, поэтому акция прошла примерно в километре от планируемого места.

На протяжении получаса, пока активисты стояли вдоль дороги «живой цепью», они скандировали лозунги «Куштау, живи!»

Видео:



Эхо Москвы
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  • 1 | 23.02.2020, 11:05 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39469 | Рейтинг: +5269,2
А сибайцы? Дышат ещё?



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  • 2 | 23.02.2020, 11:25 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1489 | Рейтинг: +360
Ну и где говночист кац? Как власть вылизивать он тут как тут, а как гору защитить в анусе.



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  • 3 | 23.02.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По приблизительным подсчетам участников собралось около 500 человек.
===================================
500 человек,- это капля в людском море
Да и больштнство из этих 500. приехали "по приколу", "потусоваться". Основной массе, нет никакого дела до башкирских "святынь", как и башкирам пофигу Русские архитектурные памятники в Русскуом городе Уфа.
Эту волну подняли башнацики из организации "насекомоголовых, скоро их посадят, и все устаканится.



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  • 4 | 23.02.2020, 12:12 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39469 | Рейтинг: +5269,2
Всех, кто может держать оружие в руках- поздравляю с праздником мужчин!



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  • 5 | 23.02.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.02.2020, 11:25 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1487 | Рейтинг: +359,8
Ну и где говночист кац? Как власть вылизивать он тут как тут, а как гору защитить в анусе.
====================================
Он же "спецагент", и у него конкретная задача татарско-башкирский срач!
В его методичке Карпини. До того был шиномонтажник сын Кухи. А в целои пациент 6ой палаты, таких много- неприкаянных.УЖ добрый, лечит бесплатно.



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  • 6 | 23.02.2020, 13:34 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38777 | Рейтинг: +6480,4
«Спасти Отечество или умереть...»

22 февраля 1918 года, почти день в день с образованием Красной армии, начался и легендарный Ледяной поход генерала Лавра Корнилова, ставший датой рождения Добровольческой белой армии.

Вряд ли за всю военную историю в России была ещё какая-либо армия, равная по героизму и отчаянию этим "первопоходникам".

«Если нам не суждено будет победить - покажем, как умеет умирать русская армия». Лавр Георгиевич Корнилов



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  • 7 | 23.02.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ против олигархов. России.
Народ в основном башкиры и русские.
Олигархи в основном нерусские, и не башкиры, разумеется кроме УКрала, кстати его папа полукалмык, полутатар-манкурт. Никакой не башкир.
Это еще раз подтверждение того, что войны не русско-башкирские,
а война за справедливость простого народа против ворья.



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  • 8 | 23.02.2020, 13:44 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31259 | Рейтинг: -708
6 | 23.02.2020, 13:34 | Автор: Вдумчивый

«Если нам не суждено будет победить - покажем, как умеет умирать русская армия». Лавр Георгиевич Корнилов
------------------------
А чо, пусть показывает, как умеет умирать русская армия, хоть по сто раз, если у нее сто жизней.

Но дурному примеру следовать не стоит. Нерусской армии. Башкирам тем более нахрена.

Пусть умирает на здоровье, если ей это нравится



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  • 9 | 23.02.2020, 13:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67312 | Рейтинг: +12033,8
6 | 23.02.2020, 13:34 | Автор: Вдумчивый

На самом деле 23 февраля ЛЮБОГО года, начиная с 1928 - НИЧЕГО значительного не происходило в КА, СА, РА...

Владимир Тольц: 23 февраля в России очередной гендерно-воинский праздник. За семь с половиной десятилетий своего существования он не раз менял свое название, был то Днем Рабоче-крестьянской Красной Армии, то Армии советской, и к нынешним временам превратился в нерабочий День защитника отечества, воспринимаемый как праздник мужчин и лишний повод выпить, сделать подарки и выразить добрые чувства близким и симпатичным людям. Это – для большинства, так сказать, «рядовых граждан». Ну, а «нерядовые», т.е, начальство любят в эти дни, помимо выпивки и закуски, возлагать венки, произносить воинственные речи о силе и непобедимости и невнятицу о славных событиях прошлого, к которым восходит обычай праздновать 23 февраля.


Сейчас уже как-то неловко повторять, что давным-давно уже выявлена и мифологичность события, привязанного к этой дате, и фальшивость самого празднования. – Все аргументы, все научные изыскания по этому вопросу, все документальные свидетельства – всё падает будто в пустоту. Но почему это происходит? Это – один из вопросов нашей сегодняшней передачи.


23 февраля – повод в очередной раз задуматься о том, как соотносятся исторические факты и миф, как культивируется традиция, и как продолжается ее жизнь в меняющихся обстоятельствах времени.


Далее:
https://www.svoboda.org/a/436322.html

Это публикация еще 2008 года.
_____________________________
А так - считаю этот день - просто мужским. В противовес женскому.
Поздравляю вас, дорогие мужчины и рада, что у вас пополнился запас трусов, носков, шампуней и дезодорантов.
А так-то - бухайте мужики, мы покараулим)))) Ну и на утро рассолу заготовим.



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  • 10 | 23.02.2020, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67312 | Рейтинг: +12033,8
Ну что же - защита Куштау - это объявленная СРАдием - война. И очень хорошо, что в преддверии Дня защитника Отечества - пусть и 500(это ОЧЕНЬ не мало для этой местности - весьма отдаленной, куда без собственного авто добираться сложно - в ПАЗики, курсирующие там меж поселков, все желающие не влезут) - люди сплотились и вышли на акцию в ЗАЩИТУ КУШТАУ - ВЕДЬ ЭТО НАШЕ ОТЕЧЕСТВО! А не какая-то горка, коих десятки тысяч на Земле... Куштау - единственный и неповторимый, а всего их осталось ТРИ на всей Земле. Один уничтожен. Жаль. Но сейчас есть альтернатива - переход на новый технологии производства соды - без необходимости разработки этих шихан - которым более 280 миллионов лет! И они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ нашему поколению - даже на одну миллионную долю!



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  • 11 | 23.02.2020, 14:09 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19386 | Рейтинг: -3300,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Татнацики не могут без КАЦа. До такой степени убогие, что без пинка им никак. Просят инфы? Пожалуйста.

Например, в Мензелинском уезде (это несколько районов современного Татарстана) по переписи 1897 года, в которой спрашивалось о родном языке, на башкирском языке людей говорило гораздо больше, чем на татарском.
Да и по подворной переписи крестьянского хозяйства 1912—1913 гг. башкир в Мензелинском уезде проживало 154 324 чел, а татар - 93 403 чел.
Итак, что имеем, на башкирском языке в Мензелинском районе разговаривало гораздо больше людей, чем на татарском.
Вопрос - на каком языке говорят в этих районах Татарстана?
Учёный лингвист из Татарстана академик Мирфаттых Закиев, один из лучших знатоков и историков татарского языка в мире, утверждает, что башкирский язык принял самое непосредственное участие в создании татарского языка.



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  • 12 | 23.02.2020, 14:20 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38777 | Рейтинг: +6480,4
Корнилов: упущенная возможность России

13 апреля в Краснодаре состоятся Корниловские поминовения. Казаки Кубанского войска, ученики казачьих классов и школ, жители краевого центра почтят память генерала Лавра Георгиевича Корнилова.

Возле памятника состоится панихида по убиенным воинам Гражданской войны, и в первую очередь — в память рыцаря белой идеи, как называют Корнилова некоторые из современных публицистов.

Сын казака, добившийся собственным трудом, волей и разумом генеральского звания, исследователь, разведчик, и наконец, истинный патриот России ...

«Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни.

Передать же Россию в руки ее исконного врага — германского племени и сделать русский народ рабами немцев я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли».

Марина Цветаева посвятила его выступлению стихотворение
«Сын казака»:

Сын казака, казак…
Так начиналась — речь.
— Родина. — Враг. — Мрак.
Всем головами лечь.
Бейте, попы, в набат.
— Нечего есть. — Честь.
— Не терять ни дня!
Должен солдат
Чистить коня…



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  • 13 | 23.02.2020, 14:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67312 | Рейтинг: +12033,8
Не нужно, какашка, притворяться дурачком - ты и без этого им являешься.
Тебя спрашивают - а чой-то ты язык в жопу засунул по вопросу Куштау, ведь башкиры считают их своими скрепами.
На самом деле - это срекпы всего мира - то наследие, которого из-за развивающейся цивилизации и потребления остается на Земле все меньше - это памятники ПРИРОДЫ периода становления Земли нашей. Земли, как обитаемой планеты. Аналогов, которой до сих пор не найдено во Вселенной.



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  • 14 | 23.02.2020, 14:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19386 | Рейтинг: -3300,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка, хочешь до твоей усрачки порадую тебя. "Иди на йух". Только на радостях не сдохни. Слишком долго ты мечтала, чтобы тебя послали на твой вожделенный.



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  • 15 | 23.02.2020, 15:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67312 | Рейтинг: +12033,8
))))))))))))))))) Ответ достойный этнического "башкира" на вопрос о позиции сохранения баш-скреп.



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2

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  • 16 | 23.02.2020, 15:28 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38777 | Рейтинг: +6480,4
Напомним, что, согласно казанским летописям, старое название Казани - до того, как ее начал отстраивать заново хан Улу-Махмет, - было не Казань, а "Бряхов".

Бряхов, согласно летописям, был булгарским (болгарским) городом...

Изгнанный из центра Руси-Орды Хан Улу-Махмет сначала основал КАЗАНЬ И КАЗАНСКОЕ ЦАРСТВО.

Карамзин пишет: «В несколько месяцев Казань наполнилась людьми. Из самой Золотой Орды, Астрахани, Азова и Тавриды стекались туда жители, признав Махмета царем»

Обратите внимание, что Хан Махмет перед битвой молился в ХРИСТИАНСКОЙ церкви.
=============================
Стал быть, ни о каком татарском казанском ханстве даже и речи быть не может.
Ибо Казань вскоре заняли войска царя Ивана Грозного.



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  • 17 | 23.02.2020, 15:29 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38777 | Рейтинг: +6480,4
Татары добровольно в русское государство не входили.
=======
Как онЕ могли вАААще куда-то входить, если их ленин придумал и нарисовал с нуля от фонаря на русской Казанской губернии?

Республика Татарстан - правопреемница Казанского Ханства!
=================
Вам самим эта байда неужели ещё не надоела?

НЕ БЫЛО НИКАКОГО ТАТАРСКОГО КАЗАНСКОГО ХАНСТВА.

Был славянский, болгарский город Бряхов, который хан Улу-Махмет переименовал в Казань, а через десяток лет этот город заняли войска царя Ивана Грозного.

На этом всё и закончилось так и не начавшись.



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  • 18 | 23.02.2020, 15:58 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1489 | Рейтинг: +360
Ну че какашка, по существу вопроса опять в кусты. Опять вытаскиваешь межнацсрач. Вывод- трус, стукач и провокатор.



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  • 19 | 23.02.2020, 16:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1489 | Рейтинг: +360
Вдубчивый, иди кацика расцелуй. Сегодн не ваш день, сегодня день мужчин а не пыдоров.



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  • 20 | 23.02.2020, 16:07 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 352 | Рейтинг: +8
Молодцы! Сохранить Куштау! Да, это не просто гора. Гор с рудным и строительным сырьём много тысяч километров. А Куштау и два других шихана- ЕДИНСТВЕННЫЕ три вершины на нашей планете Земля. И это собственность не только Башкирии и России, а собственность жителей мира на долгие тысячи лет предстоящей жизни землян.



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