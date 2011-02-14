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Немцов. Пять лет после казни

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27 февраля - пять лет назад в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, в ста метрах от Кремля был убит Борис Ефимович Немцов – гражданин России, политик, борец за свободу. Это было политическое убийство. Бориса Немцова убили за его политические убеждения, высказанные публично. Ответом на открыто заявленную политическую позицию стала показательная, демонстративная казнь у стен Кремля. Заказчики и организаторы этой казни не установлены судом.

Немцов. Пять лет после казни


29 февраля в Москве и других городах России пройдет Марш памяти Бориса Немцова.

Весь спектр наиболее острых социальных и политических проблем, стоящих перед гражданами России, будет поднят на этой первой в 2020 году протестной акции.

Марш памяти Немцова традиционно объединяет самые разные протестные силы, и в этом году пройдет в преддверии попыток переписать Основной Закон страны и предстоящих выборов в Государственную Думу.

Марш 29 февраля — важная возможность для граждан объединиться и повлиять на исход этих событий.

Если вы хотите выразить свой протест против нарастающего государственного террора, против пыток и фабрикаций уголовных дел, выразить возмущение чудовищным приговором по делу «Сети»*, потребовать свободы для фигурантов дела «Нового Величия», выразить поддержку Константину Котову, фигурантам «Московского дела», и десяткам других политзаключенных в России, ВЫХОДИТЕ!

Если вы против суетливых и непонятных изменений Конституции, внесения в нее опасных противоречий — ВЫХОДИТЕ!

Если вы видите, что власти полностью игнорируют ваше мнение при решении любых проблем, включая вопросы здравоохранения, образования и экологии — ВЫХОДИТЕ!

День 29 февраля должен положить начало строительству широкой Гражданской Коалиции, выступающей за сменяемость власти, демократию, свободу и безусловное соблюдение прав человека. За Россию без войны и диктатуры, за Россию, как часть развитого цивилизованного мира.

Каждый сможет найти свою колонну на Марше, или идти вне всяких колонн. Как правозащитник, отдельно призываю вас поддержать колонну в защиту фигурантов дел «Нового Величия» и «Сети»* и против пыток и произвола ФСБ. Сейчас особенно важно обозначить единство в борьбе с государственным террором против молодых, и показать, что пропагандистские усилия власти, направленные против ребят из дела «Сети»*, не смогли разрушить гражданскую кампанию в их защиту.

* «Сеть» — организация запрещена в РФ.

Лев Пономарев, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 28.02.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы думаете , стоит ли идти на голосование 22 апреля. Что -то изменит мой голос .?
Или : ну его на йух!



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  • 2 | 28.02.2020, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
29 февраля в Москве и других городах России пройдет Марш памяти Бориса Немцова.
=================================
В "другие" города,3 входит ли Уфа, и если Да, то следующий вопрос ГДЕ и КОГДА?
Если НЕТ, то почему на защиту шихан, народ собирается , а на защиту своих прав и свобод нет?!



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  • 3 | 28.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
герои гибнут на посту, а не с б..ми на мосту. Бабы до сих пор делят лярды.



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3

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  • 4 | 28.02.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
герои гибнут на посту, а не с б..ми на мосту. Бабы до сих пор делят лярды.
____________________________
сравнимо с кабаихой и люськой?? нет , не видно аналогии? ну тады тебе обратно в школу
для тупого - покажи мне безупречного борцуна - 1. ВИЛ 2. СИВ 3. ФК.. кто из них матери истории более верен?
может думаешь Че был безупречен в личной жизни?
ну дык какого )(уа тогда?
турк



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  • 5 | 28.02.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Немцов. Пять лет после казни
==========================
Страну в этот бардак вверг трехголовый змий. Одна голова-гайдар, сама сдохла, другую- немцовскую, отстрелили добрые люди,была попытка рубануть и по третьей- чубайсовской, но потерпела неудачу, но думаю ненадолго!
Кто жил во времена младореформаторов, кто сейчас получает нищенские зарплаты и пенсии меня поймет.



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  • 6 | 28.02.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.02.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
герои гибнут на посту, а не с б..ми на мосту. Бабы до сих пор делят лярды.
____________________________
сравнимо с кабаихой и люськой?? нет , не видно аналогии? ну тады тебе обратно в школу
для тупого - покажи мне безупречного борцуна - 1. ВИЛ 2. СИВ 3. ФК.. кто из них матери истории более верен?
может думаешь Че был безупречен в личной жизни?
ну дык какого )(уа тогда?
турк
__________________
Так Борюсик не только в личной, но и в общественной жизни был далеко небезупречен: казённые денежки к его ручонкам неплохо липли, а трёп про демократию был для тупых турков.



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  • Участник
  •  
  • 7 | 28.02.2020, 09:45 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4010 | Рейтинг: -318,7
28.02.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы думаете , стоит ли идти на голосование 22 апреля. Что -то изменит мой голос .?
Или : ну его на йух!
__________
Обязательно надо идти голосовать.



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  • Гость
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  • 8 | 28.02.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.02.2020, 09:45 | Автор: xrul

Как вы думаете , стоит ли идти на голосование 22 апреля. Что -то изменит мой голос .?
Или : ну его на йух!
__________
Обязательно надо идти голосовать.
=============================================
Святая простота !



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  • Гость
  •  
  • 9 | 28.02.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так Борюсик не только в личной, но и в общественной жизни был далеко небезупречен: казённые денежки к его ручонкам неплохо липли, а трёп про демократию был для тупых турков.
__________________________
во бля... а я где то оспорил политическую проституцию немцова???? я тока оспорил то, что личная жисть у всех не без греха и не является показателем общественной деятельности
так что не тупи
турк



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  • Гость
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  • 10 | 28.02.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.02.2020, 09:45 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4009 | Рейтинг: -318,7
28.02.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы думаете , стоит ли идти на голосование 22 апреля. Что -то изменит мой голос .?
Или : ну его на йух!
__________
Обязательно надо идти голосовать.

============================

Хруль, ты меня достал. Вроде бы одинаковых убеждений. Значит, ты
проголосуешь за закрепление буржуазной диктатуры. Даже если проголосуешь "против" - получится, что за сохранение ельцинской-93.

Не говоря уже о том, что власть запредельно цинично выбрала дату -
22 апреля - юбилей Владимира Ильича Ленина. Публично же плюнули!



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  • 11 | 28.02.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 28.02.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так Борюсик не только в личной, но и в общественной жизни был далеко небезупречен: казённые денежки к его ручонкам неплохо липли, а трёп про демократию был для тупых турков.
__________________________
во бля... а я где то оспорил политическую проституцию немцова???? я тока оспорил то, что личная жисть у всех не без греха и не является показателем общественной деятельности
так что не тупи
турк
_______________
Про проституцию Немцова ты верно подметил. Можешь ведь если захочешь!



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  • Участник
  •  
  • 12 | 28.02.2020, 10:39 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4010 | Рейтинг: -318,7
Это будет протестное голосование. Я против незаконного вмешательства в конституцию.



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  • Гость
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  • 13 | 28.02.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 28.02.2020, 10:39 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4010 | Рейтинг: -318,7
Это будет протестное голосование. Я против незаконного вмешательства в конституцию.
------------------

Как хошь. "И ты, Брут..."



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  • 14 | 28.02.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Через пару дней будет 25 лет после убийства Листьева, но что-то не было манифестаций по этому поводу и в европейских городах никто не называл площади его именем. Наверное он был против демократии.



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  • 15 | 28.02.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 28.02.2020, 10:39 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4010 | Рейтинг: -318,7
Это будет протестное голосование. Я против незаконного вмешательства в конституцию.
______________________
тебя не спрашивают против ты вмешательства или нет . тебе говорят - иди голосуй за или против поправок... а вот если ты против вмешательства (ну которое щас предлагают) - нех там делать на голосовании
турк



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  • 16 | 28.02.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я вот ЗА поправки в конституцию . но не таким путём
турк



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  • 17 | 28.02.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверное он был против демократии.

-----------------------

Он хотел всю рекламу вытолкать на один отдельный канал. За это поплатился.



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  • 18 | 28.02.2020, 11:45 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1492 | Рейтинг: +360,3
Ой гля ватники стонут. Да ваш тупин наворовал больше всех вместе взятых. А его личная жизнь вообще потемки. Одна пед о филия чего стоит. Моралисты нашлись, да вы моральные уроды а не праведники. Теперь вот работайте пока не подохнете и платите за все и за всех пупкиных, сечиных вротенбергов.



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  • Эксперт
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  • 19 | 28.02.2020, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67342 | Рейтинг: +12028,8
Так Борюсик не только в личной, но и в общественной жизни был далеко небезупречен: казённые денежки к его ручонкам неплохо липли, а трёп про демократию был для тупых турков.
_____________________________________
Факты в студию, пуйлососка! Доказательства есть? Вопрос РИТОРИЧЕСКИЙ - их НИКОГДА не было. За фразу пуйла "поуроганили в 90-е" подавали в суд, вот только пуйлосуд отказал в рассмотрении иска. Почему? У пуйлососв нет доказательств уроганивания!

14 февраля 2011
Савеловский суд Москвы 14 февраля отклонил иск оппозиционеров к Владимиру Путину.

Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков считают, что в декабре прошлого года глава правительства, выступая в прямом эфире Всероссийской государственной телерадиокомпании, оклеветал их, заявив, что в 90-е годы они "поураганили и утащили вместе с Березовским и теми, кто сейчас в местах лишения свободы, немало миллиардов".

В начале процесса сторона ответчика - Владимира Путина ответила отказом на предложение судьи заключить мировое соглашение. Борис Немцов заявил, что мировое соглашение возможно в том случае, если Владимир Путин прибудет в суд и примет участие в дебатах. Судья констатировала невозможность заключения мирового соглашения в связи с тем, что такая форма как дебаты судебной процедурой не предусмотрена.
_____________________________
Ну то есть пуйло просто так пи@зданул, оболгав людей. А пуйлососы эту ложь уже лет 10 повторяют - необучаемые!



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  • 20 | 28.02.2020, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67342 | Рейтинг: +12028,8
Про проституцию Немцова ты верно подметил. Можешь ведь если захочешь!
__________________________________
"Проституция" Немцова заключается в том, что он поначалу не раскусил пуйло и верил в него, даже выступал ЗА него. Но потом осознал, что это такое - его знаменитая фраза известна многим в стране и за рубезом: "Он ё-бнутый, этот ваш Путин!" сказал он корреспонтенту пуйло-тв.

Ну что же - ошибся Немцов в своих первоначальных оценках пуйла. И это его единственная "проституция". Зато, когда понял - стал непримиримым борцом с пуйловластью. За то и убил его пуйло руками подручных рамзанки дырова, которого ТУТ ЖЕ и в очередной раз - наградил. Как вчера наградил в день 5-летнего убиствва Немцова - одного из причастных к этому убийству Судеймана Геремеева - дяди организатора убийства Руслана Геремеева.
В то время, как этот С.Геремеев за 11 лет госдурства внес только 7ф законов на рассмотрение и все они были ОТКЛОНЕЫ! А в последние 5 лет и вовсе не вносил ничего. Зато у него оказались заслуги перед пуйлотечеством 2 степени.
Цинизм пуйла не знает границ, но эти жесты с награждениями - чистосердечное признание и фактически явка с повинной!



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