Немцов. Пять лет после казни

27 февраля - пять лет назад в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, в ста метрах от Кремля был убит Борис Ефимович Немцов – гражданин России, политик, борец за свободу. Это было политическое убийство. Бориса Немцова убили за его политические убеждения, высказанные публично. Ответом на открыто заявленную политическую позицию стала показательная, демонстративная казнь у стен Кремля. Заказчики и организаторы этой казни не установлены судом.29 февраля в Москве и других городах России пройдет Марш памяти Бориса Немцова.Весь спектр наиболее острых социальных и политических проблем, стоящих перед гражданами России, будет поднят на этой первой в 2020 году протестной акции.Марш памяти Немцова традиционно объединяет самые разные протестные силы, и в этом году пройдет в преддверии попыток переписать Основной Закон страны и предстоящих выборов в Государственную Думу.Марш 29 февраля — важная возможность для граждан объединиться и повлиять на исход этих событий.Если вы хотите выразить свой протест против нарастающего государственного террора, против пыток и фабрикаций уголовных дел, выразить возмущение чудовищным приговором по делу «Сети»*, потребовать свободы для фигурантов дела «Нового Величия», выразить поддержку Константину Котову, фигурантам «Московского дела», и десяткам других политзаключенных в России, ВЫХОДИТЕ!Если вы против суетливых и непонятных изменений Конституции, внесения в нее опасных противоречий — ВЫХОДИТЕ!Если вы видите, что власти полностью игнорируют ваше мнение при решении любых проблем, включая вопросы здравоохранения, образования и экологии — ВЫХОДИТЕ!День 29 февраля должен положить начало строительству широкой Гражданской Коалиции, выступающей за сменяемость власти, демократию, свободу и безусловное соблюдение прав человека. За Россию без войны и диктатуры, за Россию, как часть развитого цивилизованного мира.Каждый сможет найти свою колонну на Марше, или идти вне всяких колонн. Как правозащитник, отдельно призываю вас поддержать колонну в защиту фигурантов дел «Нового Величия» и «Сети»* и против пыток и произвола ФСБ. Сейчас особенно важно обозначить единство в борьбе с государственным террором против молодых, и показать, что пропагандистские усилия власти, направленные против ребят из дела «Сети»*, не смогли разрушить гражданскую кампанию в их защиту.* «Сеть» — организация запрещена в РФ.