Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Свободные Идель-Уральщики ...

12 | 06.02.2020, 10:06 | Автор: Harrison Публикации: 61 | Комментарии: ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Между холуйством и тролли ...

К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов, ======================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Между холуйством и тролли ...

71 | 08.02.2020, 13:03 | Автор: Harrison Публикации: 61 | Комментарии: ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Уфа, ЖКХ: У вас будут ...

В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ...
  1.03.2020   21682    22

Хабиров предложил ...

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая сегодня на коллегии республиканской ...
  1.03.2020   26523    18

Марш Немцова ...

Марш Немцова прогремел в центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицу, что ...
  1.03.2020   31393    54

Оправдывают чиновников, ...

Доля оправдательных приговоров в Башкирии составила 0,4%. Суды Башкирии в 2019 ...
  28.02.2020   30282    35

Башкорт пропагандировал ...

“Башкорт” оспорил в суде предупреждение “о недопустимости осуществления ...
  28.02.2020   20113    30

Последние публикации
Уфа, ЖКХ: У вас будут ...

В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ...
  1.03.2020   28861    22

Хабиров предложил ...

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая сегодня на коллегии республиканской ...
  1.03.2020   19755    18

Марш Немцова ...

Марш Немцова прогремел в центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицу, что ...
  1.03.2020   24463    54

Оправдывают чиновников, ...

Доля оправдательных приговоров в Башкирии составила 0,4%. Суды Башкирии в 2019 ...
  28.02.2020   28622    35

Башкорт пропагандировал ...

“Башкорт” оспорил в суде предупреждение “о недопустимости осуществления ...
  28.02.2020   26681    30

Немцов. Пять лет после ...

27 февраля - пять лет назад в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, в ...
  28.02.2020   26858    59

Радостные пляски ...

Национальная организация “Башкорт” сегодня опубликовала заявление, в котором ...
  27.02.2020   32837    81

А может, просто название ...

На бизнес-центр «Салават Юлаев» в Уфе не нашлось покупателя. Первая попытка ...
  27.02.2020   20391    18

Дмитрий Михайличенко: ...

«Башкорт» обьявил о недоверии Хабирову. В этом заявлении точно нет ничего ...
  27.02.2020   41197    85

Подлый мерзавец в кресле ...

В Башкортостане чиновник матом накричал на местного жителя. Глава Кальтовского ...
  26.02.2020   12789    96

Читаемое за месяц
Попались? Да и черт с ...

Два чистых эксперимент на тему власти, активной части общества, солидарности. ...
  2.02.2020   15978    21

Еще одна лживая ...

Певица Гузель Уразова будучи в Уфе заявила, что она — башкирка, а вернувшись в ...
  2.02.2020   20415    77

Фейковый междусобойчик ...

Члены Совета по правам человека при президенте РФ обсудят с руководством ...
  2.02.2020   38450    25

Взболтнула не по масти? ...

Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова: "Действующий президент не сможет ...
  2.02.2020   23731    41

Черепашья медицина, ...

Утром 2 февраля на ИА «Чита.Ру» вышел гражданин КНР Ван Юньбинь, лежащий в ...
  3.02.2020   32775    33

Архив публикаций
Март 2020 (3)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


Марш Немцова

Оценили
0


Марш Немцова прогремел в центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицу, что выразить свое отношение к происходящему в стране. Основной лозунг: Путина — в отставку!

Марш Немцова


Именно Путин несет ответственность за политические убийства. По его воле людей сажают по политическим делам. Он насилует Конституцию, чтобы остаться цепляться за власть до конца своих дней. Сегодня мы озвучили ему обвинение и свои политические требования.

Мне очень понравилась атмосфера на марше. Никакого страха, никакой выученной беспомощности. Это было громкое и море граждан, которые ощущают свою правоту и чувство локтя. Свободные люди.

Круто понимать и видеть, как нас много. Прям воодушевляет и прибавляет сил.

Пропаганда привычно врет, что «опять никто не пришел». Только вот полицейское начальство по окончании акции угрожало мне составить административный протокол из-за превышения численности марша, согласованного мэрией (то есть было больше 30 тысяч человек).

Так что верьте своим глазам, а не кремлевским жуликам.

Илья Яшин, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.03.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основной лозунг: Путина — в отставку!
===============================
Забил Володя на людей,

Огонь ведь в космосе важней!

И на сиротские дома,

Забл, пусть нет их не хрена.

На обездоленных детей,

Ты посмотри, да и забей!

Наплюй на детские сады,

Их мало, ну и до ***ы.

Забил на семьи молодые

И их проблемы домовые.

У них кредитов на полвека,

Зато квартира в ипотеку.

На пожилых, больных людей,

На кров их, пенсии - забей.

Зачем им деньги и жильё?

Они уж отжили своё!

Добавь зарплату депутатам,

Вот пожалеть кого уж надо.

Очком штанины протирают?

И нагло нам очки втирают.

Пусти бабло в олимпиаду,

Чтоб враг от зависти с досады,

Издох, что нет России круче,

Ведь ты же, Вова-Всемогущий,

Забил на мнение народа,

А мы устали от развода.

Зачем нам эта показуха,

Когда в стране идёт разруха?



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 01.03.2020, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
Уважаемые депутаты областного законодательного собрания!
Я благодарен за решение, принятое вами 21 июня 1994 года, в котором предлагается принять меры по улучшению моих жилищных условий. Наверное, вы правы, и двухкомнатная квартира на 10–м этаже не самое лучшее жилье для губернатора области и его семьи. Мне известно, что многие нижегородцы не верят в то, что я живу в такой квартире, считают, что для меня в разных районах области строятся коттеджи и дачи. Вы знаете, что это не так, и, видимо, этим продиктовано ваше стремление выделить мне хорошую благоустроенную квартиру. Я вам крайне признателен, но предложение ваше принять не могу. К сожалению, в нашей стране двухкомнатная квартира на семью из трех человек является недосягаемой мечтой для многих людей. И пока это так, я считаю, что губернатор и депутат Совета Федерации, избранный народом, должен жить так же, как и его избиратели. Особенно это важно сейчас, когда многие квартиры продаются с аукционов, и люди, стоящие в очереди по 15–20 лет и остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий, практически не имеют возможности получить квартиру бесплатно. Что касается меня, то я в очереди на квартиру не стоял и бесплатное получение ее считаю неэтичным.

Губернатор
Нижегородской области Немцов Б. Е.

16 августа 1994 года.
_________________________________
Фотография оригинала письма -

https://pbs.twimg.com/media/ER-YQRSXUAAtjsQ?format=jpg&name=
medium

Вот доказательство порядочности Немцова.
А у всех, кто тут врет про уворованные им миллиарды - никаких доказательств нет.
Они лгут, как пуйло - просто лгут и всё.
Черепахи тоже касается - она молча поддерживает лгунов, значит считает, что бездоказанные обвинения в его адрес - верны. Но это НЕ ТАК.

Немцов работал губернатором Нижегородчины - до 1997г. С марта 1997 его переводят в Москву и назначают на разные должности постоянно переназначая на другие - где он даже засидеться не успевает, чтобы обрасти коррупцией!

"Весной 1997 года президент Ельцин, выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, раскритиковал правительство Черномырдина за неисполнение обещаний по социальным вопросам и продолжающееся снижение уровня жизни. После этого он, не затрагивая фигуру премьер-министра, произвёл большие изменения в правительстве, внеся коррективы в его структуру и состав. Ельцин вновь назначил первым вице-премьером Чубайса, но расширив его полномочия. Другим первым вице-премьером, и тоже с особыми полномочиями, Ельцин (после сложной операции на сердце у которого прошло менее полгода) задумал назначить Немцова, к которому он давно благоволил и которого рассматривал в качестве одного из возможных кандидатов на роль своего будущего преемника. Уговаривать Немцова перейти с губернаторской должности на работу в правительство Ельцин доверил своей дочери Татьяне Дьяченко, которая приехала в Нижний Новгород в обстановке секретности вечером в субботу, 15 марта 1997 года. Конфиденциальные переговоры Татьяны Борисовны с Немцовым, давно и хорошо знакомых друг с другом, продолжались весь вечер и почти всю ночь в нижегородской мини-гостинице для особо важных гостей «Сергиевская». Немцов сомневался, оставлять губернаторский пост в Нижнем, где он тогда был широко популярен, ему не хотелось. «Отец тебе помогал, когда был в силе и здравии, — предъявила решающий аргумент Татьяна Дьяченко. — А сейчас он больной и слабый, и пришло время ему помочь». Немцов после колебаний дал согласие войти в правительство"

Упущу на какие должности его кидали в период с марта 1997 по август 1998 - сами читайте в Википедии.

"Через несколько дней после дефолта 17 августа 1998 года правительство Сергея Кириенко было отправлено в отставку, Немцов стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства России. По сведениям журнала «Профиль» Ельцин позвонил Немцову и сказал, что тот к кризису не имеет никакого отношения, а потому будет работать до 2000 года, но Немцов отказался.

24 августа 1998 года Немцов подал прошение об отставке, которое было удовлетворено указом Президента России Бориса Ельцина 28 августа 1998 года".

Понятно? То есть вы лжете, что менее, чем за полтора года, работая то тут, то там- Немцов обокрал Россию и россиян?! Да пусть ваши языки и руки поотсыхают!

Вы подонки лживые! Гэбёшки поганые! И черепаха на подсосе у пуйла и СРАдия, мерзавка старая!!!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 01.03.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2-му
Ельцин тоже а трамвае ездил, у них, у демократов это принято. А наследство Немцова родственники до сих пор поделить не могут.



Оценили
9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 01.03.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2-му

Значит не захотел Немцов поднимать страну после дефолта. А он к нему имел непосредственное отношение, не зря сидел в вице-премьерах. Разграбил страну и в кусты.



Оценили
9

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 01.03.2020, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
Первый вылез. Опять БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 01.03.2020, 10:53 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1493 | Рейтинг: +360,9
Вся кремлядская свора во главе с тупиным мизинца Немцова не стоят. 20 лет топтания на месте при космическких ценах на нефть и прое бать экономику могут только гебисты. А еще могут пакостиь из за угла, убивать говорящих правду, повышать пенс возраст и налоги. Под одобрямс ватных рабсиян.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 01.03.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Визжи про Борюську своего, а Черепаху не трогай. Что же ты за сволочь такая.
День если кого не оскорбишь у тебя запор чтоле.



Оценили
8

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 01.03.2020, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
7 | 01.03.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Вас пидорасов гэбёшных пуйлососов не спрашивала еще - кого трогать, а кого нет!
НАКУЙ ПОШЕЛ!



Оценили
1

  • # 9 | 01.03.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 01.03.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.03.2020, 10:53 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1493 | Рейтинг: +360,5
Вся кремлядская свора во главе с тупиным мизинца Немцова не стоят. 20 лет топтания на месте при космическких ценах на нефть и прое бать экономику могут только гебисты. А еще могут пакостиь из за угла, убивать говорящих правду, повышать пенс возраст и налоги. Под одобрямс ватных рабсиян.
____________________
Первый день весны. Солнце выглянуло. Пальмы распустились. Макаки-резусы оживились и в предвкушении спаривания с самкой оглашают окрестности нечленораздельными воплями.



Оценили
4

  • # 11 | 01.03.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 01.03.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.03.2020, 10:21 | Автор: Кухарка
............................................................
...........................................
..........Вы подонки лживые! Гэбёшки поганые! И черепаха на подсосе у пуйла и СРАдия, мерзавка старая!!! .
=================================================
Уважаемая ! Помните случай у Рахимова - Президента РБ .
Приехала для интервью ведущая ТВ Первого канала , а у
Рахимова в трехкомнатной квартире , не было сахара на
чай ?



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 01.03.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3, 4
3ачем так жить?!
Лучше удавиться!
Есть другой вариант, паёк вам дадут, но вас не будет уважать жена, ваши дети... вы же калечити их души, с чем они будут жить? Мой "баток" был мразью?!
"Уж лучше голодать, чем вместе с кем попало".
+++
аналитики сообщают что в 2020 скинется ГД РФ, а в 2021 скинется Путин.
Люстрация будет в любом случае, кого бы не попытался подсунуть Путин!
Максимум 2...2,5 года, и рекомендуют сделать запас круп на 1 месяц!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 01.03.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начала демократизатором махать, потом плачет не любят ее видите ли. Лечись иди крейзушница.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 01.03.2020, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
Уважаемая ! Помните случай у Рахимова - Президента РБ .
Приехала для интервью ведущая ТВ Первого канала , а у
Рахимова в трехкомнатной квартире , не было сахара на
чай ?
__________________________________
Не помню, но верю. Жил он в "шакировской" даче на Зорге, поначалу, а потом перебрался в коттедж в Зеленой роще. Кажется еще и загородная резиденция у него была. Не помню - где.
Это говорит о том, что в этой квартире Рахимов НЕ ЖИЛ. А свита про сахар-то забыла, когда завозила необходимый антураж в ведомственную.

А вот то, что Немцов действительно жил в двушке на 10-м этаже - факт, который невозможно опровергнуть.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 01.03.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну вот на пример
А вот ещё одна любопытная история. В 1995 году было возбуждено уголовное дело против некоего Игоря Мордухаевича Аронова, имевшего официальный статус советника губернатора.

Этот человек попался на незаконной коммерческой сделке. Будучи членом Совета директоров АО «Нижегородские авиалинии» (эта фирма приватизировала в начале 90-х весь авиационный парк нижегородского аэропорта), он загнал куда-то «налево», без должного оформления документов, самолёт Ту-134, машину повышенной комфортности, которая, по сути, являлась флагманом местного авиапарка. Цена сделки – порядка двух миллиардов рублей, которые Аронов получил наличными.

К нему домой нагрянули сотрудники ФСБ, которые при обыске обнаружили 150 тысяч долларов (часть этих денег советник губернатора прятал даже в корзине с грязным бельём). Но самое интересное началось потом, когда на квартиру к Аронову примчался... губернатор собственной персоной.

Он закатил чекистам форменный скандал, возмущаясь тем, что его не предупредили об обыске. Что любопытно, в это самое время дочь Бориса Немцова отдыхала в загородном доме Аронова в США. Через некоторое время Аронов, несмотря на возбуждённое против него уголовное дело, сбежал туда же – в Америку.
___________________________
чем тебе не Х-2?
турк



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 01.03.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
про НБД сама прочитаешь? коротко - та же афера , как и у нас с региональным фондом
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 01.03.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.03.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3, 4
3ачем так жить?!
Лучше удавиться!
Есть другой вариант, паёк вам дадут, но вас не будет уважать жена, ваши дети... вы же калечити их души, с чем они будут жить? Мой "баток" был мразью?!
"Уж лучше голодать, чем вместе с кем попало".
+++
аналитики сообщают что в 2020 скинется ГД РФ, а в 2021 скинется Путин.
Люстрация будет в любом случае, кого бы не попытался подсунуть Путин!
Максимум 2...2,5 года, и рекомендуют сделать запас круп на 1 месяц!
__________________
Сегодня Прощённое воскресение. Неуж-то и психов в дурке простили и повыпускали?
Вот пример: "Люстрация будет в любом случае, кого бы не попытался подсунуть Путин!".
Хотя в этом что-то есть: отлюстрируют автора приведенного выше бреда, Кухарку и прочую шушеру.
Нужно быть полным идиотом, чтобы думать, что существующая система сдастся без боя компашкам идиотов, ходящих на марш Немцова.
Уйдёт Путин, система поставит нового человека, скорее всего более жёсткого, чтобы шушера даже не думала о люстрациях.
И в лучшем случае Кухарки и иже с ними за свои речи поедут "по тундре, по железной дороге", а в худшем - до первой стенки.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 01.03.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нижполиграф...
_______
_______

«В 2013 году на свет выползла весьма интересная история об акциях „Газпрома“, которые ещё в конце девяностых купил Борис Ефимович. Он сам прямым текстом об этом и написал: „Ещё в 1998 году купил акции Газпрома по цене 10-15 центов за штуку, а к середине 2000-х они выросли в цене в 50-100 раз“.


При этом в той переписке он подчеркнул, что на момент покупки он якобы уже не работал в правительстве РФ.

Между тем, Немцов работал в этом самом правительстве до 24 августа 1998 года и дважды, в 1997-м и в мае 1998-го, был председателем Коллегии представителей государства в РАО „Газпром“. Немцов и тогдашние „милые люди“ из правительства заорганизовали дефолт.

То есть схема выглядит так: Немцов, прекрасно зная, что всё уже в общем-то рухнуло, но это техническая мера, уволился и поскакал, необременённый служебной этикой, скупать по дешёвке акции газового российского магната».
Газпромовские акции, приобретённые с явным использованием служебного положения, как видим, принесли Борису Ефимовичу очень неплохую прибыль.
турк



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 01.03.2020, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
Турк. Не нужно ху-йней заниматься - дай конкретные ссылки на то, к чему причастен Немцов лично! А твои сплетни про его знакомых - мне не интересны. Уверена, что у тебя есть знакомые осужденные за убийства - значит ли это, что ты к ним причастен?
Я мух от котлет отделяю.



Оценили
2

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com