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Хабиров предложил бороться с экстремистскими и террористическими проявлениями в интернете

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Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая сегодня на коллегии республиканской прокуратуры, назвал «особо важной задачей» профилактику в регионе «экстремистских и террористических проявлений».

Хабиров предложил бороться с экстремистскими и террористическими проявлениями в интернете


Он выступил за «пресечение распространения деструктивных информационных материалов, особенно в молодежной среде и социальных сетях».

В 2019 году, как отметил господин Хабиров, прокурорские работники вынесли 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности, что завершилось привлечением к ответственности 36 жителей республики.

Он подчеркнул, что прокуратура может рассчитывать в этой работе на поддержку республиканских властей. «Республиканские органы власти и муниципалитеты будут оказывать вам содействие»,— отметил глава.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 01.03.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думаю кац( он льет воду на мельницу башистов и имперцев ) вне подозрений речь идет о таких как я и Ирек .



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  • 2 | 01.03.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он выступил за «пресечение распространения деструктивных информационных материалов, особенно в молодежной среде и социальных сетях».
======================================
Для гадия и его подельников из партии, все что мешает им разворовывать страну является деструктивным. Сама Правда для них деструктивна.
Мы с ними живем в разных мимрах, что для них деструктивно для меня конструктивно.
Радий! Ты конечно в московии нахватался умных слов, но с народом надо говорить попроще....



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3

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  • Гость
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  • 3 | 01.03.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" В 2019 году, как отметил господин Хабиров, прокурорские работники вынесли 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности, что завершилось привлечением к ответственности 36 жителей республики..."
====================================================
А это тенденция будет обоюдоостро только нарастать ! Достала уже наглость местной воровской шайки . Каждому терпению когда - то приходит конец .



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2

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  • 4 | 01.03.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он выступил за «пресечение распространения деструктивных информационных материалов, особенно в молодежной среде и социальных сетях».
====
это прямое нарушение Конституции!
то, что Хабиров не осужден за участие в фальсификациях выборов именно это является деструктивным деянием!

Хабиров - руки прочь от РБ !



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  • Гость
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  • 5 | 01.03.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Он выступил за «пресечение распространения деструктивных информационных материалов, особенно в молодежной среде и социальных сетях».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так что УЖу приготовиться нести ответственность за распространяемое на нём враньё, в том числе и в комментах! Все вруны бегите срочно за справками в Базелевку, если ещё её у Вас нет! Очень Опытный



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6

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  • Гость
  •  
  • 6 | 01.03.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что УЖу приготовиться нести ответственность за распространяемое на нём враньё, в том числе и в комментах! Все вруны бегите срочно за справками в Базелевку, если ещё её у Вас нет! Очень Опытный
________________________
старый пидор и по совместительству сексот, ЧМО-Ошник, тут как тут жопу лизать власти, надеясь что его "правда" самая правда... идиотина тупая, брысь на парашу, стукач
турк



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 01.03.2020, 12:21 | Автор: natall
    Публикации: 588 | Комментарии: 288 | Рейтинг: +99,8
ОО, иди на*** со своим говном, которое ты сюда приносишь. И с ответственностью иди на***, и с гадием со своим иди на***, и с тем, что не нравится путинским пидарасам иди на***. Понял, гандон ебанный?



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 8 | 01.03.2020, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
Так что УЖу приготовиться нести ответственность
_____________________________
Ой! При Муртазле - готовились-готовились, при Рустемке - готовились-готовились, при СРАдие - готовятся-готовятся и при всех последующих готовиться будут))))

Подишахи и ишаки "подыхают" один за другим, а Ходжа Насретдин продолжает готовиться)))))



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4

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  • Гость
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  • 9 | 01.03.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Так что УЖу приготовиться нести ответственность за распространяемое на нём враньё, в том числе и в комментах! Все вруны бегите срочно за справками в Базелевку, если ещё её у Вас нет! Очень Опытный
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок!
Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•`



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  • 10 | 01.03.2020, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 01.03.2020, 12:21 | Автор: natall

Не опускайтесь до уровня примитивных людей, это не их гордость, это их печальная участь. Кстати этому даёт определение профессор Савельев на основе науки: разница в мозге людей в 40 и более раз!
Это как сравнивать телегу Петра Великого и реактивный самолёт или ракету! По мозгу разница людей как у разных видов! К примеру если сравнить мышонка и человека и т.п..
К.Маркс в своё учении ошибся полагая что люди равны по мозгу и чем это кончилось...



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 01.03.2020, 15:43 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11894 | Рейтинг: -1938,1
7 | 01.03.2020, 12:21 | Автор: natall

Не опускайтесь до уровня примитивных людей, это не их гордость, это их печальная участь. Кстати этому даёт определение профессор Савельев на основе науки: разница в мозге людей в 40 и более раз!
Это как сравнивать телегу Петра Великого и реактивный самолёт или ракету!
----------------

Ипать-колотить... наталка плюсанула.

Ну точно весна пришла.



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  • 12 | 01.03.2020, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно Радий,мочи эту нечисть где придется. В многонациональной Башкирии нет места экстремистам, террористам, ананистам, пропагандистам и прочим анархистам!



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2

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  • 13 | 01.03.2020, 17:05 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39480 | Рейтинг: +5266,9
7 | 01.03.2020, 12:21 | Автор: natall
Публикации: 588 | Комментарии: 288 | Рейтинг: +99,8
ОО, иди на*** со своим говном, которое ты сюда приносишь. И с ответственностью иди на***, и с гадием со своим иди на***, и с тем, что не нравится путинским пидарасам иди на***. Понял, гандон ебанный?
===========================================================
Ход мыслей нравится, но, вот "гандон ебанный" не понял. М.Б. г-н использованный? Хотя, Вам виднее!



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1

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  • 14 | 01.03.2020, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.03.2020, 11:46 | Автор:

________ Так что УЖу приготовиться нести ответственность за распространяемое на нём враньё, в том числе и в комментах! Все вруны бегите срочно за справками в Базелевку, если ещё её у Вас нет! Очень Опытный
==================================================
Осведомитель (сексот ) по призванию ! Ты такой же врун ,
как и все мы остальные , только с завышенным
самомнением опытной сволочи .
Делаешь то же самое , что и мы , но хочешь надеяться на
другой результат !



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  • 15 | 01.03.2020, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.03.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован

............" В 2019 году, как отметил господин Хабиров, прокурорские работники вынесли 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности, что завершилось привлечением к ответственности 36 жителей республики..."
======
А это тенденция будет обоюдоостро только нарастать ! Достала уже наглость местной воровской шайки . Каждому терпению когда - то приходит конец .
======
энто, чахоточного уровня прожиточный минимум это экстремизм или нет?
Эй ты, главарь РБ !
В Конституции народ потребовал что РФ государство социальное, к тому же в ней нет ни одного слова что оно фашистское!



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  • 16 | 01.03.2020, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 01.03.2020, 12:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1344 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026,9
Так что УЖу приготовиться нести ответственность
_____________________________
Ой! При Муртазле - готовились-готовились, при Рустемке - готовились-готовились, при СРАдие - готовятся-готовятся и при всех последующих готовиться будут))))

Подишахи и ишаки "подыхают" один за другим, а Ходжа Насретдин продолжает готовиться)))))
_________________
Права ты, Кухарка!
Операция "Трест" под брендом "Уфимский журнал" ещё долго не умрёт - кураторы не допустят.
А ты, Елена Азефовна, шибко-то не радуйся - твой предшественник, Евно Фишелевич Азеф, не очень хорошо жизнь закончил. Хотя не тебе чета был!



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  • 17 | 01.03.2020, 22:15 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38787 | Рейтинг: +6480,8
прокурорские работники вынесли 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности, что завершилось привлечением к ответственности 36 жителей республики.
===
Интересно, а как такое возможно, когда экстремисты печатают свои лозунги в Инете?

Типа, шестеро: либо ещё только думали, а их уже поймали, либо текст набирался в обнимку и печатался, минимум, четырьмя руками.



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  • 18 | 01.03.2020, 23:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назначение этого господина, ультранационалиста главой региона - самая большая ошибка Путина.



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  • 19 | 02.03.2020, 00:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.03.2020, 23:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назначение этого господина, ультранационалиста главой региона - самая большая ошибка Путина.
===
Преступления колониальной власти, по твоему, иванушка, это лишь ошыбки барина



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