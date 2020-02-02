Он выступил за «пресечение распространения деструктивных информационных материалов, особенно в молодежной среде и социальных сетях».
В 2019 году, как отметил господин Хабиров, прокурорские работники вынесли 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности, что завершилось привлечением к ответственности 36 жителей республики.
Он подчеркнул, что прокуратура может рассчитывать в этой работе на поддержку республиканских властей. «Республиканские органы власти и муниципалитеты будут оказывать вам содействие»,— отметил глава.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Хабиров предложил бороться с экстремистскими и террористическими проявлениями в интернете
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