Хабиров предложил бороться с экстремистскими и террористическими проявлениями в интернете

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая сегодня на коллегии республиканской прокуратуры, назвал «особо важной задачей» профилактику в регионе «экстремистских и террористических проявлений».Он выступил за «пресечение распространения деструктивных информационных материалов, особенно в молодежной среде и социальных сетях».В 2019 году, как отметил господин Хабиров, прокурорские работники вынесли 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности, что завершилось привлечением к ответственности 36 жителей республики.Он подчеркнул, что прокуратура может рассчитывать в этой работе на поддержку республиканских властей. «Республиканские органы власти и муниципалитеты будут оказывать вам содействие»,— отметил глава.