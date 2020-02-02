Уфа, ЖКХ: У вас будут воровать, а вы сидите тихо и не рыпайтесь

В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ЖКХ. Уфимская мэрия неожиданно отказалась согласовать митинг, заявленный недавно созданным общественным движением "СтопБашРТС" на 29 февраля на площади перед Дворцом культуры химиков. Городская администрация за два дня до проведения мероприятия вдруг заявила, что, по данным, пришедшим из республиканского правительства, площадка уже занята другой организацией. Активистам предложили провести собрание внутри ДК химиков. В движении "СтопБашРТС" считают такие маневры властей "провокацией" и не собираются отказываться от проведения митинга.На позапрошлой неделе в Уфе активистами, борющимися против завышенных тарифов на услуги ЖКХ и, в частности, на услуги по теплоснабжению, было создано движение "СтопБашРТС". Поводом к созданию движения послужили предельно завышенные суммы платежей за услуги отопления. Квитанции с такими суммами получены жителями Уфы и других городов республики. Активисты основные претензии по этому поводу выдвигают не только к властям, но и к ООО "БашРТС" ("Башкирские распределительные тепловые сети", дочернее общество ООО "Башкирская генерирующая компания"), отвечающей, в том числе, за подачу тепла в жилые кварталы.14 февраля в установленные законодательством сроки общественники направили в уфимскую мэрию уведомление о проведении митинга 29 февраля на площади перед ДК химиков, с заявленной темой "Обсуждение проблемы допначислений за услуги "БашРТС", выдвижение требований об устранениях нарушений в системе ЖКХ, защита конституционных прав граждан", и указанной численностью участников мероприятия 400 человек.В установленный ст. 12 ФЗ-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" для ответа трехдневный срок организаторы не получили от мэрии никакого сообщения, в связи с чем сочли митинг согласованным, о чем, со ссылкой на саму мэрию, написали многие республиканские СМИ, в том числе, и официозные.Однако за два дня до проведения акции мэрия направила организаторам письмо, в котором сообщила, что в администрацию города 27 февраля поступило поручение из правительства республики, согласно которому в правительство еще 13 февраля была подана заявка на проведение публичного мероприятия на указанной площадке от другой организации. Мэрия предложила общественникам провести свое мероприятие внутри ДК химиков, добавив, что "гарантирует представление посадочных мест и звукоусиливающего оборудования".— Больше недели мэрия молчала, никак не реагируя на наше уведомление, и мы, в соответствии с законом, посчитали митинг согласованным, — рассказал "Idel.Реалии" организатор мероприятия, активист "Левого фронта" Альберт Рахматуллин. — Все СМИ, в том числе, и провластные сообщали о создании нашего движения, и о том, что митинг согласован. Затем на нас вдруг вышли чиновники из администрации главы республики, дав понять, что их обеспокоила перспектива массового протестного мероприятия в столице республики. Они организовали нам встречу с менеджментом ООО "БашРТС", пытаясь добиться выгодного для властей компромисса — мы отменяем митинг, а ресурсная организация "идет на какие-то уступки".Встреча продолжалась четыре часа и все это время "БашРТС" наотрез отказывался идти на уступки. На наши требования о снижении тарифа на отопление на 40% и списания дополнительных начислений, общая сумма которых составляет 66 миллионов рублей, они не только ответили отказом, но и нагло нам в лицо улыбаясь, напомнили, что с июля этот тариф вырастет еще больше. В конце концов мы встали и ушли. Через два дня после этого появилось письмо мэрии, где они, по сути, предлагают нам превратить митинг в простое собрание. Еще через день нас вызвали в УВД города, где заявили, что наше мероприятие "не согласовано" и предложили переместиться внутрь дворца, а отказ мэрии порекомендовали обжаловать в суде. В ответ мы заявили и мэрии и правоохранителям, что считаем митинг законным, согласованным, отменять его не будем, и он пройдет на указанной площадке.Говоря о причине смены позиции властей, активист предположил, что "они [власти], возможно, рассчитывали сыграть в свою игру с "БашРТС", которые, как известно, подчиняются не республике, а Москве". Надавив на ресурсников перспективой митинга, они были бы не прочь нажить на этом политический капитал, однако, поскольку "БашРТС" на уступки не пошел, власти пустились на разные манипуляции, пытаясь не допустить проведения митинга", — заявил Рахматуллин.Сотрудничающий с движением "СтопБашРТС" депутат Госсобрания республики от КПРФ Дмитрий Чувилин охарактеризовал маневры властей, как "провокацию".— Власти поняли, что на митинг придет большое количество народа, поскольку эта проблема касается почти всех жителей Уфы. Людей, "довольных" такими тарифами на услуги ЖКХ, в городе нет. И теперь власти предпринимают все, чтобы мероприятие не состоялось, в том числе, пытаясь своими пропагандистскими средствами как-то дискредитировать его организаторов.Председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш надеется, что власти и общественники "все же придут к компромиссу, если обе стороны будут настроены на конструктивный вариант". Сам правозащитник намерен принять участие в мероприятии в качестве наблюдателя.— Право на собрания граждан, на выражение своего мнения закреплено в Конституции. И надо сказать, что если уж власти сперва согласовали публичное мероприятие, то переигрывать, "включать заднюю скорость" — это выглядит нехорошо. Когда мы вмешались в эту, отмечу, довольно странную историю с отменой согласования митинга, мэрия предложила провести мероприятие внутри дворца культуры. Поэтому возник такой компромиссный вариант. Мы со своей стороны предложили, чтобы в мероприятии обязательно приняли участие представители заинтересованных госведомств — министерства ЖКХ, госкомитета по тарифам, и ресурсоснабжающих организаций, в том числе, ООО "БашРТС", — сказал Барабаш.Как стало известно, представители заинтересованных госорганов отказались принять участие в мероприятии, организуемом движением "СтопБашРТС". Заместитель министра ЖКХ республики Марат Шангареев, выступая на "круглом столе" в агентстве "Башинформ", заявил, что такое мероприятие "не будет использовано в качестве разъяснительной работы с населением", заметив, что, по его мнению, "идти на площадь и пытаться массово там объяснить — это бесполезно".