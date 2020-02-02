Уфа, ЖКХ: У вас будут воровать, а вы сидите тихо и не рыпайтесь

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Свободные Идель-Уральщики ...

12 | 06.02.2020, 10:06 | Автор: Harrison Публикации: 61 | Комментарии: ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Между холуйством и тролли ...

К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов, ======================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Между холуйством и тролли ...

71 | 08.02.2020, 13:03 | Автор: Harrison Публикации: 61 | Комментарии: ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Уфа, ЖКХ: У вас будут ...

В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ...
  1.03.2020   21682    22

Хабиров предложил ...

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая сегодня на коллегии республиканской ...
  1.03.2020   26523    18

Марш Немцова ...

Марш Немцова прогремел в центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицу, что ...
  1.03.2020   31393    54

Оправдывают чиновников, ...

Доля оправдательных приговоров в Башкирии составила 0,4%. Суды Башкирии в 2019 ...
  28.02.2020   30282    35

Башкорт пропагандировал ...

“Башкорт” оспорил в суде предупреждение “о недопустимости осуществления ...
  28.02.2020   20113    30

Последние публикации
Уфа, ЖКХ: У вас будут ...

В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ...
  1.03.2020   28861    22

Хабиров предложил ...

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая сегодня на коллегии республиканской ...
  1.03.2020   19755    18

Марш Немцова ...

Марш Немцова прогремел в центре Москвы. Десятки тысяч людей вышли на улицу, что ...
  1.03.2020   24463    54

Оправдывают чиновников, ...

Доля оправдательных приговоров в Башкирии составила 0,4%. Суды Башкирии в 2019 ...
  28.02.2020   28622    35

Башкорт пропагандировал ...

“Башкорт” оспорил в суде предупреждение “о недопустимости осуществления ...
  28.02.2020   26681    30

Немцов. Пять лет после ...

27 февраля - пять лет назад в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, в ...
  28.02.2020   26858    59

Радостные пляски ...

Национальная организация “Башкорт” сегодня опубликовала заявление, в котором ...
  27.02.2020   32837    81

А может, просто название ...

На бизнес-центр «Салават Юлаев» в Уфе не нашлось покупателя. Первая попытка ...
  27.02.2020   20391    18

Дмитрий Михайличенко: ...

«Башкорт» обьявил о недоверии Хабирову. В этом заявлении точно нет ничего ...
  27.02.2020   41197    85

Подлый мерзавец в кресле ...

В Башкортостане чиновник матом накричал на местного жителя. Глава Кальтовского ...
  26.02.2020   12789    96

Читаемое за месяц
Попались? Да и черт с ...

Два чистых эксперимент на тему власти, активной части общества, солидарности. ...
  2.02.2020   15978    21

Еще одна лживая ...

Певица Гузель Уразова будучи в Уфе заявила, что она — башкирка, а вернувшись в ...
  2.02.2020   20415    77

Фейковый междусобойчик ...

Члены Совета по правам человека при президенте РФ обсудят с руководством ...
  2.02.2020   38450    25

Взболтнула не по масти? ...

Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова: "Действующий президент не сможет ...
  2.02.2020   23731    41

Черепашья медицина, ...

Утром 2 февраля на ИА «Чита.Ру» вышел гражданин КНР Ван Юньбинь, лежащий в ...
  3.02.2020   32775    33

Архив публикаций
Март 2020 (3)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


Уфа, ЖКХ: У вас будут воровать, а вы сидите тихо и не рыпайтесь

Оценили
0


В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ЖКХ. Уфимская мэрия неожиданно отказалась согласовать митинг, заявленный недавно созданным общественным движением "СтопБашРТС" на 29 февраля на площади перед Дворцом культуры химиков. Городская администрация за два дня до проведения мероприятия вдруг заявила, что, по данным, пришедшим из республиканского правительства, площадка уже занята другой организацией. Активистам предложили провести собрание внутри ДК химиков. В движении "СтопБашРТС" считают такие маневры властей "провокацией" и не собираются отказываться от проведения митинга.

Уфа, ЖКХ: У вас будут воровать, а вы сидите тихо и не рыпайтесь


На позапрошлой неделе в Уфе активистами, борющимися против завышенных тарифов на услуги ЖКХ и, в частности, на услуги по теплоснабжению, было создано движение "СтопБашРТС". Поводом к созданию движения послужили предельно завышенные суммы платежей за услуги отопления. Квитанции с такими суммами получены жителями Уфы и других городов республики. Активисты основные претензии по этому поводу выдвигают не только к властям, но и к ООО "БашРТС" ("Башкирские распределительные тепловые сети", дочернее общество ООО "Башкирская генерирующая компания"), отвечающей, в том числе, за подачу тепла в жилые кварталы.

14 февраля в установленные законодательством сроки общественники направили в уфимскую мэрию уведомление о проведении митинга 29 февраля на площади перед ДК химиков, с заявленной темой "Обсуждение проблемы допначислений за услуги "БашРТС", выдвижение требований об устранениях нарушений в системе ЖКХ, защита конституционных прав граждан", и указанной численностью участников мероприятия 400 человек.

В установленный ст. 12 ФЗ-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" для ответа трехдневный срок организаторы не получили от мэрии никакого сообщения, в связи с чем сочли митинг согласованным, о чем, со ссылкой на саму мэрию, написали многие республиканские СМИ, в том числе, и официозные.

Однако за два дня до проведения акции мэрия направила организаторам письмо, в котором сообщила, что в администрацию города 27 февраля поступило поручение из правительства республики, согласно которому в правительство еще 13 февраля была подана заявка на проведение публичного мероприятия на указанной площадке от другой организации. Мэрия предложила общественникам провести свое мероприятие внутри ДК химиков, добавив, что "гарантирует представление посадочных мест и звукоусиливающего оборудования".

— Больше недели мэрия молчала, никак не реагируя на наше уведомление, и мы, в соответствии с законом, посчитали митинг согласованным, — рассказал "Idel.Реалии" организатор мероприятия, активист "Левого фронта" Альберт Рахматуллин. — Все СМИ, в том числе, и провластные сообщали о создании нашего движения, и о том, что митинг согласован. Затем на нас вдруг вышли чиновники из администрации главы республики, дав понять, что их обеспокоила перспектива массового протестного мероприятия в столице республики. Они организовали нам встречу с менеджментом ООО "БашРТС", пытаясь добиться выгодного для властей компромисса — мы отменяем митинг, а ресурсная организация "идет на какие-то уступки".

Встреча продолжалась четыре часа и все это время "БашРТС" наотрез отказывался идти на уступки. На наши требования о снижении тарифа на отопление на 40% и списания дополнительных начислений, общая сумма которых составляет 66 миллионов рублей, они не только ответили отказом, но и нагло нам в лицо улыбаясь, напомнили, что с июля этот тариф вырастет еще больше. В конце концов мы встали и ушли. Через два дня после этого появилось письмо мэрии, где они, по сути, предлагают нам превратить митинг в простое собрание. Еще через день нас вызвали в УВД города, где заявили, что наше мероприятие "не согласовано" и предложили переместиться внутрь дворца, а отказ мэрии порекомендовали обжаловать в суде. В ответ мы заявили и мэрии и правоохранителям, что считаем митинг законным, согласованным, отменять его не будем, и он пройдет на указанной площадке.

Говоря о причине смены позиции властей, активист предположил, что "они [власти], возможно, рассчитывали сыграть в свою игру с "БашРТС", которые, как известно, подчиняются не республике, а Москве". Надавив на ресурсников перспективой митинга, они были бы не прочь нажить на этом политический капитал, однако, поскольку "БашРТС" на уступки не пошел, власти пустились на разные манипуляции, пытаясь не допустить проведения митинга", — заявил Рахматуллин.Сотрудничающий с движением "СтопБашРТС" депутат Госсобрания республики от КПРФ Дмитрий Чувилин охарактеризовал маневры властей, как "провокацию".

— Власти поняли, что на митинг придет большое количество народа, поскольку эта проблема касается почти всех жителей Уфы. Людей, "довольных" такими тарифами на услуги ЖКХ, в городе нет. И теперь власти предпринимают все, чтобы мероприятие не состоялось, в том числе, пытаясь своими пропагандистскими средствами как-то дискредитировать его организаторов.

Председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш надеется, что власти и общественники "все же придут к компромиссу, если обе стороны будут настроены на конструктивный вариант". Сам правозащитник намерен принять участие в мероприятии в качестве наблюдателя.

— Право на собрания граждан, на выражение своего мнения закреплено в Конституции. И надо сказать, что если уж власти сперва согласовали публичное мероприятие, то переигрывать, "включать заднюю скорость" — это выглядит нехорошо. Когда мы вмешались в эту, отмечу, довольно странную историю с отменой согласования митинга, мэрия предложила провести мероприятие внутри дворца культуры. Поэтому возник такой компромиссный вариант. Мы со своей стороны предложили, чтобы в мероприятии обязательно приняли участие представители заинтересованных госведомств — министерства ЖКХ, госкомитета по тарифам, и ресурсоснабжающих организаций, в том числе, ООО "БашРТС", — сказал Барабаш.

Как стало известно, представители заинтересованных госорганов отказались принять участие в мероприятии, организуемом движением "СтопБашРТС". Заместитель министра ЖКХ республики Марат Шангареев, выступая на "круглом столе" в агентстве "Башинформ", заявил, что такое мероприятие "не будет использовано в качестве разъяснительной работы с населением", заметив, что, по его мнению, "идти на площадь и пытаться массово там объяснить — это бесполезно".

Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.03.2020, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе власти пытаются не допустить проведения митинга против завышенных тарифов ЖКХ.
==============================
Это говорит о том, что Уфимские власти, сами кормятся из этого корыта под названием "ЖКХ", что они лично заинтересованны в завышении тарифов!!!
Следовательно, надо устранить причину,- власть Уфы, а затем следствие,- рост тарифов ЖКХ.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 01.03.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сучья власть совсем совсем обнаглела !
Политические митинги не проводи , запишем в экстремисты !
Против НАГЛОГО и ЦИНИЧНОГО обворовывания
бюджета простых граждан , не смейте выступать !
Да сколь это можно терпеть ? Ведь и вправду скоро
народ выйдет баррикады строить !



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 01.03.2020, 10:25 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 362 | Рейтинг: +8,4
Участвовали в митинге с флагами и плакатами "Требуем пересчитать завышенные начисления: Виновных к ответу! Деньги вернуть!", "За приписки виновных к ответу!" Граждан пришло много. Когда мы едины...Когда нас много -их мало!



Оценили
3

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 01.03.2020, 10:25 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 362 | Рейтинг: +8,4
Участвовали в митинге с флагами и плакатами "Требуем пересчитать завышенные начисления: Виновных к ответу! Деньги вернуть!", "За приписки виновных к ответу!" Граждан пришло много. Когда мы едины...Когда нас много -их мало!



Оценили
5

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 5 | 01.03.2020, 10:34 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 362 | Рейтинг: +8,4
Приняли участие в митинге с флагами и плакатами: "Требуем пересчитать завышенные начисления: Виновных к ответу! Деньги вернуть!". Протестующих граждан было уже много. "Когда нас много - их мало". "Когда мы едины..."



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 01.03.2020, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
В результате - все таки загнали всех внутрь - и провели собрание...

И все поместились в спортзале ДК. Человек 500, наверное...
Фотки и коротюсенькие видео выложаны в чате нашего дома. Один - ходил на это мероприятие. ОДИН из всего нашего дома. Хотя Химик для нас - почти как соседний двор - куда ближе, чем все остальные площадки для протестов в городе.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 01.03.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин - руки прочь от народа РБ !



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 01.03.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этот Путин осужденным в тюрьмах и концлагерях паёк и бесплатные ЖКУ обеспечивает, а "свободным" гражданам отказывает!
Народ в Конституции прямо потребовал у Путина обеспечивать народ и народу нет разницы каким образом, или обеспечить работой или пайком. При этом паёк (прожиточный минимум на зарплатном языке это МРОТ) должен быть реальным около 30 тыс руб, а не по путински непутёво подсчитанному ниже пайки немецкого военнопленного осени 1941 г.. В это время немцы уже входили в Москву, но Сталин обеспечивал пайком! Да, были сбои, были времена когда и бойцом кормить было нечем, - шла война, страшнейшая в истории!
Не хочешь - уходи!!!
Способ предельно прост: введи прогрессивную шкалу налогообложения, а с дохода ниже 30 тыс руб вообще никаких сборов быть не должно!
Конда льготы идут отдельной группе прикормленных - это фашизм!



Оценили
7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 01.03.2020, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
осужденным в тюрьмах и концлагерях паёк и бесплатные ЖКУ обеспечивает
_____________________________________________
Не совсем так. В зонах за рабский 12-14 часовой труд платят сущие копейки - 1,5-2 тыщи в месяц. Это стало ДОПОДЛИННО известно от Толоконниковой и Алёхиной.
Так что - на оплату ЖКХ они вполне зарабатывают, вот только подозреваю, что заработанное ими до казны государства доходит далеко не полностью, а попадает в карманы глав-ФСИНовцев.



Оценили
3

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 10 | 01.03.2020, 11:38 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 362 | Рейтинг: +8,4
"Требуем пересчитать завышенные начисления: Виновных к ответу! Деньги вернуть!"



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 01.03.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению завышенные тарифы за отопление оспорить в наших судах практически не реально! Это большая кропотливая работа, которая простому народу не доступна, а депутаты, которые могут что-то сделать, давно легли под власть и получают удовольствие от этого! А вот отменить корректировки, которые начислены за то, что ОДПУ не поставлен на коммерческий учёт, вполне реально! Тут есть явный виновник - это УК, которая не исполнила свою работу по содержанию и эксплуатации общедомового имущества! Вот виновник пусть и выплачивает всю эту корректировку, а не невиновные жильцы! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 01.03.2020, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67359 | Рейтинг: +12026
Выбирайте нормальную УК, а не сидите у тех же ворюг из УЖХ горда.
Нам почти по 700 рублей БашРТС вернул в декабре каждой квартире. Мы вовремя смотались в 2011 году от ЖЭУ к совершенно новой организации - мы были их первым домом тогда. С нас они и начинали. Сейчас у них как минимум ТРИ организации и в общей сложности около 100 домов.
Обслуживают наш дом хорошо, ежедневно выкладывают в группах во Вконтакте и одноклассниках - фото-отчеты по домам и дворам, где проводятся работы - по ремонту, реконструкции, уборке и т.д.

Безусловно - тоже не альтруисты и не плохо имеют с этого бизнеса, но и отдача от них ЕСТЬ! А вот от ЖЭУ за 7 лет до 2011 - вообще НИЧЕГО не было, кроме вызовов слесарей, причем со скандалами и далеко не сразу направлялся слесарь - то заявку потеряли, то заняты все слесаря... и уборки двора(тоже - так себе). Постоянное враньё и скандалы с ними были. И никаких собраний и отчетов - само собой разумеется.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 01.03.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стукача по шконку
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 01.03.2020, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
криминальные личности утверждают, неотсидевший криминал хужее отсидевшего, т.к.у последних, хотя бы, "понятия" есть!

Когда скинется ГД РФ, а на следующий 2021 Путин необходимо добиться чтобы он не смог оставить своего престолонаследника! Без люстрации страна окончательно обречена. Сегодня, хотя бы части населения, воду, газ, эл энергию подают, потом и этого не станет!
То есть России как цивилизации не станет, её уже почти нет, - всё что мы потребляем "Made in" не наше!..

3а державу обидно! Народ жаль, который год он отмирает, а Путину всё ни по чём. Сотрудница статистики объявила правду о численности населения, путин тут же её уволил... дожили, опять женщины защищают народ...
Бродского не любят, но он же прав: "всё хорошо, но дерьмо мужчины..."
Позорно как читки УЖ над Кухаркой измываются, - она вам что, в попу тычет, правильно, если вы, так называемые, мужчины по паспорту, молчите!
Или вы доказываете правоту Хабирова вам плюющего в лицо: "Бабуины!"



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 01.03.2020, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В нашем мкд 240 чел и все миллиордыры ! Всем по...…...И тариф Содержания в 30р повыш на 50% им по......



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 01.03.2020, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.03.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этот Путин осужденным в тюрьмах и концлагерях паёк и бесплатные ЖКУ обеспечивает, а "свободным" гражданам отказывает!
Народ в Конституции прямо потребовал у Путина обеспечивать народ и народу нет разницы каким образом, или обеспечить работой или пайком. При этом паёк (прожиточный минимум на зарплатном языке это МРОТ) должен быть реальным около 30 тыс руб, а не по путински непутёво подсчитанному ниже пайки немецкого военнопленного осени 1941 г.. В это время немцы уже входили в Москву, но Сталин обеспечивал пайком! Да, были сбои, были времена когда и бойцом кормить было нечем, - шла война, страшнейшая в истории!
Не хочешь - уходи!!!
Способ предельно прост: введи прогрессивную шкалу налогообложения, а с дохода ниже 30 тыс руб вообще никаких сборов быть не должно!
Конда льготы идут отдельной группе прикормленных - это фашизм!
=====
зашёл в ЗАГС и обомлел:
за то, что мужик признаёт ребёнка он путину должен 350 рублей отстегнуть!
Подчёркиваю, не путин его поздравляет с отцовством, а от ребёнка 350 руб отбирает!
На тому он учился на родине Гитлера!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 01.03.2020, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 14 | 01.03.2020, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
криминальные личности утверждают, неотсидевший криминал хужее отсидевшего, т.к.у последних, хотя бы, "понятия" есть!

Когда скинется ГД РФ, а на следующий 2021 Путин необходимо добиться чтобы он не смог оставить своего престолонаследника! Без люстрации страна окончательно обречена. Сегодня, хотя бы части населения, воду, газ, эл энергию подают, потом и этого не станет!
То есть России как цивилизации не станет, её уже почти нет, - всё что мы потребляем "Made in" не наше!..

3а державу обидно! Народ жаль, который год он отмирает, а Путину всё ни по чём. Сотрудница статистики объявила правду о численности населения, путин тут же её уволил... дожили, опять женщины защищают народ...
Бродского не любят, но он же прав: "всё хорошо, но дерьмо мужчины..."
Позорно как читки УЖ над Кухаркой измываются, - она вам что, в попу тычет, правильно, если вы, так называемые, мужчины по паспорту, молчите!
Или вы доказываете правоту Хабирова вам плюющего в лицо: "Бабуины!"
=================================================
В сети ходит анекдот: Если Вы уже точно знаете, что больны коронавирусом, не спешите ложиться в больницу. Зайдите сначала в полицию, АДминистрацию, сходите в офис ЖКХ и приёмную "Единой России" - поговорите там с «людьми» о насущных проблемах.
А уж потом только сдавайтесь в больницу!, который показывает уровень отношения и неприятия происходящего. 22 апреля покажет народ мы, который может сплотиться и показать своими действиями отношение к происходящим процессам или «бабуины» согнанные для «сования». Если бабуины, то зачем бабуинам государство, развитие, права человека, образование, медицина, экономика. Бабуинов как правило вытесняют (уничтожают) с территорий богатой природными ресурсами.
И-2



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 01.03.2020, 18:24 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1352 | Рейтинг: +92,8
“Уфа, ЖКХ: У вас будут воровать, а вы сидите тихо и не рыпайтесь: Идель.Реалии | 01.03.20…”

Робкая попытка нащупать реакцию Москвы на предмет возврата БашкирЭнерго? Поздно, Фарида!

Посмотрите на учредителей, там у РНГ с партнёром контрольный пакет, а эти господа назад не умеют назад давать, а вот откусить башОстатки типа Соды – даже не моргнут! Тем более у партнёра РНГ по контролю сидит с 75% скромный физик, а кто за ним…?

Единственно торговаться, чтоб все 100% расходов на предстоящие реконструкции теплосетей на них же и повесить. А там изношенность до 80%, по крайней мере в уфе.

Так что, уфариканцы, перемещайтесь на окраины, в деревни, дома с родной печкой! Валежник можно бесплатно теперь собирать, авось не замёрзнем, и на Гольфстрим одна надежда.

Может научимся ещё солнечные панели на коленях собирать в гаражах, говорят в три раза дешевле получается? Вот и тема для инноваторов Сарбаев-центра на ЗВ.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 01.03.2020, 20:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
профессор Валерий Соловей рассказал что самый массированный обман Путин в том, что он доллар стоящий 24 рубля впаривает в виде товара за 63 руб.!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 01.03.2020, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приказ МВД РФ ДСП № 870 2002 с концлагерями и снайперами Яблочники озвучили. Потом произошла путинская модернизация, образовав Нацгвардию дали право стрелять женщин и детей по данным инета. Кто либо может показать?!



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com