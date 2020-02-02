Гафур Гилязов: Проходим! Лицом к стене!

Поправки в Конституцию могут быть вызваны возникшей потребностью со стороны общества, его реакцией на кардинальные изменения в политической, экономической, социальной условиях жизни. Они в России есть, но не в сторону улучшения, то есть, цели Конституции не достигнуты. Лучше других это понимает власть и она начала подготовку к 2024 году. Как удержаться во власти вопреки Конституции, да и народ нищает с 2014 г.? Улучшения жизни не предвидится. Вот власть и придумала поправки.Вопросов много, остановлюсь лишь на одном из них, который вообще не поднимается. Если первая и вторая главы Конституции (основы конституционного строя и права и свободы человека и гражданина) будут неизменными, то Россия должна остаться демократическим федеративным правовым государством. Отсюда вычленим «федеративность», как быть с этим? Увяжем это с региональным политическим лидерством как институтом политической власти.Сегодня главы регионов встроены в вертикаль власти и подотчётны не населению региона, а Президенту России. Раз формально сохраняется федеративность России, то и главы должны иметь определённую самостоятельность как уровень власти в соответствии с существующим законодательством. Этого нет, более того, главы при каждом удобном случае заявляют о своей поддержке В. Путина во всём. Пусть население там голодает, проживает в ветхом жилье или осталось вообще без крыши после наводнения. Если же глава изо дня в день не будет подтверждать свою лояльность Президенту, региону перекрывается финансирование и глава под предлогом утери доверия снимается с должности. Вот это и является свидетельством отсутствия в России федерализма. Кроме того, поправки могут включить местное самоуправление в структуру государственной власти.Тогда, разговоры власти в течение последних 15 лет о предоставлении гражданам на местах большей власти и самостоятельности, сойдут на нет. В Башкирии давно идут по этому пути. Ещё в 2006 г. местные районные газеты отобрала Уфа (учредитель правительство) и они по статусу стали государственными, хотя пишут о голодных коровах и непроезжих дорогах в деревне. Абсурд.Итак, реально имеем и, будем иметь уже законодательно авторитарную Россию, а не демократическое федеративное правовое государство.Включение в состав рабочей группы по поправкам спортсменки по прыжкам и, подобных ей, не только обесценивает поправки с точки зрения правоведения, но и выдаёт стремление власти быстро и без особой огласки провести во многом неприемлемые поправки. Индексация пенсий, помощь семьям и питание для школьников, это просто наживка для неосведомлённой части граждан.Поправки будут приняты независимо как проголосуют граждане, у Э. Памфиловой всё отработано, ЦИК РФ уже разогнал свой научно – экспертный совет, чтобы не препятствовали осуществлению задуманного. В Башкирии вопрос об этом даже не обсуждается, всё решено.Дальше наступит затишье до 2024 г., будет идти процесс приведения (переписывания) Конституций и законов регионов в соответствие с Конституцией России. В. Путин будет говорить, что устал и передаст свой пост любому претенденту избранному народом. Но за три месяца до выборов Президента России Конституционный суд РФ объявит, что поправки в Конституцию, принятые в 2020 г., «обнулили» сроки президентства В. Путина и, он вновь может выставить свою кандидатуру на выборах Президента России.Вперёд Россия, алга Башкортостан, к нищете и международной изоляции!