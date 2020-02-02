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Гафур Гилязов: Проходим! Лицом к стене!

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Поправки в Конституцию могут быть вызваны возникшей потребностью со стороны общества, его реакцией на кардинальные изменения в политической, экономической, социальной условиях жизни. Они в России есть, но не в сторону улучшения, то есть, цели Конституции не достигнуты. Лучше других это понимает власть и она начала подготовку к 2024 году. Как удержаться во власти вопреки Конституции, да и народ нищает с 2014 г.? Улучшения жизни не предвидится. Вот власть и придумала поправки.

Гафур Гилязов: Проходим! Лицом к стене!


Вопросов много, остановлюсь лишь на одном из них, который вообще не поднимается. Если первая и вторая главы Конституции (основы конституционного строя и права и свободы человека и гражданина) будут неизменными, то Россия должна остаться демократическим федеративным правовым государством. Отсюда вычленим «федеративность», как быть с этим? Увяжем это с региональным политическим лидерством как институтом политической власти.

Сегодня главы регионов встроены в вертикаль власти и подотчётны не населению региона, а Президенту России. Раз формально сохраняется федеративность России, то и главы должны иметь определённую самостоятельность как уровень власти в соответствии с существующим законодательством. Этого нет, более того, главы при каждом удобном случае заявляют о своей поддержке В. Путина во всём. Пусть население там голодает, проживает в ветхом жилье или осталось вообще без крыши после наводнения. Если же глава изо дня в день не будет подтверждать свою лояльность Президенту, региону перекрывается финансирование и глава под предлогом утери доверия снимается с должности. Вот это и является свидетельством отсутствия в России федерализма. Кроме того, поправки могут включить местное самоуправление в структуру государственной власти.

Тогда, разговоры власти в течение последних 15 лет о предоставлении гражданам на местах большей власти и самостоятельности, сойдут на нет. В Башкирии давно идут по этому пути. Ещё в 2006 г. местные районные газеты отобрала Уфа (учредитель правительство) и они по статусу стали государственными, хотя пишут о голодных коровах и непроезжих дорогах в деревне. Абсурд.

Итак, реально имеем и, будем иметь уже законодательно авторитарную Россию, а не демократическое федеративное правовое государство.

Включение в состав рабочей группы по поправкам спортсменки по прыжкам и, подобных ей, не только обесценивает поправки с точки зрения правоведения, но и выдаёт стремление власти быстро и без особой огласки провести во многом неприемлемые поправки. Индексация пенсий, помощь семьям и питание для школьников, это просто наживка для неосведомлённой части граждан.

Поправки будут приняты независимо как проголосуют граждане, у Э. Памфиловой всё отработано, ЦИК РФ уже разогнал свой научно – экспертный совет, чтобы не препятствовали осуществлению задуманного. В Башкирии вопрос об этом даже не обсуждается, всё решено.

Дальше наступит затишье до 2024 г., будет идти процесс приведения (переписывания) Конституций и законов регионов в соответствие с Конституцией России. В. Путин будет говорить, что устал и передаст свой пост любому претенденту избранному народом. Но за три месяца до выборов Президента России Конституционный суд РФ объявит, что поправки в Конституцию, принятые в 2020 г., «обнулили» сроки президентства В. Путина и, он вновь может выставить свою кандидатуру на выборах Президента России.

Вперёд Россия, алга Башкортостан, к нищете и международной изоляции!

Гафур Гилязов, председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске






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  • 1 | 02.03.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Юнг, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора мусор.
Башкортостанец•`



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  • 2 | 02.03.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия должна остаться демократическим федеративным правовым государством.
=========================
Федератизм в России был отменен в 2004 году, когда упразлнили прямые губернаторские выборы
Сейчас вся "политика" в россии сосредоточена в 13 городах-миллионников. Условно говоря, если бы сейчас на этой территории надо было бы подписывать новый договор об учреждении государства, то его подписывали бы не представители автономий и территорий, а руководители агломераций — мегагородов. В них стягивается активное население провинции, или работает в них вахтово, они же притягивают и гигантскую трудовую миграцию из стран бывшего СССР.
Так что, скорее всего, после принятия поправок нас ждет новое устройство России



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  • 3 | 02.03.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему в состав конституткомиссии не включили Рахимова?



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  • 4 | 02.03.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Что ты говоришь и козе понятно, иди лучше выйди на одиночный пикет.



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  • 5 | 02.03.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Низкая явка - вот чего панически опасается Кремль. Всенародное обсуждение
отсутствует. Торопятся, на всё-про-всё два месяца. Попутно лягнули "совков" -
22 апреля теперь будет ассоциироваться с Днём путинской Конституции (а не с днём рождения учредителя СССР).



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  • 6 | 02.03.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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...Низкая явка...паника...
===
эй, вы о чём, чем меньше вас приходит голосовать тем лучше Путину! 0н же по основной пррофессии шпион, хотя китайцы утверждают что ганстер. Ещё лучше если вы не будете выходить на "площадь", ну это мечта 0курка, ему $ 300 млрд b yf vyjuj и на много веков потомкам хватит. А вот вы, вполне вероятно, к тому времени вымрете. Уже осталось 60...70...80 мнл расеян!
Жаль что голосовать ходит городское население не видевших овечек, курочек и другую живность. Вот когда хозяину приспичило, он им секир башка, так и те кто не ходит на выборы, с той разницей что откровенно декапитацию (секир башка) не производят, но скотину хотя бы кормом и кровом обеспечивают, а этим, так называемым гражданам РФ, отказывают! Для этого и собрался править Конституцию Путин!



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  • 7 | 02.03.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Ходить на выборы или нет .вот главный вопрос!



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  • 8 | 02.03.2020, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Так и так страну из-под народа выдернули. Уж 30 лет "мы живём, под собою
не чуя страны"... (Вот так гримаса Истории: мандельштамовская-то строчка
аккурат про сегодня, а не про его 33-й год. Зря плакался.)

Голосовать-не голосовать - каждый решает сам.

"Веселые рельсы таранят пургу,
Запела гитара в вагоне.
Двенадцать ребят уезжают в тайгу,
Один – ​на перроне…

Лёгкое дыма кружево
Спустилось на шею лесам.
Есть ли на свете мужество –
Каждый решает сам.

Палатки разрушены, ветры гудят,
И льдина предательски тает…
И два экипажа на помощь летят,
Один – ​выжидает.

Снег над зимовьем вьюжится,
Растет не по дням, по часам…
Есть ли на свете мужество – ​
Каждый решает сам.

Бывает отравлена речь клеветой,
А дело касается друга…
И станет за правду один, а другой
Смолчит от испуга.

Тот, кто с отвагой сдружится,
Вернет синеву небесам.
Есть ли на свете мужество –
Каждый решает сам.

Всё можно: бороться с бедой и не сметь,
Наш мир и бескраен и тесен…
Идти можно с песней на жизнь и на смерть,
А можно без песен.

Ветры над миром кружатся…
Бояться ли трудностей нам?
Есть ли на свете мужество –
Каждый решает сам!"



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  • 9 | 02.03.2020, 12:36 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8191 | Рейтинг: +2064,7
4 | 02.03.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Низкая явка - вот чего панически опасается Кремль. Всенародное обсуждение
отсутствует. Торопятся, на всё-про-всё два месяца. Попутно лягнули "совков" -
22 апреля теперь будет ассоциироваться с Днём путинской Конституции (а не с днём рождения учредителя СССР).
_________________________________________
Этим "поправкам" осталось жить год-полтора, от силы. Как и всем тем репрессивным, антинародным, законам которые наштамповала за последние десять-пятнадцать лет преступная власть узурпировавшая власть в стране. Умрут они самым естественным образом, вместе с крахом системы, имя которой ПУТИНИЗМ.



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  • 10 | 02.03.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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ЯСЬ, ответь на пару детских вопросов: 1). Кто виноват? 2). Что делать?



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  • 11 | 02.03.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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такая безысходность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пенсионеры быдло помчатся за включение в конституцию поправки об индексации пенсий - он и без этого индексирует на 4-5-6%, то есть на 1-1,2% с учетом инфляции
Посмотрите бюджетный кодекс РФ на три года 2020-2022гг!!!!!
Там пукин заложил наоборот - увод от пенсионеров 300млрд руб и перевод этих денег силовикам !!! это в утвержденном им бюджете на 3 года.
и в это же время он дурит открыто быдлов пенсонеров.
горячие обеды деткам в школе,
Побегут голосовать за поправки !!!!!, а там гибельные поправки для нас граждан.
Он уже все отнял у нас, теперь включил заднюю на 5 копеек, лишь бы быдла пришли 22 апреля и проголосовали.
А в 2024году заявит, вы же сами голосовали за все это!!!" " и за то, чтобы я был царем до гроба вот я теперь президент до смерти и буду и миллиарды S мои кошельки олигархи будут и дальше выводить в офшоры и поднимать экономику других государств. Так ведь делаю не я один, а еще и страны бывшего СССР, Африки, латинской америки, азиатских стран"



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  • 12 | 02.03.2020, 13:00 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8191 | Рейтинг: +2064,7
Якобы "голосование" по поправкам к Конституции нелепейший фантасмагорический фарс!
Законопроект с поправками в Конституцию еще до всенародного голосования будет подписываться президентом Путиным!

Это не голосование, а перекличка кроликов перед удавом. Подсчёт "кормовых" ресурсов-сколько ещё осталось кроликов в стране, готовых добровольно прыгнуть в пасть к удаву...



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  • 13 | 02.03.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 02.03.2020, 12:36 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8190 | Рейтинг: +2064,2
4 | 02.03.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Низкая явка - вот чего панически опасается Кремль. Всенародное обсуждение
отсутствует. Торопятся, на всё-про-всё два месяца. Попутно лягнули "совков" -
22 апреля теперь будет ассоциироваться с Днём путинской Конституции (а не с днём рождения учредителя СССР).
_________________________________________
Этим "поправкам" осталось жить год-полтора, от силы. Как и всем тем репрессивным, антинародным, законам которые наштамповала за последние десять-пятнадцать лет преступная власть узурпировавшая власть в стране. Умрут они самым естественным образом, вместе с крахом системы, имя которой ПУТИНИЗМ.
=====================
И даже пень в весенний день словил весеннее обострение.



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  • 14 | 02.03.2020, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 02.03.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован

Ходить на выборы или нет .вот главный вопрос!
====
на сегодняшный день остался только один способ защитить народ от Путина:
количество выдаваемых избир. бюллетеней, строго, поштучно ограничено и допускается не более 5% от списочного количества избирателей.
Если вы "нечаянно" испортите ИБ никто не имеет права взглянуть на него, т.к.при этом нарушается тайна голосования и поэтому только сам избиратель определяет, испортил он или нет. Если откажут в выдаче нового или взглянут как вы испортили, относите заявление прокурору и им 4 г тюрьмы. А "портить" вы можете сколь угодно, если откажут в выдаче нового, к прокурору и просите его посодействовать их на 4 года. Они так любят тюрьмы, и их так радостно дожидаются!..



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  • 15 | 02.03.2020, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гособвинитель то есть Прокуратура РБ обратилась в верх суд рб с просьбой отсрочить заседание перенести так как якобы. он не ознакомился с возражениями адвокатов подсудимых на эту апелляциию прокуратуры.
Апелляция и так была подана через два месяца, когда по закону в течение 10-ти дней. - видать думали не подавать вообще, но с января новый прокурор... подали. а теперь надо на попятную переиграть нового прокурора-то не видно и не слышно, видать и этого подмяли коррумпированные подчиненные....
Теперь потянут-потянут да и закроют дело.
хабиров-то хорош обирать только жильцов и переправлять в оффшор кошелькам.
Не будет он трогать этих ялаловых-филипповых и наревых.
ему похищенные милиларды для нужд народа на хрен не нужны, чтобы своих друзей напрягать на возврат украденных миллиардов.



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  • 16 | 02.03.2020, 15:30 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1478 | Рейтинг: +461,6
15-го января В.Путин в своём послании заявил о новых поправках в Конституцию РФ, об урезании полномочий регионов, МСУ и КС, об отмене приоритета международных норм права, что делать он не вправе (ст.135 Конституции РФ), подтвердив то, что смены курса к лучшему не будет.
А, последовавшие в тот же день отставка правительства РФ, перевод М.Мишустина из ФНС в премьеры, Д.Медведева в зампредседатели Совбеза и другие скоропостижные пасы – это не более, чем меры по укреплению власти В.Путина и его «друзей-чекисто-олигархов» на долгие-долгие годы.
Это, по моему мнению, госпереворот – власть и деньги уже у «фискально-врально-репрессивно-воровской-коррупционной-мафио
зно-олигархической-деэкологической-бесчеловечно-агрессивной диктатуры друзей-олигархов В.Путина», отгрызающих от каждого рубля, оборачивающегося в РФ, и неосновательно богатеющих. В стране нет независимых от «друзей-олигархов» и В.Путина судов, СМИ, ветвей власти, МСУ, нет реальных ЦИК, ТИК, УИК. Совет по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте РФ декоративен. Да и федерализма в России тоже нет!
Что касается «фискальности», «вранья», «репрессий» и т. п., то они теперь будут только расти.
Президент, законодатели, чиновники от власти, суда, прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФССП, ФНС, ПФР, СКР, перекраивая под себя Конституцию, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан.
Участие в памфиловском голосовании и путинские поправки в Конституцию легитимируют состоявшийся госпереворот и ещё более ухудшат положение граждан! «Умное голосование» здесь тоже не поможет.



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  • 17 | 02.03.2020, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 02.03.2020, 15:30 | Автор: san-ufa
Публикации: 167 | Комментарии: 1477 | Рейтинг: +461,4
15-го января В.Путин в своём послании заявил о новых поправках в Конституцию РФ, об урезании полномочий регионов, МСУ и КС, об отмене приоритета международных норм права, что делать он не вправе (ст.135 Конституции РФ), подтвердив то, что смены курса к лучшему не будет.
А, последовавшие в тот же день отставка правительства РФ, перевод М.Мишустина из ФНС в премьеры, Д.Медведева в зампредседатели Совбеза и другие скоропостижные пасы – это не более, чем меры по укреплению власти В.Путина и его «друзей-чекисто-олигархов» на долгие-долгие годы.
Это, по моему мнению, госпереворот – власть и деньги уже у «фискально-врально-репрессивно-воровской-коррупционной-мафио

зно-олигархической-деэкологической-бесчеловечно-агрессивной диктатуры друзей-олигархов В.Путина», отгрызающих от каждого рубля, оборачивающегося в РФ, и неосновательно богатеющих. В стране нет независимых от «друзей-олигархов» и В.Путина судов, СМИ, ветвей власти, МСУ, нет реальных ЦИК, ТИК, УИК. Совет по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте РФ декоративен. Да и федерализма в России тоже нет!
Что касается «фискальности», «вранья», «репрессий» и т. п., то они теперь будут только расти.
Президент, законодатели, чиновники от власти, суда, прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФССП, ФНС, ПФР, СКР, перекраивая под себя Конституцию, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан.
Участие в памфиловском голосовании и путинские поправки в Конституцию легитимируют состоявшийся госпереворот и ещё более ухудшат положение граждан! «Умное голосование» здесь тоже не поможет.
_____________________
Ужас! Кошмар!
Особенно вот это: "15-го января В.Путин в своём послании заявил о новых поправках в Конституцию РФ, об урезании полномочий регионов, МСУ и КС, об отмене приоритета международных норм права, что делать он не вправе (ст.135 Конституции РФ)", а также это:
"Президент, законодатели, чиновники от власти, суда, прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФССП, ФНС, ПФР, СКР, перекраивая под себя Конституцию, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан" и особенно это:
"Участие в памфиловском голосовании и путинские поправки в Конституцию легитимируют состоявшийся госпереворот и ещё более ухудшат положение граждан! «Умное голосование» здесь тоже не поможет".

Наумкин! Не гоните пургу и не вешайте лапшу людям на уши - оставьте её в кастрюльке!
Или вы забыли, после каких событий и как была принята ныне действующая Конституция?
Она была принята после разгона Верховного Совета, а заодно и Конституционного суда, осудившего этот разгон! То есть эта Конституция есть продукт и следствие ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА, организованного Ельциным и гоп компанией "демократов". Чего вы теперь из Конституции священную корову делаете: предыдущую Конституцию можно было втоптать в грязь, а эта священна?
Что сделал ваш Явлинский в критический момент в ночь с 3 на 4 октября 1993 года? Может быть он осудил государственный переворот Ельцина? Как бы ни так: "Он призвал действующие власти и президента Ельцина «подавить мятеж со всей возможной ответственностью»".
Подавили. Действовавшей до того Конституцией подтёрлись. Народу убили прилично. Как шулера протащили обманом ныне действующую Конституцию. Что, ваше "Яблоко" отказалось её признать? Ага! В срочном порядке созданные "яблочники" и сам Гриша Явлинский вприпрыжку кинулись занимать места в новой бесправной Государственной Думе.

Так что, Наумкин, не яблочникам, и вам в том числе, рассуждать о законности действий нынешнего президента.



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  • 18 | 02.03.2020, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Гилязов! Ты бы лучше наблюдателей на выборы набирал, чтобы подтасовок не допустить, а не ерунду всякую писал! Не скупись на вознаграждения наблюдателей и тогда будет всем счастье! Очень Опытный



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  • 19 | 02.03.2020, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Гособвинитель то есть Прокуратура РБ обратился в верх суд рб с просьбой отсрочить заседание перенести так как он не ознакомился с возражениями адвокатов подсудимых Филиппова и гареева на эту апелляцию прокуратуры.
Апелляция и так была подана через два месяца, когда по закону в течение 10-ти дней. - видать думали не подавать вообще, но с января новый прокурор... подали. а теперь надо на попятную переиграть - нового прокурора-то не видно и не слышно, видать и этого подмяли коррумпированные подчиненные....
Теперь потянут-потянут да и закроют дело.
хабиров-то хорош обирать только жильцов по ЖКХ и переправлять в оффшор кошелькам.
Не будет он трогать этих ялаловых-филипповых и гареевых.
ему похищенные милиларды для нужд народа на хрен не нужны, чтобы своих друзей напрягать на возврат украденных миллиардов.



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  • 20 | 02.03.2020, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 02.03.2020, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гилязов! Ты бы лучше наблюдателей на выборы набирал, чтобы подтасовок не допустить, а не ерунду всякую писал! Не скупись на вознаграждения наблюдателей и тогда будет всем счастье! Очень Опытный
*******†***


Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль!
Вон из Ужа засранец!
^^^^
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Читатель уф.журнала



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