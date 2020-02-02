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«Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе»

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Один из пользователей Ютьюба выложил кадры с питерского шествия, сопроводив их его Allegretto из 7-й симфонии Бетховена.

«Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе»


Ощущение какой-то бездонной грусти. То ли реквием по убитому политику, то ли поминальное шествие по Свободе и правам людей в России, а может, и по самой России, которую все мы отдали и, возможно, уже не сможем «вернуть эту землю себе». По крайней мере, мирно и быстро.



Участники акции памяти Немцова в Санкт-Петербурге проследовали маршем от метро «Горьковская» к Троицкой площади.

По данным «Фонтанки», власти задействовали в акции 800 росгвардейцев, спецтехнику, в том числе, автозаки и «Тигр», которые привезли из Петрозаводска. На крыше дома на Итальянской улице были снайперы.

Во главе колонны шли народный артист России Иван Краско и депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По оценкам участников, в шествии и пикете у Соловецкого камня приняло участие от 2 до 4 тысяч человек, пишет корреспондент DW. МВД сообщило об 1 тысячи. Задержаны шестеро.

По пути к месту проведения митинга просили не скандировать лозунги и не использовать плакаты. На самом же мероприятии из-за отсутствия спецаппаратуры, выступающие использовали мегафон.

Ранее власти отказались согласовать марш, объяснив это тем, что не понимают значения аббревиатуры «РФ» в заявке. До этого администрация города отклонила восемь предложенных оппозицией маршрутов из-за якобы ведущихся на каждом из них ремонтных работ. А накануне мобильная группа помощи задержанным, основанная «Яблоком», сообщила, что комитет по образованию правительства Петербурга разослал руководителям образовательных учреждений письмо с просьбой провести «профилактическую работу» и не допустить участия школьников в «несанкционированных мероприятиях».

Глядишь, скоро кремлевцы вообще запретят нам не только несанкционированно ходить, говорить, читать, писать, но и думать, чувствовать, дышать. Как в какой-нибудь антиутопии. Прикажут неблагонадежным группам граждан, «пятой колонне», «иноагентам» и прочим несогласных нашить «жёлтые звезды»... Евросоюза или белые — США. Для их же" безопасности", «по закону», по очередной Конституции. Дубинкой по голове.

Пока же еще играет «надежды маленький оркестрик». Есть граждане, которые окончательно не сломлены, не деградированы, не запуганы. Пытаются делать то, что могут. И проблема не в том, что их мало. А в том, что их не становится больше.

Медленно доходит до россиян, «по ком звонит колокол». И, если уж перевести дословно Хемингуэйя, по ком он «бьёт».

Но хочется верить, что все может измениться. Ведь даже ярый противник Путина Немцов в начале «нулевых» поддерживал его избрание. Но за то, что ушёл в непримиримую оппозицию получил пулю. Она предназначалась и нам.

Акт террора, чтобы страшно было всем. Страшно сопротивляться произволу, воровству, коррупции, репрессиям, лжи, войне, фальсификациям; выражать открыто свою точку зрения на улице, на работе, в соцсетях.

Но все очевиднее становится, что молчание, лояльность и пассивность больше не спасают.

Разве что пока от пули. Но не от пенсионного грабежа, растущих поборов, судебно-полицейского произвола, мафиозного государства, отсутвия перспектив и саморазвития, ежедневного унижения работающего человека от нищеты, мусорных полигонов у дома, уничтожения здравоохранения и образования, разрушения экономики, распродажи ресурсов, пальмового масла в еде, купленной в кредит по ломовым ценам… Это уже не жизнь с будущим, а медленная смерть — гниение под лозунгами «великого прошлого».

Бояться уже поздно. Отчаиваться окончательно — ещё рано. Грустить — можно и иногда нужно. Но недолго… В конце концов, даже вышеупомянутое прекрасное минорное Allegretto — это только музыкальный фрагмент большой симфонии номер семь, написанной при этом в мажоре!

Давайте сами определять, не только что и когда слушать, играть или писать — в какой тональности, длительности, жанре. Путинская какофония никогда не станет музыкой. Колокол бьёт все сильнее, заглушая ее. Беруши — не выход.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 02.03.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
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- "наш ответ" убийству Кеннеди?
ИИ с н.з.г.



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  • 2 | 02.03.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль!
Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•`



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  • 3 | 02.03.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Что то все чаще начали снайперы по крышам сидеть !
А по чердакам скоро наверное будут сидеть росжандармерия с пулеметами , дабы " охранять " наш покой .



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  • 4 | 02.03.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Во главе колонны шли народный артист России Иван Краско..
__________________________________________________
К Малахову с женой не зовут больше? В борцуны подался?



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  • 5 | 02.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сопроводив их его Allegretto из 7-й симфонии Бетховена.
===============================
Может пора перехолить от 7-й симфонии к «La Marseillaise» («Марсельеза»)?!
Вот куплеты из неё:

Вперёд сыны отечества,
День славы пришел!
Против нас тирании!
Кровавое знамя поднято
Договоритесь в наших кампаниях
Мычат эти жестокие солдаты?
Они идут в ваши руки.
(Идут) Резать ваших сыновей, ваших подруг!

Мы войдем в будущее
Когда наши старшие не будут там больше,
Мы найдем там их пыль
И след их доблестных достоинств
Меньше завидуя выжившим
Чем разделившим их гроб,
У нас будет возвышенная гордость
За них мстить или за ними последовать!

Священная любовь Родины (к Родине),
Приведи, поддержи наши карающие руки
Свобода, дорогая Свобода
Сражайся (вместе) с твоими защитниками!
Под нашими знаменами, чтоб победа
Прибежала к твоим мужам звуки{знаки}
Чтоб твои поверженные враги
Видели твой триумф и нашу славу!



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  • 6 | 02.03.2020, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39486 | Рейтинг: +5265,8
Судью Р.Р.Рахматуллина лишили статуса за участие в митинге
в память Б.Немцова
==========================================================
Оказывается, что реальные судьи, имеющие совесть и судившие по закону, у нас в отставке, а действующие- это не просто уже холуи власти в маниях, но и реальные бандиты, судящие и живущие по бандитским понятиям.
И этих подонков надо называть "Ваша честь", когда они от рождения чести лишены?



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  • 7 | 02.03.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
было б кого вспоминать -ведь сволочь последняя .Помню,как вокруг АЛКАША роился с неизменной подобострастной улыбочкой и вечно влажной поверхностью лица под носом .И туда же - по бабам !!! такие же суки как он сам раздвигали лапки и сейчас дерутся за миллионы .
Вечное отвращение к погани !!!



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  • 8 | 02.03.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глядишь, скоро кремлевцы вообще запретят нам не только несанкционированно ходить, ...

----------------------------------------

Понятно что эти демонстрации оппозиции организованы с подачи администрации президента и их политтехнологами. Конструкция проста - выпускают на улицу вот такие срезы общества (с участием гомосятины с транспарантами: "Запрет однополых браков - ПОЗОР РОССИИ!") и говорят: "Хотите вот такую страну, нет? Тогда голосуйте за нас!"

Зато боятся 7 Ноября и предусмотрительно проводят "Парад-41", хотя
отношения к этому не имеют, как и к "Победе-45". Сплошное зазеркалье.

Тут на заседании по поправкам одна женщина (забыл, кто) предложила
записать в конституцию про уважение к Человеку Труда. Президент прокомментировал, что "да, в 1993-м это вычистили, но можно записать -
будет привлекать внимание." Всего-то.



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  • 9 | 02.03.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
- Вы куда собрались?
- На "Марш Немцова".
- А на могилку зайдете?
- Какую могилку?
- На могилку Немцова.
- А кто это?



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  • 10 | 02.03.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто знает, Немцова освободили?
Эстонская Буратина Кальюлайд насмотревшись и наслушавшись вчера всякой хрени на "Марше Немцова", аж бл"ть ночью записала "обращение к российским властям предоставить Немцову свободный выезд в Европу".
Эта д"ра даже не удосужилась спросить, а где собственно щас Немцов.
Шпротина, бл@ть.



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  • 11 | 02.03.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.03.2020, 09:40 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39482 | Рейтинг: +5266,5
Судью Р.Р.Рахматуллина лишили статуса за участие в митинге
в память Б.Немцова
======
Оказывается, что реальные судьи, имеющие совесть и судившие по закону, у нас в отставке, а действующие- это не просто уже холуи власти в маниях, но и реальные бандиты, судящие и живущие по бандитским понятиям.
И этих подонков надо называть "Ваша честь", когда они от рождения чести лишены?
=====================
в инете сообщают что в судьи прокуроры Радий баб через вертушку назначал.
Может кто либо по подробнее?!



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  • 12 | 02.03.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
#Бедняжечка, ясен перец виноват был режим..

«Воровал, что придётся. Вот как-то так жизнь затянула»

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своем криминальном прошлом. Политик разоткровенничался на интервью у украинского журналиста Дмитрия Гордона. В тюрьму Ройзман попал в 18 лет, часто обманывал и при себе всегда имел нож.

Жизнь не сахар, как говорится..

#главное сейчас изменился и все реже встречается с людьми госдепа...



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  • 13 | 02.03.2020, 11:45 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 363 | Рейтинг: +8,5
Питерские власти не понимают аббревиатуры РФ! Это похлеще, чем Исинбаева, не читавшая Конституцию Российской Федерации. А знают ли они ЕР. ПВВ, ВХОД., ЖКХ, РТС...?



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  • 14 | 02.03.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
#главное сейчас изменился

-----------------

Такое же чмо. Но своему пропасть не дадут.



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  • 15 | 02.03.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Десять лет они все ходят и ходят, качают «кровавый режим»/
И ходят, и ходят, и ходят эти люди на свои марши.

Уже скоро десять лет будет, как они ходят, а ничего не меняется - ни они сами, ни тот "кровавый режим", который они так уныло - ну, давайте иначе скажем, - стабильно свергают.

Но вот что характерно.

Жизнь в России - трудная. На улице, чай, не Франция, как писал классик.

Тревожные десятые годы - совсем не такая приятная прогулка, как сытые нулевые.

И у народа нашего есть много поводов для беспокойства. Много вопросов.
Как заплатить дорожающую коммуналку?

Сколько стоят лекарства?

Как прожить на эту зарплату?

Почему новая дорога должна быть платной?

Надо ли впихивать половину страны в бетонные многоэтажки на бывшем колхозном поле?

Может, простить кредиты своим гражданам, а не долги братскому Кыргызстану?

Список легко продолжить.
Но ничего - буквально ничего из того мира, в котором рождаются эти вопросы - не волнует людей из другого мира, где есть святой Немцов, "свобода", "Украина, мы с тобой" и "Россия это мы".

Нет таких целей, нет таких идей - даже лицемерных, даже десять раз лживых. Одна "свобода".

Это в Америке главный оппозиционер нынешних выборов Берни Сандерс шатает одновременно Трампа, Байдена и Блумберга, говоря про медицину и налоги, то есть про деньги, про главные нужды маленького человека.

У нас об этом не приходится и мечтать.

Освободите анархистов, отдайте Крым и переименуйте мост в честь Немцова - вот это будет дело, ну а лекарства, дороги и многоэтажки пусть остаются там же, где были. В вечном русском нигде.

Что ж, право каждого - говорить о том, чего он хочет, а чего не хочет, о том и не говорить.

Но про "Россия это мы" - лучше не надо.

Россия это не вы.



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  • 16 | 02.03.2020, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67366 | Рейтинг: +12024,1
8-10

Что - порванный пукан кровоточит?



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2

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  • 17 | 02.03.2020, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67366 | Рейтинг: +12024,1
- А на могилку зайдете?
___________________
Все 22,5 тысячи? Митинг на кладбище? Вытоптать все окрестные могилы? Х-ню ведь несешь!
На могилу ходят БЛИЗКИЕ и ГЛУБОКО СКОРБЯЩИЕ, ЗНАВШИЕ ЛИЧНО, еще раз ЛИЧНО!!!, это не мавзолей с чучелкой...



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  • 18 | 02.03.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты такая же чмошница, как все твои младореформаторские еврейчики.



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  • 19 | 02.03.2020, 13:46 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39486 | Рейтинг: +5265,8
Как поживает извращенец и воришка , любимец Кухи Кирюша Серебренников?- новости:

«Возможно,затягивание суда было продиктовано влиятельным лобби, заинтересованным в продвижении ЛГБТ-пропаганды через такие резонансные "произведения искусства" как "Гора Олимп" Яна Фабра, "Нуреев" Серебренникова. Впрочем, фигуранты лобби себя и не скрывают. Представители олигархата, Конгресса российской интеллигенции, правительственные чиновники – такова восторженная публика тех самых "произведений". "Мировым событием" назвал премьеру "Нуреева" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков». http://zavtra.ru/blogs/zigzagi...
Кому и спектакль про дегенератов и педерастов– «мировое событие». А истративший бюджетные деньги на покупку домика в Латвии и квартиры в Берлине Серебренников – невинно пострадавший от «режима» театральный гуру.

Если его оправдают, то это будет чётким сигналом, что жуликам от культуры можно не только пропагандировать извращения за бюджетный счёт, но и по ходу пьесы безнаказанно обкрадывать государство.



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8

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  • 20 | 02.03.2020, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67366 | Рейтинг: +12024,1
Старый пидорас по кличке доцент в очередной раз пробил днище - стал цитировать прохановскую помойку.

До такого даже харя, кажись, не опускался.



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