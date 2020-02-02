«Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе»

Один из пользователей Ютьюба выложил кадры с питерского шествия, сопроводив их его Allegretto из 7-й симфонии Бетховена.Ощущение какой-то бездонной грусти. То ли реквием по убитому политику, то ли поминальное шествие по Свободе и правам людей в России, а может, и по самой России, которую все мы отдали и, возможно, уже не сможем «вернуть эту землю себе». По крайней мере, мирно и быстро.Участники акции памяти Немцова в Санкт-Петербурге проследовали маршем от метро «Горьковская» к Троицкой площади.По данным «Фонтанки», власти задействовали в акции 800 росгвардейцев, спецтехнику, в том числе, автозаки и «Тигр», которые привезли из Петрозаводска. На крыше дома на Итальянской улице были снайперы.Во главе колонны шли народный артист России Иван Краско и депутат Заксобрания Борис Вишневский.По оценкам участников, в шествии и пикете у Соловецкого камня приняло участие от 2 до 4 тысяч человек, пишет корреспондент DW. МВД сообщило об 1 тысячи. Задержаны шестеро.По пути к месту проведения митинга просили не скандировать лозунги и не использовать плакаты. На самом же мероприятии из-за отсутствия спецаппаратуры, выступающие использовали мегафон.Ранее власти отказались согласовать марш, объяснив это тем, что не понимают значения аббревиатуры «РФ» в заявке. До этого администрация города отклонила восемь предложенных оппозицией маршрутов из-за якобы ведущихся на каждом из них ремонтных работ. А накануне мобильная группа помощи задержанным, основанная «Яблоком», сообщила, что комитет по образованию правительства Петербурга разослал руководителям образовательных учреждений письмо с просьбой провести «профилактическую работу» и не допустить участия школьников в «несанкционированных мероприятиях».Глядишь, скоро кремлевцы вообще запретят нам не только несанкционированно ходить, говорить, читать, писать, но и думать, чувствовать, дышать. Как в какой-нибудь антиутопии. Прикажут неблагонадежным группам граждан, «пятой колонне», «иноагентам» и прочим несогласных нашить «жёлтые звезды»... Евросоюза или белые — США. Для их же" безопасности", «по закону», по очередной Конституции. Дубинкой по голове.Пока же еще играет «надежды маленький оркестрик». Есть граждане, которые окончательно не сломлены, не деградированы, не запуганы. Пытаются делать то, что могут. И проблема не в том, что их мало. А в том, что их не становится больше.Медленно доходит до россиян, «по ком звонит колокол». И, если уж перевести дословно Хемингуэйя, по ком он «бьёт».Но хочется верить, что все может измениться. Ведь даже ярый противник Путина Немцов в начале «нулевых» поддерживал его избрание. Но за то, что ушёл в непримиримую оппозицию получил пулю. Она предназначалась и нам.Акт террора, чтобы страшно было всем. Страшно сопротивляться произволу, воровству, коррупции, репрессиям, лжи, войне, фальсификациям; выражать открыто свою точку зрения на улице, на работе, в соцсетях.Но все очевиднее становится, что молчание, лояльность и пассивность больше не спасают.Разве что пока от пули. Но не от пенсионного грабежа, растущих поборов, судебно-полицейского произвола, мафиозного государства, отсутвия перспектив и саморазвития, ежедневного унижения работающего человека от нищеты, мусорных полигонов у дома, уничтожения здравоохранения и образования, разрушения экономики, распродажи ресурсов, пальмового масла в еде, купленной в кредит по ломовым ценам… Это уже не жизнь с будущим, а медленная смерть — гниение под лозунгами «великого прошлого».Бояться уже поздно. Отчаиваться окончательно — ещё рано. Грустить — можно и иногда нужно. Но недолго… В конце концов, даже вышеупомянутое прекрасное минорное Allegretto — это только музыкальный фрагмент большой симфонии номер семь, написанной при этом в мажоре!Давайте сами определять, не только что и когда слушать, играть или писать — в какой тональности, длительности, жанре. Путинская какофония никогда не станет музыкой. Колокол бьёт все сильнее, заглушая ее. Беруши — не выход.