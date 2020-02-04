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Дело обрастает скандалами

  • Опубликовано: ПроУфу | 04.03.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 14389 | Комментарии: 22
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Эксперты БГПУ пожаловались на журналиста ProUfu в прокуратуру Башкирии. Все это напоминает донос по делу внутренней совести.

Дело обрастает скандалами


Громкое дело башкирского политика и публициста Айрата Дильмухаметова продолжает обрастать новыми скандальными аспектами. В процесс пытаются вовлечь и без того свидетеля по делу нашего коллегу Рамиля Рахматова.

Сегодня нам стало известно, что подразделениям МВД по РБ поручено провести проверку по факту жалобы сотрудниц БГПУ Елены Хазимуллиной и Екатерины Плехановой в связи с постом в Facebook журналиста ProUfu.

Эти дамы по заказу УФСБ по РБ провели экспертизу по делу Айрата Дильмухаметова, которая легла в его основу. Рамиль Рахматов проходит по делу как свидетель и отслеживает его обстоятельства в качестве журналиста. Более того, он уже не раз сталкивался с работой экспертов педагогического ВУЗа и вполне критически оценивает их качество. Глубоко погруженные в тему люди, даже не будучи специалистами, отмечают сомнительность уголовного преследования Дильмухаметова. Рамилю известны ключевые моменты экспертиз Плехановой и Хазимуллиной, выводы которой он ставит под сомнение.

29 января на своей личной страничке в Facebook наш коллега опубликовал свои рассуждения о «внутренней совести экспертов, которые знают, что их выводы отправят на много лет другого человека в тюрьму».

Также Рамиль снова высказал сомнения по поводу компетенции экспертов БГПУ имени М. Акмуллы и переопубликовал открытые данные о них с сайта университета. Его пост вызвал большой резонанс, набрал множество лайков и репостов. Уже на следующий день Елена Хазимуллина потребовала от него удалить публикацию и угрожала уголовным преследованием. Журналист отказался.

- Елена Хазимуллина выдвинула ко мне какие-то непонятные требования. Я отметил, что это мое личное дело и мое личное мнение о квалификации экспертов. Я вправе высказывать свое мнение, а также вправе не уважать таких людей. И все же, исходя из принципа добросовестности,
я предложил Хазимуллиной площадку нашего издания для выражения своей точки зрения. Последовал отказ,
- рассказывает наш коллега.

Для участвующих в уголовном преследовании экспертов пост в сети и публичность оказались болезненными настолько, что они поспешили в Прокуратуру РБ. В своем заявлении они написали, что Рахматов порочит их честь и достоинство, устроил им травлю с угрозами физической расправы.

Однако самый абсурд заявления оказался не в обвинениях в адрес журналиста. Как говорит Рамиль, большая часть претензий экспертов БГПУ направлена вовсе не на него, а на специалистов центра лингвистических экспертиз «Глэдис». Приведем некоторые выводы рецензентов данного центра:

1. Применяемые в рецензируемом заключении понятийный аппарат и методика исследования основаны на частично устаревших методических источниках, являются неполными и недостаточными для адекватного решения экспертных задач.

2. Данное экспертом-лингвистом Е. Е. Хазимуллиной в рецензируемом заключении обозначение «методов исследования» является неточным и неполным; некоторые, заявленные экспертом, методы отсутствуют в языкознании как общепризнанные методы лингвистического исследования.

Описанное положение дел препятствует верификации полученных в ходе экспертизы результатов и представляет собой специальный (научно-методический) признак несоответствия рецензируемого заключения принципу проверяемости выводов эксперта, закрепленному ст. 8 закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» («Заключение эксперта должно основы­ваться на положениях, дающих возможность проверить обоснован­ность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных»).

3. Понятийный аппарат и методы исследования, заявленные и примененные экспертом-психологом Е. А. Плехановой в ходе исследования, по результатам которого составлено рецензируемое заключение, НЕ основаны на общепризнанных научных данных, НЕ обладают признаком валидности.

4. В описании в рецензируемом заключении исследований, проведенных экспертом-психологом Е. А. Плехановой, наблюдаются элементы подмены понятий.

5. Значительная часть суждений (промежуточных выводов), лежащих в основе итогового вывода эксперта Е. Е. Хазимуллиной по вопросу № 1, НЕ являются обоснованными.

6. Часть суждений (промежуточных выводов), лежащих в основе итогового вывода эксперта Е. Е. Хазимуллиной по вопросу № 1 и играющих для этого вывода существенную роль, НЕ являются достоверными. Не является достоверной, в частности, трактовка экспертом Е. Е. Хазимуллиной призыва А. А. Дильмухаметова к созданию такого положения дел, при котором Башкортостан будет обладать правом на сецессию, как свидетельствующего в пользу положительного ответа на поставленный перед нею вопрос № 1 в части наличия в исследуемой видеофонограмме призывов к выходу Башкортостана из состава РФ.

Подобная трактовка является произвольной и вступает в противоречие с реальным речевым содержанием спорной видеофонограммы: насколько об этом может судить любой дееспособный гражданин, не обладающий специальными знаниями в области юриспруденции, право на сецессию не подразумевает обязательной реализации этого права, а идея федерализма как таковая не вступает в противоречие с идеей самоопределения субъектов федерации вплоть до их отделения (выхода из состава федеративного государства), хорошо знакомой значительной части носителей современного русского языка по содержанию курсов истории и обществоведения в советской школе. В речевом содержании исследуемой видеофонограммы имеются высказывания А. А. Дильмухаметова, в которых он говорит как об одной из реальных возможностей, об изменении в будущем формата федеративного государства, обеспечивающем включение права на сецессию в условия нового федеративного договора, что с неизбежностью влечет сохранение Башкортостана в составе федеративного государства.

Информация (в том числе в побудительных формах) о каких-либо действиях, направленных на разрушение существующего федеративного государственного строя, в речевом содержании исследуемой видеофонограммы полностью отсутствует.

- Как я увидел из материалов проверки, большая часть текста претензии связана с «Глэдис». Как я понял, специалисты этого центра по просьбе стороны защиты Дильмухаметова выполнили рецензию на экспертизы Плехановой и Хазимуллиной. Такие же специалисты, с такими же допусками и сертификатами дали критическую оценку экспертам из БГПУ. Так вот, эти дамы настолько этому возмутились, что написали, мол, специалисты «Глэдис» их опорочили, дискредитировали как профессионалов и прочее. Это вообще непостижимо.

Я дал пояснения полицейским, что никого не оскорблял, никому не угрожал, не раскрывал персональных данных или тайны следствия. Я высказал свое личное мнение, от которого не собираюсь отказываться. Самое забавное, что в материалах проверки нет ни одной моей цитаты.

Если Хазимуллина и Плеханова действительно хорошие специалисты и знакомы с правовыми аспектами, то понимают, что нет перспектив моего преследования. Поэтому данное заявление я расцениваю исключительно как давление на СМИ и свободу слова. Полагаю, видимо, хоздоговорные темы университета решают вопросы с их внутренней совестью, - заключает Рамиль Рахматов.

На момент опубликования данного материала стало известно, что требование удалить какие-то посты со страшилками прокуратуры поступили и политтехнологу Андрею Потылицыну.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 04.03.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль! Мы уже знаем твой айпи
Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•``



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устная речь является средством общения между ОБЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИ.

устная речь должна быть понятна для ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

оценивать содержание устной речи между ОБЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИ вполне компетентны ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ.

Если ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ не услышали в речах Дильмухаметова "экстремистских" призывов - в этой ситуации экспертам-лингвистам просто НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ.

обычные люди не нуждаются в переводе "с русского на русский"
......................
Вот если Дильмухаметов произносил речи на латыни - в этой ситуации будет корректным приглашать экспертов - лингвистов.



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  • 3 | 04.03.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рамиль Рахматов проходит по делу как свидетель и отслеживает его обстоятельства в качестве журналиста.
===========================
В журналистских кругах практически не является секретом, что все статьи являются заказными и он пишет то, за что ему заплатят. Но никто его не одергивает. Хоть он регулярно подвергается критике властных структур, вплоть до Главы республики. Но как-то показушно, что ли. А ведь рычагов давления на «ярого противника режима», будь он действительно таковым, немало. Но его никто не трогает.
Почему же все сходит ему с рук? Совпадения, или он засланный казачек?



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  • 4 | 04.03.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О боги, опять эта бандитская рожа! Ну сколько можно, перестаньте уже, а то я за себя не ручаюсь!



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2

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  • Участник
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  • 5 | 04.03.2020, 10:54 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4022 | Рейтинг: -319,9
В журналистских кругах практически не является секретом, что все статьи являются заказными и он пишет то, за что ему заплатят.
__________
Ну расскажи тогда, кто ему заказывает.



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3

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  • Гость
  •  
  • 6 | 04.03.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как у Рахматова с внутренней совестьюдела обстоят?



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  • 7 | 04.03.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.03.2020, 10:24 | Автор:

О боги, опять эта бандитская рожа! Ну сколько можно, перестаньте уже, а то я за себя не ручаюсь!
=================================================
Это за Комедийный монолог на сцене
за себя не ручаетесь ?



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  • 8 | 04.03.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как я понял два сотрудника - эксперты БГПУ по лингвистике
Елена Хазимуллина и Екатерина Плеханова НАФАНТАЗИРОВАЛИ
Экспертое заключение на устную речь А . Дильмухаметова .
Защита А . Дильмухаметова в свою очередь привлекла
экспертное исследование специалистов центра лингвистических
экспертиз «Глэдис».
Которые объявили , что большинство выводов Хизмуллиной и
Плехановой , по речи Дильмухаметова , это вода на киселе !
..." , НЕ являются обоснованными.,,"
Теперь эти дамы решили привлечь прокуратуру РБ , для
защиты своих неграмотных выводов !
Только Запугав и Посадив в тюрьму кого надо , они спасут
свою " честь " и свое " достоинство "
Прокуратура ! КАРААУУУЛЛЛ ! Помогите этим двум ДЕШ...АМ !



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  • 9 | 04.03.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голос этих женщин-экспертов голос народа, а голос Рахматова- голос заказчиков.



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  • 10 | 04.03.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 04.03.2020, 12:09 | Автор:

Голос этих женщин-экспертов голос народа, а голос Рахматова- голос заказчиков.
=========================================
Пшеелл на горшок .



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  • 11 | 04.03.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.03.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован

О боги, опять эта бандитская рожа! Ну сколько можно, перестаньте уже, а то я за себя не ручаюсь!
====
внешность обманчива. тут любая женщина для вас вполне полноценный эксперт. а ваш путин сам не скрывая о своих подельниках с тамбовской 0ПГ сообщает.
кстати китайские СМИ, испанские, немецкие также.
самое плохое в Гааге ваш путин заявит что он об это не скрывал и уйдёт от ответственности!



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  • 12 | 04.03.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро оппозиционные комментарии , совсем выведут из этих страниц ! Останется один ОО ! Запугали редколлегию УЖ ( а ) , понимаем всем хочется быть " мудрыми пескарями " .



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  • 13 | 04.03.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пшеелл на горшок .
=================
А подсказать тебе, кого ты должен из горшка вытаскивать?



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  • 14 | 04.03.2020, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
№ 12 Скоро оппозиционные комментарии , совсем выведут из этих страниц ! Останется один ОО ! Запугали редколлегию УЖ ( а ) , понимаем всем хочется быть " мудрыми пескарями " .
-------------------------------------------------------
Ты тоже не показал ФИО. Видать, тоже "ПРИМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ" ИЛИ СУЧЕНОК.



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  • 15 | 04.03.2020, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 04.03.2020, 15:34 | Автор:

Ты тоже не показал ФИО. Видать, тоже "ПРИМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ" ИЛИ СУЧЕНОК.
================================================
Слушай курвенок ! Иди нах хуторр ! На детский горшочек , примочки на головенке зеленкой помажь !



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  • 16 | 04.03.2020, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 04.03.2020, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 04.03.2020, 15:34 | Автор:

Ты тоже не показал ФИО. Видать, тоже "ПРИМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ" ИЛИ СУЧЕНОК.
================================================
Слушай курвенок ! Иди нах хуторр ! На детский горшочек , примочки на головенке зеленкой помажь !
====
====
Красота!!!
Могилы дворян от Языкова до Иглино зашевелились!



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  • 17 | 04.03.2020, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 04.03.2020, 17:57 | Автор:

Слушай курвенок ! Иди нах хуторр ! На детский горшочек , примочки на головенке зеленкой помажь !
====
====
Красота!!!
Могилы дворян от Языкова до Иглино зашевелились!
=====================================================
Ты все еще вякаешь Шестивольтовка ? Тебе же сказали иди попу и головку помажь зеленкой . Может полегчает , или заднице или головенке с нехваткой вольтажа !



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  • 18 | 04.03.2020, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты все еще вякаешь Шестивольтовка ? Тебе же сказали иди попу и головку помажь зеленкой . Может полегчает , или заднице или головенке с нехваткой вольтажа !
============================
Что ты здесь потерял, что так кут свой рвешь?
Нормальные люди разговаривают по нормальному- но откуда ты вылупился
своей феней? Выпендривайся среди себе подобных земноводных, проснувшихся из-за теплой зимы.



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  • 19 | 04.03.2020, 18:56 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 04.03.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро оппозиционные комментарии , совсем выведут из этих страниц ! Останется один ОО ! Запугали редколлегию УЖ ( а ) , понимаем всем хочется быть " мудрыми пескарями " .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Не бзди! За критику без вранья и оскорблений ничего не будет! А если откровенных врунов разгонят, то атмосфера чище станет на УЖе! Очень Опытный



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  • 20 | 04.03.2020, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перестаньте уже пиарить этого экстремиста иначе и вас начнут мочить в сартире.



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