Дело обрастает скандалами ...

Эксперты БГПУ пожаловались на журналиста ProUfu в прокуратуру Башкирии. Все это напоминает донос по делу внутренней совести.Громкое дело башкирского политика и публициста Айрата Дильмухаметова продолжает обрастать новыми скандальными аспектами. В процесс пытаются вовлечь и без того свидетеля по делу нашего коллегу Рамиля Рахматова.Сегодня нам стало известно, что подразделениям МВД по РБ поручено провести проверку по факту жалобы сотрудниц БГПУ Елены Хазимуллиной и Екатерины Плехановой в связи с постом в Facebook журналиста ProUfu.Эти дамы по заказу УФСБ по РБ провели экспертизу по делу Айрата Дильмухаметова, которая легла в его основу. Рамиль Рахматов проходит по делу как свидетель и отслеживает его обстоятельства в качестве журналиста. Более того, он уже не раз сталкивался с работой экспертов педагогического ВУЗа и вполне критически оценивает их качество. Глубоко погруженные в тему люди, даже не будучи специалистами, отмечают сомнительность уголовного преследования Дильмухаметова. Рамилю известны ключевые моменты экспертиз Плехановой и Хазимуллиной, выводы которой он ставит под сомнение.29 января на своей личной страничке в Facebook наш коллега опубликовал свои рассуждения о «внутренней совести экспертов, которые знают, что их выводы отправят на много лет другого человека в тюрьму».Также Рамиль снова высказал сомнения по поводу компетенции экспертов БГПУ имени М. Акмуллы и переопубликовал открытые данные о них с сайта университета. Его пост вызвал большой резонанс, набрал множество лайков и репостов. Уже на следующий день Елена Хазимуллина потребовала от него удалить публикацию и угрожала уголовным преследованием. Журналист отказался.- Елена Хазимуллина выдвинула ко мне какие-то непонятные требования. Я отметил, что это мое личное дело и мое личное мнение о квалификации экспертов. Я вправе высказывать свое мнение, а также вправе не уважать таких людей. И все же, исходя из принципа добросовестности,я предложил Хазимуллиной площадку нашего издания для выражения своей точки зрения. Последовал отказ,- рассказывает наш коллега.Для участвующих в уголовном преследовании экспертов пост в сети и публичность оказались болезненными настолько, что они поспешили в Прокуратуру РБ. В своем заявлении они написали, что Рахматов порочит их честь и достоинство, устроил им травлю с угрозами физической расправы.Однако самый абсурд заявления оказался не в обвинениях в адрес журналиста. Как говорит Рамиль, большая часть претензий экспертов БГПУ направлена вовсе не на него, а на специалистов центра лингвистических экспертиз «Глэдис». Приведем некоторые выводы рецензентов данного центра:1. Применяемые в рецензируемом заключении понятийный аппарат и методика исследования основаны на частично устаревших методических источниках, являются неполными и недостаточными для адекватного решения экспертных задач.2. Данное экспертом-лингвистом Е. Е. Хазимуллиной в рецензируемом заключении обозначение «методов исследования» является неточным и неполным; некоторые, заявленные экспертом, методы отсутствуют в языкознании как общепризнанные методы лингвистического исследования.Описанное положение дел препятствует верификации полученных в ходе экспертизы результатов и представляет собой специальный (научно-методический) признак несоответствия рецензируемого заключения принципу проверяемости выводов эксперта, закрепленному ст. 8 закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» («Заключение эксперта должно основы­ваться на положениях, дающих возможность проверить обоснован­ность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных»).3. Понятийный аппарат и методы исследования, заявленные и примененные экспертом-психологом Е. А. Плехановой в ходе исследования, по результатам которого составлено рецензируемое заключение, НЕ основаны на общепризнанных научных данных, НЕ обладают признаком валидности.4. В описании в рецензируемом заключении исследований, проведенных экспертом-психологом Е. А. Плехановой, наблюдаются элементы подмены понятий.5. Значительная часть суждений (промежуточных выводов), лежащих в основе итогового вывода эксперта Е. Е. Хазимуллиной по вопросу № 1, НЕ являются обоснованными.6. Часть суждений (промежуточных выводов), лежащих в основе итогового вывода эксперта Е. Е. Хазимуллиной по вопросу № 1 и играющих для этого вывода существенную роль, НЕ являются достоверными. Не является достоверной, в частности, трактовка экспертом Е. Е. Хазимуллиной призыва А. А. Дильмухаметова к созданию такого положения дел, при котором Башкортостан будет обладать правом на сецессию, как свидетельствующего в пользу положительного ответа на поставленный перед нею вопрос № 1 в части наличия в исследуемой видеофонограмме призывов к выходу Башкортостана из состава РФ.Подобная трактовка является произвольной и вступает в противоречие с реальным речевым содержанием спорной видеофонограммы: насколько об этом может судить любой дееспособный гражданин, не обладающий специальными знаниями в области юриспруденции, право на сецессию не подразумевает обязательной реализации этого права, а идея федерализма как таковая не вступает в противоречие с идеей самоопределения субъектов федерации вплоть до их отделения (выхода из состава федеративного государства), хорошо знакомой значительной части носителей современного русского языка по содержанию курсов истории и обществоведения в советской школе. В речевом содержании исследуемой видеофонограммы имеются высказывания А. А. Дильмухаметова, в которых он говорит как об одной из реальных возможностей, об изменении в будущем формата федеративного государства, обеспечивающем включение права на сецессию в условия нового федеративного договора, что с неизбежностью влечет сохранение Башкортостана в составе федеративного государства.Информация (в том числе в побудительных формах) о каких-либо действиях, направленных на разрушение существующего федеративного государственного строя, в речевом содержании исследуемой видеофонограммы полностью отсутствует.- Как я увидел из материалов проверки, большая часть текста претензии связана с «Глэдис». Как я понял, специалисты этого центра по просьбе стороны защиты Дильмухаметова выполнили рецензию на экспертизы Плехановой и Хазимуллиной. Такие же специалисты, с такими же допусками и сертификатами дали критическую оценку экспертам из БГПУ. Так вот, эти дамы настолько этому возмутились, что написали, мол, специалисты «Глэдис» их опорочили, дискредитировали как профессионалов и прочее. Это вообще непостижимо.Я дал пояснения полицейским, что никого не оскорблял, никому не угрожал, не раскрывал персональных данных или тайны следствия. Я высказал свое личное мнение, от которого не собираюсь отказываться. Самое забавное, что в материалах проверки нет ни одной моей цитаты.Если Хазимуллина и Плеханова действительно хорошие специалисты и знакомы с правовыми аспектами, то понимают, что нет перспектив моего преследования. Поэтому данное заявление я расцениваю исключительно как давление на СМИ и свободу слова. Полагаю, видимо, хоздоговорные темы университета решают вопросы с их внутренней совестью, - заключает Рамиль Рахматов.На момент опубликования данного материала стало известно, что требование удалить какие-то посты со страшилками прокуратуры поступили и политтехнологу Андрею Потылицыну.