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Друзьям все, врагам — девяностые

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У активиста из поселка Чекмагуш Руслана Нуртдинова неизвестные ночью сожгли машину. Об этом общественник сообщил в соцсетях, разместив видео и фотографии сгоревшего автомобиля.

Друзьям все, врагам — девяностые


— Поджог произошел где-то в пятом часу утра, — рассказал "Idel.Реалии" активист. — Сработала сигнализация, первой проснулась жена, разбудила меня. Мы выбежали, машина полыхала вовсю. Пытались потушить водой, пеной из огнетушителя, но было бесполезно. После пожара я, разумеется, вызвал полицию. К сожалению, возле моего дома нет видеокамер наблюдения, но они установлены на ближайших улицах; возможно, что-то они зафиксировали. Происшествие вызвало большой резонанс, и я надеюсь, что правоохранители смогут найти поджигателей.

Этим же днем возмущенные сторонники и друзья Нуртдинова собрались на "молчаливое стояние" , как они его назвали, возле районной администрации.

На площадь пришло примерно 40 человек. Никто из администрации к общественникам не вышел, но зато чиновники, как сообщил Руслан Нуртдинов, отправили в полицию на него заявление, обвинив активиста в проведении “несанкционированного митинга”. Полиция тут же составила на Нуртдинова административный протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").

Активист связывает поджог машины со своей общественной и политической деятельностью.

— Я называю этот поджог "террористическим актом" в отношении меня и обвиняю в произошедшем районные власти, — заявил Руслан Нуртдинов. — Чиновники райадминистрации не раз угрожали мне, моим друзьям за критику их деятельности, говорили "мы с вами разберемся", "ты еще пожалеешь".

В последние годы активист неоднократно выступал с критикой в адрес главы района и сообщал в соцсетях о фактах нецелевого использования бюджетных средств. В частности, Нуртдинов рассказал о вызвавшем его возмущение тендере на закупку пластиковых окон в райадминистрации стоимостью два миллиона 300 тысяч рублей. Общественник отмечал, что власти позволяют себе такие траты в то время, как в районе “находятся в ужасающем состоянии школы, детсады, учреждения здравоохранения и культуры, многие из них закрываются в результате “оптимизации”. Когда активист сфотографировал установленные в администрации новые окна, власти обвинили его в "незаконном проникновении на режимный объект". Также общественник занимался проблемой завышенных платежей за водоснабжение в селах Чекмагушевского района.

В январе 2018 года Руслан Нуртдинов и несколько его односельчан участвовали в организованной уфимским штабом Навального протестной акции в Уфе под названием "Забастовка избирателей", на которой были задержаны полицией и позднее оштрафованы Октябрьским райсудом Уфы.

В декабре 2019 года активист опубликовал обращение к главе республики Радию Хабирову, в котором заявил: "Куштау не будет разрабатываться. Эта гора не холмик в твоём огороде, чтобы ты мог единолично решать её судьбу… Куштау объединит нас, и будет жить и возвышаться над долиной Белой реки. Возможно, как памятник твоему короткому правлению, если и дальше продолжишь так вести себя с нами".

Идель.Реалии
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  • 1 | 04.03.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...активист неоднократно выступал с критикой в адрес главы района..."

-----------------

- Так я вам вот что скажу... Саахов, глава района, и украл эту невесту!..



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  • 2 | 04.03.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас активист может получить статью за клевету в адрес районной администрации, если не докажет, что глава района лично поджигал его машину.



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  • 3 | 04.03.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...если не докажет, что глава района лично поджигал его машину."

-------------------------

― А кто вообще спрашивает невесту? Мешок на голову и фьють!

― Да, это верно. Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.

― Да нет, не беспокойся. Это сделают совершенно посторонние люди.

― Да. И пусть эти люди будут не из нашего района!..



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  • 4 | 04.03.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У активиста из поселка Чекмагуш Руслана Нуртдинова неизвестные ночью сожгли машину
================================
А ведь могли и убить, и нихрена им бы небыло, потому что:
А у них все схвачено
За все давно заплачено
И жизнь налажена
На зависть всем
Везде места заказаны
И кое-чем обязаны
Такие люди разные
Что нет проблем



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  • 5 | 04.03.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк - а не мужик
Башкортостанец•`



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  • 6 | 04.03.2020, 11:22 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 364 | Рейтинг: +8,5
Руслана, как смелого парня, поддерживаю. Найти заказчиков и виновных в поджоге автомобиля и преследовании Руслана.



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  • 7 | 04.03.2020, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67393 | Рейтинг: +12023,6
обвинив активиста в проведении “несанкционированного митинга”
________________________________________
Молчаливое стояние теперь называется митингом... больше трех не собираться, больше часа не стоять!



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  • 8 | 04.03.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зхх ! Вот шестерки , сегодня в комментариях блудят !
Вот такая проза жизни , лизоблюдство и подхалимаж ,
Такая вот страна , вечно крепостных людишек .



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  • 9 | 04.03.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.03.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован

Сейчас активист может получить статью за клевету в адрес районной администрации, если не докажет, что глава района лично поджигал его машину.
===
у этого путина всё набекрень, хотя мама поломойка не могла в детстве донести смысл: "Битый не битого несёт!"



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  • 10 | 04.03.2020, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67393 | Рейтинг: +12023,6
Чекмагушевский активист оштрафован за организацию схода у здания администрации

Чекмагушевский межрайонный суд Башкирии вчера оштрафовал на 10 тыс. руб. местного активиста, предпринимателя Руслана Нуртдинова, у которого накануне ночью неизвестные подожгли автомобиль с надписью «Я против Путина».



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  • 11 | 04.03.2020, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чекмагушевский межрайонный суд Башкирии вчера оштрафовал на 10 тыс. руб. местного активиста, предпринимателя Руслана Нуртдинова, у которого накануне ночью неизвестные подожгли автомобиль с надписью «Я против Путина».
____________________________________________________________
__
Он за что активировал то, против Путина или за шиханы? Эти активисты такие вертлявые. За Немцова он активировал?



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  • 12 | 04.03.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 04.03.2020, 13:16 | Автор

Чекмагушевский межрайонный суд Башкирии вчера оштрафовал на 10 тыс. руб. местного активиста, предпринимателя Руслана Нуртдинова, у которого накануне ночью неизвестные подожгли автомобиль с надписью «Я против Путина».
=========================================
Подлецы и негодяи окопались в наших судилищах одним словом - ворье .



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  • 13 | 04.03.2020, 13:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67393 | Рейтинг: +12023,6
11 | 04.03.2020, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован

Пидорасина вылез(ла)



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  • 14 | 04.03.2020, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
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«Медовый месяц закончился»: болгары о борьбе России и Турции в Сирии
Комментатор Longin:
Россия и Турция давние враги, еще со Средневековья. У них и диктаторы-правители похожи: что Эрдоган, что президент Владимир Путин стоят друг друга. Правда из них двоих лидер Турции поглупее, так как затеял войну из-за спора с Западом. Но и Путин «хорош» - захоронил миллиарды долларов в пустых трубах на дне морей…



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  • 15 | 04.03.2020, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутат призвал россиян кланяться перед росгвардейцами

Парламент Петербурга вынес благодарность Росгвардии. Спикер заксобрания Макаров так расчувствовался, что призвал челядь в лице рядовых россиян при виде гвардейцев ломать шапку и падать ниц.

А лучше вообще не разгибаться – ходить все время на карачках, чтобы господ не травмировал вид немытых холопских рож. Как говорится, «сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога».



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