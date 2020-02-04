Друзьям все, врагам — девяностые

У активиста из поселка Чекмагуш Руслана Нуртдинова неизвестные ночью сожгли машину. Об этом общественник сообщил в соцсетях, разместив видео и фотографии сгоревшего автомобиля.— Поджог произошел где-то в пятом часу утра, — рассказал "Idel.Реалии" активист. — Сработала сигнализация, первой проснулась жена, разбудила меня. Мы выбежали, машина полыхала вовсю. Пытались потушить водой, пеной из огнетушителя, но было бесполезно. После пожара я, разумеется, вызвал полицию. К сожалению, возле моего дома нет видеокамер наблюдения, но они установлены на ближайших улицах; возможно, что-то они зафиксировали. Происшествие вызвало большой резонанс, и я надеюсь, что правоохранители смогут найти поджигателей.Этим же днем возмущенные сторонники и друзья Нуртдинова собрались на "молчаливое стояние" , как они его назвали, возле районной администрации.На площадь пришло примерно 40 человек. Никто из администрации к общественникам не вышел, но зато чиновники, как сообщил Руслан Нуртдинов, отправили в полицию на него заявление, обвинив активиста в проведении “несанкционированного митинга”. Полиция тут же составила на Нуртдинова административный протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").Активист связывает поджог машины со своей общественной и политической деятельностью.— Я называю этот поджог "террористическим актом" в отношении меня и обвиняю в произошедшем районные власти, — заявил Руслан Нуртдинов. — Чиновники райадминистрации не раз угрожали мне, моим друзьям за критику их деятельности, говорили "мы с вами разберемся", "ты еще пожалеешь".В последние годы активист неоднократно выступал с критикой в адрес главы района и сообщал в соцсетях о фактах нецелевого использования бюджетных средств. В частности, Нуртдинов рассказал о вызвавшем его возмущение тендере на закупку пластиковых окон в райадминистрации стоимостью два миллиона 300 тысяч рублей. Общественник отмечал, что власти позволяют себе такие траты в то время, как в районе “находятся в ужасающем состоянии школы, детсады, учреждения здравоохранения и культуры, многие из них закрываются в результате “оптимизации”. Когда активист сфотографировал установленные в администрации новые окна, власти обвинили его в "незаконном проникновении на режимный объект". Также общественник занимался проблемой завышенных платежей за водоснабжение в селах Чекмагушевского района.В январе 2018 года Руслан Нуртдинов и несколько его односельчан участвовали в организованной уфимским штабом Навального протестной акции в Уфе под названием "Забастовка избирателей", на которой были задержаны полицией и позднее оштрафованы Октябрьским райсудом Уфы.В декабре 2019 года активист опубликовал обращение к главе республики Радию Хабирову, в котором заявил: "Куштау не будет разрабатываться. Эта гора не холмик в твоём огороде, чтобы ты мог единолично решать её судьбу… Куштау объединит нас, и будет жить и возвышаться над долиной Белой реки. Возможно, как памятник твоему короткому правлению, если и дальше продолжишь так вести себя с нами".