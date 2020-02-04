Конституционный фарс как агония режима

Наглое издевательство над Конституцией, да и над самой идеей Основного Закона, впихивание в текст откровенно анекдотических, не имеющих никакого отношения к Закону положений имеют простую и понятную цель – закрепление в стране режима ничем не ограниченного самовластия и обеспечение пожизненного пребывания во главе России ее нынешнего вождя. Но почему нельзя было добиться того же результата старыми привычными методами – фальсификациями, ежедневной ложью и демагогией, точечными репрессиями — не ставя на уши всю страну и не становясь в очередной раз посмешищем в глазах образованной части собственного населения и всего мира?Как ни странно, спешка и истерика властей — результат активных наступательных действий со стороны гражданского общества. Эффективный контроль подсчета голосов в мегаполисах, поражения кандидатов от власти, масштабные акции солидарности, растущее число и расширяющаяся география протестов – все это убедило Путина в том, что он не может дальше контролировать ситуацию, а тем более, обеспечить продление собственной власти.Процедуры и институты, созданные им и его командой специально для того, чтобы проводить любые решения и добиваться любых электоральных результатов перестают работать – негативизм активного сегмента общества слишком высок. Власти поняли, что ни устранения конкурентов, ни даже новой войны недостаточно. Их охватила паника – примером тому может быть полное выведение голосования по поправкам к Конституции из-под всякого контроля. Досрочное голосование на дому, возможность голосовать на рабочем месте и прочие советские хитрости – это не просто инструменты объявления девяносто девяти процентной поддержки поправок, но и проявление страха потерпеть поражение, даже несмотря на морковки в виде индексации пенсий и заботы о детях. Вождь чувствует себя загнанным в угол и именно поэтому идет в безнадежную контратаку, смешивая фигуры на доске.Это агония. Мы не знаем, сколько она будет продолжаться, мы не знаем, сколько еще зла стране и отдельным людям причинят конвульсии умирающей системы. Но это агония.