Как ни странно, спешка и истерика властей — результат активных наступательных действий со стороны гражданского общества. Эффективный контроль подсчета голосов в мегаполисах, поражения кандидатов от власти, масштабные акции солидарности, растущее число и расширяющаяся география протестов – все это убедило Путина в том, что он не может дальше контролировать ситуацию, а тем более, обеспечить продление собственной власти.
Процедуры и институты, созданные им и его командой специально для того, чтобы проводить любые решения и добиваться любых электоральных результатов перестают работать – негативизм активного сегмента общества слишком высок. Власти поняли, что ни устранения конкурентов, ни даже новой войны недостаточно. Их охватила паника – примером тому может быть полное выведение голосования по поправкам к Конституции из-под всякого контроля. Досрочное голосование на дому, возможность голосовать на рабочем месте и прочие советские хитрости – это не просто инструменты объявления девяносто девяти процентной поддержки поправок, но и проявление страха потерпеть поражение, даже несмотря на морковки в виде индексации пенсий и заботы о детях. Вождь чувствует себя загнанным в угол и именно поэтому идет в безнадежную контратаку, смешивая фигуры на доске.
Это агония. Мы не знаем, сколько она будет продолжаться, мы не знаем, сколько еще зла стране и отдельным людям причинят конвульсии умирающей системы. Но это агония.
Леонид Гозман, Эхо Москвы
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Конституционный фарс как агония режима
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