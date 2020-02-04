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Конституционный фарс как агония режима

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Наглое издевательство над Конституцией, да и над самой идеей Основного Закона, впихивание в текст откровенно анекдотических, не имеющих никакого отношения к Закону положений имеют простую и понятную цель – закрепление в стране режима ничем не ограниченного самовластия и обеспечение пожизненного пребывания во главе России ее нынешнего вождя. Но почему нельзя было добиться того же результата старыми привычными методами – фальсификациями, ежедневной ложью и демагогией, точечными репрессиями — не ставя на уши всю страну и не становясь в очередной раз посмешищем в глазах образованной части собственного населения и всего мира?

Конституционный фарс как агония режима


Как ни странно, спешка и истерика властей — результат активных наступательных действий со стороны гражданского общества. Эффективный контроль подсчета голосов в мегаполисах, поражения кандидатов от власти, масштабные акции солидарности, растущее число и расширяющаяся география протестов – все это убедило Путина в том, что он не может дальше контролировать ситуацию, а тем более, обеспечить продление собственной власти.

Процедуры и институты, созданные им и его командой специально для того, чтобы проводить любые решения и добиваться любых электоральных результатов перестают работать – негативизм активного сегмента общества слишком высок. Власти поняли, что ни устранения конкурентов, ни даже новой войны недостаточно. Их охватила паника – примером тому может быть полное выведение голосования по поправкам к Конституции из-под всякого контроля. Досрочное голосование на дому, возможность голосовать на рабочем месте и прочие советские хитрости – это не просто инструменты объявления девяносто девяти процентной поддержки поправок, но и проявление страха потерпеть поражение, даже несмотря на морковки в виде индексации пенсий и заботы о детях. Вождь чувствует себя загнанным в угол и именно поэтому идет в безнадежную контратаку, смешивая фигуры на доске.

Это агония. Мы не знаем, сколько она будет продолжаться, мы не знаем, сколько еще зла стране и отдельным людям причинят конвульсии умирающей системы. Но это агония.

Леонид Гозман, Эхо Москвы
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  • 1 | 04.03.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё-таки есть изъяны и у советской системы образования, дураки стали грамотными и называют себя образованной частью общества. Лозунг "Партия дай порулить" для них до сих пор актуален для них.



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  • 2 | 04.03.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наглое издевательство над Конституцией, да и над самой идеей Основного Закона,
=============================================
ЦИК разогнал свой научно-экспертный совет после критики общероссийского голосования
Решение о ликвидации научно-экспертного совета было принято после того, как входящий в его состав Борис Надеждин подготовил письмо с критикой готовящегося общероссийского голосования по поправкам в Конституцию и предложением провести специальное заседание ЦИК на эту тему. Как рассказал РБК собеседник, близкий к Центризбиркому, Надеждин инициировал сбор подписей членов совета под этим письмом, о чем узнали в администрации президента…



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  • 3 | 04.03.2020, 10:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67393 | Рейтинг: +12023,6
03.03.2020, 19:21 | Автор: Корней

Итак, Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под письменными показаниями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются поддельными.
Хотелось бы расслышать, что там Кухарки и прочая шелуха орали о торжестве права на Западе, правах человека, превалировании человека над государством и прочую лабуду.
Международный олимпийский комитет не гнушается подделывать документы и представлять их в суд, чтобы этого самого человека с его правами в задницу запихать.
Нет, понятно, что цель была - Россия. Но пострадали-то конкретные люди.
И методы-то каковы.

03.03.2020, 12:29 | Автор: Корней

Экспертиза доказала, что документы представленные МОК против российских спортсменов оказались поддельными с поддельной подписью Родченкова.
Спортивный арбитражный суд CAS потребовал от МОК в течение суток дать объяснения по подписям Родченкова.
______________________________________________
Опять гэбёшный пропагандон херней сел в лужу, подмахивая пуйлу и пуйлососам!

Родченков настаивает на подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам биатлонисток
Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков настаивает на подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам биатлонисток Ольги Зайцевой. Яны Романовой и Ольги Вилухиной, — передает ТАСС.
Об этом говорится в пояснениях, которые Международный Олимпийский комитет дал Спортивному арбитражному суду, который рассматривает апелляцию спортсменов.
Адвокат биатлонисток Алексей Панич утверждает, что подписи Родченкова поддельные. Панич сослался на заключение российских и британских экспертов.

Из комментов под новостью:

Есть документ с подписью человека. Есть заявление человека, что он этот документ подписывал. И есть некто, за деньги говорящий, что подпись- фальшак. Всё предельно ясно вроде.

Мне, откровенно говоря, наплевать на всех участников процесса... Но очевидно, что кое-кто остановился в развитии во времена ВЕЛИКОГО СОВКА, то бишь когда доступ к множительной технике был только через известный отдел :) Эти ребята из малого мира не догадываются, что в большом мире, например, уже давно используется защищенный pdf-формат, в котором можно вставлять собственноручную отсканированную подпись. И во всех документах она будет одинаковая!!!
**************
Кстати - да))) Я пользуюсь таким образом сканированными подписями своих директоров и своей собственной - для отправки документов из 1Ски - в ПДФ. Там давным-давно имеется такая функция - вставить печать и подпись в документ. Это значительно сокращает время - не нужно распечатывать документ, бежать с ним на подпись к директору или ждать когда он появится на рабочем месте, затем сканировать и только потом отправлять по электронке в другой город.
Естественно - ответственность за подлинность(правильность заполнения) документа лежит на мне, как исполнителе. Но мне и в голову не придет отправить ложный акт выполненных работ, счет на оплату или акт сверки за подписью руководителя. Ведь это тут же вскроется и я лишусь работы. В дальнейшем оригиналы документов уже с "мокрыми" подписями и печатями и передаются контрагенту.



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  • 4 | 04.03.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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тут ваще непонятка ... адвоката оплатил Прохор (так ненавидимый путинистами лигарх). на момент допинга Прохор был президентом СБР (отвечаю - вова приказал, иначе 2й Ходор... Прохору это лыжепалка и берданка нах не нужны были)
и вот тут возникает вопрос - а не уши ли вовы торчат за этим делом?
с одной стороны вове вроде бы щас и не с руки лишнюю возню с гейропой поднимать, ему как то мириться с ними надо, а с другой не понятно - а Прохору это на хера? ему же в пиндосии и счета порубить могут и безинес отнять...
короче жду развязки, гадать не буду
турк



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  • 5 | 04.03.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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До продажи ценностей дошла Конституция.
Поясню-
Когда давали звание доктора физматнаук первому башкирину стоял праздник на всю Башкирию. И он разродился стихами"Повезло мне повезло!"
И это произошло 1973 году. И вся Башкирия ликовала.
Сейчас доктора наук покупают кому не лень .КН по цене упал ниже плинтуса.Дешевле 10 тыс зеленых.
Фундамент гордости растаял- ну и куй с ним!
Хочешь что то уничтожить-возвеличивай до небес!
Далее оно само рухнет, закон устойчивости.
На очереди Конституция- сейчас ее пережуют на радость подхалимам, завтра мы с радостью вернемся к общечеловеческим ценностям.



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  • 6 | 04.03.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот и его имя:
Фарзтдинов, Миркашир Минигалиевич



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  • 7 | 04.03.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Конституционный фарс как агония режима
=================================
Россия вошла в топ-5 худших в мире стран для жизни людей пенсионного возраста.
В Глобальном пенсионном индексе инвесткомпании Natixis Global Asset Management страна заняла 40-е место из 43 возможных. То есть хуже еще можно. За нами — Бразилия, Греция и Индия.



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  • 8 | 04.03.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж ! Все в точности напоминает период принятия Пенсионного закона О Увеличении ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА для граждан РФ !
Та же Скоротечность в принятии , тот же Обман и та же НАГЛОСТЬ и наплевательское отношение к обсуждению и та же Безнаказность и Своеволие олигархата РФ.



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  • 9 | 04.03.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Панич написал, что его заявления были неправильно интерпретированы СМИ.
«Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления», — подчеркнул адвокат. Кроме того, МОК отправила CAS нотариально заверенное заявление Родченкова о том, что все его показания являются достоверными.
турк



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  • 10 | 04.03.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну что вы хотите от сына поломойки!



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  • 11 | 04.03.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.03.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Панич написал, что его заявления были неправильно интерпретированы СМИ.
«Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления», — подчеркнул адвокат. Кроме того, МОК отправила CAS нотариально заверенное заявление Родченкова о том, что все его показания являются достоверными.
турк
__________________
Пусть самого Родченкова суду предъявят, а то нотариально заверенные показания это неубедительно: например, могут быть предъявлены нотариально заверенные показания, что турк подарил свою квартиру местной братве, а сам подался в монахи в тибетский монастырь, и никто не будет искать его в окрестных лесочках или с бетонным блоком на шее в Белой.
Где Родченков, почему не может лично дать показания в суде. Суд ведь не в России, ему опасаться нечего. Почему его прячут?
Или всё, что он говорит, ложь, и, повторив это под присягой, он рискует получить срок за лжесвидетельство, или его уже просто нет в живых. А фотошопные подписи и печати это для дураков и Кухарок.



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  • Наблюдатель
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  • 12 | 04.03.2020, 15:48 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1479 | Рейтинг: +461,6
В стране нет независимых от «друзей-олигархов» и В.Путина судов, СМИ, ветвей власти, МСУ, нет реальных ЦИК, ТИК, УИК. Совет по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте РФ декоративен. Да и федерализма в России тоже нет!
Что касается «фискальности», «вранья», «репрессий» и т. п., то они теперь будут только расти.
Президент, законодатели, чиновники от власти, суда, прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФССП, ФНС, ПФР, СКР, перекраивая под себя Конституцию, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан.
В.Путин и его "друзья-чекисто-олигархи" очень тупо-хитро, а, вернее, нагло с помощью «приманок-обманок» корёжат именно первые главы Конституции РФ, соответствующие Всеобщей декларации прав человека, якобы внося "поправки" в другие главы и статьи!
Путинско-памфиловское «всероссийское голосование», «праздник» по этому случаю и путинские поправки в Конституцию легитимируют состоявшийся госпереворот и ещё более ухудшают положение граждан!
Участвовать в этом я лично не буду, поскольку это преступление. Никакие наблюдатели, члены комиссий и "умное голосование" здесь не помогут!



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  • Эксперт
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  • 13 | 04.03.2020, 15:55 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38794 | Рейтинг: +6481,1
России плевать кто и как сделает её обратно нормальной унитарной страной.

Тому, кто это сделает, благодарные потомки многое спишут и натыкают памятников.



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  • 14 | 04.03.2020, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 04.03.2020, 15:55 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38788 | Рейтинг: +6481,1
России плевать кто и как сделает её обратно нормальной унитарной страной.

Тому, кто сделает, благодарные потомки многое спишут и натыкают памятников.
===========================
Не Ленин ли описал эту страну?
Или на сей счет у тебя Вдум другие мысли?
Мысли созидающие, Вдум, не приведенные за унитазом за дефекацией!



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  • 15 | 04.03.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наглое издевательство над Конституцией, да и над самой идеей Основного Закона.
Демагогия, ни чего конкретного. Это у вас АГОНИЯ.



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  • 16 | 04.03.2020, 16:11 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38794 | Рейтинг: +6481,1
14 | 04.03.2020, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован

Не Ленин ли описал эту страну?
===
Этот иуда, сделал всё для уничтожения России.
Он её разодрал, разбазарил и уничтожил самое разумное население.
Ибо разом завалить такое огромное государство - невозможно.



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  • Участник
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  • 17 | 04.03.2020, 16:22 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1494 | Рейтинг: +360,9
Кому че а вдубчивому унитаризм снится. Ну была она при царях унитарной и так ли сильно прцветала? А теперь недо царек хочет ее унитазилировать но выходит что утилизирует.



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  • 18 | 04.03.2020, 16:25 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38794 | Рейтинг: +6481,1
15 | 04.03.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован

Наглое издевательство над Конституцией, да и над самой идеей Основного Закона.
===
Вы так смеётесь, или уже сразу издеваетесь?

В стране, с 1917 года, вся власть незаконно захапана комуняками, а вы про какую-то у них законность рассуждаете?



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  • 19 | 04.03.2020, 16:29 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38794 | Рейтинг: +6481,1
17 | 04.03.2020, 16:22 | Автор: резус
===
Мартышка, от того что тебе комуняки отдельный зоопарк на русской губернии нарисовали. это тебе умишка всё равно не добавило, а страна стала сильно от этого раздрая тормозить в развитии.



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  • 20 | 04.03.2020, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот иуда, сделал всё для уничтожения России.
Он её разодрал, разбазарил и уничтожил самое разумное население.
===============================
И эта страна , называемая СССР тебя не устраивала?
Там пенсия была такая, что дедушки делились с внуками, а по отбросам с магазинов очереди не было.
Учителя учили- а не отмахивались типа не моя проблема!
Житель был частью страны, за который мог порвать любого.
Была гордость за себя и за страну.
Никто не ныл, как ты Вдум. Все были заняты работой. И много чего могу тебе припомнить того, чего лишил Ельцин с компанией .



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