Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Хабирова призвали провери ...

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновни ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Свободные Идель-Уральщики ...

12 | 06.02.2020, 10:06 | Автор: Harrison Публикации: 61 | Комментарии: ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Между холуйством и тролли ...

К храму будет вести галерея длиной 1418 шагов, ======================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Всемирному курултаю ...

Во Всемирном курултае башкир (ВКБ) — крупнейшей и одной из самых ...
  5.03.2020   33175    21

Лилия Чанышева: ...

Лилия Чанышева – координатор штаба Навального в Уфе. Суммирую пропаганду ...
  5.03.2020   11338    24

Еще и не то поддержит ...

Верховный муфтий России поддержал поправку в Конституцию о ...
  5.03.2020   32358    46

Руслан Габбасов: ...

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Вчера прослушал интервью ...
  5.03.2020   36969    22

Дело обрастает скандалами ...

Эксперты БГПУ пожаловались на журналиста ProUfu в прокуратуру Башкирии. Все это ...
  4.03.2020   12718    23

Последние публикации
«Всемирному курултаю ...

Во Всемирном курултае башкир (ВКБ) — крупнейшей и одной из самых ...
  5.03.2020   25891    21

Лилия Чанышева: ...

Лилия Чанышева – координатор штаба Навального в Уфе. Суммирую пропаганду ...
  5.03.2020   34561    24

Еще и не то поддержит ...

Верховный муфтий России поддержал поправку в Конституцию о ...
  5.03.2020   32331    46

Руслан Габбасов: ...

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Вчера прослушал интервью ...
  5.03.2020   28215    22

Дело обрастает скандалами ...

Эксперты БГПУ пожаловались на журналиста ProUfu в прокуратуру Башкирии. Все это ...
  4.03.2020   37204    23

Друзьям все, врагам — ...

У активиста из поселка Чекмагуш Руслана Нуртдинова неизвестные ночью сожгли ...
  4.03.2020   15424    16

Санаторий ...

Новым генеральным директором санатория «Красноусольск» в Башкирии (здравница ...
  4.03.2020   41568    22

«Каждому свое» — 2020 ...

РФ готовится широко отметить 75-летие Победы, оценив растущий вклад в нее ...
  4.03.2020   26416    19

Конституционный фарс как ...

Наглое издевательство над Конституцией, да и над самой идеей Основного Закона, ...
  4.03.2020   12746    35

Дмитрий Михайличенко: ...

Пожалуй, настало время описать конфигурацию власти в Башкирии. Влияние ...
  3.03.2020   29481    12

Читаемое за месяц
Поповское мракобесие, ...

Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через ...
  5.02.2020   18056    11

«Социальные» поправки: ...

ВЦИОМ провел телефонный опрос об отношении россиян к поправкам в Конституцию, ...
  5.02.2020   15906    8

Не устал, не уходит и ...

Владимир Владимирович – человек невероятной стойкости. Какие соблазны! Какие ...
  5.02.2020   19097    45

Башкирия вошла в ...

Международная правозащитная группа "Агора" и общественная организация ...
  5.02.2020   33154    20

А какие веселые были ...

«Нас хотят полностью устранить с политического поля». Как стало известно на ...
  5.02.2020   18167    149

Архив публикаций
Март 2020 (18)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


Еще и не то поддержит

Оценили
0


Верховный муфтий России поддержал поправку в Конституцию о "государствообразующем народе". Талгат Таджуддин высказался по поводу поправок в Конституцию.

Еще и не то поддержит


Об этом он заявил РИА Новости.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции РФ, внесенную владимиром Путиным, о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", — говорится в тексте поправки.



— Тут же не выпячивается, что русский народ – только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за, — сказал Таджуддин.

Кроме того, в поправках сказано, что русский народ входит в союз равноправных народов РФ.



— Это говорит и о том, что у нас союз добровольный, не завоеванный, не колонии, малые и большие народы на равных правах вошли в этот союз, живут в одном едином Отечестве. Полностью поддерживаю, — прокомментировал верховный муфтий.

Ранее Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ". Самигуллин заявил, что "не видит" "положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации".

Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.03.2020, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Угораю над " Верховным " муфтием России - Хаттабычем !
Вот только , Аллах за какие грехи мусульман РБ наградил таким
" верховным " клоуном !



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.03.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ранее Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ".
=============================
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Он объяснил, что не высказывался против внесения в Основной закон понятия «государствоообразующего народа», а лишь выразил сомнения насчет его формулировки. «Возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: "выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа», — предложил Самигуллин.

Вот оно гнилое нутро всех этих_______________(добавте нужное слово)



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.03.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дайте ему бутыль " шампанского " пусть открывает , новые мечети !
Это будут такие же интересные спектакли как и прошлые инновации
Актер и бутафор !
Мусульмане ! Вам не стыдно , за таких руководителей духовенства ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.03.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа"

---------------------

"Инициаторы поправок предложили внести в обновлённую Конституцию так называемую "русскую статью", в которой была бы сугубо отмечена "государство­образующая роль русского народа".

Власть с явной неохотой откликается на это предложение и склоняется к паллиативному решению: объявить в Конституции русский язык языком государствообразующего народа, без упоминаний какого именно."

Соломоново решение? То есть, если ты говоришь по-русски - значит, ты
"государствообразующий человек". А что, я не против. Я вообще за
интегральную нацию, коей был Советский Народ. Но уж и вы, господа-товарищи нацменьшинства, извините-подвиньтесь. Чтоб никакой "титульности". Никакого нацэгоизма. Равенство всех народов! Тогда и про
дела наши скорбные можно будет покалякать - то бишь, про наше будущее общественно-экономическое устройство.

Вообще-то, голосовать не пойду. Ощущение, что тебе что-то хотят впарить,
чего тебе и даром не надо. Навязывают какую-то просрочку за те же деньги.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 05.03.2020, 09:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67403 | Рейтинг: +12024,6
Если мусульман России устраивает этот клоун в качестве верховного муфтия - значит все в порядке - мусульманство в стране просто пародия на него.



Оценили
11

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 05.03.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мусульмане ! Вам не стыдно , за таких руководителей духовенства ?
________________________________
Христиане! Вам не стыдно, за таких руководителей РПЦ?
турк

блять однобокие, только одну половину видят. даже у палки 3 (ТРИ) конца. ну что Земля столько идиотов то понарожала. ну ты . ипанашка , ответь - чем Гундяй и Синод лучше Талгата и ЦДУМа? ну блять и однобокий... у себя бревно в глазу ищи
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.03.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русские и татары делят Конституцию России
Как Кремль из-за государствообразующего народа с муфтием ругался
Елена Горбачева, 4 марта 2020

Госдума готовится проголосовать во втором чтении за поправки в Конституцию. Русский народ там появится, пусть и в составе мудрёной конструкции – как «государствообразующий народ», носитель русского языка. Но даже такая обтекаемая формулировка устроила не всех.

Главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предупредил, что упоминание русских в Конституции приведёт к «непоправимым последствиям». Стоит ли русским людям считать поправку о «государствообразующем народе» победой и почему поправкам так не рады в Татарстане?

Муфтий добавил, что не видит положительных перспектив в отражении в преамбуле Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной единственной нации. «Это может иметь за собой непоправимые последствия».

По мнению Безпалько, этнократия – своеобразный политический класс Татарстана и некоторых других республик, например, Башкирии, где против «русских поправок» выступил председатель Курултая Константин Толкачёв, назвав их «экзотическими». В то время, как простые татары ничего не имеют против того, чтобы русский народ в конституции был указан как государствообразующий.

«Как не были против представители многих других малых народов России, те же адыги, или армяне, которые поддержали поправки», - уверен Безпалько. Более того: за поправки в предложенном Владимиром Путиным варианте высказался верховный муфтий России Талгат Таджуддин




«Неприятно, что статья, которая касается языка, вызвала такое отторжение в ряде регионов у местной этнократии. Реакцию главного муфтия Татарстана Сигматуллина считаю и не этичной, и не корректной. Нельзя навязывать волю самому большому этносу России, к тому же, в предложенном варианте поправок вводится поддержка всех культур и народов России во всём многообразии», - считает политолог



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.03.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.03.2020, 09:25 | Автор:

Христиане! Вам не стыдно, за таких руководителей РПЦ?
турк

блять однобокие, только одну половину видят. даже у палки 3 (ТРИ) конца. ну что Земля столько идиотов то понарожала. ну ты . ипанашка , ответь - чем Гундяй и Синод лучше Талгата и ЦДУМа? ну блять и однобокий... у себя бревно в глазу ищи
турк
=================================================
Раз у палки прямой 3 ( ТРИ ) конца виноват ! Исправлюсь !
У вас сегодня с утра в четверг банный день ? Вы сорвались с ЧЬЕГО - ТО Конца , так сказать в мыле вырвались на улицу ?
Испугались ? Успокойтесь , вернитесь обратно , подмойтесь , оботритесь , подберите одежку и больше в баньке не наклоняйтесь перед чужими дядями ! Идите домой - баиньки , баю !



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 05.03.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 05.03.2020, 09:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1345 | Комментарии: 67395 | Рейтинг: +12023,8
Если мусульман России устраивает этот клоун в качестве верховного муфтия - значит все в порядке - мусульманство в стране просто пародия на него.
=====================================
Живу в Уфе с самого рождения, более 65 лет, и за все время невстречал ни одного "мусульманина" который бы отказался выпить водки, закусив её куском саленого сала....
У нас в России своя суверенная демократия, и свое, суверенное мусульманство...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 05.03.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вам же указал профессор Савельев, - лучший в мире знаток мозга, религиозные люди с архаичным мозгом. Т.е.им невозможно объяснить почему, к примеру, нельзя убивать людей, тем более целую школу детей, вот для них человечество изобрело религию которая указывает ну типа не убий не возжелай и т.п... И, главное, это работает!
Видели как ваш путин доске свечку подносил? А он же профессионально "священников" подавлял! - Это как, - "переобулся"?! Конечно нет, ему, главное, чтоб nfr yfpsdftvsq народ $ 300 млрд не отобрал!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 05.03.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" По мнению Безпалько, этнократия – своеобразный политический класс Татарстана и некоторых других республик, например, Башкирии, где против «русских поправок» выступил председатель Курултая Константин Толкачёв, назвав их «экзотическими». В то время, как простые татары ничего не имеют против того, чтобы русский народ в конституции был указан как государствообразующий...."
============================================
Такой примитив пропаганды , был в Китае во время Мао и в Кампучии при Пол Поте. Видите , Он " знает " простые татары ничего не имеют ...!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 05.03.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
царь наградил грамотой порнозвезду Елену Михайлову за "вклад в развитие православного искусства"
.........
Да, именно так, а если вы сомневаетесь, то мы рекомендуем вам внимательнее вчитаться в текст почетной грамоты от администрации президента, в которой содержится недвусмысленная формулировка «за вклад в развитие православного искусства».
.......
посмотрите роликов на ютубе туева хуча... как вам, православные?
не, я понимаю, что она щас бизинес вумен и херачит ювелирные украшения на церковную тему... НО
да короче полный швах у царя в голове и у всех кто имеет ПГМ
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 05.03.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ответь - чем Гундяй и Синод лучше Талгата и ЦДУМа?
турк

----------

Щаз Путин внесёт про Бога - будет тебе "Бог в законе". Воров-то в законе не стало.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 05.03.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как вам, православные?
турк

------------

Может, всё-таки, христиане? Православие - древняя языческая вера наших
далёких предков во тьме веков, которая была уничтожена огнём и мечом во
время насаждения христианства. Т.е., начиная с 988 года и позднее.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 05.03.2020, 10:30 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1355 | Рейтинг: +92,9
“7 | 05.03.20/ Не зарегистрирован…за все время не встречал ни одного "мусульманина" который бы отказался выпить водки, закусив её куском саленого сала....”

Щепотка сала – это лекарство! Для сведения:
Свиной жир присутствует при синтезе многих лекарственных средств, и проходит у фармпроизводителей по статье “свиной лярт”, т.е. многие антибиотики не Халяльные.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 05.03.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может, всё-таки, христиане? Православие - древняя языческая вера наших
далёких предков во тьме веков, которая была уничтожена огнём и мечом во
время насаждения христианства. Т.е., начиная с 988 года и позднее.
_________________________
тем кто это понимает , моя речь не относится. я пишу для тех , кто в РПЦ (Русскую Православную Церковь) ходят
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 05.03.2020, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67403 | Рейтинг: +12024,6
турку

Хоттабыч - именно КЛОУН! То ручки гундяю целует, то ходит и окропляет помещения - чего вообще не принято в мусульманстве!
Смешной. Не очень опасный.

А вот Гундяй - это страшная гэбёшная МРАЗЬ!!!!!!!!!!! Лицемер и фактически палач, почти такой же, как и сам пуйло - и сидеть им на одной скамье в суде!

Чо ты завелся-то?
Я, например, очень хорошо отличаю одну субстанцию от другой. И это вовсе не сорта дерьма. а много хуже!
Это разные яды.

Над ним не смешно.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 05.03.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я пишу для тех , кто в РПЦ (Русскую Православную Церковь) ходят
турк

--------------

Турк, тебе не кажется, что церковь произвела рейдерский захват бренда "Православие"? И словосочетание "православный христианин" - звучит всё равно, что "еврей-колхозник"? Да, время прошло, словосочетание укоренилось, некоторые языческие обряды не удалось уничтожить
(например, проводы зимы, масленицу, гуляния на Ивана Купала и т.п.), посему они тоже были присвоены церковью. Ничего личного, только факты.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 05.03.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И ещё: ПРАВОСЛАВИЕ - от слов ПРАВИТЬ дело (пахать, сеять и т.д.) и
СЛАВИТЬ матушку-Природу. Все обряды - на свежем воздухе. Лепота! :)



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 05.03.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7.Точно также и среди православных . Даже презик не прочь пропустить пару другую рюмок за здоровье народа .
А Муфтий ,конечно , не на своем месте .Но его никакне сместить. То он с соблей возлен мечети , по окропляет всех святой водой ( что мусульм. канонами запещено , то у деда Гундяя целует руки , то допустил раскол внутри мусульман , то психобольной .
Не повезло , не повезло , братцы!



Оценили
1

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com