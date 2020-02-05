Еще и не то поддержит ...

Верховный муфтий России поддержал поправку в Конституцию о "государствообразующем народе". Талгат Таджуддин высказался по поводу поправок в Конституцию.Об этом он заявил РИА Новости.Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции РФ, внесенную владимиром Путиным, о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", — говорится в тексте поправки.— Тут же не выпячивается, что русский народ – только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за, — сказал Таджуддин.Кроме того, в поправках сказано, что русский народ входит в союз равноправных народов РФ.— Это говорит и о том, что у нас союз добровольный, не завоеванный, не колонии, малые и большие народы на равных правах вошли в этот союз, живут в одном едином Отечестве. Полностью поддерживаю, — прокомментировал верховный муфтий.Ранее Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ". Самигуллин заявил, что "не видит" "положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации".