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Лилия Чанышева: «Суммирую пропаганду Мурзагулова по Куштау и свою позицию по каждому пункту»

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Лилия Чанышева – координатор штаба Навального в Уфе. Суммирую пропаганду Мурзагулова по Куштау и свою позицию по каждому пункту:

Лилия Чанышева: «Суммирую пропаганду Мурзагулова по Куштау и свою позицию по каждому пункту»


1) Мурзагулов: Хабиров принял решение о существовании завода.

Чанышева: Хабиров принял решение не о существовании завода, а об уничтожении горы. Никто из защитников Куштау не призывает закрывать завод. Да и не закроется он, т.к. а) есть альтернативные месторождения, б) есть другие технологии производства соды.

2) Мурзагулов: поддержка жителей неискренна, но при этом они наивно поверили в то, что есть плохой Хабиров, который хочет уничтожить гору,

Чанышева: Это полная ложь. Люди хотят сохранить памятник природы, вошедший в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES», отстоять место своего проживания и исторический природный ландшафт, достояние не только всего народа Башкортостана, но и всего мира. Именно Хабиров принял решение отдать содовикам Куштау. И жители республики самостоятельны в своем мнении и прекрасно понимают эту причинно-следственную связь собственным умом. Говоря о том, что жители кому-то поверили, Мурзагулов не признает свободы и образованности граждан республики.

3) Мурзагулов: Шевчука обманули, ввязав его в бизнес-конфликт.

Чанышева: Шевчук — мудрый человек и он действует исходя из позиции, изложенной мной в п.2

4) Мурзагулов: это бизнес-конфликт,

Чанышева: Вместе с жителями я отстаиваю природное достояние. А если этот бизнес-конфликт и есть, то пусть он разрешается на уровне арбитражных судов и рыночной конкуренции. Сейчас же получается, что именно Хабиров выступил судьей, приняв сторону одних олигархов и отказав другим. При этом мнение жителей республики и местных жителей никак не было учтено. Их как будто и нет вообще в этом конфликте, хотя это тоже одна из важных сторон. Хамитов учёл именно мнение нашей, третьей стороны.

5) Мурзагулов: ситуацию раскручивали националисты и экстремисты в пользу одной из бизнес-структур.

Чанышева: Куштау защищают большинство жителей республики. Мы делаем это от чистого сердца. Называть жителей республики националистами или экстремистами — это значит не уважать людей Республики Башкортостан.

6) Мурзагулов: кто националисты или экстремисты не скажу, чтобы не рекламировать, силовики ими занимаются; если не согласны — идите в суд.

Чанышева: Если Марзагулов готов отстаивать в суде своё мнение, от которого он не отказывается, то пусть прямо скажет, кого он считает националистом и экстремистом. А иначе всё эти умалчивания фамилий и организаций выглядят трусостью, а предложение идти в суд — пустой бравадой.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.03.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк - а не мужичок-дурачок
Башкортостанец•`



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4

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  • Гость
  •  
  • 2 | 05.03.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов: ситуацию раскручивали националисты и экстремисты в пользу одной из бизнес-структур.
====================================
Интересно кого он имел в виду?! Неужто радия действующего "в пользу одной из бизнес-структур",- АО «Башкирская содовая компания»?!
Круто! Молодец! Одобряю!
Этож надо,- на шефа попер!!!



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1

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  • Эксперт
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  • 3 | 05.03.2020, 09:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67403 | Рейтинг: +12024,7
А иначе всё эти умалчивания фамилий и организаций выглядят трусостью, а предложение идти в суд — пустой бравадой.
___________________________________________________
На самом деле это лживое словоблудие в духе пуйла.

Вон - вчера писали про Чекмагушевскую ситуацию с поджогом автомашины активиста-предпринимателя. Вот ведь - и бездельником-то его не назовешь!

Так вот - буквально в понедельник журналисту ТАСС пуйло скзал следующую фразу:

"Они (представители несистемной оппозиции) очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее". - МУНИЦИПАЛИТЕТОВ!!!!

И вот уже вчера этот чекмагушевский чинуша - буквально затянул - как по писаному:

"Реканс Ямалеев написал ВКонтакте, что хоть и он не разделяет позицию Нуртдинова и часто бывает несогласен с ним, он, критикуя власть, помогает ее работе."
При этом по его команде активиста штрафуют на 10 тысяч и заводят уголовное дело!!!

Пуйло местного значения - прямо калька с глав-пуйла!



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3

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  • Гость
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  • 4 | 05.03.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лилия, душечка, лапочка открой глаза, глобальное потепление, всем скоро кирдык, на кой чорт эти известняковые пупырышки, живи сегодняшним днем на полную катушку, пришли телефон айда раздавим пол-литру.



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2

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  • Начинающий
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  • 5 | 05.03.2020, 11:12 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +8,3
Активные защитники общечеловеческой ценности -шихана Куштау и других - снова, в феврале, обратились в Правительство России. И предложили для использования Стерлитамакским предприятием "Сода" другие месторождения известняков.



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2

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  • Начинающий
  •  
  • 6 | 05.03.2020, 11:12 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +8,3
Активные защитники общечеловеческой ценности -шихана Куштау и других - снова, в феврале, обратились в Правительство России. И предложили для использования Стерлитамакским предприятием "Сода" другие месторождения известняков.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 05.03.2020, 11:53 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39493 | Рейтинг: +5263,6
1 | 05.03.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, а подружка твоя-баба Лена, старая ведьма, с прокисшими мозгами, не верь ей!
Башкортостанец•`
===========================================================
Спасибо, дружочек. Учту!



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1

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  • Эксперт
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  • 8 | 05.03.2020, 12:08 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39493 | Рейтинг: +5263,6
В.Путин―...... У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это высокие технологии. Очень активно развиваются.
Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию — мы реально на самом высоком уровне находимся. И в «гражданке» будем дальше продолжать делать. Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Всё постепенно, но нарастает.
==========================================
ну вот, теперь буду спать спокойно. Всё у нас хорошо. Правда треть больниц не имеет воды и канализации, но, это же мелочи. Снег можно растопить, а по большому сходить за околицу!



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3

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  • Гость
  •  
  • 9 | 05.03.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.03.2020, 12:08 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39493 | Рейтинг: +5263,8
В.Путин―...... У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это высокие технологии. Очень активно развиваются.
Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию — мы реально на самом высоком уровне находимся. И в «гражданке» будем дальше продолжать делать. Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Всё постепенно, но нарастает.
==========
ну вот, теперь буду спать спокойно. Всё у нас хорошо. Правда треть больниц не имеет воды и канализации, но, это же мелочи. Снег можно растопить, а по большому сходить за околицу!
===========
===========
это неправда! Путин на пару с Борис Николаевичем Гинденбургом под псевдонимом Ельцин закрыли около 30 институтов авиа направленности.
Те наработки что до его не касаются, он в это время шпионил. Кстати в инете пишут что Siemens -ую турбину, - разработку наших инженеров зам Собчака по внешним связям продал вместе с заводом именно г-н Путин!
Теперь понятно почему Шрёдер в РФ не на российской зарплате отирается?!
хотя нации потомков рабов это малоинтересно...



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 05.03.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.03.2020, 12:08 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39493 | Рейтинг: +5263,8
В.Путин―...... У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной
...
Всё постепенно, но нарастает.
========
ну вот, теперь буду спать спокойно. Всё у нас хорошо. Правда треть больниц не имеет воды и канализации, но, это же мелочи. Снег можно растопить, а по большому сходить за околицу!
++++
а мне нравится Радий. Зачем заниматься уборкой снега, - сам растает! Если бы не великий Путин как бы РБ жила без Радия!



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1

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  • 11 | 05.03.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.03.2020, 11:12 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +8,5

Активные защитники общечеловеческой ценности -шихана Куштау и других - снова, в феврале, обратились в Правительство России. И предложили для использования Стерлитамакским предприятием "Сода" другие месторождения известняков.
____________________________________________________________

Молодцы. Где то другую дереыеньку разорят



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  • 12 | 05.03.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а мне нравится Радий. Зачем заниматься уборкой снега, - сам растает! Если бы не великий Путин как бы РБ жила без Радия!
-___________________________________________________________
______
Пасла бы коней и ела их



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  • 13 | 05.03.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутат Госдумы от Архангельской области, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Юрков написал на своей странице во «ВКонтакте», что посетил роддом в Каргополе и передал «новоиспеченным мамочкам» подарки для новорожденных. Родильное отделение в больнице Каргополя закрыли еще в 2018 году, пишет «Новая газета»

4 МАРТА 2020 14:05



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  • 14 | 05.03.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.03.2020, 11:12 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +8,5
Активные защитники общечеловеческой ценности -шихана Куштау и других - снова, в феврале, обратились в Правительство России. И предложили для использования Стерлитамакским предприятием "Сода" другие месторождения известняков.
===
есть совсем недалече известняк под Белорецком. Произошла непонятная продажа извесняка с карьером в Сибае.



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  • 15 | 05.03.2020, 14:37 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38802 | Рейтинг: +6481,1
Никто из защитников Куштау не призывает закрывать завод. Да и не закроется он, т.к. а) есть альтернативные месторождения, б) есть другие технологии производства соды.
===
Об чём вАААще речь?

Пущай покажет цифирьки: чего и скока, и спросит у пролетарив, типа, хотят онЕ на стокА меньше получать за ту же работу, но при наличии бугров? Всё.



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  • Гость
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  • 16 | 05.03.2020, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк - а не мужичок-дурачок
Башкортостанец•`
-----------------------------------------------
Зачем Кухарка это пишет каждый день?



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2

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  • Участник
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  • 17 | 05.03.2020, 15:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14081 | Рейтинг: -2025,7
15 | 05.03.2020, 14:37 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38798 | Рейтинг: +6481,1

Об чём вАААще речь?

Пущай покажет цифирьки: чего и скока, и спросит у пролетарив, типа, хотят онЕ на стокА меньше получать за ту же работу, но при наличии бугров? Всё.
____________________________________________
Ты стрелки на пролетариев с буржуев не переводи.
Это буржуи против немного меньше хапнуть. Подчёркиваю, Вдумчивый, хапнуть. На халяву. А пролетариям надо ещё и увеличить заработную плату. За счёт буржуев, естественно.



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3

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  • 18 | 05.03.2020, 15:50 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38802 | Рейтинг: +6481,1
17 | 05.03.2020, 15:37 | Автор: Корней

Ты стрелки на пролетариев с буржуев не переводи.
===
А которые тут буржуи?
Тама всем рулят высокопоставленные обкомовские сидельцы.
Это ж отборные комуняцкие партЕйцы, которые ни в жисть буржуями ни станут.



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0

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  • 19 | 05.03.2020, 15:55 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14081 | Рейтинг: -2025,7
А которые тут буржуи?
Тама всем рулят высокопоставленные обкомовские сидельцы.
Это ж отборные комуняцкие партЕйцы, которые ни в жисть буржуями ни станут.
_________________________________________
Ну назови обкомовские должности владельцев БСК.
И что, по твоему истинные буржуи выходят только из пиратов и ростовщиков? Из обкомовцев никак?



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2

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  • Эксперт
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  • 20 | 05.03.2020, 16:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38802 | Рейтинг: +6481,1
19 | 05.03.2020, 15:55 | Автор: Корней

И что, по твоему истинные буржуи выходят только из пиратов и ростовщиков? Из обкомовцев никак?
===
Так бы сразу и сказал, что, в 1917 году, хапанувшие в России власть комуняки, грабят её 100 лет не по идейным соображениям, а за-ради своего шкурного интереса.



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