Лилия Чанышева: «Суммирую пропаганду Мурзагулова по Куштау и свою позицию по каждому пункту»

Лилия Чанышева – координатор штаба Навального в Уфе. Суммирую пропаганду Мурзагулова по Куштау и свою позицию по каждому пункту:1) Мурзагулов: Хабиров принял решение о существовании завода.Чанышева: Хабиров принял решение не о существовании завода, а об уничтожении горы. Никто из защитников Куштау не призывает закрывать завод. Да и не закроется он, т.к. а) есть альтернативные месторождения, б) есть другие технологии производства соды.2) Мурзагулов: поддержка жителей неискренна, но при этом они наивно поверили в то, что есть плохой Хабиров, который хочет уничтожить гору,Чанышева: Это полная ложь. Люди хотят сохранить памятник природы, вошедший в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES», отстоять место своего проживания и исторический природный ландшафт, достояние не только всего народа Башкортостана, но и всего мира. Именно Хабиров принял решение отдать содовикам Куштау. И жители республики самостоятельны в своем мнении и прекрасно понимают эту причинно-следственную связь собственным умом. Говоря о том, что жители кому-то поверили, Мурзагулов не признает свободы и образованности граждан республики.3) Мурзагулов: Шевчука обманули, ввязав его в бизнес-конфликт.Чанышева: Шевчук — мудрый человек и он действует исходя из позиции, изложенной мной в п.24) Мурзагулов: это бизнес-конфликт,Чанышева: Вместе с жителями я отстаиваю природное достояние. А если этот бизнес-конфликт и есть, то пусть он разрешается на уровне арбитражных судов и рыночной конкуренции. Сейчас же получается, что именно Хабиров выступил судьей, приняв сторону одних олигархов и отказав другим. При этом мнение жителей республики и местных жителей никак не было учтено. Их как будто и нет вообще в этом конфликте, хотя это тоже одна из важных сторон. Хамитов учёл именно мнение нашей, третьей стороны.5) Мурзагулов: ситуацию раскручивали националисты и экстремисты в пользу одной из бизнес-структур.Чанышева: Куштау защищают большинство жителей республики. Мы делаем это от чистого сердца. Называть жителей республики националистами или экстремистами — это значит не уважать людей Республики Башкортостан.6) Мурзагулов: кто националисты или экстремисты не скажу, чтобы не рекламировать, силовики ими занимаются; если не согласны — идите в суд.Чанышева: Если Марзагулов готов отстаивать в суде своё мнение, от которого он не отказывается, то пусть прямо скажет, кого он считает националистом и экстремистом. А иначе всё эти умалчивания фамилий и организаций выглядят трусостью, а предложение идти в суд — пустой бравадой.