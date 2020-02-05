«Всемирному курултаю башкир» подсунули нового председателя

Во Всемирном курултае башкир (ВКБ) — крупнейшей и одной из самых политизированных национальных организаций Башкирии — очередные кадровые пертурбации. Вчера место председателя исполкома освободил Искандер Юлдашев, избранный в июне 2019 года. Его сменил бывший руководитель гостелерадиохолдинга «Башкортостан» Галим Якупов. Господин Якупов не считает свою должность политической и заявил, что согласился на нее, чтобы заниматься просветительской деятельностью. По мнению собеседников „Ъ“, новому председателю, тем не менее, придется исправить несколько имиджевых ошибок, совершенных его предшественниками.Члены исполкома ВКБ вчера проголосовали за смену председателя. Юрист Искандер Юлдашев, избравшийся на эту должность в июне 2019 года, оставил ее, чтобы возглавить новую, созданную в декабре 2019 года, организацию — Федеральную национально-культурную автономию башкир России (будет участвовать в Совете национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей и в Совете по национальным вопросам при президенте РФ). Вместо господина Юлдашева исполком возглавил опытный телевизионщик Галим Якупов, много лет проработавший в структурах ВГТРК и ТРК «Башкортостан».Информированный собеседник „Ъ“ сообщил, что для господина Юлдашева ВКБ изначально был временным местом работы:Он был нейтральной фигурой, необходимой на переходный период, когда предстояло сократить состав исполкома, убрать из него многих, в том числе тех, кто мог бузить».«Зачисткой» руководства исполкома ВКБ власти Башкирии, которые финансируют организацию из бюджета и за счет грантов министерства культуры, занимаются регулярно — как правило, это происходит при каждой смене руководства республики.Галим Якупов сообщил „Ъ“, что предложение возглавить исполком было неожиданностью. «Изначально предложили просто войти в исполком и координировать работу с регионами компактного проживания башкир. Но на заседании предложили уже возглавить комитет, и я не стал отказываться»,— сказал он, подчеркнув, что считает свою должность «не политической».Политические решения у нас принимает председатель президиума ВКБ Эльвира Аиткулова (вице-спикер парламента Башкирии — Курултая.— „Ъ“).В каком-то смысле, конечно, и в моей работе есть доля политики, но основное — все-таки административный функционал»,— отметил он.Господин Якупов намерен сосредоточиться на «цифровизации башкирского языка» и его продвижении в сети Интернет. Комментировать последние скандалы, связанные с деятельностью ВКБ, он не стал, сообщив, что «не успел погрузиться в их суть».Другие кандидаты на должность главы исполкома ВКБ не рассматривались, сообщил „Ъ“ член исполкома, председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. По его оценке, господину Якупову в ВКБ пригодится его «колоссальный управленческий и политический опыт».Галим Якупов родился в сентябре 1972 года. Окончил филологический факультет Башгосуниверситета и Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «менеджмент». Карьеру начинал редактором ГТРК «Башкортостан» в 1993 году. Работал директором студии радиовещания ГТРК, возглавлял филиал ВГТРК в Новосибирске, студию телевидения ТРК «Башкортостан». В 2010–2011 годах занимал должность заместителя министра культуры Башкирии. В 2011 возглавил ТРК «Башкортостан». В июле 2017 года, когда руководство минземимущества республики решило поменять главу ТРК, господин Якупов ушел руководить екатеринбургским филиалом телеканала «Матч ТВ». В мае 2019 года вернулся в Уфу и получил должность генерального продюсера муниципальной телекомпании «Вся Уфа».В состав исполкома ВКБ входят 42 человека. Есть и второй орган управления организацией — президиум из шести человек, который возглавляет вице-спикер парламента Эльвира Аиткулова (до избрания депутатом работала в подчинении Галима Якупова главным редактором студии телевидения ТРК «Башкортостан»).ВКБ считается одной из самых политизированных общественных организаций в Башкирии. При первом президенте республики Муртазе Рахимове она была оплотом националистического движения. Следующий глава региона, Рустэм Хамитов, предпринял немало усилий, чтобы ограничить работу ВКБ в основном культурными и образовательными проектами.Прошлым летом, в разгар избирательной кампании главы Башкирии, ВКБ вновь оказался в центре политических событий. Организаторы пятого Всемирного курултая башкир отказались допустить на форум нескольких делегатов, связанных с национальным башкирским движением «Башкорт». В сентябре 2019 года, незадолго до выборов главы региона, ВКБ предъявил иск на 10 млн руб. к радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» и политологу Дмитрию Михайличенко за его фразу: «Все „хамитовские“ годы Хабиров (Радий Хабиров, глава республики.— „Ъ“) пакостил прежнему главе республики, используя в том числе и национальные башкирские организации». В иске организации было отказано. В феврале текущего года члены комиссии ВКБ по культуре и СМИ выступили с предложением поправок в федеральный закон о СМИ: они просят запретить журналистам использовать национальные образы и символы в публикациях с «негативным контекстом». Инициатива стала реакцией на материал „Ъ“-Уфа, посвященный обращению прокуратуры в суд с требованием признать движение «Башкорт» экстремистским.На официальном сайте ВКБ не опубликовано ни одного отчета о деятельности организации.В мае 2019 года курултай получил крупнейший грант минкульта Башкирии — 13,2 млн руб., который предназначался для проведения Дней башкирской культуры и просвещения за пределами республики.Активист движения «Башкорт» Фаиль Алчинов сообщил, что в организации хорошо относятся к Галиму Якупову и будут наблюдать, «как он проявит себя на этой должности»: «будет ли ВКБ поднимать злободневные политические вопросы или продолжит организовывать танцы и вручать награды».Азамат Галин, возглавлявший исполком ВКБ в 2009–2010 годах, считает, что Галим Якупов подходит для этой работы, так как он «свой в среде башкирской творческой интеллигенции, умеет выстраивать отношения с людьми и в то же время не идти на поводу». Признать эту должность частью политической карьеры трудно, отмечает собеседник: «Принято считать, что в ВКБ люди хоронят карьеру, а не делают ее». «Работа во главе исполкома ВКБ требует умения преодолевать прессинг некоторых наиболее активных членов организации, чтобы не было таких глупых историй, как подача в суд на “Эхо Москвы”. Думаю, при Галиме Якупове организация сможет избежать таких скандалов»,— отметил господин Галин.