«Всемирному курултаю башкир» подсунули нового председателя

Члены исполкома ВКБ вчера проголосовали за смену председателя. Юрист Искандер Юлдашев, избравшийся на эту должность в июне 2019 года, оставил ее, чтобы возглавить новую, созданную в декабре 2019 года, организацию — Федеральную национально-культурную автономию башкир России (будет участвовать в Совете национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей и в Совете по национальным вопросам при президенте РФ). Вместо господина Юлдашева исполком возглавил опытный телевизионщик Галим Якупов, много лет проработавший в структурах ВГТРК и ТРК «Башкортостан».
Информированный собеседник „Ъ“ сообщил, что для господина Юлдашева ВКБ изначально был временным местом работы:
Он был нейтральной фигурой, необходимой на переходный период, когда предстояло сократить состав исполкома, убрать из него многих, в том числе тех, кто мог бузить».
«Зачисткой» руководства исполкома ВКБ власти Башкирии, которые финансируют организацию из бюджета и за счет грантов министерства культуры, занимаются регулярно — как правило, это происходит при каждой смене руководства республики.
Галим Якупов сообщил „Ъ“, что предложение возглавить исполком было неожиданностью. «Изначально предложили просто войти в исполком и координировать работу с регионами компактного проживания башкир. Но на заседании предложили уже возглавить комитет, и я не стал отказываться»,— сказал он, подчеркнув, что считает свою должность «не политической».
Политические решения у нас принимает председатель президиума ВКБ Эльвира Аиткулова (вице-спикер парламента Башкирии — Курултая.— „Ъ“).
В каком-то смысле, конечно, и в моей работе есть доля политики, но основное — все-таки административный функционал»,— отметил он.
Господин Якупов намерен сосредоточиться на «цифровизации башкирского языка» и его продвижении в сети Интернет. Комментировать последние скандалы, связанные с деятельностью ВКБ, он не стал, сообщив, что «не успел погрузиться в их суть».
Другие кандидаты на должность главы исполкома ВКБ не рассматривались, сообщил „Ъ“ член исполкома, председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. По его оценке, господину Якупову в ВКБ пригодится его «колоссальный управленческий и политический опыт».
Галим Якупов родился в сентябре 1972 года. Окончил филологический факультет Башгосуниверситета и Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «менеджмент». Карьеру начинал редактором ГТРК «Башкортостан» в 1993 году. Работал директором студии радиовещания ГТРК, возглавлял филиал ВГТРК в Новосибирске, студию телевидения ТРК «Башкортостан». В 2010–2011 годах занимал должность заместителя министра культуры Башкирии. В 2011 возглавил ТРК «Башкортостан». В июле 2017 года, когда руководство минземимущества республики решило поменять главу ТРК, господин Якупов ушел руководить екатеринбургским филиалом телеканала «Матч ТВ». В мае 2019 года вернулся в Уфу и получил должность генерального продюсера муниципальной телекомпании «Вся Уфа».
В состав исполкома ВКБ входят 42 человека. Есть и второй орган управления организацией — президиум из шести человек, который возглавляет вице-спикер парламента Эльвира Аиткулова (до избрания депутатом работала в подчинении Галима Якупова главным редактором студии телевидения ТРК «Башкортостан»).
ВКБ считается одной из самых политизированных общественных организаций в Башкирии. При первом президенте республики Муртазе Рахимове она была оплотом националистического движения. Следующий глава региона, Рустэм Хамитов, предпринял немало усилий, чтобы ограничить работу ВКБ в основном культурными и образовательными проектами.
Прошлым летом, в разгар избирательной кампании главы Башкирии, ВКБ вновь оказался в центре политических событий. Организаторы пятого Всемирного курултая башкир отказались допустить на форум нескольких делегатов, связанных с национальным башкирским движением «Башкорт». В сентябре 2019 года, незадолго до выборов главы региона, ВКБ предъявил иск на 10 млн руб. к радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» и политологу Дмитрию Михайличенко за его фразу: «Все „хамитовские“ годы Хабиров (Радий Хабиров, глава республики.— „Ъ“) пакостил прежнему главе республики, используя в том числе и национальные башкирские организации». В иске организации было отказано. В феврале текущего года члены комиссии ВКБ по культуре и СМИ выступили с предложением поправок в федеральный закон о СМИ: они просят запретить журналистам использовать национальные образы и символы в публикациях с «негативным контекстом». Инициатива стала реакцией на материал „Ъ“-Уфа, посвященный обращению прокуратуры в суд с требованием признать движение «Башкорт» экстремистским.
На официальном сайте ВКБ не опубликовано ни одного отчета о деятельности организации.
В мае 2019 года курултай получил крупнейший грант минкульта Башкирии — 13,2 млн руб., который предназначался для проведения Дней башкирской культуры и просвещения за пределами республики.
Активист движения «Башкорт» Фаиль Алчинов сообщил, что в организации хорошо относятся к Галиму Якупову и будут наблюдать, «как он проявит себя на этой должности»: «будет ли ВКБ поднимать злободневные политические вопросы или продолжит организовывать танцы и вручать награды».
Азамат Галин, возглавлявший исполком ВКБ в 2009–2010 годах, считает, что Галим Якупов подходит для этой работы, так как он «свой в среде башкирской творческой интеллигенции, умеет выстраивать отношения с людьми и в то же время не идти на поводу». Признать эту должность частью политической карьеры трудно, отмечает собеседник: «Принято считать, что в ВКБ люди хоронят карьеру, а не делают ее». «Работа во главе исполкома ВКБ требует умения преодолевать прессинг некоторых наиболее активных членов организации, чтобы не было таких глупых историй, как подача в суд на “Эхо Москвы”. Думаю, при Галиме Якупове организация сможет избежать таких скандалов»,— отметил господин Галин.
Булат Баширов, Наталья Павлова, Коммерсант
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«Всемирному курултаю башкир» подсунули нового председателя
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