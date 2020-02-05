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«Всемирному курултаю башкир» подсунули нового председателя

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Во Всемирном курултае башкир (ВКБ) — крупнейшей и одной из самых политизированных национальных организаций Башкирии — очередные кадровые пертурбации. Вчера место председателя исполкома освободил Искандер Юлдашев, избранный в июне 2019 года. Его сменил бывший руководитель гостелерадиохолдинга «Башкортостан» Галим Якупов. Господин Якупов не считает свою должность политической и заявил, что согласился на нее, чтобы заниматься просветительской деятельностью. По мнению собеседников „Ъ“, новому председателю, тем не менее, придется исправить несколько имиджевых ошибок, совершенных его предшественниками.

«Всемирному курултаю башкир» подсунули нового председателя


Члены исполкома ВКБ вчера проголосовали за смену председателя. Юрист Искандер Юлдашев, избравшийся на эту должность в июне 2019 года, оставил ее, чтобы возглавить новую, созданную в декабре 2019 года, организацию — Федеральную национально-культурную автономию башкир России (будет участвовать в Совете национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей и в Совете по национальным вопросам при президенте РФ). Вместо господина Юлдашева исполком возглавил опытный телевизионщик Галим Якупов, много лет проработавший в структурах ВГТРК и ТРК «Башкортостан».

Информированный собеседник „Ъ“ сообщил, что для господина Юлдашева ВКБ изначально был временным местом работы:

Он был нейтральной фигурой, необходимой на переходный период, когда предстояло сократить состав исполкома, убрать из него многих, в том числе тех, кто мог бузить».

«Зачисткой» руководства исполкома ВКБ власти Башкирии, которые финансируют организацию из бюджета и за счет грантов министерства культуры, занимаются регулярно — как правило, это происходит при каждой смене руководства республики.

Галим Якупов сообщил „Ъ“, что предложение возглавить исполком было неожиданностью. «Изначально предложили просто войти в исполком и координировать работу с регионами компактного проживания башкир. Но на заседании предложили уже возглавить комитет, и я не стал отказываться»,— сказал он, подчеркнув, что считает свою должность «не политической».

Политические решения у нас принимает председатель президиума ВКБ Эльвира Аиткулова (вице-спикер парламента Башкирии — Курултая.— „Ъ“).

В каком-то смысле, конечно, и в моей работе есть доля политики, но основное — все-таки административный функционал»,— отметил он.

Господин Якупов намерен сосредоточиться на «цифровизации башкирского языка» и его продвижении в сети Интернет. Комментировать последние скандалы, связанные с деятельностью ВКБ, он не стал, сообщив, что «не успел погрузиться в их суть».

Другие кандидаты на должность главы исполкома ВКБ не рассматривались, сообщил „Ъ“ член исполкома, председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. По его оценке, господину Якупову в ВКБ пригодится его «колоссальный управленческий и политический опыт».

Галим Якупов родился в сентябре 1972 года. Окончил филологический факультет Башгосуниверситета и Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «менеджмент». Карьеру начинал редактором ГТРК «Башкортостан» в 1993 году. Работал директором студии радиовещания ГТРК, возглавлял филиал ВГТРК в Новосибирске, студию телевидения ТРК «Башкортостан». В 2010–2011 годах занимал должность заместителя министра культуры Башкирии. В 2011 возглавил ТРК «Башкортостан». В июле 2017 года, когда руководство минземимущества республики решило поменять главу ТРК, господин Якупов ушел руководить екатеринбургским филиалом телеканала «Матч ТВ». В мае 2019 года вернулся в Уфу и получил должность генерального продюсера муниципальной телекомпании «Вся Уфа».

В состав исполкома ВКБ входят 42 человека. Есть и второй орган управления организацией — президиум из шести человек, который возглавляет вице-спикер парламента Эльвира Аиткулова (до избрания депутатом работала в подчинении Галима Якупова главным редактором студии телевидения ТРК «Башкортостан»).

ВКБ считается одной из самых политизированных общественных организаций в Башкирии. При первом президенте республики Муртазе Рахимове она была оплотом националистического движения. Следующий глава региона, Рустэм Хамитов, предпринял немало усилий, чтобы ограничить работу ВКБ в основном культурными и образовательными проектами.

Прошлым летом, в разгар избирательной кампании главы Башкирии, ВКБ вновь оказался в центре политических событий. Организаторы пятого Всемирного курултая башкир отказались допустить на форум нескольких делегатов, связанных с национальным башкирским движением «Башкорт». В сентябре 2019 года, незадолго до выборов главы региона, ВКБ предъявил иск на 10 млн руб. к радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» и политологу Дмитрию Михайличенко за его фразу: «Все „хамитовские“ годы Хабиров (Радий Хабиров, глава республики.— „Ъ“) пакостил прежнему главе республики, используя в том числе и национальные башкирские организации». В иске организации было отказано. В феврале текущего года члены комиссии ВКБ по культуре и СМИ выступили с предложением поправок в федеральный закон о СМИ: они просят запретить журналистам использовать национальные образы и символы в публикациях с «негативным контекстом». Инициатива стала реакцией на материал „Ъ“-Уфа, посвященный обращению прокуратуры в суд с требованием признать движение «Башкорт» экстремистским.

На официальном сайте ВКБ не опубликовано ни одного отчета о деятельности организации.

В мае 2019 года курултай получил крупнейший грант минкульта Башкирии — 13,2 млн руб., который предназначался для проведения Дней башкирской культуры и просвещения за пределами республики.
Активист движения «Башкорт» Фаиль Алчинов сообщил, что в организации хорошо относятся к Галиму Якупову и будут наблюдать, «как он проявит себя на этой должности»: «будет ли ВКБ поднимать злободневные политические вопросы или продолжит организовывать танцы и вручать награды».

Азамат Галин, возглавлявший исполком ВКБ в 2009–2010 годах, считает, что Галим Якупов подходит для этой работы, так как он «свой в среде башкирской творческой интеллигенции, умеет выстраивать отношения с людьми и в то же время не идти на поводу». Признать эту должность частью политической карьеры трудно, отмечает собеседник: «Принято считать, что в ВКБ люди хоронят карьеру, а не делают ее». «Работа во главе исполкома ВКБ требует умения преодолевать прессинг некоторых наиболее активных членов организации, чтобы не было таких глупых историй, как подача в суд на “Эхо Москвы”. Думаю, при Галиме Якупове организация сможет избежать таких скандалов»,— отметил господин Галин.

Булат Баширов, Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 05.03.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Всемирному курултаю башкир» подсунули нового председателя
===========================
В сказке Сельмы Лагерлёф есть эпизод, когда Нильс с помощью волшебной дудочки вывел из замка крыс. Может быть Галим будет башкирским Нильсом и под звуки курая выведит из курултая всех крыс?!



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  • 2 | 05.03.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............." Господин Якупов не считает свою должность политической и заявил, что согласился на нее,

чтобы заниматься просветительской деятельностью.

По мнению собеседников „Ъ“, новому председателю, тем не менее, придется исправить несколько имиджевых ошибок, совершенных его предшественниками........"
===================================================
Вы поняли господа Башкиры ? Вы еще Недообразованны !
Вас необходимо просвещать , а Вы в политику лезете !
Нехорошо это ! Слушайтесь и повинуйтесь Галиму Якупову !
Имидж у Вас кривой , но он исправит !
Судя по физиономии - ОН очень интеллектуален !



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  • 3 | 05.03.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось шваль
Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•``



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7

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  • 4 | 05.03.2020, 09:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67403 | Рейтинг: +12024,5
Да как-то покуй... есть поговорка - куй на куй менять - только время терять. От перемены мест холуёв а пуйлостане результат не меняется.

Какашка - ФУ!



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  • 5 | 05.03.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одного барана убрали, другого привязали. Ворота те же.



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3

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  • 6 | 05.03.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже давно загноблены и оущены башкиры и ниизведены до уровня рабов Америки. Кто-то должен привести их в человеческий облик и чуток поднять самосознание . Не всеже одним быть государственнообразующим населением , тем самым противопоставив против всех народов.



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  • 7 | 05.03.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.03.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Уже давно загноблены и оущены башкиры и ниизведены до

уровня рабов Америки.
Кто-то должен привести их в человеческий облик и чуток поднять самосознание. Не всеже одним быть государственнообразующим населением, тем самым противопоставив против всех народов.
===
то то рассеяне массово от путина бежит к Трампу!



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  • 8 | 05.03.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто бежит к Трампу : фамилии адреса ,явки, пароли !



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  • 9 | 05.03.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже давно загноблены и оущены башкиры и ниизведены до уровня рабов Америки. Кто-то должен привести их в человеческий облик и чуток поднять самосознание . Не всеже одним быть государственнообразующим населением , тем самым противопоставив против всех народов.

Кто же это такие плохишы, что загнобили и опустили славных батырастов и низвели гордых потомков великого Салаватки - бандюгана до уровня рабов Америки? Дайте угодаю - может коммуняки?
А "Кто же должен привести их в человеческий облик и чуток поднять самосознание?" Кто же должен подкинуть бедным башкирам немного баблоса на развитие дегенеративного Зауралья?
Но у меня есть встречный вопрос: А почему башкирам кто-то чего-то должен? А начать работать не пробовали? Водку жрать перестать не пробовали?
Предлагаю вернуть земли Уфимской губернии из этой искусственной республики, коей является РБ и пусть тогда башкиры сами развиваются за свой счет в своих приуральских районах. А то нехило пристроились это найменьшиство.



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  • 10 | 05.03.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.03.2020, 11:09 | Автор:

Кто бежит к Трампу : фамилии адреса ,явки, пароли !
================================================
Подсказываю Никто и Никого ! У нас все очень патриотичные .
Вот не полный список САМЫХ РЬЯНЫХ ПАТРИОТОВ
Дерипаска с алюминием не в США
Ольга Голодец — почти гражданка Италии Члены правительства со вторым гражданством: Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии Вице-премьер, заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии


Это не все , это просто так себе, ОЧЕНЬЬ



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  • 11 | 05.03.2020, 11:56 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39493 | Рейтинг: +5263,6
1 | 05.03.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, а подружка твоя-баба Лена, старая ведьма, с прокисшими мозгами, не верь ей!
Башкортостанец•`
===========================================================
Спасибо, дружочек. Учту!



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  • 12 | 05.03.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.03.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
8 | 05.03.2020, 11:09 | Автор:

Кто бежит к Трампу : фамилии адреса ,явки, пароли !
=========
Подсказываю Никто и Никого ! У нас все очень патриотичные .
Вот не полный список САМЫХ РЬЯНЫХ ПАТРИОТОВ
Дерипаска с алюминием не в США
Ольга Голодец — почти гражданка Италии Члены правительства со вторым гражданством: Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии Вице-премьер, заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии
Это не все , это просто так себе, ОЧЕНЬЬ
========
========
а вот и не угадали!!!
первым сбежал Путин ещё в бытность Тамбовской 0ПГ ! Инет с мышкой вам в помощь, там имеются сведения Испанской полиции.

Как и положено в РФ работает вахтовым методом!



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  • 13 | 05.03.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 05.03.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже давно загноблены и оущены башкиры и ниизведены до уровня рабов Америки. Кто-то должен привести их в человеческий облик и чуток поднять самосознание . Не всеже одним быть государственнообразующим населением , тем самым противопоставив против всех народов.
Кто же это такие плохишы, что загнобили и опустили славных батырастов и низвели гордых потомков

великого Салаватки - бандюгана
до уровня рабов Америки? Дайте угодаю - может коммуняки?
А "Кто же должен привести их в человеческий облик и чуток поднять самосознание?" Кто же должен подкинуть бедным башкирам немного баблоса на развитие дегенеративного Зауралья?
Но у меня есть встречный вопрос: А почему башкирам кто-то чего-то должен? А начать работать не пробовали? Водку жрать перестать не пробовали?
Предлагаю вернуть земли Уфимской губернии из этой искусственной республики, коей является РБ и пусть тогда башкиры сами развиваются за свой счет в своих приуральских районах. А то нехило пристроились это найменьшиство.
===
СЮ защитник народа. 0н, кстати вместе с Е.Пугачёвым боролся за свободу.
А те, кьл не согласен имеет право уехать с земель Оренбургской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Пермской областей Башкирии.
А откель топоним Москва, река Яуза?..
маскайлау, яуз елга...

Это я к чему,.. идиотам дают идиотские ответы, нормальных они не поймут. Не согласных порекомендую обратиться к лучшему в мире спецу по мозгу человека к русскому профессору Савельеву!



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  • 14 | 05.03.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это я к чему,.. идиотам дают идиотские ответы, нормальных они не поймут. Не согласных порекомендую обратиться к лучшему в мире спецу по мозгу человека к русскому профессору Савельеву!

Не, я только башкирским профессорам доверяю.



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  • 15 | 05.03.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже в каждом российском доме на селе биде, а вы все с кумганами носитесь.



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  • 16 | 05.03.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.03.2020, 12:54 | Автор:

Уже в каждом российском доме на селе биде, а вы все с кумганами носитесь.
=================================================
Оооохуеееть ! В каждом российском доме на селе Биде ?
ЕПТ маатьь ! Во какие новости !
А я старый дурак с кумганом в туалете ношусь !
Сухари то уже не ржаные , думаю на хрен эти рюсские
пшеничные издержки !



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  • 17 | 05.03.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.03.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован

Уже в каждом российском доме на селе биде, а вы все с кумганами носитесь.
===
непонятно что вы имеете против гигиены? Ну да ладно, это ваше персональное право. Кстати медицина доказала что отсутствие гигиены это плохо.
А ваш путин даже тёплым отхожим местом неспособен обеспечить, а там где оное имеется смывные бачки регулируют на 1 литра воды!



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  • 18 | 05.03.2020, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотрю на эту интеллигентную физиономию и думаю Боже до чего он похож на Кук Буре ! Спасибо ему за такой "добрый " взгляд !



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  • 19 | 05.03.2020, 14:32 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38801 | Рейтинг: +6481,1
... не считает свою должность политической и заявил, что согласился на нее, чтобы заниматься ...
===
— Я мужчина! Хоть куда! В полном расцвете сил.
— Да-а? А в каком возрасте бывает этот… расцвет сил?

— Ну, знаешь, э-э-м-м… Не будем об этом говорить.

https://www.youtube.com/watch?v=483r5vRsKIM



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  • Участник
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  • 20 | 05.03.2020, 15:35 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1495 | Рейтинг: +360,9
Да ну на. Его личико даже в фотку не лезет. Где же его так и чем откормили.



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