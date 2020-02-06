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Ушел чиновник правительства Башкирии, ответственный за природопользование и промышленность

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Свой пост покинул директор департамента промышленности, предпринимательства, природопользования, туризма и информационных технологий аппарата правительства Башкирии Юрий Тюленев. В пресс-службе Главы Башкирии эту информацию «Эху» подтвердили.

Ушел чиновник правительства Башкирии, ответственный за природопользование и промышленность


Между тем, председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в эфире «Эха» назвал прошедший 22 февраля флешмоб вокруг Куштау с участием движения «Башкорт» «совсем не искренней историей». По его мнению, есть люди «пострадавшие от решения, что «Сода» будет существовать», а кто-то оформил на себя «соседнее, еще более красивое ущелье, с еще большим количеством кузнечиков и смусмумриков», чтобы продать это «Соде», либо организовать свое производство.

— Вот черное, вот белое. Это не версия. Это правда. У меня есть убеждение основанное на фактах. У нас нет любви к БСК и ненависти к тем, кто пытался создать альтернативное содовое производство. В рыночной ситуации это нормальная борьба. Но то, что люди пытаются это окрасить политически и националистически — это плохо, и силовики занимаются ситуацией.

Простые люди могут поверить и принять за чистую моменту, и решить, что есть плохой Хабиров, который хочет уничтожить наших кузнечиков. Вовсе не так, как им все кажется, — сказал Мурзагулов.

С музыкантом Юрием Шевчуком, вставшим на защиту Куштау, по его словам, говорили на эту тему.

— Юрия Юлиановича разводят втемную, это исключительно бизнес-конфликт. Людей там раскручивали экстремистские и националистические организации в интересах одной из бизнес-структур, — сказал Мурзагулов без упоминаний названий.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.03.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо
Башкортостанец•`



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  • 2 | 06.03.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кто-то оформил на себя «соседнее, еще более красивое ущелье, с еще большим количеством кузнечиков и смусмумриков» чтобы продать это «Соде», либо организовать свое производство.
===============================
Вот с этого места поподробнее пожалуйста
- Кто этот "кто то"
- Что за "соседнее красивое ущелье"
- Короче: имена, полгоняла,явки



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 06.03.2020, 09:34 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39500 | Рейтинг: +5262,5
1 | 06.03.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо.
А подружка твоя-старая ведьма Баба Лена и её дружок Калатун-ебай-полные идиоты.Берегись их.

Башкортостанец•`



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 06.03.2020, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67410 | Рейтинг: +12023,3
Вот с этого места поподробнее пожалуйста
- Кто этот "кто то"
- Что за "соседнее красивое ущелье"
_________________________________
Судя по-всему - вот ответы на ваши вопросы:

Башкультнаследие на соду дует
Ведомство через суд притормозило разведку Гумеровского месторождения

Коммерсантъ (Уфа) №41 от 06.03.2020, стр. 8
Компании «Ишимбайский известняк», связанной с предпринимателем Иосифом Рутманом, придется взять паузу в работах по изучению и добыче известняков на Гумеровском участке недр в Ишимбайском районе. Компания планировала в 2022 году пустить новое содовое производство, конкурирующее с крупнейшим российским производителем — Башкирской содовой компанией. В процесс вмешалось Башкультнаследие. Через арбитражный суд ведомство добилось приостановки работ на участке до проведения историко-культурной экспертизы. В «Ишимбайском известняке» решения судов не комментируют. Знакомый с позицией компании собеседник считает, что проекту нового завода «вставляют палки в колеса».

Арбитражные суды двух инстанций обязали ООО «Ишимбайский известняк» прекратить земляные и буровые работы на Гумеровском участке недр. С такими требованиями в суд обратилось Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие). Ведомство заявило в суде, что недропользователь, получивший в 2014 году лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу известняков для цементной промышленности на Гумеровском участке со сроком действия до 2039 года, приступил к буровым работам и в 2019 году подготовил 18 геологоразведочных скважин без историко-культурной экспертизы участка. Экспертиза должна была выявить наличие или отсутствие на участке площадью 3 кв. км объектов культурного наследия, так как раньше эта территория археологами не обследовалась. Заключение историко-культурной экспертизы компания должна была направить на утверждение Башкультнаследия, следует из материалов дела.

Далее
https://www.kommersant.ru/doc/4277609?fbclid=IwAR1-P17aUrOuz
M-U1cL5AMRoEh92JN1Y-XeX0tKV6TEVIZwwRXn69k9vhw4
_______________________________
Понятно? Не видать конкурентам БСК сырья как своих ушей! Не будет у БСК конкурентов - Срадий с Ростикм - не позволят!

В связи с этим фраза Мурзагулова обращает на себя внимание:
"Простые люди могут поверить и принять за чистую моменту, и решить, что есть плохой Хабиров, который хочет уничтожить наших кузнечиков."
Да нет, Ростик, мы, простые люди понимаем, что ради наживы вы не только кузнечиками, занесенными в Красную книгу и рядом других представителей флоры и фауны из той же книги пожертвуете - но и через тысячи людей, живущих у подножия Куштау переступите, не моргнув глазом!

И у сильно активных тоже будут полыхать машины и даже дома....

Вы пришли на ЧУЖУЮ территорию, где десятки лет живут люди, пришли разрушить их дома, объявив им войну!
Они будут защищать свой дом! Имейте это в виду. Это больше, чем Шиес!
И куда больше - в сотни раз - чем Кроношпан.

Ты, СРАдий, проклянешь день, когда согласился за мзду впрячься в эту авантюру!



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  • 5 | 06.03.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.03.2020, 10:04 | Автор: Кухарка

Вот с этого места поподробнее пожалуйста
- Кто этот "кто то"
- Что за "соседнее красивое ущелье"
_________________________________
Судя по-всему - вот ответы на ваши вопросы:

Башкультнаследие на соду дует
Ведомство через суд притормозило разведку Гумеровского месторождения

Коммерсантъ (Уфа) №41 от 06.03.2020, стр. 8............................
====================================================
Вот эттоо новостиии !!
Оглушительный выстрел из пушки !
Башкиры ! Вашу природу расписали уже до 39 года !
Евреи хрен отступят !!



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2

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  • Гость
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  • 6 | 06.03.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот с этого места поподробнее пожалуйста
- Кто этот "кто то"
- Что за "соседнее красивое ущелье"
- Короче: имена, полгоняла,явки
================================
У Иосифа Рутмана и Дамира Мугинова были грандиозные планы по строительству содовой компании, которая могла бы конкурировать с «Башкирской содовой компанией» (БСК). Этот проект в качестве козыря хотел использовать и экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Когда встал вопрос о разработке горы Торатау «Башкирской содовой компанией», общественность взбунтовалась против того, чтобы пускать под нож природный памятник. В то же время нужно было спасать производство соды. Тогда Рустэм Хамитов решил пустить в разработку Гумеровское месторождение: если бы проект удался, шиханы можно было бы оставить в покое, а производство соды в Башкирии продолжилось. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.
Но если проекты «Тау НефтеХима» для Рустэма Хамитова и были неким спасительным кругом, нынешнее руководство не питает большой благосклонности к хозяевам этой компании....



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2

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  • Гость
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  • 7 | 06.03.2020, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы пришли на ЧУЖУЮ территорию, где десятки лет живут люди, пришли разрушить их дома, объявив им войну!
Они будут защищать свой дом! Имейте это в виду. Это больше, чем Шиес!
И куда больше - в сотни раз - чем Кроношпан.

Ты, СРАдий, проклянешь день, когда согласился за мзду впрячься в эту авантюру!
============================================================
=

Взывать его к совести или к общим человеческим посулатам бесполезно.
Он дьявольки любит деньги, да еще когда сотни и сотни миллионов откатов ему пожизненно на горизонте, как и на его выборы



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  • 8 | 06.03.2020, 17:11 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39500 | Рейтинг: +5262,5
Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.
Ведомости
02:33
======================================================
Зассали??????????????????????????????????????????



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  • 9 | 06.03.2020, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 06.03.2020, 17:11 | Автор: юнг
Публикации: 158 | Комментарии: 39499 | Рейтинг: +5262,9
Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.
Ведомости
02:33
======================================================
Зассали??????????????????????????????????????????
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот и из-за этого тоже я пойду и проголосую против поправок! А тех, кто не пойдут голосовать, посчитают одобрившими их! Очень Опытный



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  • 10 | 06.03.2020, 20:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин _ уходи!



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  • 11 | 06.03.2020, 20:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3.Валиди - прихвостень...

А Путин ещё замом Собчака в Испании дворец себе построил!
Так кто прихвостень??!



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  • 12 | 06.03.2020, 22:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и из-за этого тоже я пойду и проголосую против поправок! А тех, кто не пойдут голосовать, посчитают одобрившими их! Очень Опытный
______________________
да ты хоть куда иди. хоть нах . хоть в ..опу - руки тебе никто не подаст , Крыса.
Стукача под шконку
турк



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