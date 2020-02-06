Ушел чиновник правительства Башкирии, ответственный за природопользование и промышленность

Свой пост покинул директор департамента промышленности, предпринимательства, природопользования, туризма и информационных технологий аппарата правительства Башкирии Юрий Тюленев. В пресс-службе Главы Башкирии эту информацию «Эху» подтвердили.Между тем, председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в эфире «Эха» назвал прошедший 22 февраля флешмоб вокруг Куштау с участием движения «Башкорт» «совсем не искренней историей». По его мнению, есть люди «пострадавшие от решения, что «Сода» будет существовать», а кто-то оформил на себя «соседнее, еще более красивое ущелье, с еще большим количеством кузнечиков и смусмумриков», чтобы продать это «Соде», либо организовать свое производство.— Вот черное, вот белое. Это не версия. Это правда. У меня есть убеждение основанное на фактах. У нас нет любви к БСК и ненависти к тем, кто пытался создать альтернативное содовое производство. В рыночной ситуации это нормальная борьба. Но то, что люди пытаются это окрасить политически и националистически — это плохо, и силовики занимаются ситуацией.Простые люди могут поверить и принять за чистую моменту, и решить, что есть плохой Хабиров, который хочет уничтожить наших кузнечиков. Вовсе не так, как им все кажется, — сказал Мурзагулов.С музыкантом Юрием Шевчуком, вставшим на защиту Куштау, по его словам, говорили на эту тему.— Юрия Юлиановича разводят втемную, это исключительно бизнес-конфликт. Людей там раскручивали экстремистские и националистические организации в интересах одной из бизнес-структур, — сказал Мурзагулов без упоминаний названий.