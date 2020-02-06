Дильмухаметов: По этой аналогии нужно быстренько сделать экспертизу и на Владимира Владимировича?

На заседании Кировского райсуда Уфы 5 марта 2020 года Айрат Дильмухаметов обратился к суду по существу обвинений и высказался по поводу психолого-лингвистических экспертиз, лежащих в основе его уголовных дел. По словам Дильмухаметова, в 2015 году его слова об упоминании Бога в конституции Башкортостана были истолкованы экспертами как призывы к террористической деятельности.Приводим расшифровку фрагментов выступления Айрата Дильмухаметова в суде.«Когда я призываю к федерализму, они пишут, что я против федерализма»Ещё об отношении обвиняемого и защиты к обоснованности обвинения. В этой связи текст обвинения — чистый бред и абсурд. Все обвинение основано только на так называемых экспертизах. Характерно, что следствие вообще никакой собственной оценки вменяемым мне эпизодам не даёт. Они вообще квалифицированные юристы, уполномоченные лица. Все, что они делают — это переносят данные этой необъективной экспертизы и вносят ее в свой текст. В этой экспертизе дикие и абсурдные вещи. Эксперты у нас: филолог — Учитель русского языка и психолог. И они пишут о таких вещах, в которых вообще не разбираются. О федерализме, о праве наций на самоопределение, о территориальной целостности. Учитель русского языка пишет об истории башкирского народа. Знакомясь с экспертизами, я был просто в шоке. В них сквозит ненависть ко всему национальному башкирскому. Отрицается право башкирского народа на самоопределение. Хотя оно реализовано ещё 100 лет назад. Оно закреплено в 69-й статье Конституции РБ. Из моих выступлений о развитии реализации права башкирского народа на самоопределение почему-то делается вывод, что я призываю построить Башкирское националистическое государство для одних башкир. Когда я призываю к федерализму, они пишут, что я против федерализма.«По мнению эксперта, подписания Будапештского меморандума в 1994-м году не было»Основатель Башкирской Республики — Ахметзаки Ахметшахович Валидов — они там поясняют, кто это: идеолог басмаческого движения в Средней Азии.Вы можете себе это представить? То есть он не основатель Башкирской республики, а басмач. Не говорится ни слова о том, что он признанный всем миром тюрколог. Учитель русского языка пишет: «Валиди восстал против Советской власти в составе Чехословацкого корпуса». Да он не был никогда в составе этого корпуса! Дальше она пишет: «Валиди восстал против советской власти в составе армии Колчака». Он ни секунды не был в составе армии Колчака. Колчак расстрелял нашу делегацию в феврале 1919 года.Психолог пишет о том, что я в одной из своих программ говорю, что Российская Федерация нарушила подписанный ею, Украиной, Великобританией и США в 1994 году Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Она пишет, что такого не было, и это ложь. «Дильмухаметов применяет приём фальсификации и обманывает своих слушателей»,- заключает она. Вот уровень этих экспертов. Учитель русского языка, на допросе отвечая на вопрос следователя, сама себя выдаёт с головой. Она говорит: «Я делала экспертизу по предыдущему делу Дильмухаметова, поэтому в отношении него у меня сложилось такое впечатление». Она приводит выдержки из заключений по предыдущей судимости, которые не имеют никакого отношения к данному делу. Но если уж анализировать этот, с позволения сказать, акт правосудия, то это позор не мне, а позор вашему Кировскому районному суду.«В 2015 году меня осудили за то, что сейчас предлагает Владимир Путин»Тогда, в 2015 году по той экспертизе суд посчитал призывом к террористической деятельности фразу из моей работы «Ахыр заман», что мы — национальные демократы — если будет такой общественный запрос общества, то мы не против включения в конституцию республики Башкортостан положения о боге, то есть с мусульманской точки зрения — об Аллахе. Но позавчера президент Российской Федерации Владимир Путин среди своих поправок предложил внести пункт о боге в конституцию России! Верить в Бога — это верить во все то, что бог написал. Непосредственно аллах и является автором Корана. По этой аналогии нужно быстренько сделать экспертизу и на Владимира Владимировича?«Вы останетесь без погонов, без званий, без выслуги, без пенсий»То есть мое отношение к моим обвинениям одно. Ваша честь, это не мне приговор, это всей вашей судебной и правоохранительной системе будет приговор. И за это придётся отвечать. Потом не говорите, что я вас не предупреждал. Вы останетесь без погонов, без званий, без выслуги, без пенсий.Адвокатом в районную консультацию не сможете устроиться. Не я такой жестокий. Это будет требование общества. Поэтому то, что вы делаете это произвол и беззаконие.Из суда в суд не говорится кто я и чем я занимаюсь. То, что я политический деятель и мое уголовное дело носит исключительно политический характер.В одной точке сошлись много интересантов: и нынешний глава республики, и администрация президента (УВП), и две крупные олигархические сырьевые структуры. Всем было выгодно, чтобы меня в этот непростой период просто не было на свободе. Я считаю, что это важно для характеристики моей личности и для решения судом вопроса о продлении меры пресечения.Я уже говорил, что у меня нет мотива бегать от суда. Во-первых, это не в моем характере. Во-вторых, я эту трибуну и этот суд против меня превращу в суд над системой. Так оно и будет. Где бы это ни происходило — в Екатеринбурге или в Уфе. Это будет позор вашей системе и конец вашей системе. А у меня впереди три инстанции и ещё ЕСПЧ.«Мои ссылки на Конституцию России для учителя русского языка — повод обвинить меня в сепаратизме»Одна из основ нашего государства — это его федеративный характер. И в преамбуле, и в 5-й статье Конституции России написано, что РФ признаёт общепризнанные принципы и уважает самоопределение народов. Мы — федеративное государство. Мои ссылки на Конституцию России для учителя русского языка — повод обвинить меня в сепаратизме.За 20 лет основы нашей правовой системы растоптаны вашей системой. Я все эти годы являлся защитником основ конституционного строя, всегда стоял за демократию и федеративный и социальный характер государства, за интересы большинства. Прикрываясь защитой того же конституционного строя, вы раз за разом скажете человека, который бьется за эти основы, каждый раз идёт в тюрьму и никуда не бежит.«Какая необходимость держать меня под стражей далее? Вручить заключение можно в любом другом месте»Вкратце изложу позицию пленума ВС РФ номер 41 от 19 декабря. Пункт 21 говорит о том, что при рассмотрении судом уголовного дела на любой стадии производства при избрании меры пресечения все доводы нужно обязательно подтверждать достоверными сведениями и доказательствами.Без восьми суток почти год я нахожусь под арестом. И если раньше мы раньше достаточно спокойно ждали, пока завершится следствие — а сейчас оно завершено, материалы в деле закреплены, оно уже в прокуратуре — каким-либо образом повлиять на материалы я не могу. За год никаких фактов моего давления на следствие или свидетелей не было. Данных о том, что я скроюсь от суда или «продолжу преступную деятельность», тоже нет.Осталась только одна процедура — предъявление мне прокурором подписанного им обвинительного заключения. Какая необходимость держать меня под стражей далее? Вручить заключение можно в любом другом месте.Прокурор пишет в ходатайстве «ранее неоднократно судим». Ваша честь, это что за беллетристика? У меня в настоящее время не погашена только одна судимость. С точки зрения уголовного закона, который прокурор обязан знать, если судимость погашена, то юридически человек не судим. Что за фантазии о том, что я «ранее неоднократно судим»!