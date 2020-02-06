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Дильмухаметов: По этой аналогии нужно быстренько сделать экспертизу и на Владимира Владимировича?

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На заседании Кировского райсуда Уфы 5 марта 2020 года Айрат Дильмухаметов обратился к суду по существу обвинений и высказался по поводу психолого-лингвистических экспертиз, лежащих в основе его уголовных дел. По словам Дильмухаметова, в 2015 году его слова об упоминании Бога в конституции Башкортостана были истолкованы экспертами как призывы к террористической деятельности.

Дильмухаметов: По этой аналогии нужно быстренько сделать экспертизу и на Владимира Владимировича?


Приводим расшифровку фрагментов выступления Айрата Дильмухаметова в суде.

«Когда я призываю к федерализму, они пишут, что я против федерализма»

Ещё об отношении обвиняемого и защиты к обоснованности обвинения. В этой связи текст обвинения — чистый бред и абсурд. Все обвинение основано только на так называемых экспертизах. Характерно, что следствие вообще никакой собственной оценки вменяемым мне эпизодам не даёт. Они вообще квалифицированные юристы, уполномоченные лица. Все, что они делают — это переносят данные этой необъективной экспертизы и вносят ее в свой текст. В этой экспертизе дикие и абсурдные вещи. Эксперты у нас: филолог — Учитель русского языка и психолог. И они пишут о таких вещах, в которых вообще не разбираются. О федерализме, о праве наций на самоопределение, о территориальной целостности. Учитель русского языка пишет об истории башкирского народа. Знакомясь с экспертизами, я был просто в шоке. В них сквозит ненависть ко всему национальному башкирскому. Отрицается право башкирского народа на самоопределение. Хотя оно реализовано ещё 100 лет назад. Оно закреплено в 69-й статье Конституции РБ. Из моих выступлений о развитии реализации права башкирского народа на самоопределение почему-то делается вывод, что я призываю построить Башкирское националистическое государство для одних башкир. Когда я призываю к федерализму, они пишут, что я против федерализма.

«По мнению эксперта, подписания Будапештского меморандума в 1994-м году не было»

Основатель Башкирской Республики — Ахметзаки Ахметшахович Валидов — они там поясняют, кто это: идеолог басмаческого движения в Средней Азии.

Вы можете себе это представить? То есть он не основатель Башкирской республики, а басмач. Не говорится ни слова о том, что он признанный всем миром тюрколог. Учитель русского языка пишет: «Валиди восстал против Советской власти в составе Чехословацкого корпуса». Да он не был никогда в составе этого корпуса! Дальше она пишет: «Валиди восстал против советской власти в составе армии Колчака». Он ни секунды не был в составе армии Колчака. Колчак расстрелял нашу делегацию в феврале 1919 года.

Психолог пишет о том, что я в одной из своих программ говорю, что Российская Федерация нарушила подписанный ею, Украиной, Великобританией и США в 1994 году Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Она пишет, что такого не было, и это ложь. «Дильмухаметов применяет приём фальсификации и обманывает своих слушателей»,- заключает она. Вот уровень этих экспертов. Учитель русского языка, на допросе отвечая на вопрос следователя, сама себя выдаёт с головой. Она говорит: «Я делала экспертизу по предыдущему делу Дильмухаметова, поэтому в отношении него у меня сложилось такое впечатление». Она приводит выдержки из заключений по предыдущей судимости, которые не имеют никакого отношения к данному делу. Но если уж анализировать этот, с позволения сказать, акт правосудия, то это позор не мне, а позор вашему Кировскому районному суду.

«В 2015 году меня осудили за то, что сейчас предлагает Владимир Путин»

Тогда, в 2015 году по той экспертизе суд посчитал призывом к террористической деятельности фразу из моей работы «Ахыр заман», что мы — национальные демократы — если будет такой общественный запрос общества, то мы не против включения в конституцию республики Башкортостан положения о боге, то есть с мусульманской точки зрения — об Аллахе. Но позавчера президент Российской Федерации Владимир Путин среди своих поправок предложил внести пункт о боге в конституцию России! Верить в Бога — это верить во все то, что бог написал. Непосредственно аллах и является автором Корана. По этой аналогии нужно быстренько сделать экспертизу и на Владимира Владимировича?

«Вы останетесь без погонов, без званий, без выслуги, без пенсий»

То есть мое отношение к моим обвинениям одно. Ваша честь, это не мне приговор, это всей вашей судебной и правоохранительной системе будет приговор. И за это придётся отвечать. Потом не говорите, что я вас не предупреждал. Вы останетесь без погонов, без званий, без выслуги, без пенсий.

Адвокатом в районную консультацию не сможете устроиться. Не я такой жестокий. Это будет требование общества. Поэтому то, что вы делаете это произвол и беззаконие.

Из суда в суд не говорится кто я и чем я занимаюсь. То, что я политический деятель и мое уголовное дело носит исключительно политический характер.

В одной точке сошлись много интересантов: и нынешний глава республики, и администрация президента (УВП), и две крупные олигархические сырьевые структуры. Всем было выгодно, чтобы меня в этот непростой период просто не было на свободе. Я считаю, что это важно для характеристики моей личности и для решения судом вопроса о продлении меры пресечения.

Я уже говорил, что у меня нет мотива бегать от суда. Во-первых, это не в моем характере. Во-вторых, я эту трибуну и этот суд против меня превращу в суд над системой. Так оно и будет. Где бы это ни происходило — в Екатеринбурге или в Уфе. Это будет позор вашей системе и конец вашей системе. А у меня впереди три инстанции и ещё ЕСПЧ.

«Мои ссылки на Конституцию России для учителя русского языка — повод обвинить меня в сепаратизме»

Одна из основ нашего государства — это его федеративный характер. И в преамбуле, и в 5-й статье Конституции России написано, что РФ признаёт общепризнанные принципы и уважает самоопределение народов. Мы — федеративное государство. Мои ссылки на Конституцию России для учителя русского языка — повод обвинить меня в сепаратизме.

За 20 лет основы нашей правовой системы растоптаны вашей системой. Я все эти годы являлся защитником основ конституционного строя, всегда стоял за демократию и федеративный и социальный характер государства, за интересы большинства. Прикрываясь защитой того же конституционного строя, вы раз за разом скажете человека, который бьется за эти основы, каждый раз идёт в тюрьму и никуда не бежит.

«Какая необходимость держать меня под стражей далее? Вручить заключение можно в любом другом месте»

Вкратце изложу позицию пленума ВС РФ номер 41 от 19 декабря. Пункт 21 говорит о том, что при рассмотрении судом уголовного дела на любой стадии производства при избрании меры пресечения все доводы нужно обязательно подтверждать достоверными сведениями и доказательствами.

Без восьми суток почти год я нахожусь под арестом. И если раньше мы раньше достаточно спокойно ждали, пока завершится следствие — а сейчас оно завершено, материалы в деле закреплены, оно уже в прокуратуре — каким-либо образом повлиять на материалы я не могу. За год никаких фактов моего давления на следствие или свидетелей не было. Данных о том, что я скроюсь от суда или «продолжу преступную деятельность», тоже нет.

Осталась только одна процедура — предъявление мне прокурором подписанного им обвинительного заключения. Какая необходимость держать меня под стражей далее? Вручить заключение можно в любом другом месте.

Прокурор пишет в ходатайстве «ранее неоднократно судим». Ваша честь, это что за беллетристика? У меня в настоящее время не погашена только одна судимость. С точки зрения уголовного закона, который прокурор обязан знать, если судимость погашена, то юридически человек не судим. Что за фантазии о том, что я «ранее неоднократно судим»!

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.03.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да вот Он настоящий борец - оппозиционер и политик !
Целиком согласен с его речью , выводами и обвинениями ,
существующей системы !



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  • 2 | 06.03.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основатель Башкирской Республики — Ахметзаки Ахметшахович Валидов — они там поясняют, кто это: идеолог басмаческого движения в Средней Азии.
================================
Надо чтобы на скамье подсудимых, рядом с дилькой сидел муртаза,- ведь это он поднял из небытия фашистского прихвостня вадидова, вознеся его в ранг национального героя, это во времена его байствования как грибы после дождя стали появлятся разные башкирские националистические организации, которые и вскружили голову многим башкирам, но со временем многие одумались а вот дильке не повезло,- коричневая опухоль накрыла весь его мозг.



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  • 3 | 06.03.2020, 09:49 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39500 | Рейтинг: +5262,5
................Надо чтобы на скамье подсудимых, рядом с дилькой сидел муртаза,- ведь это он поднял из небытия фашистского прихвостня вадидова, вознеся его в ранг национального героя, .....................
==================================================
А ведь ещё М.Карим писал: "У З.Валиди руки по локоть в крови"!



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  • 4 | 06.03.2020, 10:05 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11907 | Рейтинг: -1940,1
Интересная политика Уфимского Журнала в этом деле, а именно деле Дильмухаметова.

Если принять во внимание, что сайт откровенно, и прежде всего - антибашкирский, что доказал годами работы в этом направлении, но в теме с Дилем даже этот желтый сайтик, ежедневно раздувающий ненависть к одной нации и вражду между народами республики - просто вынужден выступать на стороне единственного на всю округу настоящего правозащитника, не болтуна, не интернетного визгуна, не труса, а человека слова и дела.

И человек этот, ну надо же так случиться - самый что ни на есть башкир.

Ни печальный Золотарев, ни томная Чанышева, ни, упаси Боже, охрипший по митингам Наумкин - нашему правосудию не интересны.

Вот и приходится редакции УЖа наступать на горло собственной песне, и сквозь зубы тискать статейки в защиту единственного настоящего мужчины в Башкирии.

У меня все, спасибо за внимание, давно хотел сказать это.



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  • 5 | 06.03.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С каких пор меморандум стал обязателен к исполнению? В 90-е годы этих меморандумов понаписали чёртову дюжину и ни один из них не ратифицирован.
Пусть уж Америка живёт по этим самым меморандумам.



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  • 6 | 06.03.2020, 10:12 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39500 | Рейтинг: +5262,5
4 | 06.03.2020, 10:05 | Автор: Harrison
............... ни томная Чанышева, ни, упаси Боже, охрипший по митингам Наумкин - нашему правосудию не интересны..................................
=================================================
1. Ну, допустим, "за наше правосудие" не тебе судить.
2. Не тебе судить и о Л.Чанышевой,
побывавшей за решеткой.
3.А вот насчет тов. Наумкина- мне кажется, он настойчив и хитер=как Троцкий!



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  • 7 | 06.03.2020, 10:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67410 | Рейтинг: +12023,3
единственного настоящего мужчины в Башкирии.
_______________________________
Мне нравится ход твоей мысли))))))))) Прямо по Ошо!
Заметь - это ты сказал, что настоящим мужчиной ты не являешься)))))))))))))

Вижу, скучал... даже на мой акк в Одноквасниках заходил.
Мои гости
Сергей Аринушкин
4 марта
Но я там почти не бываю - только иногда занимаюсь просветительской деятельностью в ваш адрес, ватанов.
Вот сегодня выложила видео лекции Сергея Гуриева - "Политическая экономия популизма". Но ты - не асилишь...
А для УЖастиков ссылку даю тут:

https://www.youtube.com/watch?v=5hceop0Vu7c



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  • 8 | 06.03.2020, 10:29 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11907 | Рейтинг: -1940,1
Вижу, скучал... даже на мой акк в Одноквасниках заходил.
Мои гости
Сергей Аринушкин
--------------

Там к одной застарелой фотке интерес вспыхнул, такие непонятки на ОК бывают, и когда я читая старые коменты под ним нечаянно нажал на тебя, я почти слово в слово представил как ты самодовольно это вскорости напишешь.

Ну вот, не прошло и....

Дура ты, просто редчайшая, кому ты нужна, сама подумай.



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  • 9 | 06.03.2020, 10:38 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39500 | Рейтинг: +5262,5
Дура ты, просто редчайшая, кому ты нужна, сама подумай.....

======================А амбиции? Считает себя "ЛЕГЕНДОЙ УЖА"!



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  • 10 | 06.03.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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нее... этого точно выпускать нельзя



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  • 11 | 06.03.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барану - исключительно бараний срок. А как иначе?



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  • 12 | 06.03.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Из моих выступлений о развитии реализации права башкирского народа на самоопределение почему-то делается вывод, что я призываю построить Башкирское националистическое государство для одних башкир."
------------------------------------------------------------
----------------------------------
То есть ты призываешь построить государство (именно государство!) не для одних башкир! В-общем, что защищать этого нацика незачем! Он сидит по заслугам! Или какой-нибудь очередной словоблуд скажет, что термин "государство" в интерпретации Диля означает не субъект международного права, а всего лишь регион в "федеративной" России?



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  • 13 | 06.03.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 06.03.2020, 10:29 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11907 | Рейтинг: -1940,3
Вижу, скучал... даже на мой акк в Одноквасниках заходил.
Мои гости
Сергей Аринушкин
--------------
Куха да этот врот берущий зашел в ок на фотки твои шкурку погонять не иначе, точно соскучился импатент))))



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  • # 14 | 06.03.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 15 | 06.03.2020, 14:03 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38806 | Рейтинг: +6481,6
«Когда я призываю к федерализму, они пишут, что я против федерализма»
===
Так надо было объяснить людЯм, чем предложенный федерализм отличается от конфедерализма.

А то публика начинает думать про растаскивание России на нарисованные от балды комуняками образования, а это уже сепаратизм, а не федерализм.



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  • 16 | 06.03.2020, 14:07 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38806 | Рейтинг: +6481,6
Психолог пишет о том, что я в одной из своих программ говорю, что Российская Федерация нарушила подписанный ею, Украиной, Великобританией и США в 1994 году Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
===
«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно.
Русские всегда приходят за своими деньгами.

И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие.
Они не стоят той бумаги, на которой написаны.

Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

ОТТО фон БИСМАРК



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  • 17 | 06.03.2020, 14:18 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38806 | Рейтинг: +6481,6
Одна из основ нашего государства — это его федеративный характер. И в преамбуле, и в 5-й статье Конституции России написано, что РФ признаёт общепризнанные принципы и уважает самоопределение народов. Мы — федеративное государство.
===
Для федерации нужно наличие государственно-территориальных образований — субъектов федерации, — не обладающих государственным суверенитетом...

Субъект федерации — политическое образование, имеющее ряд признаков государства, но не имеющее государственного суверенитета.

При этом субъект федерации не может быть субъектом международных отношений ...

Материал из Википедии
+++
Статья 4

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

Статья 5

3...., равноправии и самоопределении народов В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.

Конституция Рoссийской Фeдерации



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  • 18 | 06.03.2020, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо отдать должное Айрату далеко не каждый способен бросить вызов системе .



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  • 19 | 06.03.2020, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Клишас: в не вошедших в Конституцию поправках нет нормы о запрете зарубежной недвижимости
По итогам декларационной кампании прошлого года, недвижимость за границей была зафиксирована в пользовании или собственности у девяти российских сенаторов из 170
........... " такой доклад будет представлен президенту РФ Владимиру Путину. "Такой нормы нет, таких предложений не было", - сказал Клишас, отвечая на соответствующий вопрос........."??????
Писец !
Слыхаете Быдло ? " Арийцы " из простолюдинов , Вам прописывают только то , что Вы" прямее и выше " остальных народов , кто живет в РФ !
Но Вы не разевайте ваш Врот , на хозяев жизни !
ОНЕ Господа , оне не вы - быдло !



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  • 20 | 06.03.2020, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Дильмухаметову в очередной раз пора на нары!!!



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