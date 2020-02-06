Серые будни после радостных хороводов

Активист Башкирской общественной организации "Башкорт" Руслан Габбасов рассуждает о судебном процессе над организацией, которую могут признать экстремистской.Cегодня в республике Башкортостан идет судебный процесс, который может стать судьбоносным для многих национальных организаций в республиках Российской Федерации.В пятницу, 6 марта, начнется третье судебное заседание по иску прокуратуры РБ, которая требует признать Башкирскую общественную организацию "Башкорт" (БОО "Башкорт") экстремистской.О данном процессе сразу написали не только все новостные сайты республики, но и многие федеральные СМИ. Оно и не удивительно, так как БОО "Башкорт", в народе их еще называют "башкортовцами", достаточно известная общественная организация, которая прославилась своими громкими акциями и флешмобами на всю страну.В последние месяцы между этой самой крупной независимой национальной организацией Башкортостана и главой республики Радием Хабировым началась открытая конфронтация. Если раньше конфликт, можно сказать, тлел и находился в скрытой форме, сами активисты БОО "Башкорт" не переходили в открытое противостояние, а со стороны аппарата внутренней политики проводились лишь скрытые меры по противодействию различным акциям БОО "Башкорт", то после скандала на V съезде Всемирного курултая башкир конфликт перешел в открытую фазу.Тогда, с заседания ВКБ силой вывели законно избранных делегатов от БОО "Башкорт" Фаиля Алсынова и Эльмира Мухаметьянова, и увезли в отдел ОВД г. Уфы. После этого глава республики Радий Хабиров открыто обвинил активистов БОО "Башкорт" в шовинизме и скатывании чуть ли не к расизму, добавив, что будет к ним беспощаден. Через некоторое время он в прямом эфире радио "Эхо Москвы" в Уфе" повторил свои обвинения, сказав, что его слова полностью выверенные.Ответ башкирских националистов не заставил себя долго ждать. Перед выборами на пост главы республики БОО "Башкорт" сделала заявление, призвав своих сторонников не отдавать свои голоса за кандидата от "Единой России". Именно от этой партии Радий Хабиров и выдвигался на пост руководителя Башкортостана.Видимо, решив, что на башкирском национальном поле республики не может существовать сила, которая не присягнула на верность новому руководству, Радий Хабиров решил довести до конца свою угрозу о беспощадности к башкортовцам. Уже в конце декабря прокуратура вынесла предупреждение о недопущении экстремистской деятельности в отношении БОО "Башкорт", дав на исправление 2 месяца, однако уже через несколько дней подала иск в суд на организацию, требуя признать ее экстремистской.Судя по тому, как подготовилась прокуратура к данному судебному процессу, она думала, что это будет эдакой "легкой прогулкой". Видимо, будучи заранее уверенной в успехе, прокуратура не сформулировала четкие претензии к БОО "Башкорт", в чем именно она их обвиняет, и даже не удосужилась подготовить все необходимые обвинительные материалы для суда. С обратной стороны, организация БОО "Башкорт" не стушевалась и решила не только серьезно защищаться в суде, но и перейти в нападение на общественно-политическом поприще.Для своей защиты она пригласила известную Международную правозащитную организацию "Агора", а из местных защитников известных юристов республики Виталия Буркина и Гарифуллу Япарова.Одновременно с этим, БОО "Башкорт" помимо участившейся на своих подконтрольных ресурсах критики руководства республики, на прошлой неделе сделала серьезное заявление: объявила вотум недоверия главе Башкортостана Радию Хабирову.Это очень серьезный и далеко идущий шаг. Например, Рустэму Хамитову [экс-глава Башкортостана] понадобилось около четырех лет, чтобы настроить против себя общественность республики: в его адрес посыпались-таки обвинения в проведении "антибашкирской политики". Сейчас, когда в "башкирскости" Хабирова никто не сомневается, он умудрился ополчить против себя значительную часть населения РБ за каких-то полтора года. Тем самым, объявленный вотум недоверия от БОО "Башкорт" раскалывает башкирскую общественность, которая была практически единой по пришествию Хабирова в республику в октябре 2018 года. Отсюда можно сделать вывод, что "республикообразующая" национальность, хоть и является очень важным фактором для башкир, но в случае предательства интересов башкирской нации от такого "башлыка" могут легко отвернуться.Таким образом, можно утверждать, что в Башкортостане назрел серьезный внутрибашкирский кризис, с одной стороны которого — в большей своей массе — пассионарные представители башкирского народа, поддерживающие организацию "Башкорт", а с другой стороны — команда Хабирова и часть башкирской элиты, которая из-за угрозы потери своих привилегий и "теплых мест" вынуждена идти против "башкортовцев". Однако не вся башкирская элита в этом случае на стороне Хабирова, многие предпочитают не влезать открыто в этот конфликт, но видя всю происходящую несправедливость по отношению к БОО "Башкорт", оставляют свои симпатии именно на их стороне.Сам же Хабиров в таком случае останется в истории не только руководителем, который отдал Куштау на "съедение олигархам", бросил Сибай на произвол судьбы, но и руководителем, который открыто начал гонения на башкирских национальных деятелей, что поставит большой вопрос о поддержке его башкирским населением.Также надо отметить, что в случае признания БОО "Башкорт" экстремистской это будет первая башкирская национальная организация с таким статусом.Учитывая, что все опрашиваемые эксперты говорят о том, что в действиях БОО "Башкорт" нет никакого экстремизма и никогда его не замечали, то мы на выходе получаем новых башкирских национальных героев, которые пострадали от "режима" за свои взгляды и убеждения.Если же рассматривать дело БОО "Башкорт" с общефедеральной повестки, то в случае признания организации экстремистской это может открыть дорогу для преследования других национальных организаций в национальных республиках Российской Федерации по примеру "башкортовцев".