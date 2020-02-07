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Рокировка по-юмадиловски

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Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня избрал нового президента. Им стал руководитель Учалинского районного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, член совета палаты Артур Насыров. Прежний президент Булат Юмадилов, занимавший эту должность с 2009 года, покинул ее по собственному желанию из-за недостатка времени, сообщила пресс-служба адвокатской палаты. Впрочем, по предложению Артура Насырова господин Юмадилов назначен вице-президентом палаты с возложением обязанностей первого вице-президента.

Рокировка по-юмадиловски


Напомним, что летом прошлого года Следственный комитет возбудил на неустановленных должностных лиц адвокатской палаты уголовное дело по факту мошенничества. Руководство палаты подозревают в заключении невыгодного для организации договора аренды помещений у тещи Булата Юмадилова.

Ущерб, нанесенный палате этим договором, следствие оценивало в 3,4 млн руб.

Артур Насыров родился в 1967 году в Салавате. Окончил Московский международный институт экономики и права по специальности «юриспруденция».

Адвокатский статус получил в 2003 году. С сентября 2005 года возглавляет Учалинский филиал БРКА. С 2016 года является членом совета адвокатской палаты Башкирии.

Олег Вахитов, Коммерсант
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  • 1 | 07.03.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рокировка по-юмадиловски
==============================
Посмотрел на это фото и подумал: ну не может человек с таким лицом быть президентом адвокатской палаты, скорее всего фото сделано с неудачного ракурса! Ан нет, погуглил и понял, что это истинное лицо нашей адвокатуры!!!
А как известно Лицо,- это зеркало души....
Так что нечего удивлятся что в РФ всего 0.36 % оправдвтельных приговоров....



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  • 2 | 07.03.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Впрочем, по предложению Артура Насырова господин Юмадилов назначен вице-президентом палаты с возложением обязанностей первого вице-президента........"
=======================================================
Каждая сходка ВОРЬЯ В ЗАКОНЕ заканчивается шапочным разбором.
Не получилось призывать " самодержца " Булата Юмадилова к ответу !
Такой вот " шестеречный " Совет Адвокатской палаты Башкирии .



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  • 3 | 07.03.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощущение , что смотрю на откормленное рыло с усами !



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  • 4 | 07.03.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежний президент Булат Юмадилов, занимавший эту должность с 2009 года, покинул ее по собственному желанию из-за недостатка времени
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А на исполнение обязанностей первого вице-президента Адвокатской палаты РБ у него времени оказывается вполне достаточно? Ну и высококлассные адвокаты в РБ, если другой, более правдоподобной, отмазки даже для своего президента палаты придумать не могут! Полный отстой! Очень Опытный



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  • 5 | 07.03.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо
Башкортостанец•`



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5

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  • Эксперт
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  • 6 | 07.03.2020, 14:41 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39503 | Рейтинг: +5262,1
5 | 07.03.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо.
Держись подальше от старой ведьмы и провокаторши-бабки ЛЕНЫ
Башкортостанец•`



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  • 7 | 07.03.2020, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если Артур Насыров. назначил господина Б. Юмадилова
вице-президентом палаты с возложением обязанностей
первого вице-президента , то мне ясно кто Он есть
этот Насыров , это также ГНИЛОЕ производное Адвокатской палаты
Башкирии !



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