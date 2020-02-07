Рокировка по-юмадиловски ...

Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня избрал нового президента. Им стал руководитель Учалинского районного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, член совета палаты Артур Насыров. Прежний президент Булат Юмадилов, занимавший эту должность с 2009 года, покинул ее по собственному желанию из-за недостатка времени, сообщила пресс-служба адвокатской палаты. Впрочем, по предложению Артура Насырова господин Юмадилов назначен вице-президентом палаты с возложением обязанностей первого вице-президента.Напомним, что летом прошлого года Следственный комитет возбудил на неустановленных должностных лиц адвокатской палаты уголовное дело по факту мошенничества. Руководство палаты подозревают в заключении невыгодного для организации договора аренды помещений у тещи Булата Юмадилова.Ущерб, нанесенный палате этим договором, следствие оценивало в 3,4 млн руб.Артур Насыров родился в 1967 году в Салавате. Окончил Московский международный институт экономики и права по специальности «юриспруденция».Адвокатский статус получил в 2003 году. С сентября 2005 года возглавляет Учалинский филиал БРКА. С 2016 года является членом совета адвокатской палаты Башкирии.