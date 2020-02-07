Напомним, что летом прошлого года Следственный комитет возбудил на неустановленных должностных лиц адвокатской палаты уголовное дело по факту мошенничества. Руководство палаты подозревают в заключении невыгодного для организации договора аренды помещений у тещи Булата Юмадилова.
Ущерб, нанесенный палате этим договором, следствие оценивало в 3,4 млн руб.
Артур Насыров родился в 1967 году в Салавате. Окончил Московский международный институт экономики и права по специальности «юриспруденция».
Адвокатский статус получил в 2003 году. С сентября 2005 года возглавляет Учалинский филиал БРКА. С 2016 года является членом совета адвокатской палаты Башкирии.
Олег Вахитов, Коммерсант
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Рокировка по-юмадиловски
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