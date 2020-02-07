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Гарифуллин: «Сами люди не изъявляют желания водить детей на курсы изучения башкирского языка»

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В Татарии, по результатам последней переписи проживет всего 13-14 тысяч этнических башкир. В основном приехавших во время строительства Камского автозавода. 8 тысяч башкир живут в Набережных Челнах. Об этом в эфире «Эха» рассказал член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин.

Гарифуллин: «Сами люди не изъявляют желания водить детей на курсы изучения башкирского языка»


По его словам, башкиры в Татарии не сталкиваются с притеснением языка и культуры, как это, с его слов, происходит в Башкирии с татарским этносом.

При этом минобразования не смогло открыть класс изучения башкирского языка в Набережных Челнах, не нашлось, как минимум, 8 желающих. Это необходимый минимум для открытия языковой группы.

— Сами люди не изъявляют желания водить детей на курсы изучения башкирского языка.

При этом, по словам Ильнара Гарифуллина, никто не ведет антибашкирской пропаганды и не чинит препятствии, башкир не ущемляют в национальных интересах, раз в год проводится башкирский диктант, тексты которых не корректируется. Он напомнил, что в недавнем прошлом гастроли татарских музыкантов в западных районах РБ оканчивались противодействием властей и прокалыванием колес.

— Представители башкирского народа занимают позиции во власти (Татарстана – ред.). Другое дело, что башкир мало там. В Казани открыта в воскресной многонациональной школе группа по изучению башкирского. В Казани около тысячи башкир: открыть отдельную школу нельзя, максимум класс. Можно больше, но нужно желание людей. Не всякий народ может реализовать право на национально-культурное развитие.

Он выразил опасение, что в предстоящую перепись татары западных районов будут записаны в башкиры, и на основании этого, вместо родного татарского в местных школах введут башкирский язык. Он привел в пример село Аитово, где по итогам переписи 2010 года половина татар стала башкирами, и в сельской школе принудительно вводится башкирский.

— Когда башкир «становится» больше – продвигать интересы элит легче, — считает Ильнар Гарифуллин.

Он уверен, что на Западе Башкирии татары составляют большинство.

Прямая речь

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в эфире «Эха» опроверг мнение, что результаты переписи будут сфальсифицированы путем «башкиризации» татар.

— Первые лица республик (Миниханов и Хабиров – ред.) близкие друзья и хорошие товарищи.

Они ни в коем случае не будут в это погружаться, понятно, что есть «патриоты» по ту сторону и по эту.

Позиция нашего истеблишмента: мы этим переболели. Кем себя человек считает, хоть с точки зрения науки, хоть с точки зрения закона, есть один способ понять – башкир ты, русский или татарин – ты просто считаешь себя этим или другим. А если считаешь и тем и другим – тоже имеешь полное право.

И боже упаси кого-то куда-то толкать, призывать. Мы это проходили в 2002 году (перепись населения — ред.), когда людям пытались навязать мнение, что они той или иной национальности. К чему это привело, мы прекрасно помним. В итоге люди писали какую угодно национальность, только не ту, за которую их призывали.

У нас нет никакой задачи увеличить процент. Я думаю, он примерно такой останется.

Человек не идиот. Как за оставшиеся три месяца до переписи ты заставишь его написать так, а не иначе.

А какой в этом смысл? На миллион человек станет больше? Трансферты из федерального бюджета дадут? Нет, не дадут.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 07.03.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какой в этом смысл? На миллион человек станет больше? Трансферты из федерального бюджета дадут? Нет, не дадут.
=================================
Ну так какого хрена ты эту тему постоянно мусолиш?!!!!
"Человек не идиот...." , А ты?!



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  • Гость
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  • 2 | 07.03.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ошибочно трактуется перепись 2002-года. тогда фальсификация шла полным ходом. В народе разговор шел, что переписали 300 тысяч татар в башкиры. Аж даже Тишков вынужден был пожурить своих же друзей, что "они в Уфе перборщили".
В Уфе чиновники выполняют указания Москвы. А Москва курс держит на ликвидацию татар, начиная с бесправных Уфимских татар.



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  • Эксперт
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  • 3 | 07.03.2020, 10:34 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39503 | Рейтинг: +5262,1
— Когда башкир «становится» больше – продвигать интересы элит легче, — считает Ильнар Гарифуллин.
=============================================
Когда у этого Ильнара в башке восстановится порядок?



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2

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  • Гость
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  • 4 | 07.03.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первые лица республик (Миниханов и Хабиров – ред.) близкие друзья и хорошие товарищи.
____________________________________________________________
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________
"Дружба дружбой, а табачок врозь!" Очень Опытный



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 07.03.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги падаль! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось шваль считай дни
Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•``



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5

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  • Гость
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  • 6 | 07.03.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•``
---------------
Сама пишет, сама плюсует. Очень больная однако.



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1

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  • Участник
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  • 7 | 07.03.2020, 13:51 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9663 | Рейтинг: -744,2
3 | 07.03.2020, 10:34 | Автор: юнг
=============================================
Когда у этого Ильнара в башке восстановится порядок?
+++++++++++++++++++++++++
Юнге, у Ильнара с головой полный порядок, это ты, выживший из ума мудила. И права твоя бывшая любшая подруга Кухерка, что гланды твои лудит. И ведь как вы здесь с ней грязноротитесь, просто ужос.



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3

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  • Гость
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  • 8 | 07.03.2020, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я в школе изучал русский и казакский языки , но из за этого не стал ни тем ни другим поэтому я считаю усилия баш строителей не имеют перспектив к тому же лит баш язык очень специфический мягко говоря .



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