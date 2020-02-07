Гарифуллин: «Сами люди не изъявляют желания водить детей на курсы изучения башкирского языка»

В Татарии, по результатам последней переписи проживет всего 13-14 тысяч этнических башкир. В основном приехавших во время строительства Камского автозавода. 8 тысяч башкир живут в Набережных Челнах. Об этом в эфире «Эха» рассказал член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин.По его словам, башкиры в Татарии не сталкиваются с притеснением языка и культуры, как это, с его слов, происходит в Башкирии с татарским этносом.При этом минобразования не смогло открыть класс изучения башкирского языка в Набережных Челнах, не нашлось, как минимум, 8 желающих. Это необходимый минимум для открытия языковой группы.— Сами люди не изъявляют желания водить детей на курсы изучения башкирского языка.При этом, по словам Ильнара Гарифуллина, никто не ведет антибашкирской пропаганды и не чинит препятствии, башкир не ущемляют в национальных интересах, раз в год проводится башкирский диктант, тексты которых не корректируется. Он напомнил, что в недавнем прошлом гастроли татарских музыкантов в западных районах РБ оканчивались противодействием властей и прокалыванием колес.— Представители башкирского народа занимают позиции во власти (Татарстана – ред.). Другое дело, что башкир мало там. В Казани открыта в воскресной многонациональной школе группа по изучению башкирского. В Казани около тысячи башкир: открыть отдельную школу нельзя, максимум класс. Можно больше, но нужно желание людей. Не всякий народ может реализовать право на национально-культурное развитие.Он выразил опасение, что в предстоящую перепись татары западных районов будут записаны в башкиры, и на основании этого, вместо родного татарского в местных школах введут башкирский язык. Он привел в пример село Аитово, где по итогам переписи 2010 года половина татар стала башкирами, и в сельской школе принудительно вводится башкирский.— Когда башкир «становится» больше – продвигать интересы элит легче, — считает Ильнар Гарифуллин.Он уверен, что на Западе Башкирии татары составляют большинство.Прямая речьПредседатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в эфире «Эха» опроверг мнение, что результаты переписи будут сфальсифицированы путем «башкиризации» татар.— Первые лица республик (Миниханов и Хабиров – ред.) близкие друзья и хорошие товарищи.Они ни в коем случае не будут в это погружаться, понятно, что есть «патриоты» по ту сторону и по эту.Позиция нашего истеблишмента: мы этим переболели. Кем себя человек считает, хоть с точки зрения науки, хоть с точки зрения закона, есть один способ понять – башкир ты, русский или татарин – ты просто считаешь себя этим или другим. А если считаешь и тем и другим – тоже имеешь полное право.И боже упаси кого-то куда-то толкать, призывать. Мы это проходили в 2002 году (перепись населения — ред.), когда людям пытались навязать мнение, что они той или иной национальности. К чему это привело, мы прекрасно помним. В итоге люди писали какую угодно национальность, только не ту, за которую их призывали.У нас нет никакой задачи увеличить процент. Я думаю, он примерно такой останется.Человек не идиот. Как за оставшиеся три месяца до переписи ты заставишь его написать так, а не иначе.А какой в этом смысл? На миллион человек станет больше? Трансферты из федерального бюджета дадут? Нет, не дадут.